Pandemide uçak mı karayolu mu

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yolculukta uçağı tercih ettim.
Nedeni, uçakla yolculuğu daha güvenli bulmam. İsterseniz gelin, biraz daha detaya girelim, “Uçakla yolculuk neden daha güvenli?” sorusuna daha açık ve net yanıtlar verelim.
İlk gerekçem havalandırma, yani filtrasyon sisteminin güvenliği. Uçaklar havalandırmada filtrasyon sistemi olarak HEPA filtrelerini kullanıyorlar. Bu filtreler çok güvenli. 10 nanometre ve daha büyük olan her parçacığı rahatlıkla tutabiliyorlar. COVID-19 enfeksiyonuna yol açan yeni koronavirüslerin çapı yaklaşık 125 nanometre. İşin uzmanları zaten en çok da bu noktanın üzerinde duruyorlar, virüsün HEPA filtresinden geçemeyeceğinin altını çiziyorlar. Ayrıca aynı uzmanlar “Bitmedi, başka ayrıntılar da var!” diyor ve şunları ekliyorlar:
PÜF NOKTASI: UÇAKLA DAHA GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN
UZMANLAR uçaklardaki hava akışının da enfeksiyon riskini minimuma indirecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. ‘bbc.com’a bilgi veren Airbus baş mühendislerinden biri bakın neler söylüyor: “Uçak içindeki havanın akış hızı ve şekli de özel bir dizaynla planlanıyor. Bu plana göre birinci sıradaki bir yolcunun 20. sıradaki bir diğer yolcuya bile virüsü bulaştırma olasılığı neredeyse imkânsız!”
Bana sorarsanız gelin siz yine de tedbirli olun. Zira bu güvenli hava hareketi, yerinden kalkan yolcular veya hizmet veren kabin görevlileri tarafından bozulabiliyor. Ayrıca uçakta maskenizi de takmayı sakın ihmal etmeyin. Son birkaç uyarı daha:
* Kabin bagajlarınızı şimdilik kullanmayın.
* Kabin personeli ile yüz yüze teması minimuma indirin.
* Yolculuk süresince yer değiştirmemeye ve çok mecbur kalmadıkça ayağa kalkmamaya, uçak içinde dolaşmamaya özen gösterin.
* Pencere kenarı koltukları, koridordakilere tercih edin.
* Ön sıradaki koltukların da arka sıradakilerden daha güvenli olduğunu bir kenara not edin.
* Tuvalete uzak koltuklarda yer bulmaya çalışın.
* Ve lütfen başınızın üzerindeki havalandırma sistemlerini kapalı tutun.
KESİP SAKLAYIN: HAFTA SONU İÇİN SAĞLIK ÖZETLERİ
İSTERSENİZ gelin bu hafta sonu biraz da başka sağlık konularına girelim. Kısa ve özet bilgilerle “bir hafta sonu sağlık yolculuğu” yapmayı deneyelim. Eğer hazırsanız arkanıza rahatça yaslanın, elinize bir kalem, önünüze bir kâğıt alıp aşağıdaki notları okumaya başlayın.
VARAN 1
KARACİĞERİNİZ YAĞLIYSA…
EĞER doktorunuz size “Karaciğerinizde yağlanma var” uyarısını yaptıysa yapmanız gereken ilk 10 şey şunlar olsun...
* Fazla kilolarınızı verin.
* Her gün egzersiz yapın/yürüyün.
* Alkolü kesin.
* Şekerden vazgeçin.
* Meyveye sınır koyun.
* Günde 2 fincan kahveye ‘evet’ deyin.
* Meyve suyu içmeyin.
* Çakma fruktoza ‘hayır’ deyin.
* İlaçlarınızı gözden geçirin.
* Bitkisel haplara ara verin.
VARAN 2
SU İÇME ANAYASASI
SU hayattır. Özellikle mevsim yaz, havalar da sıcaksa sağlıklı hayata başlangıcın ilk adımıdır. Peki usulünce su tüketmenin yolu
ne olmalıdır? İşte ilk 10...
* Su içmeyi güne yayın.
* Yavaş yavaş ve yudum yudum için.
* Kilonuz başına en az 30 ml su tüketmeyi hedefleyin.
* Mümkünse ılık su tercih edin.
* Sert suların daha sağlıklı olduğunu bilin.
* Mineral zengini, alkali sulara yönelin.
* Güvenli ve temiz su içmeye gayret edin.
* Suyunuzu ayakta değil oturarak için.
* Suya yeşillik (maydanoz) ve meyve parçaları (limon, salatalık, portakal) eklemeyi ihmal etmeyin.
* Su zengini meyvelere (karpuz) ağırlık verin.
VARAN 3
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ SAĞLAM MI
BAĞIŞIKLIK hepimize her zaman, her yaşta, her mevsim lazım. Özellikle pandemi döneminde vazgeçilmez bir güç, mühim bir sağlık ayrıntısı. Peki zayıflamış bir bağışıklığın ilk işaretleri neler? Eğer sık sık aşağıdaki sorunların tekrarladığından yakınıyorsanız bağışıklık sisteminizin zayıflamış olabileceği aklınızda olsun.
* Uçuklar
* Aftlar
* İshaller
* Nezle ve gripler
* Üst solunum yolu enfeksiyonları
* Yorgunluk atakları
* Kas ve eklem ağrıları
VARAN 4
BELLEĞİNİZ NE DURUMDA
OKUMANIN, kaliteli uyku, düzenli egzersiz ve kalıcı huzurun belleği güçlendirdiğini biliyoruz. Sağlıklı beslenmek ise vazgeçilmez bir bellek faktörü. Bulmaca çözmek, araba kullanmak, sık seyahat etmek, tiyatro-sinema alışkanlığı edinmek, sosyal bağları güçlendirip yeni beceriler öğrenmek de belleğimizin başlıca dostları. Peki ya bellek düşmanları neler?
İLK 10’DA ŞUNLAR VAR
* Korku
* Endişe/kaygı
* Depresyon
* Tekrarlayıcı stresler
* Uzamış acı ve üzüntüler
* Uykusuzluk
* Manevi boşluk
* Yalnızlık duygusu
* Alkol
* Hareketsiz yaşam
Pandemide uçak mı karayolu mu
Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yolculukta uçağı tercih ettim.
Nedeni, uçakla yolculuğu daha güvenli bulmam. İsterseniz gelin, biraz daha detaya girelim, “Uçakla yolculuk neden daha güvenli?” sorusuna daha açık ve net yanıtlar verelim.
İlk gerekçem havalandırma, yani filtrasyon sisteminin güvenliği. Uçaklar havalandırmada filtrasyon sistemi olarak HEPA filtrelerini kullanıyorlar. Bu filtreler çok güvenli. 10 nanometre ve daha büyük olan her parçacığı rahatlıkla tutabiliyorlar. COVID-19 enfeksiyonuna yol açan yeni koronavirüslerin çapı yaklaşık 125 nanometre. İşin uzmanları zaten en çok da bu noktanın üzerinde duruyorlar, virüsün HEPA filtresinden geçemeyeceğinin altını çiziyorlar. Ayrıca aynı uzmanlar “Bitmedi, başka ayrıntılar da var!” diyor ve şunları ekliyorlar:
PÜF NOKTASI: UÇAKLA DAHA GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN
UZMANLAR uçaklardaki hava akışının da enfeksiyon riskini minimuma indirecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. ‘bbc.com’a bilgi veren Airbus baş mühendislerinden biri bakın neler söylüyor: “Uçak içindeki havanın akış hızı ve şekli de özel bir dizaynla planlanıyor. Bu plana göre birinci sıradaki bir yolcunun 20. sıradaki bir diğer yolcuya bile virüsü bulaştırma olasılığı neredeyse imkânsız!”
Bana sorarsanız gelin siz yine de tedbirli olun. Zira bu güvenli hava hareketi, yerinden kalkan yolcular veya hizmet veren kabin görevlileri tarafından bozulabiliyor. Ayrıca uçakta maskenizi de takmayı sakın ihmal etmeyin. Son birkaç uyarı daha:
* Kabin bagajlarınızı şimdilik kullanmayın.
* Kabin personeli ile yüz yüze teması minimuma indirin.
* Yolculuk süresince yer değiştirmemeye ve çok mecbur kalmadıkça ayağa kalkmamaya, uçak içinde dolaşmamaya özen gösterin.
* Pencere kenarı koltukları, koridordakilere tercih edin.
* Ön sıradaki koltukların da arka sıradakilerden daha güvenli olduğunu bir kenara not edin.
* Tuvalete uzak koltuklarda yer bulmaya çalışın.
* Ve lütfen başınızın üzerindeki havalandırma sistemlerini kapalı tutun.
KESİP SAKLAYIN: HAFTA SONU İÇİN SAĞLIK ÖZETLERİ
İSTERSENİZ gelin bu hafta sonu biraz da başka sağlık konularına girelim. Kısa ve özet bilgilerle “bir hafta sonu sağlık yolculuğu” yapmayı deneyelim. Eğer hazırsanız arkanıza rahatça yaslanın, elinize bir kalem, önünüze bir kâğıt alıp aşağıdaki notları okumaya başlayın.
VARAN 1
KARACİĞERİNİZ YAĞLIYSA…
EĞER doktorunuz size “Karaciğerinizde yağlanma var” uyarısını yaptıysa yapmanız gereken ilk 10 şey şunlar olsun...
* Fazla kilolarınızı verin.
* Her gün egzersiz yapın/yürüyün.
* Alkolü kesin.
* Şekerden vazgeçin.
* Meyveye sınır koyun.
* Günde 2 fincan kahveye ‘evet’ deyin.
* Meyve suyu içmeyin.
* Çakma fruktoza ‘hayır’ deyin.
* İlaçlarınızı gözden geçirin.
* Bitkisel haplara ara verin.
VARAN 2
SU İÇME ANAYASASI
SU hayattır. Özellikle mevsim yaz, havalar da sıcaksa sağlıklı hayata başlangıcın ilk adımıdır. Peki usulünce su tüketmenin yolu
ne olmalıdır? İşte ilk 10...
* Su içmeyi güne yayın.
* Yavaş yavaş ve yudum yudum için.
* Kilonuz başına en az 30 ml su tüketmeyi hedefleyin.
* Mümkünse ılık su tercih edin.
* Sert suların daha sağlıklı olduğunu bilin.
* Mineral zengini, alkali sulara yönelin.
* Güvenli ve temiz su içmeye gayret edin.
* Suyunuzu ayakta değil oturarak için.
* Suya yeşillik (maydanoz) ve meyve parçaları (limon, salatalık, portakal) eklemeyi ihmal etmeyin.
* Su zengini meyvelere (karpuz) ağırlık verin.
VARAN 3
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ SAĞLAM MI
BAĞIŞIKLIK hepimize her zaman, her yaşta, her mevsim lazım. Özellikle pandemi döneminde vazgeçilmez bir güç, mühim bir sağlık ayrıntısı. Peki zayıflamış bir bağışıklığın ilk işaretleri neler? Eğer sık sık aşağıdaki sorunların tekrarladığından yakınıyorsanız bağışıklık sisteminizin zayıflamış olabileceği aklınızda olsun.
* Uçuklar
* Aftlar
* İshaller
* Nezle ve gripler
* Üst solunum yolu enfeksiyonları
* Yorgunluk atakları
* Kas ve eklem ağrıları
VARAN 4
BELLEĞİNİZ NE DURUMDA
OKUMANIN, kaliteli uyku, düzenli egzersiz ve kalıcı huzurun belleği güçlendirdiğini biliyoruz. Sağlıklı beslenmek ise vazgeçilmez bir bellek faktörü. Bulmaca çözmek, araba kullanmak, sık seyahat etmek, tiyatro-sinema alışkanlığı edinmek, sosyal bağları güçlendirip yeni beceriler öğrenmek de belleğimizin başlıca dostları. Peki ya bellek düşmanları neler?
İLK 10’DA ŞUNLAR VAR
* Korku
* Endişe/kaygı
* Depresyon
* Tekrarlayıcı stresler
* Uzamış acı ve üzüntüler
* Uykusuzluk
* Manevi boşluk
* Yalnızlık duygusu
* Alkol
* Hareketsiz yaşam