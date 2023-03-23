Oruç sağlıktır

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İşte bu nedenle önümüzdeki güzel ve mübarek ayı, ramazan fırsatını daha güçlü ve daha iyi bir sağlık fırsatına çevirmemiz de mümkündür. Tekrar hatırlatayım, zira bu güzel ay sadece ruhsal değil, bedensel farkındalıklarımızı güçlendirmemiz, arınıp temizlenmemiz için de mükemmel bir fırsattır. Ağırlıklarımızdan kurtulabilmemiz, farkındalıklarımızı çoğaltmamız, coşkuyu, neşeyi, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, gülmeyi ve paylaşmayı arttırabilmemiz için önümüzdeki bu 30 günlük kocaman fırsatı iyi değerlendirmemizde fayda var.







AKLINIZDA OLSUN

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ



PRENSİP olarak eğer ciddi bir sağlık sorunları yoksa, bana “Oruç tutabilir miyim hocam?” diye soran hemen herkese önce orucun sağlık faydalarından bahseder sonra da oruç tutmalarını öneririm. Ama yine de bazı sağlık sorunları var ki o gibi durumlarda orucu ertelememizde fayda var. O sorunların bazıları şunlar...

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1. İnsülin kullanmak zorunda olan ve kan şekerini ayarlamada zorlanan şeker hastalarının özellikle tip-1 diyabetlilerin oruç tutmaları doğru olmaz.

2. Kanser tedavisi görenlerin oruç tutma konusunu doktorlarla görüşmeleri gerekir.

3. Ciddi derecede kalp/akciğer sorunu ve/veya böbrek/karaciğer yetmezliği olanların da oruç tutma kararı vermeden önce doktorlarıyla temas etmeleri lazım.

4. Ağır hipoglisemisi/kan şekeri düşüklüğü olanlara da oruç tutmaları tavsiye edilmez.

5. Aktif mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanların da oruç tutmaları doğru olmaz.

6. Gebe ve emziren kadınların da oruç tutmaları genelde uygun bulunmaz.

ÖNEMLİ

RAMAZANDA BU 3 HATAYI YAPMAYIN

HATA 1



“Sahur” yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır.

HATA 2



“İftar sofraları”nı “ifrat sofraları”na çevirmek! Metabolizmayı altüst edeceği mide fesadına(!) yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gereken bir hatadır.

HATA 3



Bu mübarek ayın “diyet ayı” değil, “niyet ayı” olduğunu unutmak! Farklı mecralarda yayımlanan çakma ramazan diyeti formüllerinden lütfen uzak durun.







İYİ BİLGİ

TOK TUTAN BEŞ SAHUR SEÇENEĞİ

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1. YUMURTA: Vazgeçilmez sahur seçeneklerinden biridir. Özellikle peynirli omlet şeklinde ya da sebzelerle (domates, biber, soğan, maydanoz) zenginleştirerek menemen halinde tüketmek mükemmel birer sahur seçeneğidir.

2. PEYNİR: Ramazan sürecince farklı peynirler başlı başına ya da salatalara eklenerek harika birer sahur seçeneği haline getirilebilir.

3. YOĞURT: Yüksek protein içeriği ve makul yağ dokusu nedeniyle yoğurt hem besleyici hem de tok tutucu harika bir sahur seçeneği olabilir.

4. PROTEİNLİ SALATALAR: Tuz yerine sirke kullanmak koşuluyla tavuk, et veya ton balığı ile zenginleştirilmiş farklı salata seçimlerine de sahur sofralarınızda yer verebilirsiniz.

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5. BAKLAGİLLER: Yoğun posa ve protein içerikleri, tok tutucu özellikleri nedeniyle yoğurtlu, etli/kıymalı fasulye, nohut, bezelye, mercimek yemekleri de akılcı sahur seçimleridir.

KESİP SAKLAYIN

SABAH BAŞ AĞRILARININ İLK 5 NEDENİ



SABAH baş ağrılarının farklı nedenleri var. Mesela hipoglisemi, magnezyum eksikliği, demir noksanlığı, yatak odasındaki elektromanyetik yoğunluk ve daha pek çok nedenle hemen her sabaha baş ağrısıyla uyanmaktan şikâyet eden pek çok insan var. Ama bana sorarsanız sabah baş ağrılarının ilk 5 tetikçisi aşağıdaki sessiz sabotajcılar...

1. DEPRESYON: Gizli, gözden kaçmış, sessiz ve derinden giden bir depresyon başlangıçta sadece kendisini sabah baş ağrılarıyla ifade edebiliyor.

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2. HİPOGLİSEMİ: Gece boyunca şeker ihtiyacını yeterince karşılayamayan beynin size gönderdiği ilk mesaj başınızı ağrıtmak olabiliyor. Bir başka deyişle beyniniz size “Şu hipoglisemi meselesini artık bir çöz” mesajı veriyor.

3. UYKU APNESİ: Uyku apnelerinin de en mühim belirtilerinden biri gözünüzü açar açmaz beyninize saplanan baş ağrıları olabiliyor. Bu ağrıların yorgunluk ve isteksizlikle birlikte olması çok tipik. Zaten bu nedenle de çoğu zaman “Depresyon mu, uyku apnesi mi?” karar verilemiyor.

4. ALKOL: Akşamdan kalmalığın daha doğrusu alkolün sağlığa zarar vermeye başladığının ilk ve mühim işaretlerinden biri ertesi sabah güne baş ağrılarıyla başlamaktır. Ve bu ciddi bir alkol intoleransı belirtisidir.

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5. HİPERTANSİYON: Gece hipertansiyonlarının da ilk işareti sabah kalkınca ensede ve alın çevresinde çember şeklinde hissedilen baş ağrılarıdır.