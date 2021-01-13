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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Kolay soru

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Kolay soru

13 Ocak 2021

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçilirse ne olur?

- Erdoğan, Güçlendirilmiş Başbakan olur. 

Ve gündem 

CHP liderine 1 milyon TL’lik bir tazminat davası daha.

- Vız gelir, vız.

Nasıl olsa parayı başkaları ödüyor.

Ne güzel şey.

- Ekmek elden su gölden.

Bu konforu bırakıp da ateşten gömleği giyerek, kim iktidar olmak ister?

*

Zafer Şahin’in değerli bir tespiti var. CHP tabanını çok sabırlı ve vefalı görüyor.

Aynen katılıyorum.

Parti örgütüyle, Meclis grubuyla, yan organlarıyla ve de geleneksel seçmeniyle, gayet disiplinli bir kitle bu.

İlkeli... Partisine bağlı...

Rızacı, kanaatkar ve sadakat sahibi bir kitle.

*

Öyle ya...

Her seçimde hezimete uğrayan CHP’ye bir kere bile küsmediler. Partilerinden hiç şikayet etmediler. Bırakıp gitmediler. Yüzde 25’e çakılıp kalsalar da başka taraflara savrulmadılar. Yönetim istifa diye kapıya dayanmadılar.

Siyasette, ender görülen bir terbiye bu. Çünkü ender görülen bir tahammül.

Zafer Şahin’i kutlarım.

*

Acaba diyorum, CHP yönetimleri, böylesine sadık ve vefalı bir taraftara sahip olmanın rahatlığıyla mı rehavete kapılıyorlar? Yoksa emniyeti suistimal ve hüsnüniyeti istismar mı ediyorlar?

Hem Kurucu Parti olacaksın... Hem 70 yıldır yedek kulübesinde oturacaksın. Allah Allah.

Dünyada örneği var mı acaba?

Son söz: CHP seçmenini çok takdir ve tebrik ediyorum.

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Şüpheye dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Ocak 2021
Adı üstünde: Şüphe...

Bazı bilim insanları, koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu söylediler ama bilimsel bir veri ortaya koyamadılar... Zaten bu öyle bir silahsa, bunun kâşifleri hiç açık verir mi? Karşı tedbiri de elbet almışlardır.

Onu geçelim.

***

Lâkin benim beynimi yıllardır bir başka şüphe kemiriyor.

Bu kadar çok kanser vakası olur mu? Türkiye’de her evde mutlaka bir kanserli hasta var.

Nedir bu?

Kanser bulaşıcı da değil... Öyleyse nedir bu yaygın kanser?

Nezleden daha yaygın.

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“Geri dönüş”

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Ocak 2021
“Katil Polis/ Katil Devlet”

Taa 70’li yıllardan aşina olduğumuz bu sloganlar, tekrar hortladı.

Kimsenin umrunda değil.

Değil ama ne zaman ki katil sermaye diye de bağırmaya başlayacaklar, siz o zaman seyreyleyin feryadı.

***

Maşallah...

Düzen değişikliği lafı da geri geldi... O da 70’li yıllardan kalma bir ezber.

Düzene çekidüzen deseler, eh, inanacağım ama düzen değişikliği tapu’nun delinmesine kadar varan, kötü anılar taşıyor.

Gerçi düzeni değiştiremediler, hatta

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Özetli-yorum

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Ocak 2021
Yeni kurulan partiler, ittifaklarda yer almayıp, tartıya - önce -tek başlarına çıkacaklar galiba.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, sanırım böyle bir yolu tercih ediyorlar.

Muharrem İnce deseniz, millet ittifakının yine içinde sayılır ama tek başına, yani kimseyle angajmana girmeden yürüyecek.

Mustafa Sarıgül, bağımsızlığını zaten ilan etti. İkinci turu bekleyecek.

***

Öztürk Yılmaz? Gerçi muhalif cephede görünüyor ama sırf antierdoğancılık yapmak için parti kurmuş değil...

Fatih Erbakan? Zaten babasının oğlu... Batı Kulüpçüler’le bir araya gelmez.

...........

Yeniler böyle...

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6 Ocak’tan kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Ocak 2021
ABD, Kongre baskınından sonra düşündüğü sokağa çıkma yasağını- vaktiyle - koysaydı, koronadan 360 bin Amerikalı ölmezdi.

Hep sorarlar ya:

- Güvenlik mi, özgürlük mü?

Yahu insan öldükten sonra, güvenlik de işe yaramaz, özgürlük de.

***

ABD’nin dünya kadar problemi var. Hepsini bir kenara bırakıp sadece Türkiye ile uğraşacağını hiç zannetmem.

Ama hâlâ uğraşacaksa da uğraşsın. Bu takıntı, bize ancak itibar getirir.

***

Joe Biden diyor ki:

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Demek ki neymiş?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Ocak 2021
Amerika’dan demokrasi dileniyorduk.

Yine hakkımız bâki ama şimdilik ona ödünç verebiliriz.

*

Önce şunu sorayım: Dünyanın her tarafında istihbarat ağı kurmuş olan şu Amerika, Kongre Binası’nın baskına uğrayacağına dair küçücük

bir istihbarat alamadı mı? Vah...

*

Amerikan Polisi de aciz davrandı. Çünkü böyle olaylara karşı tecrübesiz.

Değerli ortağımız bir alo deseydi, evelallah oraya da yetişirdik.

*

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Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Ocak 2021
Her birine ayrı makale yazılabilirdi ama sizi koyu siyasete boğmamak için özetleyeceğim.

Nereden başlasam?

***

Anketlerde kararsızlar bölümü, partilere yanlış dağıtılıyor. Yüz kere söyledik. Bir kere daha söyleyelim: Muhalif seçmen, kararsız olmaz. Kararsızım diyenlerin büyük çoğunluğu iktidara oy verip vermemek arasında bocalayanlardır. Yani kararsızlardan ziyade tereddüt sahipleri...

Yelpazeye dağıtılamazlar.

Hangi ölçüye göre dağıtıyorsunuz?

***

İttifak başka, koalisyon başka.

Cumhur İttifakı, nerden baksan bir İttfak’tır. Bozulduğu gün, herkes yine yerinde kalır. Öbürü ise 

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Yıllar sonra...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Ocak 2021
Yeni duyuyor değiliz.

Yaygın bir ezberdir bu:

- “Menderes, seçim kararı alsaydı, 27 Mayıs darbesi olmazdı.”

Evet olmazdı.

Ama ancak, seçimi kaybettiği takdirde olmazdı.

***

Tıpkı bunun gibi:

- Demirel’le Ecevit uzlaşsaydı, 12 Eylül darbesi olmazdı.

Ve devamla:

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İki nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Ocak 2021
Saçma, tevil götürmez.

Gizli bir ajanda var da, bunu

18 yıldır hayata geçiremiyorlar, öyle mi? Rejimi değiştirmek için bir 18 yıl daha mı lazım?

Güldürmeyin insanı.

Bu bir.

.........

İkincisi

Başörtülü Kadın Hakim’lerin, hiç olmazsa -artık- meşruiyeti var. Peki, hâlâ geçerli olan şapka devrimi’ne rağmen Şapkasız Erkek Hakim’lere cumhuriyet düşmanı diyebilir misiniz?

Vallaha çok şakacısınız.

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Çağrışımlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Ocak 2021
Hedefi büyüttü. Kutuplaşmaya yeni bir boyut getirdi Kemal Kılıçdaroğlu: Ahlâklılar / Ahlâksızlar.

En kestirme yol budur.

Öğretmenleri ayrı, çiftçileri ayrı, hakimleri savcıları, sanatçıları, sporcuları ayrı kategorize edip, nefes tüketeceğine, milletin tamamını, kılıç darbesiyle bir seferde biçip ikiye böldü:

Ahlâklılar / Ahlâksızlar.

***

Biraz ayıp etti ama belki bir tevil yoluna gidecektir.

Belki “maksadını aşmıştır.”

Kimbilir.

Belki de milleti değil,

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Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Ocak 2021
Önce taksiciler...

İki kuruş zam aldılar ama burunlarından geldi. Taksimetreleri güncelleştirmek için sıraya girmek ne demek? Kilometrelerce kuyruk.

Teknoloji çağında bunun başka bir yolu yok muydu?

Allah başka bir sıkıntı vermesin.

- Buna da razıyız.

Zira taksimetre denen medeniyet zaten bize 1982’de geldi. Askeri Rejim’in otoritesiyle.

.........

Daha önce ne vardı?

Hiç. Taksi ücreti için her köşe başında

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Birkaç dilek...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Ocak 2021
Yalansız dolansız bir yıl nasip olur inşallah diyerek önce siyaset-2021’e merhaba.

Hemen erken seçim diye de tutturmayın ha.

Hemen hakaret’e de başlamayın. Suç işlemeden cümle kurmayı nihayet öğrenin.

En mühimi de, ne kadar muhalif olursanız olun ama Allahaşkına Türkiye muhalifi olmayın... Yeter. “Can ve mal güvenliği yok” diyerek kendinizi rezil etmeyin.

***

Günlük hayata bakarsak...

Bunu size söylüyorum.

Ey sahte erkekler!

Kadın dövmekten, kadın öldürmekten bıkmadınız mı?

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Bir ilk

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ocak 2021
Farz edin ki, evlerimize gönüllü olarak kapandık, yılbaşını 4 gün-4 gece doya doya kutluyoruz.

Ta pazartesi sabahına kadar.

Bu bir ilktir.

2021’den başka hiçbir yıl’a, böyle muhteşem bir karşılama nasip olmamıştır. Hayırlı uğurlu olsun.

Havaya dikkat

Bugünler, kış’ın en soğuk günleri olması gerekirdi.

Hiç de öyle olmadı.

Ben bu kadar mülayim bir kış görmedim. Belki bu da bir ilk.

Gerçi daha ocak-şubat var

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Yorumdan öte

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Aralık 2020
Üsluba bakın:

- AİHM kararı tıpış tıpış uygulanacak.

Yılın son yazısını bu şekilde noktalamak istemezdim ama söylemezsem olmaz:

- Ne demek tıpış tıpış?

Bu bir hukuki terim değil.

Siyasi bir terim hiç değil.

Ne bu?

- Bu bir mahalle ağzı.

***

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Oynak merkez

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Aralık 2020
Siyasi yelpaze öyle bir karışık ki, kimin nerede mevzilendiği hiç belli değil.

Partilere bakın.

Kimi solcu olayım diyor, bir türlü olamıyor, oraya buraya savruluyor.

Kimi muhafazakârlığa özeniyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor.

Kimi renksiz kalayım diyor, onu da beceremiyor, sürekli renk veriyor.

***

İstanbul’daki Şeb-i Arus Törenleri, bu keşmekeşin en canlı örneğidir.

Ben de diyorum ki:

Yahu bırakın bunları.

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Püf noktası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Aralık 2020
Demirtaş konusunda...

AİHM kararının mutlaka uygulamasını isteyenler, iki gruba ayrılırlar.

Birincisi... Hukuktan çok hukukçu olanlar... Yani, mahkeme kararlarına gayet duyarlı olanlar... Yani? Başka hiçbir yere bakmadan ve sapmadan, salt karara saygı bekleyenler.

..........

İkincisi... Hiç ayrıntıya falan girmeden, hatta bir şey bilmeden ve anlamadan “Demirtaş’a özgürlük” bekleyenler...

Ve mahkeme kararını sırf bu sebeple onaylayanlar.

***

Pardon...

Bir grup daha var.

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İyi malzeme

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Aralık 2020
Öyle derler:

Adı yalancı’ya çıkan insan, herkesi yalancılıkla suçlarmış.

Demek ki...

- Bu bir hastalık.

***

Lakin bizim yalancılar, hasta falan değiller.

Bizimkiler, yalanı bir izm haline dönüştürmeye çalışan çakma demokrat’lardır ki, onu da beceremiyorlar. En usta geçinenleri bile, her yalanda suçüstü yakalanıp rezil oluyorlar. Yalan’ın tadına 5 dakika bil varamıyorlar.

Ziyanı yok.

Mutlular ya...

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Barış taaruzu

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Aralık 2020
﻿Yeni yıllla birlikte, devletler, keşke birbirlerine birer zeytin dalı uzatsa. Birer beyaz sayfa açsa...

- Barış bombardımanı.

Böylece uluslararası huzura giden bir yol açılsa.

Çok romantik ama:

- “Bütün dünya buna inansa.”

Neydi o şarkı:

- Hayat bayram olsa.

Laf işte.

...........

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En güzel haber

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Aralık 2020
2021, İstikâl Marşı Yılı olarak kabul edildi.

Bu çok iyi oldu.

Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu...

Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik.

O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız.

Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz.

***

Şimdi, güzel bir zemin doğuyor.

2021,

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Dil yâresi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Aralık 2020
Uğurlugiller, barajların kuruduğunu müjdelerken, bir taraftan da 2021’in çok zor bir yıl olacağını duyuruyorlar.

Ne bildiler?

Öf... Bir kerecik de ağızlarını hayra açsalar...

***

Şimdiye kadar hangi yıl

kolay yıl olmuş ki? Kolay hayat diye bir şey kaldı mı ki?

Bunu herkes biliyor.

Herkes kabulleniyor:

Ama yine de kimse 20, 30,

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