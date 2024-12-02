Suriye’de ne oluyor, Türkiye nerede duruyor

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1. Esed, Moskova’daydı. Son durumu istişare etmek üzere Moskova’ya gitmişti. Esed Moskova’dan dönemeyecek, sığınma talep edecek denildi. Bu bilgi doğru değildi. Esed, 30 Kasım Perşembe gecesi Şam’a döndü.

DARBE Mİ OLDU

2. Esed’e karşı darbe girişimi.

Şam’dan çok sağlıklı bilgi alınamıyor. Savaşın yarattığı kaos ortamı da üstüne gelince Esed’e yönelik darbe iddiaları alıcı buldu. Ancak kısa sürede bu haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.

3. Son 2 aydır İdlib’e yönelik Rusya ve rejimin hava saldırıları yoğunlaşmıştı. Rusya, 5-6 kez İdlib’deki muhalifleri bombaladı. Bu saldırılarda Suriyeli muhaliflerden 30 kişi öldürüldü. Son yapılan saldırıda Kur’an kursundaki 3 çocuk hayatını kaybetti.

4. Türkiye, bu konuda hem Rusya’yı hem rejimi uyardı. Suriye muhalefetine ise yeni bir çatışma ortamı oluşturmaması yönünde telkinlerde bulundu.

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ÜÇ GÜNDE HALEP’İ ALDILAR

5. 27 Kasım Çarşamba günü HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ele geçirdiler.

6. Suriyeli muhalifler Halep’i kuşatırken, Tel Rıfat’taki PKK varlığının bundan yararlanmaması için Suriye Milli Ordusu tarafından Halep ile Tel Rıfat arasına bir güvenlik hattı oluşturulmuştu.

İHA VE SİHALARIMIZ GÖZETLİYOR

7. Bu süreçte Türkiye’nin gözü sürekli olarak PKK varlığının üzerinde oldu. İHA ve SİHA’larımızla PKK’daki hareketlilik anlık olarak takip edildi. Esed rejimi çekilirken kontrolündeki alanları PKK-YPG’ye devretmeye başladı. Bunun için Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK-YPG’li teröristin Halep bölgesine getirildiği, onlara ağır silahlar verildiği tespit edildi.

PKK’NIN PLANI BOZULDU

8. PKK-YPG bu konjonktürü fırsat bilip Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma böylece iki bölgeyi birbirine bağlama planını devreye soktu.

PKK’nın bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonla akamete uğratıldı.

HALEP HAVAALANI MUHALİFLERDE

9. Suriye rejimi çekilirken Halep Havaalanı’nı PKK - YPG’nin kontrolüne vermişti. Bunu da Suriyeli muhalifler kısa süre içinde geri aldı. Böylece havaalanı Suriyeli muhaliflerin kontrolüne girdi.

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TEL RIFAT PKK’DAN TEMİZLENDİ



10. Halep, 30 Kasım’dan itibaren Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçti. HTŞ lideri Ebu Muhammed Cevlani, Halep’tekilerin can ve mal güvenliğinin teminatları altında olduğunu açıkladı. Gayrimüslimlere ve farklı din ve mezhepten olanlara dokunulmayacağı yönünde güvence verdi.

11. Halep’te son durum ne? Halep’ten korkulduğu şekilde bir göç yaşanmadı. Gayrimüslimler Halep’te kalmaya devam ediyor. Fırınlar açıldı. Bugünden itibaren marketler başta olmak üzere işyerlerinin yavaş yavaş açılması ve hayatın normale dönmesi bekleniyor.

TEL RIFAT PKK’DAN ALINDI

12. Türkiye’nin gözü ise Tel Rıfat’taki PKK-YPG varlığının üzerinde. İHA ve SİHA’larımız PKK-YPG’nin her hareketini kontrol ediyor. Tel Rıfat’ın etrafı sarılmış vaziyette. PKK-YPG’nin Tel Rıfat’tan çıkmak için hazırlık yaptığı gözleniyor. Ama Türkiye ile Suriye Milli Ordusu’nun gözü üzerlerinde. Tel Rıfat yakın bir zamanda Türkiye’nin kontrolüne girebilir.

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13. Türkiye’nin gözü Tel Rıfat’ta PKK-YPG varlığının üzerindeydi. İHA ve SİHA’larımız PKK-YPG’nin her hareketini kontrol ediyordu. Dün sabah PKK-YPG’nin Tel Rıfat’tan çıkmak için hazırlık yaptığı haberleri geliyordu. Henüz Suriye Milli Ordusu’nun operasyonu başlamamıştı. Ancak akşam saatlerinde Suriye Milli Ordusu’nun Tel Rıfat’a girdiği haberi alındı. Gece boyunca operasyonlar sürdü ve Tel Rıfat, PKK’dan alındı. Tel Rıfat çıban başıydı. O nedenle PKK’dan temizlenmesi iyi oldu. Tel Rıfat’tan sonra sıra Menbiç’te. Ondan sonra sıra sınırımızdan PKK’yı söküp atmaya gelecek.

ESED, ERDOĞAN’LA GÖRÜŞEBİLİR

14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esed, yaptığı yanlışın bedelini gördü. Sadece Şam’a ve Lazkiye’ye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düştü. Ancak vakit geçmiş değil. Esed, yeni dönemde Erdoğan’ın uzattığı eli sıkabilir.

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SİYONİSTLERİN OYUNUNA GELMEYİN



TRT ile Anadolu Ajansı’nın İsrail’in Gazze’deki katliamını belgeledikleri fotoğraf ve görüntüler Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında en büyük kanıtlardan birini oluşturdu. Türkiye, şu anda Gazze’ye en çok insani yardımı gönderen ülke.

ERDOĞAN’IN ÖNCELİĞİ FİLİSTİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda birinci önceliği İsrail katliamlarını anlatmak ve Gazze’de yaşanan drama dikkat çekmek oluyor.

İSRAİL’LE TİCARET KESİLDİ

Türkiye, 2 Mayıs’tan itibaren İsrail’le ticareti kesti. İhracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamakta. İki ülke arasında ticaret mümkün değil. Çünkü Ticaret Bakanlığı’nın sistemlerinden varış ülkesi olarak İsrail çıkarıldı.

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Filistin devletinin talebi ve Filistinlilerin ihtiyaçları için Filistin’e yapılan ticarette Filistin devleti üzerine açılmış olan kod kullanılıyor.

Filistin’in aktif bir limanı olmadığı için ticaret Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan teyit üzerine İsrail limanları üzerinden yapılıyor.

ERDOĞAN’A HAKSIZLIK

Buna rağmen Filistin konusunda duyarlı olduğunu söyleyen bir grup Türkiye’yi İsrail’le ticaret yapmakla suçluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasını insanlığa mal eden liderlerden biri olmasına rağmen, İsrail’le ticareti devam ettirmekle suçlanmak haksızlık oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e “one minute” çeken bir liderdir. BM kürsüsünden “Bu İsrail’in sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor” diye soran liderdir. Dünyayı karşısına alma pahasına Hamas’a, “Filistin’in Kuvay-ı milliyesi” diyen liderdir. Türkiye, İsrail’le ticaret yapmayı bırakın İsrail cumhurbaşkanına hava sahasını bile kullandırmadı.

İSRAİL’İN 5’İNCİ KOL FAALİYETİ

Peki İslam adına Filistin’e sahip çıktığını söyleyenler, İsrail’le ticaretin yapıldığı iddiasını nereden çıkarıyorlar?

Filistin’in limanları olmadığı için bu mallar Filistin devletinin talebi üzerine İsrail limanlarına gidiyor. Ellerinde dolaştırdıkları o kağıt müsveddelerini İsrail veriyor.

Bu, İsrail’in içimizdeki 5’inci kol faaliyetine hizmet etmek demektir. Hizbullah, İsrail’in en büyük düşmanıydı. Ama bu savaşta ne gördük? İsrail, Hizbullah’ın içine sızmış, çağrı cihazları ve telsizlerin tedarik zincirini ele geçirmiş. Peki Hizbullah lideri Nasrallah’ın yerini nasıl tespit ettiler? İran’da İsmail Haniye suikastini nasıl işlediler? Bunlar, Mossad’ın hem Hizbullah’ın hem İran’ın içine sızdığını gösteriyor.

SİYONİSTLERİN AĞZI

İsrail’e “one minute” çektiği için 15 Temmuz’da ABD’nin kontrolündeki FETÖ’cüler tarafından devrilmeye çalışılan Erdoğan’ı İsrail’e yardım etmekle suçlamak olsa olsa ancak siyonizmin bir oyunu olur. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini protesto eden başörtülü kızımıza, “Evladım sen siyonistlerin ağzıyla konuşuyorsun” dedi.

Ben de samimi bir müslüman olduğundan emin olduğumuz kızımıza diyorum ki, sen başörtüsüyle o etkinliklerde yer alabiliyorsan Erdoğan’ın sayesinde orada bulunuyorsun. Aman dikkat et, siyonistlerin oyununa gelme.