Mutabıklar...

Haydi bre...
Başta Temel Bey olmak üzere 28 Şubat Mutabakatı her birine kutlu olsun.
***
Daha sonraki toplantılarını da bari 12 Mart’ta yapsalar.
Bir sonrakini de 27 Mayıs’ta.
Ondan sonrakini de
15 Temmuz’da... Yahut 12 Eylül’de.
Hepsi, her birine mübarek olsun.
- İyi Parti mi, HDP mi?
İkisinden biri.
İttifakın patronu, acaba hangisini tercih edecekti? Cumartesi günü 6 ortak toplandı. Yarıresmi de olsa ortaya bir omurga çıktı.
İçlerinde HDP yok.
Kamuoyuna verdikleri esas mesaj buydu:
- Görün işte... İttifak HDP’siz.
Lakin, şöyle bir soru var:
- Koalisyon da HDP’siz mi acaba?
Neyse... Onunla yüz göz olduk.
.........
Ardından hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar tavan yaptı.
Eh, ona da bağışıklık kesbettik.
.........
Fakat elektrik faturaları, hepsinden baskın çıktı. Şimdi hükümetin en mühim rakibi elektrik faturalarıdır. Düşünün: çarşı pazar ikinci planda kaldı.
Eyvah
Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarını ödemeyecekmiş, eyvah...
Madem Kılıçdaroğlu “adaylıkta bu derece ısrarlıdır” öyleyse İmamoğlu da 100 bin imzayı toplayıp katılır bu yarışa...
Sonuç?
- En azından Kılıçdaroğlu’nun oylarını böler.
Yapar mı yapar.
Pire için yorgan yakar.
Bu bir ihtimal.
***
Bir diğer ihtimal var.
7 Şubat hamlesinden tutun, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık tezgahından tutun, 15 Temmuz girişimine kadar, her kumpası denediler.
Ama tutmadı.
Şimdi birden bire akıllarına “Cumhurbaşkanlığı adayı olamaz” diye bir fikir düştü.
*
Fikir değil, mızıkçılık.
Mızıkçılık bile değil, bir yutturmaca.
Tabii, yerseniz.
Yıllardır başvurdukları her yol fiyaskoyla bitince, “Bari buna sarılalım” dediler ve son bir gayretle yollara döküldüler:
“Neyi buldun?” dediler.
“Buldum... İttifaka bir çatı adayı buldum.”
Eşkal veriyorum, dikkat:
Devleti tanıyan... Dürüst... Nefsine hakim... Gayet adil
ve tarafsız bir zat.
Öyle ki, Atatürk bile görse “İşte benim cumhurbaşkanım” diye övüneceği bir aday.
Kim olabilir?
-
Fakat yetmez.
Ana muhalefet de kınamalıydı.
- Niye kınamıyor?
Kınamıyor çünkü bu klavye şövalyelerini bu hale o getirdi... Tam 11 yıldır ektiği tohumlar, semeresini veriyor.
*
Mesele şudur:
Siz Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te hazırlanan suikasta bile tiyatro derseniz, çömezleriniz de “geçmiş olsun” yerine “beter olsun” der.
Der ama bu bedduanın dönüp dolaşıp sonunda kimi bulacağı hiç belli olmaz.
Bizde böyle tarihler hiç eksik olmaz.
12 ayın her birinde, demokrasiye vurulan bir darbe mutlaka vardır.
*
Ocak ayından başlayalım.
24 Ocak neyi hatırlatıyor? Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan gibi demokrasi şehitlerimizi.
İkisini de saygıyla anıyorum.
......
Şubata gelelim.
COVID-19’a yakalanan Erdoğan çifti’ne “geçmiş olsun mesajı” gönderen liderlerin (bazılarının) samimiyetine inanıyor musunuz?
Gerçi adet yerini bulsun diye “rutin bir davranıştır” ama yine de birilerinin sağlık temennileri sırıtıyor.
Misal:
Kılıçdaroğlu’nun bile samimiyetine inanırım ama Ali Babacan’ınkine asla...
Keşke o hiç mesaj yayınlamasaydı.
*
Bayramlaşmalar da böyle değil mi?
Her bayramda görürüz.
- 800 bin oy fark atarak seçilen İmamoğlu’nun bugün aday olsa, İstanbul’dan ne kadar oy alacağını...
Çok merak ediyorum.
*
Buna mukabil...
Cumhurbaşkanımızı seçerken, Amerika’nın Türk Milleti üzerinde kaç gram etkisi olabileceğini...
Hiç merak etmiyorum.
# Hayırdır
Elçiler kimyamı bozdu.
Bu kaçıncı?
Akdeniz zaten ceset dolu...
Elbiselerini, paralarını alarak çırılçıplak, yalınayak Edirne’ye sürdükleri mültecilerin de haddi hesabı yok.
*
Bize insanlık dersi veren uygar Avrupa, bütün bu olup bitenleri sadece seyretmektedir.
Uygarmış.
Ne uygarı?
Cinayetlere ortaktır.
2016 ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla kıyamet kopmuştu.
İşin peşine düşen ABD, şimdi Türkiye’deki seçimlere müdahale ederek rezil bir durum’a düşer mi,
zannetmem ama Türkiye’ye atadığı her diplomat, seçime değilse bile siyasete müdahil oluyor.
*
Yeni atanan elçi, Ankara Belediye Başkanı’nı ziyaretten önce, koşa koşa İstanbul’a gelip Belediye Başkanı İmamoğlu’yla buluşuyor.
İmamoğlu kim?
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığında ismi en önde gelen biri...
Eh, Joe Biden’ın Türk Siyaseti’ndeki tavrı da bilindiğine göre, elçi bey, ABD adına neredeyse ihsas-ı rey’de bulunmuştur.
Ama ayrıntı yok.
Ortaya bir laf atıp kenara çekiliyor.
Yahu şunun içini doldursana...
Hayır.
“Siyasi cinayetler olabilir” dedi ve yine çekildi.
Bildiği bir şey mi var?
Yoo, hayır.
Sadece tahmin.
- Bu nasıl insan?
- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?
Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.
***
Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.
- Bu nasıl bir mahlûk?
- Bu nasıl bir kafa?
Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.
1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.
Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’
İkisi de demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.
Sahiden de biri İstanbul’u almış...
Öbürünü ise İstanbul almış...
Ne alması?
Hem de dörtlü, beşli...
Belki de altılı koalisyon.
Türkiye tarihinde bunu ilk defa göreceğiz.
Tabii seçimi kazanırsa...
***
Diyeceksiniz ki:
- Milliyetçi Cephe Hükümetleri neyin nesiydi?
Alakası yok.
Sayın bayım.
Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.
‘Kaybolan’
Klişeleşmiş bir sözdür:
- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.
Vazgeçtik gelecek yıllardan.
“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”
Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.
Rumeli Kavağı’na sırf gidip gelmek bile 1 buçuk saat sürer.
Bunu özellikle hatırlatmak isterim.
*
Büyükelçi’ye de maşallah...
İnsan kar kış fırtınayı görünce (ya da
öğrenince) demez mi ki İmamoğlu’na: Sizi meşgul etmeyelim... Yemek iptal olsun. Başka zaman yeriz.
*
Efendim, Bay Elçi ta
Bu kadarı yeter.
Biraz da kendimize bakalım.
*
- Tuhaf insanlarız.
Bir kar fırtınasının geleceğini bile bile, hem de uyarılara rağmen, binlerce arabayla sokaklara döküldük.
Ne işimiz vardı?
Her yer kapalıydı.
Hastası olanlar hariç,
Mutabıklar...
İnsan gıpta ediyor doğrusu.
Büyük şef kendi partisinde bile kuramadığı otoriteyi, Millet İttifakı’nda kuruverdi. Ortaklarına ne derse kuzu kuzu kabul ettiriyor.
Öğrendim ki 28 Şubat tarihi de onun fikri ve önerisiymiş.
Yoksa kimin aklına gelir?
Temel Bey talep edecek değil ya...
Ama kim bilir?
Tadı damağında kaldıysa.
***
Üzerinde niye bu kadar duruyorum?
Duruyorum, çünkü, 28 Şubat, sadece bir darbe değil, siyasi ahlakın da tükendiği yerdir.
İrtica var deyip -cambaza bak misali- yolsuzluklar tavan yaptı.
Partiden partiye transferler, hem de “devlet eliyle” yapıldı. Koskoca Meclis aritmetiği cebirle değiştirildi... 54’üncü hükümetten 55’inci hükümete geçiş, dünyada hiç görülmemiş bir rezilliktir. 28 Şubat’ın üzerinde bunun için duruyoruz.
***
6 partinin mutabakat metni, niye 28 Şubat’ı taçlandırıyor? Bir gün evvel bir gün sonra olmaz mıydı?
Masadakiler için söylüyorum.
Bunu kabul etmek başlı başına bir basiretsizliktir ama asıl bunu önermek, bunu telkin etmek, bunu masaya sürmek nedir? Benim hiçbir şekilde aklıma ve vicdanıma sığmaz. Üstelik öyle bir cüret ki, adeta 25’inci yılı kutluyorlar. (1997)
Adeta falan değil.
Alenen ve resmen.