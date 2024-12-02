Rusya’dan yetim İran’dan öksüz bir Beşar Esad

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- BİR: Rusya

- İKİ: İran

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Son dönemde bu iki ülkenin durumu şu:

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- RUSYA: Savaş uçakları göndermeye kalksa... O uçaklara Ukranya’da ihtiyacı var. Asker göndermeye kalksa... Ukrayna için Kuzey Kore’den asker dilenme noktasına gelmiş, nasıl göndersin?

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- İRAN: Kolu kanadı kırılmış Hizbullah’ı mı Esad’ın yardımına gönderecek? Ortadoğu’daki son gelişmeler nedeniyle başı zaten yeterince belada olan İran’ın artık Şii milis örgütleyecek dermanı mı kaldı?

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Zavallı Esad.

“Yetiş ya Putin” diyor. Ses yok.

“Yetiş ya Hamaney” diyor. Ses yok.

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Sonuçta...

Halep’te direnemeyen, İdlib’in kontrolünü tamamen kaybeden, Hama’yı boşaltmak zorunda kalan, Şam’da darbeye maruz kaldığı söylenen...

Perişan bir Beşar Esad var karşımızda.

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Bugünlerde iç sesi şöyle diyor mudur acaba:

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“Keşke Erdoğan’ın uzattığı o eli hemen tutsaydım.”

İKİ KİŞİNİN UMURUNDA

Deprem bölgesinde yaşayanların evlerine, dükkânlarına kavuşması şu anda en çok iki kişinin umurunda:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın umurunda.

- Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un umurunda.

*

Deprem bölgesinde inşaatlar yükseldikçe...

Murat Kurum’un gözleri parlıyor.

*

Evler hak sahiplerine teslim edilme noktasına gelince...

Erdoğan hemen bölgeye koşup evleri vatandaşlara teslim ediyor.

*

Erdoğan’ın ısrarlı takibiyle... Murat Kurum’un kararlı çalışkanlığıyla...

İnanıyorum ki deprem bölgesinde evsiz, dükkânsız vatandaş kalmayacak.

GİT AVUKATLIK YAP

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Başsavcısı için şöyle dedi:

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“Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede.”

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Sanırım Özgür Özel’in gözünde avukatlık mesleği, önemli bir görevi yürütmelerinde sakınca görülen kişilerin gidip bir köşede yapmaları gereken bir meslektir.

Barolar falan ne diyorlar bu yaklaşıma acaba?

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KABİNEDEN ÇİZGİLER (2)

- FATİH KACIR: Sanayi ve teknoloji alanının gerektirdiği özelliklere sahip. Genç ve çağdaş bir yaklaşımı var. Boğaziçi mezunu bir endüstri mühendisi. Liyakati de tam yani. Yenilikçiliğe, endüstriyel tasarımcılığa yatkın. Bir kez televizyon programında bir araya geldim kendisiyle. Pozitif bir hava yayıyordu. Milli teknoloji hamlesi devrine çok uygun bir bakan. Tek tavsiyem şu: Teknoloji meraklısı gençlerimizle daha çok bir araya gelmeli.





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- VEDAT IŞIKHAN: Sosyal hizmetler uzmanı. Bu alanda profesör. İlk dikkatimi çeken yönü spikerlere özgü ses tonu ve konuşmasıydı. Bu yönü hâlâ dikkatimi çok çekiyor. İŞKUR, en önem verdiği kurum. Şu sıralar ise gündeminde asgari ücret var. Önümüzdeki günlerde kendisinden çok söz edilecek yeni. Tek tavsiyem şu: İletişimini biraz daha arttırmalı.

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- ALPARSLAN BAYRAKTAR: En son “sadece rüzgâr ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrikle ülkemizdeki tüm konutların ihtiyacını karşılayabiliyoruz” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir de Oruç Reis’in Somali’deki faaliyetlerini yürütürken sergilediği heyecanla... Tek bir tavsiyem var kendisine: Aşırı ciddi görünüyor, biraz güler yüzlü ciddiyete fırsat tanımalı.





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- OSMAN AŞKIN BAK: Futbol alanı, Türkiye’nin en sorunlu alanı. Bu alan yönetilemez, idare edilir. Sonuçta böyle bir alanı iyi idare ettiğini söyleyebilirim. Gençler için yaptırdığı şahane ve modern kamplarla dikkatimi çekmişti. Bu kampların sayısını arttırır umarım. Ayrıca yakından temasta çok daha sempatik görünüyor. Tek tavsiyem şudur kendisine: Futbol dışındaki alanları da popüler hale getirecek projeler geliştirmeli.

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- MEHMET NURİ ERSOY: Turizm ve kültür, hiçbir zaman aynı potada eritilemezdi Türkiye’de. İşte bunu başardı. Turizmin kültürden, kültürün turizmden beslenmesine yol açacak bir çığır açtı Türkiye’de. Bu devrimi gerçekleştirebildiği için ne kadar kutlansa yeridir. İş insanı mantığıyla yaklaşarak Türk turizminin gelişmesinde büyük pay sahibi. Özellikte Türkiye’nin tanıtımında bir çığır açtı. Bir şans yani ülkemiz açısından. Tek tavsiyem şudur: Daha çok para harcayacak turistlere yönelmeli artık.





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- YAŞAR GÜLER: Görevinin gerektirdiği ağır başlılıkla dikkat çekiyor. Az konuşuyor, öz konuşuyor. Tek bir örnek: Sadece “Zap’ta kilit kapandı” diye bir açıklama yaptı, büyük olay oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugün elde ettiği başarıların sürdürücüsü. Milli Savunma Bakanlığı görevine yeni bir üslup, yeni bir tarz, yeni bir yaklaşım getirdi. Tek tavsiyem şudur: Medyayla biraz daha yakın çalışmalı.

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- ÖMER BOLAT: Astronomik fiyat artışlarının tam göbeğinde geldi bakanlık görevine. İlk başlarda eleştiriliyordu. Ama sonradan etkin denetimlerle toparladı. 30 yıldır tanırım kendisini. Nezaketiyle her zaman dikkatimi çekmiştir. Bakanlık görevinde de aynı nazik tavrını sürdürüyor. Tek tavsiyem şudur: İsrail’le ticaret iddialarına bıkmadan usanmadan yanıt vermeye devam etmeli.

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- MAHİNUR GÖKTAŞ: Aile bakanları arasında en güler yüzlü olanı. Toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurmakta hiç zorlanmıyor. Brüksel geçmişinin etkisiyle Avrupai bir yaklaşımı var. Kadına şiddet konusunda ödünsüz. Tek tavsiyem şu: Yoksul ailelere yardım konusunda biraz daha atak olmalı.



