Pandemide Cihangir: 19.00’a kadar maskeli balo, 19.00’dan sonra balkabağı

“Türkiye’nin en güzel erkeği” Karahan Çantay hiç evlenmeden, bekar öldü. Bir Kenan İmirzalıoğlu, bir Kıvanç Tatlıtuğ olabilecekken kendini Tayland’da, mobiletli bir matematik öğretmeni olarak buldu. Keşke o yarışmaya girmeseydi, belki de hiç kazanmamalıydı.

Karahan Çantay: 1995 Türkiye “erkek güzeli”.

Aradan çeyrek yüzyıl geçmiş, artık kullanmıyoruz bu “erkek güzeli” lafını. Onun yerine “best model” falan diyoruz. Allah’tan aynı dönem bu isimde bir şarkı yapmış da kayıt altına almış Sezen Aksu: “Seni pamuklara sarmalar sararım”...

Karahan Çantay’a neden bu kadar üzüldük?

Bir kere adı üstünde:

“Erkek güzeli.”

İnsan ayrımcı davranıyor, yakışıklıya/güzele nedense daha bir kıyamıyor, en baş sebep bu galiba.

Televizyon-dizi sektörünün formülü gibi:

Ağlarken de, gülerken de, bağırıp, savaşıp sevişirken de... Güzele daha çok yakıştırıyoruz bu halleri. Ona ilgimiz kabarıyor, onu takip ediyoruz, ona reyting sağlıyoruz. Ama bizim “erkek güzeli”mizin ölüm biçimi de trajik.