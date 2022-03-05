Savaş sebebiyle bizim 28 Şubatçılar unutuldu sanmayın...
6 lider’in imzaladıkları ortak deklarasyon hayırlı olsun.
Ne var ki, yazılı metinde Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belirtilmemiş.
Halk mı seçecek?
Yoksa Meclis mi?
*
Gerçi “Parlamenter Sistem” denince, Cumhurbaşkanı’nı Parlamento’nun seçeceği zaten anlaşılıyor ama yetmez... Bunu açık açık yazmak lazımdı.
Niye yazılmamış?
Orada, Başbakan’ın nasıl seçileceği belli... Cumhurbaşkanı’nın nasıl seçileceği ise sanki halktan ustalıkla gizlenmiş gibi...
*
Şahsen bunu da normal karşılıyorum.
- Olabilir.
Halk’a verilen bir seçme hakkı’nın şimdi halktan geri alınması, kimsenin hoşuna gitmez... Yani, bunu söylemek kolay değildir.
Lakin, bunu söylemeyince, birçok konu da muallâkta kalıyor.
*
Güçlendirilmiş bir Başbakan kadar güçsüz bırakılmış bir Cumhurbaşkanı da halkı ilgilendirir.
Aylardan beri düşük profilli bir Cumhurbaşkanı diye diye, devletin en üst makamı’nı zaten zedelemiş durumdayız. Sembolik Cumhurbaşkanı, kulağa hiç hoş gelmiyor.
İster halk seçsin ister Meclis, bu millet gelmiş geçmiş hiçbir Cumhurbaşkanını sembolik görmedi. Bundan sonra da görmek istemez.
*
Ne İsmet Paşa sembolik Cumhurbaşkanı’ydı ne Fahri Korutürk hatta ne de Ahmet Necdet Sezer.
Unutmayın.
72 yıldır demokrasinin başına gelenlere, hiçbir Cumhurbaşkanımız sebebiyet vermiş değil... Ama basiretsiz Başbakanlar gördük.
Sembolikmiş...
Savaş sebebiyle bizim 28 Şubatçılar unutuldu sanmayın...
6 lider’in imzaladıkları ortak deklarasyon hayırlı olsun.
Ne var ki, yazılı metinde Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belirtilmemiş.
Halk mı seçecek?
Yoksa Meclis mi?
*
Gerçi “Parlamenter Sistem” denince, Cumhurbaşkanı’nı Parlamento’nun seçeceği zaten anlaşılıyor ama yetmez... Bunu açık açık yazmak lazımdı.
Niye yazılmamış?
Orada, Başbakan’ın nasıl seçileceği belli... Cumhurbaşkanı’nın nasıl seçileceği ise sanki halktan ustalıkla gizlenmiş gibi...
*
Şahsen bunu da normal karşılıyorum.
- Olabilir.
Halk’a verilen bir seçme hakkı’nın şimdi halktan geri alınması, kimsenin hoşuna gitmez... Yani, bunu söylemek kolay değildir.
Lakin, bunu söylemeyince, birçok konu da muallâkta kalıyor.
*
Güçlendirilmiş bir Başbakan kadar güçsüz bırakılmış bir Cumhurbaşkanı da halkı ilgilendirir.
Aylardan beri düşük profilli bir Cumhurbaşkanı diye diye, devletin en üst makamı’nı zaten zedelemiş durumdayız. Sembolik Cumhurbaşkanı, kulağa hiç hoş gelmiyor.
İster halk seçsin ister Meclis, bu millet gelmiş geçmiş hiçbir Cumhurbaşkanını sembolik görmedi. Bundan sonra da görmek istemez.
*
Ne İsmet Paşa sembolik Cumhurbaşkanı’ydı ne Fahri Korutürk hatta ne de Ahmet Necdet Sezer.
Unutmayın.
72 yıldır demokrasinin başına gelenlere, hiçbir Cumhurbaşkanımız sebebiyet vermiş değil... Ama basiretsiz Başbakanlar gördük.