Trafik kazasında kusursuz sürücüye tazminat rehberi

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Tali yoldan ana yola çıkarken yavaşladınız, arkadan gelen araç duramadı ve aracınıza çarptı. Aracınızda onbinlerce liralık hasar meydana geldi. Karşı tarafın sigorta şirketi hasarı yaptırır, cebinizden para çıkmaz. Ancak aracınızın ikinci el piyasasındaki değeri düşer. Değer kaybı için mahkeme yerine Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak tazminat talep edebilirsiniz. Peki Sigorta Tahkim Komisyonu ne yapar? Bu komisyona nasıl başvuru yapılır? Başvuru ücretleri ne kadar? Bu sorularınızı Tekirdağ Barosu avukatı Ergün Vardar yanıtladı. Sorularım ve Vardar’ın yanıtları şöyle:

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR

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- Sigorta Tahkim Komisyonu hangi amaçla kurulmuştur? Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor.

- Komisyona avukatla mı başvurmak gerekiyor? Avukatla başvurmak gerekmiyor. Sigorta Tahkim Komisyonu’na şahsen ve online başvuru yapılabiliyor.

- Başvuru formu doldurulurken nelere dikkat edilmeli? Başvuru formu internet sitesinde belirtilen uyarılar ışığında eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı. Eksik, hatalı veya çelişkili bilgi içeren formlarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıyor.

4 AYDA SONUÇLANIYOR

- Başvurular ne kadar sürede sonuçlandırılıyor? Komisyonun kendine gelen tüm şikâyetleri en geç 4 ay içinde sonuçlandırma zorunluluğu var.

- Başvurular dosya üzerinden mi değerlendiriliyor? Komisyona yapılan başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendiriliyor. Ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenebiliyor. Bu nedenle kişinin haklılığını ispatlayacak bütün belgeleri komisyona ulaştırması, daha sağlıklı bir karar verilmesi açısından önem taşıyor.

KUSURU OLMAYANA TAZMİNAT

- Değer kaybı için başvurulabilir mi? Maddi hasarlı gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda kusurlu olan aracın ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’ni düzenleyen sigorta şirketi, kazada kusuru olmayan aracın değer kaybını karşılar. Bunun için öncelikle zarar görenin, kusurlu aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Araçta oluşan değer kaybını sigorta şirketi karşılamak zorundadır. Değer kaybı için sigorta kuruluşuna yapılan başvuruya en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap alınamaması veya verilen cevabın talebi karşılamamasına yönelik bir uyuşmazlık halinde zarar gören taraf değer kaybı için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilir.

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MAHKEME MASRAFINDAN UCUZ

- Komisyona başvuruda herhangi bir ücret ödenir mi? Başvuru ücretleri mahkeme masrafları ile kıyaslayınca çok daha ucuz. Ücret uyuşmazlık miktarına göre değişiyor. 1 Şubat’tan geçerli ücret tarifesine göre uyuşmazlığa konu miktar 5 bin liraya kadarsa Tahkim Komisyonu’na başvuru ücreti sadece 320 TL. 5 bin 1 ila 10 bin TL arası başvuru ücreti 715 TL. 10 bin 1- 50 bin aralığındaki uyuşmazlıklarda başvuru ücreti 1030 TL’ye çıkıyor. 50 bin 1 ve üzeri durumunda, uyuşmazlık tutarının yüzde 1.5’u şeklinde başvuru ücreti alınıyor. Ek olarak tebligat gideri yatırılması da gerekiyor.”

İTİRAZ SÜRESİ 10 GÜN

- Sigorta Tahkim Komisyonu kararları kesin midir? Sigorta Tahkim Komisyonu kararları bağlayıcı olmakla birlikte kesin değildir. 10 gün süreyle iki taraftan da itiraz gelmemesi durumunda, Sigorta Tahkim Komisyon’u kararı geçerli kabul edilir. Hem sigortalı hem de sigortacı bu karara uymak durumunda kalır. Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan 238 bin 730 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar için temyize gidilebilir.