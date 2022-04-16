Ispanaklı Ekmek Böreği

Yaklaşık 40cm x 20cm’lik bir fırın kabının altına 2 kaşık yağı sürün ve ekmekleri tek sıra halinde sıkıştırarak dizin. Fazla gelen ekmeği çıkarın.
MALZEMELER
* 12-15 dilim tam tahıllı tost ekmeği
Sosu için:
* 4 su bardağı süt
* 4 yumurta
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 2 çay kaşığı hardal
* 1-2 su bardağı rende tost kaşar
* 4-5 yaprak ıspanak
YAPILIŞI
Yaklaşık 40cm x 20cm’lik bir fırın kabının altına 2 kaşık yağı sürün ve ekmekleri tek sıra halinde sıkıştırarak dizin. Fazla gelen ekmeği çıkarın.
Sos için derin bir kaba yumurtaları kırın, süt, tuz, baharatları ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. Bir tel çırpıcıyla ya da çatalla çırpın.
Varsa hardalı katın. Yıkanmış ıspanakları incecik doğrayıp ilave edin. Peynirleri ekleyip karıştırın. Sonra da bu harcı ekmeklerin üzerine gezdirin. Kalıbı sallayın ve ekmeklerin sosu çekmesi için 10-15 dakika bekletin.
Fırını 200 dereceye alt-üst ayara getirin. Böreği sıcak fırında, üzeri iyice kızarıncaya dek en az 25 dakika pişirin, çıkarın, dilimleyip servise sunun.
ANNEMİN CİĞER KAVURMASI
MALZEMELER
* 500 gr kuzu ciğeri
* 50 gr tereyağı
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 5 adet taze yeşil soğan
* 3 adet yeşil sivri biber
* 3-4 adet çeri domates
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, kekik
YAPILIŞI
Ciğerciden kuzu ciğerini kuşbaşı et formundan daha küçük, neredeyse tavla zarı doğratarak alın.
Aslında ciğer yıkanmadan pişirilir ama isterseniz süzgece koyun, akan suyun altından hızlıca geçirip süzün. Ayıklanmış yeşil soğanları incecik doğrayın. Biberleri ayıklayıp uzunlamasına ikiye bölüp minik minik dilimleyin. Domatesleri tavla zarı şeklinde doğrayın. Büyükçe bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını koyup, orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eriyince ciğerleri ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.
Domates, soğan ve biberleri katıp yine sürekli karıştırarak 8-10 dakika daha kavurun. Ocaktan alın, tuz ve tüm baharatları katıp karıştırın. Sıcak olarak servise sunun. İsterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.
Ispanaklı Ekmek Böreği
Yaklaşık 40cm x 20cm’lik bir fırın kabının altına 2 kaşık yağı sürün ve ekmekleri tek sıra halinde sıkıştırarak dizin. Fazla gelen ekmeği çıkarın.
MALZEMELER
* 12-15 dilim tam tahıllı tost ekmeği
Sosu için:
* 4 su bardağı süt
* 4 yumurta
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 2 çay kaşığı hardal
* 1-2 su bardağı rende tost kaşar
* 4-5 yaprak ıspanak
YAPILIŞI
Yaklaşık 40cm x 20cm’lik bir fırın kabının altına 2 kaşık yağı sürün ve ekmekleri tek sıra halinde sıkıştırarak dizin. Fazla gelen ekmeği çıkarın.
Sos için derin bir kaba yumurtaları kırın, süt, tuz, baharatları ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. Bir tel çırpıcıyla ya da çatalla çırpın.
Varsa hardalı katın. Yıkanmış ıspanakları incecik doğrayıp ilave edin. Peynirleri ekleyip karıştırın. Sonra da bu harcı ekmeklerin üzerine gezdirin. Kalıbı sallayın ve ekmeklerin sosu çekmesi için 10-15 dakika bekletin.
Fırını 200 dereceye alt-üst ayara getirin. Böreği sıcak fırında, üzeri iyice kızarıncaya dek en az 25 dakika pişirin, çıkarın, dilimleyip servise sunun.
ANNEMİN CİĞER KAVURMASI
MALZEMELER
* 500 gr kuzu ciğeri
* 50 gr tereyağı
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 5 adet taze yeşil soğan
* 3 adet yeşil sivri biber
* 3-4 adet çeri domates
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, kekik
YAPILIŞI
Ciğerciden kuzu ciğerini kuşbaşı et formundan daha küçük, neredeyse tavla zarı doğratarak alın.
Aslında ciğer yıkanmadan pişirilir ama isterseniz süzgece koyun, akan suyun altından hızlıca geçirip süzün. Ayıklanmış yeşil soğanları incecik doğrayın. Biberleri ayıklayıp uzunlamasına ikiye bölüp minik minik dilimleyin. Domatesleri tavla zarı şeklinde doğrayın. Büyükçe bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını koyup, orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eriyince ciğerleri ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.
Domates, soğan ve biberleri katıp yine sürekli karıştırarak 8-10 dakika daha kavurun. Ocaktan alın, tuz ve tüm baharatları katıp karıştırın. Sıcak olarak servise sunun. İsterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.