Afyon iftarı

Adana mutfağı, kuşaktan kuşağa aktarılmış bilgilerin alınan göçlerle daha da çeşitlenerek günümüze ulaştığı birçok geleneksel lezzete sahip. Bunların başında tescili de alınmış olan Adana kebabı geliyor. Hayvancılığın temel geçim kaynaklarından olmasının da etkisiyle etin mutfakta önemli bir yeri var. Cartlak kebabı, içliköfte, şırdan, mumbar, Adana kebabından sonra ilk akla gelen et yemeklerinden.
Patlıcanlı Adana tavası
MALZEMELER
* 7-8 adet patlıcan
* 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
* 50 gr tereyağı
* 8-10 adet kuzu pirzola
Bu kültürün en önemli öğesi ise tabii ki hamsi. Türkiye’nin deniz ürünleri üretiminin yüzde 62’sini Doğu Karadeniz Bölgesi sağlıyor. Trabzon ise Ordu’dan sonra balık üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il. Dolayısıyla yemeklerinde balık ve özellikle hamsinin olması şaşırtıcı değil. Trabzon’da hamsi, çorbasından buğulamasına, mücverinden sarmasına, tatlısından dolmasına, pilavından köftesine kadar birçok yemeğin ana maddesi. Trabzon mutfağında en çok kullanılan ürünlerden bir diğer ürün ise mısır. Közlemesinden haşlamasına, ekmeğinden çorbasına farklı yöntemlerle sofraya geliyor. Onlarca değişik yemek yapılan karalahanayı da unutmayalım.
Karalahana çorbası
MALZEMELER
* 14-15 karalahana
* 3-4 pazı (80-100 gr kadar)
* 1 pırasa (beyaz sap kısmı-50 gr kadar)
* 1 ince uzun havuç
Yani yöresel lezzet açısından coğrafi konum da son derece yönlendirici bir etken olmuştur. Tarımsal ürünlerin de çeşit açısından fazla olmaması sofralara yansımış ve bakliyatlar ile hazırlanan yemekler ön plana çıkmayı başarmıştır. Meşhur Nevşehir yemekleri arasında bakliyat ve tahıl ürünlerinin kırmızı et ile karıştırılarak hazırlanan yemekler yer alır. Özellikle hazırlanması zor ve pişirilmesi uzun olan testi kebabı ve çömlek fasulyesi, Kapadokya’nın en meşhur yemekleri olarak bilinir.
Kapadokya’nın Güveçte Kuru Fasulyesi
MALZEMELER
* 3 su bardağı kuru fasulye
* 850 gr kuzu kaburga (kibrit kadar parçalara bölünmüş)
* 1 iri boy kuru soğan
* 1 yeşil sivri biber
En tanınmış yemeklerinden biri, kuşkusuz ciğer kebabı. Kibe mumbar, içliköfte, kaburga dolması, meftune... Etin özgün bir yeri var ama sadece etten ibaret değil. Sebzeler, tahıllar, salatalar da yaygın tüketiliyor. Etli sebze yemeklerinin yanı sıra meyveli et yemekleri de Diyarbakır’ın özgün lezzetlerinden. “Elma meftunesi”, “elma düzmesi”, “elma dolması”, “ayva aşı”, “erik aşı” gibi. Diyarbakır yemekleri genellikle ekşili ve acılı oluyor. Özellikle sumak ekşisi yemeklere lezzet veriyor. Diyarbakır ve yemek deyince unutulmayacak bir şey daha var: Karpuz. Yaz aylarını serinleten Diyarbakır karpuzu, Türkiye’nin dört bir yanında satılıyor. Kentin sembolü olan karpuz, Diyarbakır’ın kültür, turizm ve tarım açısından tanıtımı için de önemli bir simge.
Telli duvaklı pilav
MALZEMELER
* 2 su bardağı pirinç
* 4 yemek kaşığı Riviera Zeytinyağı + 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz).
Üzeri için:
Ege medeniyetlerindeki çok renklilik ve hoşgörü, mutfaktaki çeşitlilikte de hissedilir. İzmir mutfağı, bambaşka bir yolculuktur... "Zeytinyağlılar”, Türklerin Anadolu’ya göç ettiklerinde tanıştıkları bir yemek türüdür. Binlerce yıldır Doğu Akdeniz medeniyetlerinin bulunduğu coğrafyanın en eski bitkilerinden biri olan zeytin ağacı, kendisine Ege Bölgesi’nde de önemli bir yer edinmiştir. Akdenizlilerin ortak kültürel mirasının bir parçası olan zeytin, tarihsel bir besindir. Sağlığın, güzelliğin ve sağlıklı beslenmenin kaynağı olan zeytinyağı, asma yaprağı, bakla, barbunya, börülce, dolmalık biber, enginar, ıspanak, kabak, kabak çiçeği ve lahana gibi sebzelerle şifalı İzmir otlarından yapılan yemeklerin en önemli malzemesidir. (Alıntıdır)
Kalburabastı
MALZEMELER
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* Yarım su bardağı yoğurt
* Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı (100 gr kadar)
* 1 çay kaşığı tuz
Komşu evlerin genç kızları bir araya gelir ve el ele tutuşarak bazen yumurtayla, bazen de suyla yapılan hamurları ayaklarıyla çiğnemeye başlarlar. Hamur istenilen kıvama geldiğindeyse, ki bu aşamada ‘işin ustaları’ devreye girer, yoğurma işi biter. Ertesi gün tekrar bir araya gelen kızlar, becerilerine göre, merdane ve oklavayla hamur açar, hamurları şerit halinde keser ya da kesilen erişteleri kuruması için temiz örtülere sererler. Rendelenerek çorbalara, salatalara katılabilen, eritilerek de enfes bir makarna sosuna dönüşebilen gravyer ise ülkemizdeki en Avrupalı peynir olarak en lezzetli formuna Kars yöresinde kavuşuyor.
PATATESLİ ERİŞTE PİLAVI
MALZEMELER
- 3 adet patates
- 1 kâse haşlanmış yeşil mercimek
Özellikle Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısı da Mengenliydi. Günümüzde turistik tesislerin bir çoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen ilçesinin ata mesleğidir. Batı Karadeniz’de yer alan Bolu’nun yemeklerinin bu kadar meşhur olmasının nedenlerinden biri de Roma, Bizans ve Osmanlı kültürlerine ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bu da yemek çeşitliğini etkilemiştir. Hâlâ birçok yerde saray mutfaklarının yemekleri hâkimdir.
Tavuklu mantarlı Mengen pilavı
MALZEMELER
* 250-300 gr tavuk kuşbaşı-göğüs
* 1 adet büyük soğan
* 250 gr kültür mantarı
* 2 su bardağı pirinç
İşte bu soruyu Antakyalılara sorduğunuzda cevaplardan biri de kömbe olur. Çünkü bu muhteşem lezzetli kurabiye uygun şartlarda saklandığında yaklaşık iki ay dayanır ve Antakyalılar bu kurabiyeye bayılır. “Antakya mutfağının hayranıyım. Müthiş bir kültür mozaiği olan Antakya mutfağında Ermeni, Fransız ve Arap yemekleri mevcut. Tüm dünya Antakya mutfağını görsün duysun isterim. ‘Bereketli Hilal’ bölgesi denilen yukarı Mezopotamya ve Doğu Akdeniz bölgesi, yabani zeytin ağacının ilk kez ehlileştirildiği yer olarak kabul edilmektedir. Bu bölgenin en kadim yerleşim merkezlerinden biri de Antakya ve ilçeleridir.
Patatesli çiğköfte
MALZEMELER
* 1 su bardağı ince bulgur (esmer de olabilir)
* 1 su bardağı sıcak su
* 3 adet orta boy haşlanmış patates
* 3 dal taze soğan
Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak görülen Selimiye Camisi, bedesten, Sokullu Külliyesi gibi pek çok eserin bulunduğu Edirne, tabii ki yemek kültürüyle de göz dolduruyor. Edirne denince ilk akla gelenler yaprak ciğer, bademezmesi ve kavala kurabiyesi olsa da birbirinden lezzetli çok daha fazla yöresel yemekleri ile zengin bir mutfak kültürüne sahip.
Nar pelteli keşkül keşkül-ü fukara / Osmanlı Mutfağı
MALZEMELER
Keşkül için:
* 1 litre süt
* 5 yemek kaşığı pirinç unu (tepeleme)
* 1 su bardağı şeker (2 parmak eksik olabilir)
Bu satırları okuyunca Konya’dan bahsedeceğimi anladınız değil mi? Evet, Mevlânâ ve Konya özdeşleşmiş gibidir. Konya mutfağı Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap, erkânıyla yoğrulan muhteşem bir oluşumdur... Mutfakta kullanılan pişirme araç gereçleri, servis usulleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri, kış için hazırlanan yiyecekleri ve yemek çeşitliliğiyle Konya mutfağı, inanılmaz zenginlikte bir mutfak kültürünü ortaya koymuştur.
Yoğurtlu Akşehir çorbası
MALZEMELER
* 1 su bardağı nohut
* Yarım su bardağı dövme (aşurelik buğday)
* 8-9 su bardağı su (et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm)
Terbiyesi için:
Bunca medeniyete ev sahipliği yapan Ankara’nın mutfağında da bu zenginliğin izleri kendini gösteriyor. Her medeniyet kendilerine özgü yeme-içme kültürlerini ve farklı lezzetlerini Ankara’ya taşırken, bunların kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar ulaştığı görülüyor.
Mantarlı çiftlik kebabı
MALZEMELER
* 750-1.000 gr kuzu kuşbaşı (ön kol veya kuzu but kısmından)
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 100 gr tereyağı
Yüzyıllar boyunca Antep’in toprağı ve suyuyla beslediği farklı etnik köken ve dinden insanlar, kurdukları sofraların zenginliklerini şehrin kültürüne katıyor. Gaziantep’in zengin mutfak kültüründe, kuşaktan kuşağa aktarılan bu birikimin payı büyük.
YOĞURT SOSLU KABAK DOLMASI
MALZEMELER
* 6 adet dolmalık yeşil kabak (ince uzun olanları seçin) * 200 gr dana-kuzu karışık kıyma * 1 adet iri boy kuru soğan * 3 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı kalın bulgur (yerine yine pirinç kullanabilirsiniz) * ½ demet maydanoz, dereotu * 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber * 1 çay bardağı zeytinyağı
Yoğurt sos için:
Dağlarına doğru çıkıldıkça yeşilin renk renk tonlarına bürünen bir manzaraya sahip. Yaylalarında yerçekimine direnen evleri, her an bir meydanda horonla karşılaşabileceğiniz köyleri bulunuyor. Böylesi etkileyici doğaya sahip bir şehirde, haliyle mutfak kültürü de oldukça renkli. Mutfaktaki ana malzemelerin başını balık ve tabii ki hamsi çekiyor. Hamsi, pilavdan pazıyla yapılan hamsi kuşuna kadar birçok tarifte yerini alıyor.
PEYNİRLİ MISIR UNU EKMEĞİ
MALZEMELER
- 100 gr tereyağı
- 1 su bardağı süt
Ayrıca bereketli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde Türkiye’nin en önemli tarım yörelerinden biri olması da mutfaktaki zenginliğini arttırıyor. Göçlerle daha da renklenen Bursa mutfağının en önemli ürünleri arasında dünyaya yayılan İskender’i, İnegöl köfteyi, pideli köfteyi, kestaneşekerini saymak mümkün.
Kıymalı Rumeli Mantısı
MALZEMELER
Hamur için:
* 2 adet yumurta
* 1 su bardağı yoğurt
* 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tam tahıllar, kurubaklagiller, meyve, sebze, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar Akdeniz diyetinin özünü oluşturuyor. Durum böyle olunca Antalya’ya, sağlıklı beslenmenin kalesi demek abartı olmaz. Tam bir meyve ve sebze cenneti, Antalya. Akdeniz iklimine sahip Antalya bölgesinin iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri kendini gösteriyor. Bu da her çeşit sebze ve meyve yetiştirilmesine yardımcı oluyor.
Köfteli Demre Kebabı
MALZEMELER
* 500 gr köftelik dana kıyma (döş eti ve tek çekim)
* 1 yumurta
* 1 orta boy kuru soğan
* 1 su bardağı yulaf ezmesi (galeta unu ya da ekmek içi de olur)
Zeytinin ana vatanı olarak Doğu Akdeniz tariflenir. M.Ö. 6000-4000 yılları arasında ilk defa yabani zeytin ağacının (olea europea oleaster) bu bölgede ehlileştirildiği, M.Ö. 3000 yıllarında ise Orta Doğulu denizciler tarafından Kıbrıs ve Girit’e götürüldüğü tarihçiler tarafından anlatılır.
Pek çok din, kültür ve söylencede yeri olan zeytin, bir kültürdür.
Zeytin ağacı yetiştiği her coğrafyada kendi güçlü kültürüyle hakimiyet kuran müthiş bir meyve ağacı.
Etrafında yerleşen insan toplulukları, zeytin ağacının tüm nimetleriyle bütünleşip onunla yaşamlarını sürdürürler.
Aynı zamanda çok kültürlülüğün barışçıl bir simgesi olan zeytin ağacı, Müslümanlık, Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin kutsal kitaplarında da adı geçen kutsanmış ağaçtır. Zeytin ağacı insanoğlunun beslenme, aydınlatma, güzellik, sağlık, para kazanma, ticaret gibi birçok ihtiyacını karşılayan, çok bereketli bir ağaçtır.
En uzun yaşayan ağaçlardan biri olan zeytin ağacı aynı zamanda barış ve umudun da sembollerindendir.
Mitolojik bir öyküye göre, ağaçlar kendilerine kral seçmek için ilk olarak zeytin ağacına başvurur. Ancak insanlara sağladığı zeytinyağından vazgeçmek istemez ve kral olmayı reddeder. “Herkese aitim ve kim kimseye ait değilim. Senden önce de vardım, senden sonra da var olacağım” der zeytin ağacı Homeros’a.
Damdan dama atlarken, kedinin boşlukta donduğunu gördüğünü anlatan Evliya Çelebi, geleneksel Erzurum evlerini de çok güzel betimlemiştir. Kış aylarındaki dondurucu soğuk nedeniyle birçok Erzurum evinde tandır, ocak, çeşme ve avlu hep evin içine alınmış.
Tandır evi de denilen mutfak bölümü ise uzun kış gecelerinde hayatın odak noktasıdır.
Bu mutfakta ekmek pişer, yufka açılır, turşu kurulur, çay kaynar, dolma sarılır ve bu mutfaklarda evin acı, tatlı her anısı vardır. Soğuk memleketin çok sıcakkanlı, misafirperver dadaşlarının sofrasında et ve hamur işi eksik olmaz.
Erzurum yemeklerinin baş tacı diyebileceğimiz, adını duyunca tüm Erzurumluların yüzüne kocaman bir gülümsemenin yayıldığı iki yemek var.
Biri ayran aşı, diğeri lor dolması. Aslında ayran aşı tüm Doğu Anadolu bölgesinin çok severek tükettiği, doyurucu, yoğurtlu ve nefis bir çorba. Aşurelik buğdayla (gendime de denilir) yoğurt ya da ayranla yapılır. Ancak bu çorbaya esas aromayı veren şey, salamura edilmiş aş otu dedikleri kişniş otu. Hemen hemen her Erzurumlunun evinde aş otu salamurası bulabilirsiniz.
Lor dolması bulgur, kaymak ve lorla hazırlanan iç harcının pazı yapraklarına sarılarak fırında pişirilmesiyle lezzetlenen nefis bir vejetaryen dolma.
Bayburt’un da çok kıymet verdiği bu dolma sarımsaklı yoğurtla tüketiliyor. Lor dolmasını bana yedirmek için çok gayret sarf eden Sway Otel’in aşçıbaşı Hüseyin Kaçar’a ve Serpil Yılmaz’a özellikle çok teşekkür ederim.
Bereketli Hilal Bölgesi denilen yukarı Mezopotamya ve Doğu Akdeniz bölgesi, yabani zeytin ağacının ilk kez ehlileştirildiği yer olarak kabul edilmektedir. Bu bölgenin en kadim yerleşim merkezlerinden biri de Antakya ve ilçeleridir. Adı gibi bereketi çağrıştıran Altınözü ilçesinin iklimi ve toprağı zeytin yetiştiriciliğine çok uygun. Bu yüzden Suriye sınırına kadar uzanan uçsuz bucaksız topraklarının çoğu zeytin ağaçlarıyla kaplı. Bir zeytin denizi gibi.
Altınözü çevresinde milattan önceki tarihlere kadar uzanan zeytin işlikleri var.
Çoğu kez atların çektiği zeytin patozları çok eski bir zeytinyağı çıkarma yöntemi olarak hâlâ bazı köylerde kullanılıyor. Hemen hemen her ev kendi zeytinyağını kendi yapar. Oldukça yoğun meyve aromasına sahip olan zeytinyağı, tüm geleneksek yemeklerde sıcak ya da soğuk olarak tüketilir.
Bu bölgede celep aşı, savrani, karamani, kalembezi, haşebi, topak gibi pek çok zeytin çeşidi yetişiyor.
Benim yemeye doyamadığım ve çerez gibi tükettiğim halhalı zeytininin çekirdeği ise minicik ama bol etli. Zeytin çekirdeğine hiç yapışmadan kolayca ayrılıyor. Zeytinin özel bir karakteri olan, canlı bir meyve olduğuna inanan Altınözülüler, aynı zamanda zeytinin inatçı olabileceğini de ifade ediyorlar.
Özellikle çiçek açmamakta inat eden zeytin ağacını sözle korkutuyorlar.
Sonra da gövdesine ufak bir çentik açıp, ufak bir çiviyi çakıp, ufak bir dalı da kesiyorlar. Böylece zeytinin korkup, çiçek verdiğine inanıyorlar.
“Ne Yesek Heri?” ismiyle düzenlenen Çorum Gastronomi Günleri etkinliği unutulmaz anılar ve hoş sohbetlerin yanı sıra, bir lezzetler resmi geçidi gibiydi.
Sevgili Asuman Albayrak, Sultan Örten ve Meryem Kadife’nin bizi bilgilendirmek için harcadıkları emek ve gayret muhteşemdi.
Özellikle Hitit mutfağıyla ilgili araştırmaları dinlerken, tarih bilgilerimizi yeniden tazeledik.
M.Ö. 2000 yıllarındaki Hitit tabletlerinden çıkarılan yemek tarifleri, o döneme ait mutfak, tarım ve sosyal yaşama dair bilgilerin de habercisi aslında.
Özellikle “temel hamur” olarak anlatılan un ve su karışımı bugün bile aynı özelliğini koruyor.
Yine çok eski bir Anadolu yemeği olan haşıl ve malak gibi basit ama doyurucu, enerji verici yemeklerin benzeri yine çivi yazılı Hitit tabletlerinde anlatılıyor.
Suyla pişen unun üzerine yağ veya pekmez dökülen bu tür yemekler bana, Gümüşhane’nin ayranlı haşılıyla, Çankırı’nın pekmezli malağını hatırlattı.
Yemek meraklısı, gurme bir Hitit kralı oğluna yazdığı mektupta “Ekmeği yiyecek, suyu içeceksin” diyor.
Afyon iftarı
Afyonkarahisar mutfağı geleneksel lezzetleriyle zengin bir çeşitliliğe sahiptir.
Özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygındır, yemeklerde ise etin özel bir yeri vardır. Nohut ve buğdaydan elde edilen göce ve düğü (ince çekilmiş bulgur) çokça kullanılmaktadır. Afyonkarahisar mutfağında 20’den fazla çeşitte yemeği yapılan patlıcanın özel bir önemi vardır. “Patlıcan böreği” ise Afyonkarahisar’a özgüdür. Özel günlerde kurulan meydan sofralarında toplu yemek yenir ve bu yemeğe “sıra yemeği” adı verilir. Sıra yemeğinde yemek çeşidi, verilen davetin özelliğine göre 10-15 çeşit yemekten 40 çeşit yemeğe kadar çıkabilmektedir. Sıra yemeğinin sonunda, sindirimi kolaylaştırması için “bamya” verilmesi de Afyonkarahisar’a özgüdür.
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI
MALZEMELER
* 2 su bardağı yeşil mercimek * 1 büyük boy kuru soğan * 4 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay kaşığı tuz, karabiber * 1 yemek kaşığı kuru nane
Hamuru için:
* 3 su bardağı un * 1 yumurta * Yeteri kadar un * Tuz
(Hamur yerine 1 su bardağı arpa şehriye veya hazır erişte kullanabilirsiniz.)
YAPILIŞI
Mercimeği sıcak suda 15 dakika bekletin. Daha sonra akan suyun altında bir süzgeçte iyice yıkayıp süzdürün. Hamur için unu yoğurma kabına aktarıp yumurtayı kırın. Tuzu atıp yeteri kadar su ilave ederek yoğurun. Sert ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamurdan eşit büyüklükte iki beze yapın. Bezeleri yufka şeklinde yarım santimetre kalınlığında açın. İnce uzun erişte şeklinde ya da küçük üçgenler halinde kesin. Kurumaları için kâğıt havlu üzerinde bekletin. (İsterseniz hamur açmak yerine arpa şehriye veya hazır kurutulmuş erişte kullanabilirsiniz.) Diğer taraftan, zeytinyağını bir tencereye koyun. Yemeklik incecik doğradığınız soğanı tencereye aktarıp 2-3 dakika kavurup süzülmüş mercimekleri ilave edin. Karıştırarak 5 dakika daha kavurup 7-8 su bardağı su ya da et suyunu ekleyip kaynatın. Tuz ve karabiberini ilave edin. Mercimek pişmeye başlayınca erişteyi tencereye aktarın ve 10 dakika daha kaynatın. İsterseniz bir tavada tereyağı kızdırın ve üzerine nane atıp çorbanın üzerine gezdirin. Ya da sadece nane serpiştirerek çorbayı servise sunun.