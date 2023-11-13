Unutmayın damarlarınız kadar yaşlısınız

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Damar sağlığınızı ciddiye almadığınızda damarlarınız daha hızlı sertleşecek, pıhtı ve plaklarla daha çabuk ve çok daralıp tıkanacaktır.

Sertleşmiş, elastikiyetini kaybetmiş, daralmış veya tıkanmış bir damar sistemi ise yeteri kadar oksijen alamayan, iyi beslenemeyen, ihtiyaçlarını karşılayamayan, ürettiği zararlı atıklardan yeteri kadar kurtulamayan kısacası daha hızlı yaşlanan hücreler, doku, organ, sistem ve bedenler demektir. Bu nedenle damar sağlığımızı koruyup kollamak yaşımız ne olursa olsun hepimiz için öncelikli ve vazgeçilmez bir görevdir.

AKLINIZDA OLSUN

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DAMARLARIMIZ YAŞLANINCA BAKIN NELER OLUYOR

1-KALP DAMARLARIMIZ YAŞLANINCA: Göğüs ağrısı, kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, kalp yetmezliği gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

2-BEYİN DAMARLARIMIZ YAŞLANINCA: Bellekte zayıflama, ilerleyici bir unutkanlık süreci, denge problemleri, inme/felç gibi tatsızlıklar devreye girebiliyor.

3-GÖZ DAMARLARIMIZ YAŞLANINCA: Görme yeteneğimiz azalmaya, retina problemlerimiz hızlanmaya başlıyor.

4-KARIN-KASIK DAMARLARIMIZ YAŞLANINCA: Erkekler için son derece üzücü bir durum olan sertleşme/impotans sorunu devreye girebiliyor.

5-YAŞLANAN DAMARLARIMIZ NEDENİYLE: İşitmemizin azalabileceği, cildimizin daha hızlı kırışıp yaşlanabileceği, böbrek damarlarımızdaki pıhtıların tansiyonumuzu yükseltebileceğini de bilmemiz lazım.

KISA BİLGİ





DAMAR YAŞLANMASINI NELER HIZLANDIRIYOR

- Sigara/alkol kullanımı.

- Kan şekeri ve yağlarında dengesizlik.

- Kan basıncı yüksekliği.

- Kronik ve tekrarlayan stresler.

- Uyku sorunları.

- Kilo problemleri.

- Hareketsiz/tembel bir yaşam.

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- Kronik depresyon.

HATIRLATMA

KADIN KALBİ FARKLIDIR

Söz konusu damar sağlığı, özellikle kalp krizi olduğunda problemin nedense bir “ERKEK SORUNU” olduğu düşünülüyor. Oysa son yıllarda ardı ardına yayımlanan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki kalp krizi riski kadınlar için de en az erkekler kadar önemli bir sağlık tehdidi. Ve yine o araştırmalara bakılırsa kadın kalbi erkek kalbinden -risk analizleri söz konusu olduğunda- biraz daha farklı. İşte o farklar...

FARK BİR: Hipertansiyon, kan şekeri yüksekliği ve artmış trigliserid seviyeleri üçlüsünden oluşan “metabolik sendrom” sorunu kadınları kalp krizine erkeklerden daha hızlı yaklaştırıyor.

FARK İKİ: Sigara ve stres kadın kalbini erkeklerden daha fazla etkiliyor.

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FARK ÜÇ: Kalp krizinin yaşamsal tehditleri kadınlarda erkeklerden daha yüksek etkiliyor.

İsterseniz gelin tam da bu noktada KADINLAR İÇİN hazırlanmış bir kalp krizi risk testine yeniden göz atalım...

BİR TEST

KADINLAR İÇİN KALP KRİZİ RİSK TESTİ

1) Kaç yaşındasınız?

Kalp krizi her yaşta ortaya çıkabiliyor ama kadınlardaki kalp krizi riski 50’li yaşlardan sonra artıyor. Özellikle sigara içen ve doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda bu risk daha da fazla.

- 50 yaş üzerindeyim ve menopoza girdim: 10 puan

- 30-35 yaşındayım ve menopoza girdim: 8 puan

- Menopoza girdim ama östrojen takviyesi kullanıyorum: 4 puan

- 34 yaşın üzerindeyim ve menopoza girmedim: 4 puan

- 34 yaşından gencim: 1 puan

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2) Genetiğiniz ne durumda?

Kalp ve damar hastalıklarında genetik mirasın önemli olduğunu biliyorsunuz. Eğer kalp krizi geçiren kişi birinci dereceden akrabanız ise risk daha da artıyor.

- Ailemde 55 yaşından önce kalp krizi geçiren var: 5 puan

- Ailemde 55 yaşından sonra kalp krizi geçiren var: 3 puan

- Ailemde kalp krizi geçiren yok: 1 puan

3) Kilo sorununuz var mı?

Kalp krizi riskini artıran sadece şişmanlık değildir. İdeal vücut ağırlığınızın yüzde 3-5 fazlası bile riski artırıyor. Kalp krizi ve kilo ilişkisinde en güvenilir kriterin beden kitle indeksi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

- Beden kitle indeksim 27’den daha yüksek: 5 puan

- Beden kitle indeksim 22-26 arasında: 3 puan

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- Beden kitle indeksim 22’den az: 1 puan

4) Elma mısınız, armut musunuz?

Aldığınız kilolar kadar yağları nerede depoladığınız da önemli. Karın çevresi ve içinde toplanan yağlar, kalp krizi olasılığının artmasına neden oluyor. Bu riski belirlemede en güvenilir kriter bel ve kalça oranı. Bel ölçünüzü kalça ölçünüze böldüğünüzde bulduğunuz rakamın 0.8’den yüksek olması kötüye işaret.

Eğer kilonuzun büyük kısmını bel ve vücudun üst kısmında taşıyan elma tipi olarak tabir edilen bir vücuda sahipseniz işiniz güçleşiyor.

Kadınlar için

- 0.8’den daha fazla: 5 puan

- 0.8’den daha az: 1 puan

Erkekler için

- 1.0’den daha fazla: 5 puan

- 1.0’den daha az: 1 puan

5) Sigara içiyor musunuz?

Ne kadar çok sigara içerseniz kalp krizi riskiniz o kadar artıyor. Sigara kullanılan sürenin uzaması da kriz riskini artırıyor.

- Günde yarım paketten daha fazla sigara içiyorum: 5 puan

- Günde yarım paketten az sigara içiyorum: 3 puan

- Hiç sigara içmiyorum: 1 puan

6) Alkol kullanıyor musunuz?

Günde bir kadeh şarap ya da aynı miktarda alkolün kalp krizi riskini azaltabildiğini gösteren çalışmalar olsa da siz yine de alkolden uzak durun. Araştırmalar alkol tüketiminin artmasıyla kalp krizi riski arasında bağlantı olduğu yolunda.

- Her gün çok fazla miktarda içki içiyorum: 5

- Günde iki-üç kadeh içiyorum: 3 puan

- Günde bir kadeh içiyorum: 1 puan

7) Stresli biri misiniz?

Uzun süreli ve tekrarlayan stresler kalp krizi riskini yükseltiyor. Ağır üzüntüler, ciddi maddi ve manevi kayıpların kalp krizini tetiklediği bilinen bir gerçek. Eşiniz, işiniz ve çevrenizle olan ilişkilerinizi gözden geçirmenizde, stresinizi artıran faktörleri hafifletmeye çalışmakta fayda var. Özellikle iş yaşamındaki rekabetçi ortam stres düzeyini ve dolasıyla da kalp krizi riskini artırıyor.

- Yüksek iş baskısı altındayım: 5 puan

- İş ortamımı genelde huzurlu olarak tanımlayabilirim: 1 puan

8) Aktif mi, tembel misiniz?

Eğer aktif bir yaşam sürmüyorsanız ve düzenli egzersiz yapmıyorsanız, kalp krizine yakalanma olasılığınız da artıyor. Haftada üç ya da dört gün 30-35 dakika egzersiz yapmak kalp krizi riskini azaltıyor.

- Nadiren egzersiz yapıyorum: 5 puan

- Ara sıra egzersiz yapıyorum: 3 puan

- Haftada en az üç defa egzersiz yapıyorum: 1 puan

9) Tansiyonunuz tüksek mi?

Hipertansiyon, kalp krizi riskini tetikleyen önemli bir sağlık sorunu. Tansiyonunuz ne kadar yüksekse kalp krizi geçirme olasılığınız da o kadar yükseliyor.

- 160 / 95’ten fazla: 5 puan

- 140 / 90 ile 160 / 95 arasında: 3 puan

- 140 / 90’dan az: 1 puan

10) Nasıl besleniyorsunuz?

Doymuş ve trans yağları sınırlamak kalp krizi riski azaltıyor. Yağ tüketimini kısıtlamaya ve seçiminizi bitkisel yağlardan yana yapmaya özen gösterin. Önceliği zeytinyağına verin. Tam yağlı süt ürünleri, yağlı kırmızı et, tereyağı, margarin, derisi alınmamış kanatlı hayvan etlerinin doymuş yağlar açısından zengin olduğunu unutmayın. Peki siz ne kadar doymuş ve trans yağ tüketiyorsunuz?

- Neredeyse her gün: 5 puan

- Haftanın birkaç günü: 3 puan

- Çok az ya da hiç: 1 puan

RİSK DEĞERİNİZ NE ANLATIYOR?

Eğer puanınız...

- 13 ya da daha azsa: Kalp krizi riskiniz çok az. Doğru yoldasınız.

- 14-30 puan arasındaysa: Kalp krizi riskiniz orta seviyede. Diyetinize dikkat edin ve düzenli egzersiz yapın. Eğer sigara içiyorsanız bırakın.

- 31 puan ya da daha fazlaysa: Kalp krizi riskiniz çok yüksek. Doktorunuzla görüşerek bir korunma planı oluşturun. Damarsal risklerinizi belirleyin. Gerekiyorsa kilo verin ve kan yağlarınızı takibe alın.