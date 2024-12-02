Haberin Devamı

Verilen, verilmeyen fauller, kartlar, majör kararlardaki hatalar, çift sarı karttan atılması gereken oyuncular, direkt kırmızı kart ve penaltı tartışmaları ile hakem Oğuzhan Çakır için çok zor bir maç oldu. Aslında bu durum biraz da psikolojik ve mental değerlendirilmeli. Okan Buruk, “Bir daha burada maç yönetemezsin!” dedikten sonra TFF Başkanı’nın, “O statta maç yönetecek “şeklindeki açıklaması ve devamında ‘Verirsin, veremezsin... Bekle görürsün’ atışmaları bize ‘filler tepişirken çimenler ezilir’ sözünü hatırlattı.

THiAM VE DAViNSON ATILMALIYDI

Oğuzhan Çakır için ne karar verirse versin ‘aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık’ misali bir maç olacağı belliydi. Maç boyunca kaygıyı, stresi, tedirginliği ifade eden yüzü psikolojisini çok net ortaya koyuyordu. Bu maçta eğer verilseydi; Thiam 2-3 sarıdan, Davinson Sanchez direkt kırmızıdan, hadi vermedin 2-3 sarıdan kırmızı kart görmeliydi.

Haberin Devamı

6. dakikada Caner-Yunus pozisyonunda devam kararı doğruydu.

19. dakikada Davinson’un Thiam’a hareketine direkt kırmızı kart çıkmalıydı.

22. dakikada Eyüp ceza alanında Osimhen topa vurduktan sonra Clara’nın da topa teması var. Akabinde Barış’a yapılan müdahale de penaltı değil.

27. dakikada Bruno’nun Barış Alper’e müdahalesi net penaltıydı.

84. dakikada Mertens-Ampem mücadelesinde Mertens’in ayağının tabanıyla rakibinin kaval kemiğine müdahalesi var. Hadi senin için penaltı değil, neyin aldatması ve sarı kartı anlam veremedim.

YORGUN GALATASARAY BERKE DUVARINA ÇARPTI

AZ Alkmaar maçından yıpranmış ve yorgun dönen G.Saray ile 9 eksiği olan Eyüp’ün mücadelesine konuk takım planlı ve cesur başladı. Halil’in Abdülkerim’in kanadı iyi kullanması, defansın arkada bıraktığı boş alanlarda Emre ve Bruno ile gol arama çabaları bu planın ürünüydü. Nitekim Eyüp’ün ilk golü de bu kanattan geldi. Bu golün ardından Galatasaray, Eyüp kalesini abluka altına aldı. Kanatlardan ortalarla ve karambollerle sürekli golü kovaladılar. 2-2’den sonra maç Rus ruletine döndü. Her iki tarafın da 3. golü bulabileceği bir şekle bürünen oyunda Berke Özer kalesinde devleşerek maçın adamı oldu.