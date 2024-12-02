Erdoğan neden dünya lideridir? (10)

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Toptancı reddiyeciler Türkiye’mizde 102 Teknopark’ın tamamına yakının son 20 yılda kurulduğunu da duymamışlardır.

Toptancı reddiyeciler 19 Serbest Bölge ile Türkiye’nin küresel ticarette konum geliştirdiğinin de farkında değildirler.

İşte bu 3 sayı ve sadece TeknoFest organizasyonunun geldiği nokta ‘profesyonel cenaze evi ağlayıcısı’ gibi davrananların ne denli haksız saldırgan olduklarını ortaya koymaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye birçok başarıda örnek bir durumu, ilk olmayı yaşamıştır.

Polonya, Varşova’da daha büyük bir havalimanı inşa edene kadar İstanbul Havalimanı Avrupa’nın tartışmasız en büyüğüdür.

‘Milli Yeterlilik’, yerli malı haftasında mandalina ve elma düzeyinde yapılan müsamereden kurtarılmış, insansız hava aracı, milli savaş uçağı gemisi, yerli otomobil, milli motor, elektrikli traktör konumuna yükselmiştir.

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Türk müteahhitleri dünyanın en büyük ilk 250 şirket içinde tam 44 adetle yer almış, Türkiye 2. duruma gelmiştir. Bu müteahhitler arkalarında hükümet gücü, siyasi ve diplomatik kolaylaştırma, başta Eximbank olmak üzere finansal destek olmasa, bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın talepkâr takibi bulunmasa, o noktaya mı geleceklerdi?

Recep Tayyip Erdoğan dönemi Türkiye’nin milli yeterlilik konusunu tartışmaya açtığı ve bu alandaki eksikleri tespit edip içini doldurmaya çalıştığı, önemli oranda da başarı kazandığı dönemdir.

Sadece ve sadece enerji alanındaki arama çalışmalarında gelinen nokta bir göstergedir.

Milli yeterlilik sağlanan her alan milli bağımsızlık merdiveninin bir basamağıdır.

Müstafi amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı bulunduğu Deniz Kuvvetleri’yle ilgili örneklerle konuyu açıklamaktadır. Teknoloji tedariğinde bağımlılık ve maliyet yüksekliğinden bugün milli ve seçenekli tedarik imkânı ile uygun fiyatlı alım noktasına gelinmiştir.

Tabii ki her şey güllük gülistanlık değildir. Daha yüksek teknolojili, katma değeri daha fazla ürünlerin geliştirilmesi devam edecektir.

Rahmetli Özal nasıl Türk ekonomisini dışa açıp, turizm ve ihracatı merkeze oturttu ise, Çiller nasıl içerdeki korumacılığa alışmış kafaların ‘ciyaklamasına’ rağmen Gümrük Birliği’ni sağladıysa, Erdoğan da ‘milli yeterlilik’ kavramını zihinlere kazımıştır.

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Türkiye, milli yeterliliği tamamlamadan gerçekten bağımsız bir ülke olamayacaktı. Bu zorlu yürüyüş, irade ve kararlılık, takip ve hesap sorma gücü olan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kesintisiz devam etmektedir.

Merhum Erbakan’ın yerli ve milli motor projelerini hayallerine sığdıramayan, milli motoru baltalayan toptancı reddiyecilerin rant ve mirasyediliğe dayalı zihin atmosferleri, yapılanları maalesef asla anlayamayacaktır.

Milli yeterlilik milli kararlılık ile gerçekleşir.

Türkiye artık bu noktaya erişmiştir ve bundan geri dönüş olmayacaktır.