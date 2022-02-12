'2 DOZ' AŞI KORUMUYOR

Bunlardan biri de Saklıkent.
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Öyle bir yer ki Saklıkent şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen kendine münhasır bir havası var.
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Ben de bu havayı doya doya içime çekmek ayrıca gözlem yapmak için Saklıkent’e gittim.
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Şehir merkezinde 14 derece sıcaklıkla başlayan yolculuğum Saklıkent zirvesinde 0 dereceyle son buldu.
Antalyaspor sadece bir futbol takımı değil. Kenti bir tutan, diri tutan, farklılıkları yok eden, özel bir güç.
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Renklere sevdalı insanların karşılıksız, çıkarsız bir araya geldiği bir yuva Antalyaspor.
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O yüzden değeri çok büyük.
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Gel gelelim ki bugün bu takım 24 puanla düşme potasında.
Haberde Antalya’nın 1984-2020 yılları arasında nasıl betonlaştığı uydu fotoğrafları ve uzman görüşleriyle belgelenmişti.
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Biz de o haberi hiç düşünmeden “Şehirleşmedik betonlaştık” başlığıyla manşetimize taşıdık.
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Fotoğrafları detaylı biçimde inceledim. Antalya 36 yıl içinde resmen renk değiştirmiş.
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Fotoğrafların altında şu mesaj vardı: “Burası ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip Kumköy sahili. Üstelik kaplumbağa yuvalama alanı. Bu işe kim dur diyecek?”
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Fotoğraf ve mesajı gönderen Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege’ydi.
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Hemen aradım Yeliz Hanım’ı. Fotoğrafları inceleyeceğimi söyledim.
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Sonra hatırladım. Bu konu ilk kez gündeme gelmiyordu. Daha önce de bu alanla ilgili çevre kirliliği haberleri yapılmıştı.
2022’nin ilk günü geriye dönüp baktığımda Antalyalı turizmcinin ne yaptığını net bir şekilde görebiliyorum.
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Çünkü ortada rakamlar var. Ve rakamlar asla yalan söylemez.
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Salgınla her şeyin alt üst olduğu bir dönemde Güvenli Turizm (Safe Tourism) uygulamalarını jet hızıyla hayata geçerin turizmciler adeta şapkadan tavşan çıkardı.
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Yoksa böyle bir ortamda 9 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapmak hayal bile edilemezdi.
Ne için yazmıştım bu yazıyı?
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Antalya’da pitbull cinsi sahipli bir köpek 11 aylık Sadrettin Kaçar’ın kulağını ve yanağını koparmıştı.
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Saldırıdan sonra köpek sahibinin ifadesi alındı ve serbest bırakıldı.
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Peki, sonra ne yapıldı?
GÖZÜMÜZ aydın olsun. Antalya’nın kronik sorunu ‘hava kirliliği’ sıcaklık 10 derecenin altına düşünce tüm ihtişamıyla geri döndü.
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Hem de ne dönüş! Saat 18.30’dan sonra evinizin, arabanızın camını açıp nefes almak isteseniz resmen genziniz yanıyor.
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Bir tarafta kalitesiz kömür kokusu, diğer tarafta egzoz dumanı. Doğalgaza geçemeyen seralar deseniz maşallah kara tren bacası gibi.
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Devletin hava kalitesi izleme raporlarına bakıyorum maşallah havamız ‘mis’ gibi. Hiçbir sorun yok. 19 ilçenin 19’u yemyeşil.
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Alt Paleolitik Çağ’dan Roma Dönemi’ne uzanan zengin bir koleksiyonla dünyanın en önemli müzeleri arasında gösteriliyor.
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1988 yılında ‘Avrupa Konseyi Yılın Müzesi’ ödülünü almış. Ayrıca dünyaca ünlü ‘Yorgun Herkül’ heykeli de bu müzede sergileniyor.
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Antalya Müzesi’nin ne zaman konusu açılsa ziyaretçi sayıları tartışmaya açılır, “Bu kadar zengin bir müze daha fazla gündemde olmalı, daha fazla gezilmeli” diye hayıflanırız.
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Zaman zaman yeri tartışılır, zaman zaman alan yetersizliği nedeniyle sergilenemeyen ve depolarda bekleyen eserleri.
O yüzdendir ki eğitim hayatının büyük çoğunluğu devlet okullarında geçen biri olarak meslek liselerine hep mesafeli yaklaştım. Mesela kendi evladımı ilerde meslek lisesinde okutmak benim için ‘Z’ planında bile yoktu.
*
Ne zaman kadar?
*
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni bizzat gidip görene kadar.
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Öncelikle şunu açık ve net ifade edeyim; bu yazıyı ne bir şahsı ne de bir kurumu parlatmak, göklere çıkarmak için yazmıyorum.
Sadece turizm profesyonellerinin değil, kamu yöneticilerinin de vazgeçilmez tartışma alanıdır bu iki konu.
*
Ben de zaman zaman bu konulara kafa yoruyorum.
*
Hatta geçtiğimiz ay AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile geniş kapsamlı bir söyleşi yapmıştım.
*
O söyleşi sonrası her şey dahil sisteminin geleceği ile ilgili kafamdaki tüm soru işaretleri silinmişti.
Öğrendiğimiz bir şey daha var o da sağlık çalışanlarının yaşamın devamı için sundukları katkının büyüklüğü.
*
Antalya pandemi sürecinde iyi bir sınav verdi. Zaman zaman birtakım eleştirileri dile getirsek de özellikle sağlık kuruluşlarımızın gösterdiği refleksin övgüye değer olduğunu düşünüyorum.
*
Neden mi? Çünkü kent genelindeki birçok hastane, salgının en üst noktaya çıktığı dönemlerde ciddi yoğunluklarla karşı karşıya kaldı.
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Bu yoğunluklara rağmen hem pandemi süreci yönetildi hem de diğer poliklinikler ve acil ameliyatlar aksatılmadı.
KENTLERİN kendine özgü markalar yaratması hiç kolay değil. Öncelikle gerçekten markalaşacak ürünleriniz bulunması gerekiyor.
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Yani kalite ve özgünlük olmadan markalaşmak imkânsız. Tabii kalite ve özgünlük işin sadece başlangıç kısmı.
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Çünkü koruyamadığınız, tanıtamadığınız hiçbir ürün markalaşamaz. Sadece doğduğu sınırlar içinde yaşar ve ölür.
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Geçen hafta Afyonkarahisar’da Hürriyet Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 2 günlük ziyaretimde kısa gözlemler yapma fırsatım oldu.
ATA’nın alınmasına çocuklar gibi sevindiği Savarona saat 06.00’da Çekmece açıklarına demirledi.
*
Atatürk, saat 15.30’da Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak’la birlikte yata geçti.
*
Çok hastaydı Gazi…
*
Hatta, “Bu tekne yoksa benim mezarım mı olacak?” diye sormaktan kendini alamamıştı.
O kalbin içinde sanatı, tarihi, turizmi, mimariyi barındırır.
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Antalya’nın kalbi de Kalekapısı, Kaleiçi, Işıklar, Atatürk, Kâzım Özalp, Güllük, Caddesi’nde atar.
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Kentlisi, turisti mutlaka bu noktalardan geçer, bazen manzara seyreder, bazen alışveriş yapar.
*
‘5 yıldızlı otelden çıkmıyor’ dediğimiz yabancı turistlerin bile mutlaka bir anısı vardır bu noktalarda.
Ben de bu çalışmayı yeni öğrendim. Maalesef ki bu tür başarılı işler çoğunlukla satır arasında kalıyor. Çünkü işin içinde magazin yok.
*
Peki, ne var bu işte?
*
Emek var, bilim var, onlarca yıllık mücadele var.
*
Ortaya çıkan sonuç ise sadece bu çalışmayı yürüten Prof. Dr. Burak Yuluğ ve Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya için değil, Türkiye için, Antalya için çok önemli.
O tarihte neler yaşandığını kısaca anlatayım…
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Kızılağaç turizm bölgesindeki turizmciler, turistler ve bölge sakinleri bir sabah korku filmi gibi bir tabloyla karşılaştı. Nifrit Deresi’nin berrak suları kararmış, deredeki balıkların birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan balıklar ise derenin yüzeyinde yaşam savaşı veriyordu.
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Kimse ne olduğunu anlamadı ilk başta. Ancak kısa sürede derenin kirlenme nedeniyle karardığı ortaya çıktı! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alarma geçti, dereden jet hızıyla numuneler alındı.
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Sonuç kimseyi şaşırtmadı. Çevredeki bazı zeytinyağı fabrikaları Nifrit Deresi’ne karasu deşarj etmişti.
Turizm gelirleri neredeyse sıfırlandı. Bu süreçte en ağır darbeyi de elbette turizm sektörü aldı.
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Tüm dünyada her şey kötüye giderken Türk turizmcisi öyle bir refleks gösterdi ki ‘Koronavirüs bile bu işe şaşırdı’ desek yanlış olmaz.
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Hafta ortasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile bir araya geldik, uzun uzun turizmi konuştuk.
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Salgın döneminde sektörün nasıl bir strateji izlediğini detayları ile Hürriyet ana gazetede haber olarak işledim.
16 Ocak 2021: Çay köpürdü balıklar öldü
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18 Ocak 2021: Zehir akmış
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19 Ocak 2021: Hem ceza hem mühür
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21 Ocak 2021: Düden nasıl kurtulacak
Dün 20 milyon turist hedefi koyan Antalya, bugün 7 milyonuncu turisti havai fişeklerle karşılıyor.
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Ekonomiyi, sektörleri yönetenler de bu durum karşısında gardını almaya çalışıyor.
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Peki, çözüm ne? Çözüm dönüşüm. Kolay mı? Hayır, çok zor…
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Ekonomik dönüşümler bilgi birikimi, planlama ve doğru yönetim ister.
Ancak pandemiden önce fuarcılık sektöründe yakaladığımız hareketi tamamen yok saymak, “Fuarcılık kim biz kim” demek de yanlış.
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Elbette Berlin, Dubai, Londra’da yapılan fuarcılıkla kıyaslama yapacak değilim. Böyle bir kıyaslama zaten gerçekçi olmaz.
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Ancak diğer taraftan da bu sektör içinden çıkan markalarımıza sahip çıkalım. Mesela o markalardan biri Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX).
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Bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında 11’inci kez kapılarını açacak. Pandemi dönemi haricinde hiç hız kesmeden, her fuarda da çıtayı yükselterek ilerleyebilmek gerçekten zor iş. Bu başarının tek yolu var inanmak ve çalışmak.
'2 DOZ' AŞI KORUMUYOR
Pandemi uzadı, hepimizi rehavet sardı. Aşılama sürecinde hatırlatma dozlarını bile boş verdik. 2 doz aşı olan, "Bu kadarı bana yeter" demeye başladı. Bu ölümcül bir hata...
PANDEMİNİN süresi uzadıkça hepimize rehavet çöktü. Maskeyi, mesafeyi bir kenara bıraktık.
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Bununla da yetinmedik virüs karşısındaki en önemli silahımız olan aşıyı da ikinci plana attık.
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2 doz aşı olan, “Bu kadarı bana yeter” demeye başladı.
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Ancak durum hiç de öyle değil! Uzmanlar hatırlatma dozunun önemi konusunda çok ciddi uyarılar yapıyor.
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Zaten çevremizdeki vaka artışının hızını görünce salgının henüz gücünü kaybetmediğini net bir şekilde görüyoruz.
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Israrla hatırlatma dozu uyarısı yapanlardan biri de Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük.
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Hafta başında kendisiyle bu konuyu detaylıca konuştuk. Ben de hem hatırlatma dozunun önemini hem de Antalya’daki aşılama oranlarını sordum.
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Başıbüyük, birinci doz aşılama oranının Antalya’da yüzde 90 seviyesine ulaştığını söyledi. İkinci dozda ise yüzde 80’nin üzerine çıkmışız.
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Tabii bu oran yeterli değil. Hele ki hatırlatma dozu eksik kalırsa ilk 2 aşının açıkçası hiçbir önemi kalmıyor.
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Başıbüyük de özellikle buna vurgu yaparak şu uyarıyı yapıyor: “Bir ve ikinci doz aşılamadan ziyade bizim için asıl önemli olan hatırlatma dozlarının olması. Vatandaşlarımızdan hatırlatma doz süresi gelenlerin bu süreci aksatmamasını önemle istiyoruz.”
OMİCRON JET GİBİ
Bir de varyantlar var. Mesela Omicron. Ülke genelinde çok etkin olduğunu görüyoruz.
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Diğer varyantlara göre yıkıcı bir etkisi yok ama sayısal anlamda çok fazla kişiye bulaşıyor.
YERLİ AŞI GÜVEN VERİYOR
Ben 3 aşımı da oldum. Tercihimi Biontech’ten yana kullandım.
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İsmail Bey’e bunu söyleyince “Keşke hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptırsaydınız” dedi ve şöyle devam etti:
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“Ben hatırlatma dozu olarak yerli ve milli aşı TURKOVAC’ı tercih ettim. Son derece başarılı bir aşı. Hiçbir yan etkisi yok. Tercih oranı da sürekli artıyor. Şu anda sadece Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde TURCOVAC uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımız ister birinci doz, ister hatırlatma dozları için hastanemize başvurarak kısa sürede aşılarını yaptırabilirler.”
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Açıkçası İsmail Bey’le konuşmadan TURKOVAC tercihi hiç aklıma gelmemişti. Ama benim için 4’üncü doz aşı uygulaması açıldığında bu sefer yerli ve milli aşıyı tercih edeceğim.