- Değerli Konut Vergisi nedir? Bu vergiyi en basit şekilde, bir kişiye ait birden fazla olan değeri yüksek yani lüks konut nedeniyle ödenmesi gereken bir vergi olarak tanımlayabiliriz.

- Emlak vergisi ile aynı mı? Birçok açıdan da emlak vergisi ile benzerlik gösteriyor. Ancak bu vergilerden birini ödeyen diğerini ödeyecek veya ödemeyecek diye bir kural yok.

- Değerli Konut Vergisi Anayasa’ya aykırı mı? Anayasa Mahkemesi Değerli Konut Vergisi’nin konusunu ve amacını emlak vergisinden farklı olarak değerlendirmiş ve iptal talebini reddetmiştir.

KRİTERLERİ NELER

- Bu vergiyi ödemenin kriterleri ne? Bir kişinin sahip olduğu tek ev (mesken/konut) için Değerli Konut Vergisi ödenmesi söz konusu değil. Birden fazla konutu olanların ise konutlarının emlak vergisi değerine (vergi değerine) göre vergi ödeyip ödemeyeceği belirleniyor. Çünkü Değerli Konut Vergisi’nin her yıl yeniden belirlenen sınırı aşan “vergi değeri”nin üzerindeki konutlar için ödenmesi gerekiyor. Söz konusu sınır, 2023’te 9.967.000 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı için Değerli Konut Vergisi tutarı, 2023 yılına ait tutarın 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29.23 oranında artırılması suretiyle 12 milyon 880 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar ve altındaki emlak vergisi değerindeki konutlar için (kişinin sahip olduğu konut sayısı kaç olursa olsun) Değerli Konut Vergisi ödenmesi söz konusu değil.

GERÇEK DEĞER FARKLI

- Konutun “vergi değeri” ile “gerçek değeri” farklı mı? Emlak vergisi değeri konutun gerçek değerinden farklıdır. Gerçek değer ne kadar yüksek olursa olsun emlak vergisi değeri belirlenen sınırı geçmiyorsa vergi ödenmez. Konutun gerçek değeri basit anlatımla piyasada satılması mümkün olan değer, ilgili yıl için belirlenen Değerli Konut Vergisi sınırını aşsa da emlak vergisi değeri bu sınırın altında kalıyorsa vergi doğmaz.

BEŞ EVİNİZ OLSA

- Beş eviniz varsa Değerli Konut Vergisi ödemek zorunda mısınız? Sorudaki gibi beşer milyon TL vergi değerinde beş adet konutu olan bir kişi bu vergiyi ödemeyecek. Hatta bu beş evden biri belirlenen sınırı aşsa da değerli konut vergisinin ödenmesi söz konusu olmayacak. Bu duruma örnek olarak 20 milyon TL değerinde bir konutun yanında 5 milyon TL değerinde dört ayrı konutu olan bir kişi de değerli konut vergisi ödemeyecek.

- İki evi olana da vergi çıkabilir mi? Bir kişinin sınırı aşan birden fazla konutu varsa bunlardan en düşük değerdeki için de bahsi geçen vergi ödenmeyecek. Örneğin 2023 yılı emlak vergisi değerleri 15 ve 20 milyon TL değerinde iki evi olan bir kişi yalnızca 20 milyon TL değerinde olan evi için değerli konut vergisi ödeyecek.

SATILAN EVLERDE DURUM NASIL

- Satılan evde kim sorumlu? Değerli Konut Vergisi’nin mükellefi, ilgili yılın ilk günü konutun maliki, varsa intifa hakkı sahibi (İntifa hakkı, çıplak mülkiyeti başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde belirli bir kişinin tam yararlanma hakkına sahip olması anlamına geliyor), her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edendir. Bu tarihten sonra evin satılması, bağışlanması ya da başka nedenlerle malikin ya da intifa hakkı sahibinin değişmesi durumunda yeni malikin veya intifa hakkı sahibinin mükellefiyeti sonraki yıl başlar.

- Ortaklı evde nasıl ödenir? Paylı mülkiyette her paydaş payı oranında değerli konut vergisinden sorumlu olur. Mirasçılıktan kaynaklandığı gibi elbirliği mülkiyeti söz konusuysa da maliklerden her biri tüm verginin ödenmesinden sorumlu. Ancak her iki durumda da değerli konut vergisi bakımından esas alınacak değer meskenin tam değeridir.

- Müteahhitlerin durumu farklı mı? Birden fazla konuta sahip olmak önşartını sağlama ihtimali yüksek olan müteahhitler için özellikli bir durum var. İlk defa devir ve tescil varsa Değerli Konut Vergisi ödenmeyecek. Kat karşılığı sözleşmelerde de aynı durum geçerli.

2023 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TARİFESİ

- 20 Şubat 2024’e kadar beyanı gereken 2023 yılı için sınır olan 9.967.000 TL’yi aşan tutar üzerinden vergi hesaplanacak olup tutarın yüksekliğine göre üç ayrı vergi dilimi mevcut. Buna göre mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

- 9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 9.967.000 TL’yi aşan kısmı için “binde 3”

- 19.936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 14.951.000 TL’si için 14.952 TL, fazlası için “binde 6”

- 19.936.000 TL’den fazla olanlar 19.936.000 TL’si için 44.862 TL, fazlası için “binde 10” değerli konut vergisi ödenmesi gerekiyor.

İKİ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

- İki taksit halinde ödenecek. İlk taksiti şubat ayının, ikinci taksiti ise ağustos ayının sonuna kadar ödemek gerekiyor. 20 Şubat’a kadar beyanname verilmemesi, ödenmemesi halinde vergi cezalı ve kamu alacaklarına uygulanan yüksek faizle istenebilir.

2023’TE TAHSİL EDİLEN VERGİ 75 MİLYON TL

-2023’te toplanan değerli konut vergisi 75 milyon TL olmuş. Farkındalığın arttırılması ve mevzuatın uygulanabilir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.