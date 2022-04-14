MALZEMELER
Köfte için:
300 gr kıyma
1 adet iri boy soğanın rendesi
Yarım demet maydanoz
1 yumurta
Yarım su bardağı galeta unu
1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal * 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Patates için:
3 iri boy patates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kuru nane
Sos için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarmısak (incecik doğrayın)
1’er tatlı kaşığı biber salçası, domates salçası
2 su bardağı sıcak su
Ayrıca:
1 su bardağı rende kaşar peyniri
YAPILIŞI
Köfte için derin bir kaba; kıyma, rende soğan, çok ince kıyılmış maydanoz, yumurta, galeta unu, tuz ve baharatları koyun. İyice yoğurup kabuklu ceviz büyüklüğünde top köfteler yapın. Sonra da 3 yemek kaşığı zeytinyağında köfteleri hafifçe kızartın.
Haşlanmış ve ezilmiş patatesleri derin bir kaba koyun. Zeytinyağını, tuz ve baharatları katıp karıştırın. Patates püresini orta boy bir fırın kabına yayın. Üzerine hafifçe kızarmış köfteleri dizin.
Sos için ufak bir tavaya; sarımsak, zeytinyağı, salçalar ve suyu koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynayınca ocaktan alın. Köftelerin üzerine gezdirin. Rende peyniri serpin. 5 dakika, önceden ısınmış 200 dereceli alt-üst ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servise sunun.
Patatesli fırın köftesi
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MALZEMELER
Köfte için:
300 gr kıyma
1 adet iri boy soğanın rendesi
Yarım demet maydanoz
1 yumurta
Yarım su bardağı galeta unu
1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal * 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Patates için:
3 iri boy patates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kuru nane
Sos için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarmısak (incecik doğrayın)
1’er tatlı kaşığı biber salçası, domates salçası
2 su bardağı sıcak su
Ayrıca:
1 su bardağı rende kaşar peyniri
YAPILIŞI
Köfte için derin bir kaba; kıyma, rende soğan, çok ince kıyılmış maydanoz, yumurta, galeta unu, tuz ve baharatları koyun. İyice yoğurup kabuklu ceviz büyüklüğünde top köfteler yapın. Sonra da 3 yemek kaşığı zeytinyağında köfteleri hafifçe kızartın.
Haşlanmış ve ezilmiş patatesleri derin bir kaba koyun. Zeytinyağını, tuz ve baharatları katıp karıştırın. Patates püresini orta boy bir fırın kabına yayın. Üzerine hafifçe kızarmış köfteleri dizin.
Sos için ufak bir tavaya; sarımsak, zeytinyağı, salçalar ve suyu koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynayınca ocaktan alın. Köftelerin üzerine gezdirin. Rende peyniri serpin. 5 dakika, önceden ısınmış 200 dereceli alt-üst ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Sıcak servise sunun.