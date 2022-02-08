Fotoğraf serüveni hobi olarak başladı derin tutkuya dönüştü

Sevgili okurlar, bu hafta sizlere uzun soluklu bir fotoğraf projesini aktarmak istiyorum, ‘Benİstanbul’. Fotoğraf Gezginleri Grubu’nun 2014’te başladığı proje, her yıl yaklaşık 100 amatör fotoğrafçının katılımıyla yürütülüyor. Seçilen İstanbul fotoğrafları 8 yıldır, her yıl sonunda sergileniyor ve özel bir kitapla basılı hale geliyor. Hatta 2018’de yayınlanan kitabın ön sözünü de ben yazmıştım. ‘Benİstanbul’, 10 yıl sürecek, 2023 sonunda tamamlanacak ve geçen 10 yılın en iyi fotoğraflarının birleşimi ile büyük bir kitap yayınlanacak.



Fotoğraf: Esra Özgüroğlu

Fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı Fotoğraf Gezginleri’nin kurucusu Niko Guido’nun yarattığı ‘Benİstanbul’un koordinasyonunu ise üniversite yıllarında aynı sınıfı hatta aynı evi paylaştığım yakın dostum Hakan Çağlav yapıyor. Fotoğraf Gezginleri’nin ve ‘Benİstanbul’un koordinatörü sevgili Hakan’la, Ankara’da yaşayan bir Antalyalı olarak hem doğduğum hem de yaşadığım kentler adına kıskançlıkla izlediğim bu projeyi önemli projeyi konuştuk...





Fotoğraf: Güneş Demir



