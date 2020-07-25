Sanki bizi tam AB’ye alacaklardı, Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için kızdılar, şimdi almayacaklar, öyle mi?
***
Amerika, teröristlere silah ve para yağdırmaktan tam vazgeçecekti, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, bizi hançerlemeye karar verdi, öyle mi?
***
Fransa, Akdeniz’deki haklarımıza nihayet saygılı olmaya tam karar vermişti, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, birdenbire Fransızlaştı, öyle mi?
***
Avusturya, Almanya, Belçika, kanun kaçaklarını bağrına basmaktan vazgeçip bize tam iade edecekti, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, onları ödüllendirmeye karar verdi, öyle mi?
***
En komiği Yunan...
Kıbrıs’ta âdil ve kalıcı bir çözüme Rum Kesimi’ni tam ikna ediyordu, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, Bizans Bayrağı’na sarıldı, öyle mi?
Yahu Yunan!
Selânik’teki Atatürk’ün evine hiç sulanma. Orası, resmen Türkiye Toprağı statüsündedir. Ayasofya Yunanistan toprağı mı? Kendine gel ve saçmalama.
***
Dünya ne dermiş?
- Eyvah.
Rusya ne dermiş?
İsrail ne dermiş?
Hele Mısır, hele Suudiler ne dermiş?
Eyvah ki eyvah.
- Yok canım.
Kudüs için ne dedilerse, hangi refleksi gösterdilerse, işte o kadar çıkar sesleri! Suriye’de nasıl PKK Bayrağı’yla dolaştılarsa, şimdi de birkaç gün Akdeniz’de Bizans Bayrağı’yla tur atarlar, hepsi bu, yallah.
Kılıçdaroğlu ne der, ben ona bakarım.
Dünya ne dermiş?
Eyvah.
Sanki bizi tam AB’ye alacaklardı, Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için kızdılar, şimdi almayacaklar, öyle mi?
***
Amerika, teröristlere silah ve para yağdırmaktan tam vazgeçecekti, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, bizi hançerlemeye karar verdi, öyle mi?
***
Fransa, Akdeniz’deki haklarımıza nihayet saygılı olmaya tam karar vermişti, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, birdenbire Fransızlaştı, öyle mi?
***
Avusturya, Almanya, Belçika, kanun kaçaklarını bağrına basmaktan vazgeçip bize tam iade edecekti, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, onları ödüllendirmeye karar verdi, öyle mi?
***
En komiği Yunan...
Kıbrıs’ta âdil ve kalıcı bir çözüme Rum Kesimi’ni tam ikna ediyordu, şimdi Ayasofya’yı camiye çevirdiğimiz için çok kızdı, Bizans Bayrağı’na sarıldı, öyle mi?
Yahu Yunan!
Selânik’teki Atatürk’ün evine hiç sulanma. Orası, resmen Türkiye Toprağı statüsündedir. Ayasofya Yunanistan toprağı mı? Kendine gel ve saçmalama.
***
Dünya ne dermiş?
- Eyvah.
Rusya ne dermiş?
İsrail ne dermiş?
Hele Mısır, hele Suudiler ne dermiş?
Eyvah ki eyvah.
- Yok canım.
Kudüs için ne dedilerse, hangi refleksi gösterdilerse, işte o kadar çıkar sesleri! Suriye’de nasıl PKK Bayrağı’yla dolaştılarsa, şimdi de birkaç gün Akdeniz’de Bizans Bayrağı’yla tur atarlar, hepsi bu, yallah.
Kılıçdaroğlu ne der, ben ona bakarım.