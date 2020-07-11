Evdeyim, okuyorum, eğleniyorum

Çocuk kitapları yazarı ve eğitmen Dr. Nilay Yılmaz, Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY) bünyesinde gerçekleşecek yeni projesi için bana “Jüri üyelerimiz arasında seni de görürsek çok mutlu oluruz” dediğinde hiç tereddüt etmeden “Elbette” dedim. Bu vesileyle bu hafta okuma motivasyonunu arttıracak eğlenceli yarışmalardan ve seminerlerden söz etmek istiyorum.
OKUYAY Platformu, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği’ne verilen hibeyle kurulan, ülkemizde okuma kültürünü desteklemeye çalışan bir platform. Geçen yıl uzun yıllardır Türkiye’de yapılmayan Okuma Kültürü Araştırması’nı yeniden yaptılar. Bu çalışmanın sonunda da belli bölgelerde okuma kültürünü yaygınlaştırma konusunda ilgi çekecek projelere destek verme kararı aldılar.
Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü ve OKUYAY Platformu Proje Koordinatörü Ebru Şenol, Ankara, Adana ve İstanbul’dan toplam 12 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen dört farklı proje seçildiğini söylüyor.
1) ‘Sıradışı Meydan Okumalar’ (İstanbul)
Çalışmanın içeriğini proje koordinatörü Dr. Nilay Yılmaz şöyle anlatıyor: “‘Kitap her yerde ve her koşulda okunur’ ve ‘Okumak eğlencelidir’den yola çıkarak bir meydan okuma yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya katılmak için sıradışı yerlerde okunan kitabın, kitabın içeriğine uygun şekilde fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Örneğin, deniz kenarında kendi yaptığınız bir denizaltıyı tutup ‘Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ kitabını okuyarak poz verebilirsiniz.
Katılım şartları: Fotoğrafları ekim sonuna dek yarışmanın internet sitesi ve Instagram hesabında belirtilen etiketlerle Instagram’da paylaşmanız gerekiyor. 0-6, 7-13, 14-18 ve 18+ yaş grubu, özel gün, öğretmen ve aile olmak üzere farklı kategoriler mevcut. Her hafta ‘haftanın en’leri belirlenecek. Meydan okumaya ve yarışmaya her hafta başka bir kitapla katılmak mümkün.
2) ‘Kütüphane Şehri’ (Ankara)
Kütüp-Anne Platformu kurucusu ve Kütüphane Şehri Projesi Koordinatörü Merve Yavuzdemir, 2016’dan bu yana ülkemizdeki çocuk odaklı kütüphanelerle ilgili çalışmalar yapıyor. ‘Kütüphane Şehri’ oyununda 3-10 yaş grubu katılımcı çocuklara uzmanlar tarafından yaşlarına uygun olarak seçilecek birbirinden farklı kitaplar gönderiliyor. Kitabın yanında kitap kapağının posteri ve bir de yönerge var. Çocuklar, okudukları kitapların kapaklarından oluşan afişleri camlarına asarak evlerini kütüphaneye dönüştürecek. Sokakta yürürken adeta bir kütüphanede dolaşıyor gibi hissedeceksiniz. Sanal kütüphane gezileri dışında uzmanlar da yetişkinlere yönelik eğitimler ve sohbetler düzenleyecekler.
Katılım şartları: www.kutupanne.com/kutuphanesehri adresinden katılım formu doldurabilirsiniz.
3) Süper Okurlar (Adana)
‘Süper Okurlar’ okumayı seven 8-14 yaş arası çocuklar için Adana’da kurulan Nöbetçi Kütüphane ve Başka Kütüphane tarafından hazırlanan bir okuma programı. Programa katılan her okur üç ay boyunca kendi yaş grubu için özel olarak seçilmiş
25 kitabı okuyacak. Okuduğu kitaplarla ilgili değerlendirme sorularını cevaplayan ve gizli görevleri başarıyla tamamlayanlar ‘Süper Okurlar’ takımına katılmaya hak kazanacak.
Katılım şartları: Adana’da yaşayan 8-14 yaş grubu çocuklar ailelerinden alacakları destekle süperokurlar.com sitesi üzerinden başvuru yapabilir.
4) İstanbul’u Okuyorum (İstanbul)
Beş yaş ve üzeri çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesinde dijital ve basılı olarak bir haritalama çalışması gerçekleştirecek. Çocuklara verilecek Tarihi Yarımada haritası, simgesel yapılar ve okuma kültürü arasında ilişki kuran, çıkartmalı, bulmacalı, interaktif oyunlu rotalar içeriyor. Projenin ikinci kısmındaysa ‘İstanbul’u Okuyorum’ dijital haritası kullanılacak. Şehirdeki yapıları ve semtleri konu alan çocuk edebiyatı eserlerini, kitap sektöründe hizmet veren matbaacılar, dizgiciler, ciltçilerin mesleki tanıtımlarını içeren, haritalı bir ‘hafıza platformu’ yaratılacak. Küçük katılımcılar yaşadıkları şehri tanırken şehrin edebiyatla ve okumayla olan ilişkisini de öğrenme fırsatı yakalayacak.
Katılım şartları: Beş yaş ve üzeri katılımcılar aileleriyle birlikte Instagram’daki Şehir Dedektifi hesabından katılabilirler.
OKUYAY Platformu ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi almak için: www.okuyayplatformu.com
Evdeyim, okuyorum, eğleniyorum
Çocuk kitapları yazarı ve eğitmen Dr. Nilay Yılmaz, Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY) bünyesinde gerçekleşecek yeni projesi için bana “Jüri üyelerimiz arasında seni de görürsek çok mutlu oluruz” dediğinde hiç tereddüt etmeden “Elbette” dedim. Bu vesileyle bu hafta okuma motivasyonunu arttıracak eğlenceli yarışmalardan ve seminerlerden söz etmek istiyorum.
OKUYAY Platformu, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği’ne verilen hibeyle kurulan, ülkemizde okuma kültürünü desteklemeye çalışan bir platform. Geçen yıl uzun yıllardır Türkiye’de yapılmayan Okuma Kültürü Araştırması’nı yeniden yaptılar. Bu çalışmanın sonunda da belli bölgelerde okuma kültürünü yaygınlaştırma konusunda ilgi çekecek projelere destek verme kararı aldılar.
Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü ve OKUYAY Platformu Proje Koordinatörü Ebru Şenol, Ankara, Adana ve İstanbul’dan toplam 12 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen dört farklı proje seçildiğini söylüyor.
1) ‘Sıradışı Meydan Okumalar’ (İstanbul)
Çalışmanın içeriğini proje koordinatörü Dr. Nilay Yılmaz şöyle anlatıyor: “‘Kitap her yerde ve her koşulda okunur’ ve ‘Okumak eğlencelidir’den yola çıkarak bir meydan okuma yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya katılmak için sıradışı yerlerde okunan kitabın, kitabın içeriğine uygun şekilde fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Örneğin, deniz kenarında kendi yaptığınız bir denizaltıyı tutup ‘Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ kitabını okuyarak poz verebilirsiniz.
Katılım şartları: Fotoğrafları ekim sonuna dek yarışmanın internet sitesi ve Instagram hesabında belirtilen etiketlerle Instagram’da paylaşmanız gerekiyor. 0-6, 7-13, 14-18 ve 18+ yaş grubu, özel gün, öğretmen ve aile olmak üzere farklı kategoriler mevcut. Her hafta ‘haftanın en’leri belirlenecek. Meydan okumaya ve yarışmaya her hafta başka bir kitapla katılmak mümkün.
2) ‘Kütüphane Şehri’ (Ankara)
Kütüp-Anne Platformu kurucusu ve Kütüphane Şehri Projesi Koordinatörü Merve Yavuzdemir, 2016’dan bu yana ülkemizdeki çocuk odaklı kütüphanelerle ilgili çalışmalar yapıyor. ‘Kütüphane Şehri’ oyununda 3-10 yaş grubu katılımcı çocuklara uzmanlar tarafından yaşlarına uygun olarak seçilecek birbirinden farklı kitaplar gönderiliyor. Kitabın yanında kitap kapağının posteri ve bir de yönerge var. Çocuklar, okudukları kitapların kapaklarından oluşan afişleri camlarına asarak evlerini kütüphaneye dönüştürecek. Sokakta yürürken adeta bir kütüphanede dolaşıyor gibi hissedeceksiniz. Sanal kütüphane gezileri dışında uzmanlar da yetişkinlere yönelik eğitimler ve sohbetler düzenleyecekler.
Katılım şartları: www.kutupanne.com/kutuphanesehri adresinden katılım formu doldurabilirsiniz.
3) Süper Okurlar (Adana)
‘Süper Okurlar’ okumayı seven 8-14 yaş arası çocuklar için Adana’da kurulan Nöbetçi Kütüphane ve Başka Kütüphane tarafından hazırlanan bir okuma programı. Programa katılan her okur üç ay boyunca kendi yaş grubu için özel olarak seçilmiş
25 kitabı okuyacak. Okuduğu kitaplarla ilgili değerlendirme sorularını cevaplayan ve gizli görevleri başarıyla tamamlayanlar ‘Süper Okurlar’ takımına katılmaya hak kazanacak.
Katılım şartları: Adana’da yaşayan 8-14 yaş grubu çocuklar ailelerinden alacakları destekle süperokurlar.com sitesi üzerinden başvuru yapabilir.
4) İstanbul’u Okuyorum (İstanbul)
Beş yaş ve üzeri çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesinde dijital ve basılı olarak bir haritalama çalışması gerçekleştirecek. Çocuklara verilecek Tarihi Yarımada haritası, simgesel yapılar ve okuma kültürü arasında ilişki kuran, çıkartmalı, bulmacalı, interaktif oyunlu rotalar içeriyor. Projenin ikinci kısmındaysa ‘İstanbul’u Okuyorum’ dijital haritası kullanılacak. Şehirdeki yapıları ve semtleri konu alan çocuk edebiyatı eserlerini, kitap sektöründe hizmet veren matbaacılar, dizgiciler, ciltçilerin mesleki tanıtımlarını içeren, haritalı bir ‘hafıza platformu’ yaratılacak. Küçük katılımcılar yaşadıkları şehri tanırken şehrin edebiyatla ve okumayla olan ilişkisini de öğrenme fırsatı yakalayacak.
Katılım şartları: Beş yaş ve üzeri katılımcılar aileleriyle birlikte Instagram’daki Şehir Dedektifi hesabından katılabilirler.
OKUYAY Platformu ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi almak için: www.okuyayplatformu.com