Bir gece önceden ıslatılmış ve ertesi gün yıkanıp süzülmüş nohutları etlerle beraber bir tencereye koyun.
MALZEMELER
* Yarım kilogram kuşbaşı kuzu eti
* 8 su bardağı su
* 15-20 adet arpacık soğan
* 8-10 diş sarmısak
* 1 su bardağı nohut (akşamdan ıslatılmış)
* 50gr tereyağı
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber
YAPILIŞI
Bir gece önceden ıslatılmış ve ertesi gün yıkanıp süzülmüş nohutları etlerle beraber bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı kadar su ilave edin. Etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Diğer taraftan, başka bir tencereye yağı koyup eritin. Soyulmuş soğanları ve sarımsakları bütün olarak tencereye aktarın. İyice yumuşayıncaya kadar, kısık ateşte 10 dakika kavurun. Salçayı, haşlanan etleri suyuyla birlikte kavrulmakta olan soğan ve sarımsakların üzerine ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave edin. Kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak tüm malzemeler iyice özleşinceye kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.
ŞEHRİYELİ KADIKÖY SALATASI
MALZEMELER
* Yarım su bardağı arpa şehriye (3 bardak suda haşlayıp süzün)
* 2 adet orta boy havuç
* 1 adet orta boy kereviz
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Sosu için:
* 5-6 yemek kaşığı süzme yoğurt
* 1 yemek kaşığı tepeleme mayonez
* Varsa 1-2 adet köz kırmızı biber
* Varsa 1 adet portakalın suyu
YAPILIŞI
Arpa şehriyeyi haşlayıp süzün ve derin bir kaba koyun. Havuç ve kerevizi rendenin iri gözüyle rendeleyip bir tavaya koyun. Zeytinyağını gezdirip orta ısıda 8-10 dakika karıştırarak kavurun. İyice yumuşayan havuç ve kerevizi arpa şehriyenin üzerine aktarın. Köz biberleri incecik doğrayıp katın. Yoğurt ve mayonezi bir kâsede karıştırın. Tuz, karabiber ve portakal suyunu katıp çırpın. Sonra da arpa şehriyeli sebzelerin içine ekleyip iyice karıştırın. Salata tabağına alıp üzerini yeşillik ya da narla süsleyin.
Etli Soğan Yahnisi - Sülbiye
Bir gece önceden ıslatılmış ve ertesi gün yıkanıp süzülmüş nohutları etlerle beraber bir tencereye koyun.
MALZEMELER
* Yarım kilogram kuşbaşı kuzu eti
* 8 su bardağı su
* 15-20 adet arpacık soğan
* 8-10 diş sarmısak
* 1 su bardağı nohut (akşamdan ıslatılmış)
* 50gr tereyağı
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber
YAPILIŞI
Bir gece önceden ıslatılmış ve ertesi gün yıkanıp süzülmüş nohutları etlerle beraber bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı kadar su ilave edin. Etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Diğer taraftan, başka bir tencereye yağı koyup eritin. Soyulmuş soğanları ve sarımsakları bütün olarak tencereye aktarın. İyice yumuşayıncaya kadar, kısık ateşte 10 dakika kavurun. Salçayı, haşlanan etleri suyuyla birlikte kavrulmakta olan soğan ve sarımsakların üzerine ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave edin. Kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak tüm malzemeler iyice özleşinceye kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.
ŞEHRİYELİ KADIKÖY SALATASI
MALZEMELER
* Yarım su bardağı arpa şehriye (3 bardak suda haşlayıp süzün)
* 2 adet orta boy havuç
* 1 adet orta boy kereviz
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Sosu için:
* 5-6 yemek kaşığı süzme yoğurt
* 1 yemek kaşığı tepeleme mayonez
* Varsa 1-2 adet köz kırmızı biber
* Varsa 1 adet portakalın suyu
YAPILIŞI
Arpa şehriyeyi haşlayıp süzün ve derin bir kaba koyun. Havuç ve kerevizi rendenin iri gözüyle rendeleyip bir tavaya koyun. Zeytinyağını gezdirip orta ısıda 8-10 dakika karıştırarak kavurun. İyice yumuşayan havuç ve kerevizi arpa şehriyenin üzerine aktarın. Köz biberleri incecik doğrayıp katın. Yoğurt ve mayonezi bir kâsede karıştırın. Tuz, karabiber ve portakal suyunu katıp çırpın. Sonra da arpa şehriyeli sebzelerin içine ekleyip iyice karıştırın. Salata tabağına alıp üzerini yeşillik ya da narla süsleyin.