Güneşin de aşının da patenti olmaz

Zira kısıtlama sonrasında ulaşacağımız rakamlar beklentinin üzerinde kalırsa ciddi bir toplumsal travma yaşama ihtimalinin olduğu açık ve nettir. Bu nedenle şu anda yapılan hataları, işlenen kusurları, eksiklikleri ve görülecek hesapları ertelemek, eleştirileri sınırlayarak yeni ve etkili çözümler üretmek yapmamız gereken ilk ve en önemli iştir. Kısacası zaman rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de sık sık tekrarladığı gibi “Sorunlu bir zaman”dır. Ve böyle zamanlarda “Eleştiride kıskanç, övgüde ve çözümde cömert olmak” en doğru yaklaşımdır.
BİR SORU
KAPANMA SONRASI İYİ PLANLANDI MI
GÖRÜNEN o ki yaptığımız onca hataya rağmen kapanma sürecinin sonunda yüzümüz az ya da çok gülecek. Ama bilelim ki bu ciddi kapanma da probleme kalıcı bir çözüm getirmeyecek. Yapılması gereken önemli işlerden birisi de daha şimdiden kapanma sonrasının planlanması, tartışmaya açılması, halka açıklanması, daha doğrusu uygulanacak “kademeli açılma” sürecinin nasıl olacağı konusunda toplumsal bir mutabakatın sağlanmasıdır. Eğer daha önce yaptığımız yanlışları bu kapanmanın sonrasında da tekrarlar, kapılarımızı sonuna kadar ve kontrolsüz bir şekilde açacak olursak, çok değil birkaç ay sonra yeni bir dalganın daha kaçınılmaz olabileceğini unutmayalım.
UNUTMAYIN
Sıkıntının nedeni ise hepimizce malum: Elimizde yeteri kadar aşı yok. Ama bilelim ki sadece bizde değil bir iki istisna dışında hemen her ülkede “aşı sıkıntısı” var. Bunun başlıca nedeni de üretici firmaların taahhüt ettikleri miktarda aşıyı üretememeleri. Haklı olabilirler mi? Mümkündür, haklı olabilirler. Bilelim ki aşı üretimi muazzam bir “itina”, yüksek bir “teknoloji”, olağanüstü duyarlılıkta “inceleme aşamaları” gerektiren son derece zor bir iştir. Görünen o ki saydığım bu nedenlerle ne BioNTech/Pfizer ne AstraZeneca/Oxford ne de Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson farklı ülkelere verdikleri sözleri maalesef yerine getiremiyorlar. Peki, bizdeki durum ne?
DURUM ŞU
GÜNDEMİMİZDE SPUTNIK V VAR
Kişisel kanaatim şu: Virüsün bu kadar çok sayıda insanı enfekte ettiği, bu kadar çok fazla sayıda hastanın bedeninde trilyonlarca defa kendini tekrarlama imkânı bulduğu bir ülkede yapısal değişime uğrayıp mutasyon geçirmemesi zaten şaşırtıcı bir sonuç olur. Eğer gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi bizde de bir “ULUSAL COVID-19 GENOM KOORDİNASYON SİSTEMİ” olsaydı emin olun biz de şimdiye kadar çoktan en az bir adet “TÜRK MUTASYONU” belirlemiş ve duyurmuş olurduk. Bizdeki yani huyumuz ve suyumuzdaki mutasyonlara gelince buyurun...
BANA GÖRE
BİZDE HANGİ MUTASYONLAR VAR
GELİN bugün son derece can sıkıcı tartışmaların özellikle de korkutucu mutasyon haberlerini bir kenara bırakalım. Salgının “bizde” daha doğrusu “huyumuzda suyumuzda”(!) oluşturduğu “insani mutasyonlara” bir göz atalım. Çünkü şu noktayı çok açık ve net olarak hepimiz gözlüyoruz: Sadece virüste değil, pandemi bizde de çok sayıda ruhsal/davranışsal mutasyon oluşturdu. O mutasyonlardan bazılarını 1 numaralı kutuda bulacaksınız.
KUTU 1
“Kademeli esnetmeye” geçmek yerine “salgını renklendirme” diye özetleyebileceğimiz bir rahatlama dönemine girdik. O kararları takiben bu sayfada yayımlanan ilk yazımızda “doğru bir karar almadığımızı, gevşeme tedbirlerinde aşırı rahat bir sürece adım atarak risk yüklendiğimizi” net ve açık olarak ifade etmiştik. “Temel Reis”in o ünlü fıkradaki sorusuyla “Peki, ne oldu?” Olanlar ortada: Maalesef süreç bizi haklı çıkardı, 5-6 bin civarına inen günlük vaka sayıları çok değil, 3-4 hafta içerisinde 50-60 binlere dayandı. Neyse ki biraz gecikerek de olsa hatamızı fark ettik, girdiğimiz yanlış yoldan tam bir U dönüşü yaparak vazgeçtik. Kanaatimize göre alınan son kararlar -bazı eksikleri olsa da- doğru ve yerinde kararlardır. Ama bilelim ki salgının bizdeki bundan sonraki sürecini bayram sonrasında yeniden ve ciddi bir şekilde değerlendirmemiz de kaçınılmazdır.
ORTAK SORU
BUNDAN SONRA NE OLACAK
HERKESİN aklında haklı olarak benzer bazı sorular var. Herkes, bayram sonuna kadar sürecek olan bu tam kapatmaya yakın, önlemlerin neticelerini merak ediyor. Haklıyız, yorulduk! Haklıyız, ekonomik olarak ciddi ölçüde hırpalandık! Haklıyız, çoğumuzun ruh sağlığı bozuldu! Bu nedenle de aklımızda hep şu sorular olacak: Vaka sayılarındaki artış hızı ne zaman düşecek? Biraz olsun nefes alabilecek miyiz? İşimize gücümüze dönüp ekonomik kayıpları telafi etmemiz mümkün olabilecek mi? Eskisi kadar olmasa da biraz olsun sosyalleşme imkânı bulabilecek miyiz? Bütün bu soruların yanıtlarını bana göre 4 faktör belirleyecek. “Neler hocam o faktörler?” diyorsanız 1 numaralı kutuya geçin.
ÖNÜMÜZDEKİ YAZI BELİRLEYECEK 4 FAKTÖR
FAKTÖR 1: MUTASYONLARIN HIZI VE TİPİ
Bugüne kadar önümüze konan bilimsel araştırmalar da bu bilgiyi destekliyor. Araştırmaların tamamı “kaliteli ve yeterli” bir gece uykusunun, bağışıklık sistemini koruyup kolladığını, sadece soğuk algınlığı, grip, solunum yolu enfeksiyonlarını değil, “COVID-19’a yakalanma riski”ni de önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Kaliteli gece uykularının önemli bir avantajı daha var: Uykunuz güzelse, yaptırdığınız COVID-19 aşılarının oluşturabileceği bağışıklık gücü de artıyor. Kısacası, sağlığın her alanında olduğu gibi bağışıklık gücü bakımından da uyku çok önemli bir doğal destek ve avantaj. Yetersiz uyku uyuyanların her türlü hastalığa (şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damar hastalığı, kanser, obezite, Alzheimer) yakalanma olasılığı zaten yüksek ama uykunun bağışıklık sistemimize sağladığı güç özellikle bugünlerde bizim için çok daha önemli ve ön planda tutmamız gereken bir ayrıntı.
KISA BİLGİ
UYKU BAĞIŞIKLIĞIMIZI NASIL DESTEKLİYOR
Hastalığı geçirenlerin de, ikili aşı seromonisini tamamlayanların da ilk işi laboratuvarların yolunu tutup antikor seviyesini araştırmak olunca ortaya adeta antikor savaşlarını andıran bir tablo ortaya çıkıyor. Kısacası hastalığı geçiren de, aşısını yaptıran da “Acaba bağışıklık kazandım mı? Beni koruyacak kadar antikor ürettim mi?” sorularına yanıt arıyor. Peki ya antikor üretemeyenlerin durumu ne olacak? Sorunun yanıtı net ve açık olarak şu: Antikor üretememek bağışıklık kazanmamakla eşanlamlı değil. Antikor üretememiş olsanız da sakın üzülmeyin. Ayrıca “Ürettiğim antikor miktarı sürekli azalıyor” diye de kara kara düşünmeyin. Zira T lenfositleriniz sayesinde kazandığınız hücresel bağışıklığın kıymeti ve gücü, B lenfositlerinizle ürettiğiniz antikorlarınız sayesinde kazandığınız güçten çok daha kıymetli ve değerlidir.
ÜZGÜNÜM
ENFAZ-I MAHDUDE-İ HAYAT!
Belki biraz da bu nedenle pandemi meselesinin boyutları ve sonuçlarına işin başından bu yana ciddi ölçüde kafa patlatmadı. Daha da önemlisi “ortak bir akıl” oluşturamadı. Ama bilelim ki pandeminin süresi ve seyrini daha da önemlisi yıkıcı neticelerini değiştirebilecek olan temel faktör ülkeler arası bir işbirliği ve dünya genelinde ortaya konulabilecek samimi ve gönüllü bir ortak tavırdır. Üzülerek belirtelim ki bugüne kadar ne bu ortak tavır devreye girebildi, ne de o samimi yaklaşım sergilenebildi. “Her koyunun kendi bacağından asıldığı” saçma sapan çözümlerle yetinildi. Kısacası bugüne kadar dünya genelinde etkili bir çözüm mekanizmasının oluşturulabildiğini söylemek mümkün değil. ABD’den Brezilya’ya, Almanya, İtalya, Fransa’dan Sırbistan’a, Türkiye, İran ve Rusya’dan Hindistan’a, büyüğü küçüğü, güçlüsü güçsüzü, zengini fakiri fark etmiyor, bütün coğrafyalarda pandemi meselesinin çözümünde sınıfta kaldığımız net ve açık olarak ortada duruyor.
BİR TAKVİYE
ASETİL SİSTEİN’İN YILDIZI PARLIYOR
SİSTEİN çok önemli “kükürt zengini” bir amino asit. Asetilenmiş formuna “asetil sistein” adı veriliyor. Başlangıçta kronik akciğer hastalıklarının çözümünde kullanılan bu mucize molekül son zamanlarda sağlığın pek çok alanında mucize işlere imza atıyor. Mesela mı? Ayrıntılar oldukça uzun, detaylar oldukça derin. ÖZETİ ŞU: Asetil sistein akılcı kullanıldığında...
Bağışıklığı güçlendiriyor.
Kansere fren oluyor.
Detoks süreçlerini hızlandırıyor.
Ama kontrolü giderek zorlaşan vaka sayılarını gören her uzmanın aklında hep şu soru var: Acaba daha mı çok kapanmalıyız? Evet, son birkaç gündür önümüze konan vaka sayıları ve hastanelerimizdeki durum gösteriyor ki daha da çok kapanmak zorundayız. Nedenine gelince...
BANA GÖRE
ÖNLEMLER DAHA DA SIKILAŞTIRILMALI
GÖRÜNEN
Bir yol ayrımında, mühim bir kavşakta olduğumuz kesin. Bundan sonraki başarının en önemli belirleyicisinin ise “AŞILANMA” ve “AŞI KARARSIZLIĞI” sorunu olduğu tartışma götürmez. Mevcut veriler 65 yaş üstü nüfusumuzun neredeyse 4’te birinin aşılanma konusunda “kayıtsız” ve “kararsız” davrandığını gösteriyor. Bu rakamların geçtiğimiz günlerde daha da büyüdüğü, yüzde 40’lara yaklaştığı belirtiliyor. Bu nedenle salgınla mücadelenin bundan sonraki döneminde etkili ve ikna edici bir “aşı bilinci kampanyası”na ihtiyaç var. Bilelim ki elimizdeki aşılardan herhangi birini yaptırmak ülkemiz için bir “VATANDAŞLIK GÖREVİ”, dünyamız için ise bir “İNSANLIK GÖREVİ”dir.
İYİ BİLGİ
MADDE MADDE SAĞLIK
Özellikle bulaşıcılığı dillere destan olmuş yeni bir virüsün, “İngiliz mutantı”nın ülkemize henüz yeni girdiği ama müthiş bir hızla yayılma eğiliminde olduğu net ve açık olarak ortadayken, o kararlar kesinlikle alınmamalıydı. Bu düşüncemi kararların hemen ertesi günü yazdığım “Doğru mu yaptık?” başlıklı yazımda da açıklamıştım. O başlığı bugün “Doğru yaptık!” şeklinde değiştirmekten son derece memnun ve mutluyum. Nedeni şudur: Bu savaşı mutlaka ama mutlaka kazanmak zorundayız.
İYİ YAPTIK!Çok ciddi bir yanlıştan biraz gecikerek de olsa nihayet vazgeçtik... Şimdi yeniden tıpkı 2020 Mart ayında olduğu gibi ulusal bir bilince, bize yakışan bir katılıma, muazzam bir işbirliğine ihtiyacımız var... Yeni ve yeniden “MOTİVASYON AŞI”larımızı yaptırmış olarak mücadeleye DEVAM... COVID değil BİZ kazanacağız...
BANA GÖRE
MOTİVASYON AŞISINA DA İHTİYACIMIZ VAR
MART başında o kararlar alınırken doğru olanı, bulaşıcılığı neredeyse 3-4 katına çıkmış bu yeni mutant virüsle etkili bir mücadele için “aşırı açılma”(!) yerine, tedbirleri “biraz daha esnetme” yani hiç olmazsa “kademeli esnetme” yöntemini devreye sokmak olmalıydı. Neyse... Olan oldu. Gelin şimdi yine 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel’in o ünlü cümlesini, “Arkanıza bakarak önünüzü göremezsiniz” tavsiyesini hatırlayalım ve yeniden önümüze bakalım. Ayrıca, “Hata kimde idi?” tartışmalarını bir kenara bırakıp halkımıza Sinovac ve BioNTech aşıları yanında bir de “motivasyon aşısı” yapmaya başlayalım. Kısacası şimdi ihtiyacımız olan en önemli şey, “yeni bir heves ve yeni bir nefes” ile tıpkı 2020 Mart ayında olduğu gibi topyekûn bir pandemi mücadelesini yeniden başlatmaktır.
OKUR SORUSU
Ne var ki 4 hafta süreyle uygulanması zorunlu olan böyle bir tam kapanmanın da bize yetmeyeceğini bilmeli. O dört haftalık tam kapanmadan sonra da en az 3-4 hafta sürecek bir “kademeli açılma” sürecinin de bizi bekleyebileceğini bir kenara not etmeliyiz. Ayrıca içinde bulunduğumuz şartlar ne “ekonomik” ne de “sosyal” olarak zaten tam bir kapanmaya imkân vermiyor. Bu nedenle de “olmayacak duaya amin demeyi” bir kenara bırakıp “uygulanabilecek çözümler”e bakmamızda fayda var. İşte tam da bu noktada “Mademki tam ‘kapanma’ olmuyor, bari ‘kapatma’ sürecini devreye sokalım” alternatifini tartışmamızda fayda var. NETİCE ŞUDUR: Kanaatime göre Ramazan ayı ve onu takip eden bayram süresince etkili ve akılcı bir “kapatma” organizasyonu şu anda bize en uygun çözüm gibi görünüyor.
BİR UYARI
İSTANBUL’DA KIRMIZI ALARM
İSTANBUL
Hiç hareket etmeseniz bile oturmayı ya da yan gelip yatmayı, yani tembellikte ısrarı bırakıp ayağa kalkmamız ve ayakta durmamız bile sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor. Bu bilgi bilimsel olarak da defalarca doğrulanmış. Örneğin Amerikan Kanser Derneği’nin yaptığı bir araştırmada, zamanlarını günde 6 saat ya da daha fazla süreyi oturarak geçiren erkeklerin ölüm oranları, 3 saatten daha az oturan erkeklerden yüzde 20 daha fazla çıkmış. Aynı araştırmada günde 6 saatten daha büyük bir zaman dilimini oturarak geçiren kadınların ölüm oranının ise yüzde 40 daha yüksek olduğu saptanmış. “Oturmakta ısrar etme”nin fiziksel aktiviteden bağımsız olarak da ömrü kısaltabileceği anlaşılmış. Günde 6 ya da daha fazla saati oturarak geçirmenin haftanın 7 günü, günde 1 saat koşan ya da yüzen insanlarda bile ölüm oranlarını arttırabileceği net ve açık olarak gösterilmiş. NETİCE ŞUDUR: Hayatta kalmak ve sağlıklı olmak istiyorsak, oturarak geçirdiğimiz zaman dilimlerini kısaltacağız. “Dinlenmek paslanmaktır” ve “Oturmak bedene ihanettir” cümlelerini hayat felsefemiz yapacağız. “Ayakta kal, hayatta kal” tavsiyesini ise asla unutmayacağız.
BİZE GÖRE
SUÇLU DEĞİL ÇÖZÜM ARAYALIM
Salgının kontrolden çıktığını söylemek en azından şimdilik mümkün değil. Değil ama sürecin “kontrolü çok güç bir nokta”ya geldiği de kesin. Vaka sayılarında her gün neredeyse yüzde 10’ları zorlayan hatta bazen geçen artışlar yaşanıyor. Bu rakamlar bazı günler yüzde 15-20’leri bulabiliyor. “Test pozitiflik oranları”nda da endişe verici yükselmeler izliyoruz. Rakamlar burada da yüzde 20’leri zorluyor. Kısacası endişelenmekte kesinlikle haklıyız. Peki, neden böyle oldu? Vaka sayısı patlamalarındaki başlıca faktörler neler? Yanıtım 1 numaralı kutuda...
BANA GÖRE
VAKA ARTIŞININ 3 NEDENİ
VAKA sayılarındaki muazzam artışın bana göre 3 önemli nedeni var:
BİRİNCİSİ: Ev içi bulaşlarındaki artış korkunç boyutlara varmış durumda. Dikkatsizlik, özensizlik, biraz da bilgisizlik ve lakaytlık ile birleştiğinde çoğu evde neredeyse bir çeşit “ev içi salgın” durumu yaşanıyor.
İKİNCİSİ:
Bana göre durum şudur: Bir orman yangını var ve biz o yangının içerisinde “bîçare(!)” bekliyoruz. Ufukta yangının kısa zamanda sonlanacağına dair bir işaret de görünmüyor. Tek çare bulduğumuz ilk “aşı treni”ne binip yangın yerinden uzaklaşmak. O trenin Sinovac ya da BioNTech treni olup olmadığının ise hiç önemi yoktur. Tekrarlayalım: Meselemiz bir an önce güvenli bir alana ulaşmak olmalıdır. O alana varmanın çaresi de süratle aşılanmaktır. Netice şudur: Yaşadığımız dönemde “Hangi aşı daha etkili? Hangisi daha güvenli? Hangi aşıyı tercih etmeli?” sorular anlamsızdır. Merak edenlere kısa bir bilgi: Ben Sinovac aşısı oldum. Güvenli ve etkili olduğundan ise hiç şüphe etmedim.
ÖNEMLİ
Şaka bir yana durumumuz hiç de iç açıcı değil. Vaka sayıları iyice arttı, artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Kısacası “pandemi kâbusu” olanca ağırlığıyla üzerimize çöktü. Daha bir ay önce önümüze konulan “hafta sonu izni tepsisi” de doğal olarak devreden çıktı. Bu cumartesi pazar hepimiz evdeyiz. Önümüzde yine bir belirsizlik, yine bir endişe ve kaygı dönemi var. İşte bu nedenle, gelin bu hafta sonunu pandemi konusunun dışında başka konulara ayıralım. Mesela zerdeçal, mesela tarçın, mesela erkeklerin tekrarlamaktan bıkıp usanmadıkları hatalardan bahsedelim. Bunun için de yine bu köşede daha önce yayımlanmış bazı notlardan istifade edelim. Buyurun...
ÖNEMLİ
HANGİ TAKVİYE
Bana sorarsanız bu arızaların her biri çok önemli. O arızalar kimimizde uykusuzluk, kimimizde yorgunluk, kimimizde de kaygı bozukluğu ve mutsuzlukla kendisini ifade ediyor. Yarattıkları sonuçlar ise hem çok önemli hem de giderek büyüyor. İşte tam da bu noktada “pandemi mağdurluğu” meselesi ve bu meseleye çözüm üretebilecek çareler devreye giriyor. Peki, nedir o çareler? Pandemi mağduriyetini önlemenin yolları neler? Bugünün çözümleri bir ruh sağlığı uzmanından geliyor. İşte detaylar...
BANA GÖRE
RUH SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE
KÜRESEL ve ülkesel boyutlarıyla tam bir felakete dönüşen bu salgının uzun vadede en önemli sonucu ve travmasının ruhsal ve duygusal alanda yaşanacağı kesindir. Bu kesinlik ise sağlık alanında çalışan herkesin bir numaralı endişesidir. Peki, çare ne? Çözüm ya da çözümler var mı? Ne yapmalıyız? “Belirsizlik” sözcüğünün bir numaralı gündem maddesi, “yalnızlaşma” meselesinin başlıca sorun olduğu bu özel ve önemli dönemi en az hasarla nasıl atlatabiliriz? Bu ve benzeri sorular eğer sizin de kafanızı karıştırıyorsa buyurun...
BELİRSİZLİKLE BARIŞIN
“BELİRSİZLİK” ve yarattığı “endişe hali”nin, ruhumuzu sürekli törpülediği bu sıkıntılı günlerde, ruhuma iyi gelecek çözümler ararken faydalandığım, yol arkadaşım yaptığım bir kitabım var: BELİRSİZLİKLE BARIŞMAK. Kitabın yazarı, ruh sağlığı alanının önemli isimlerinden biri, sevgili dostum Prof. Dr. Mehmet Sungur. Mehmet Hoca belirsizlikle barışmak için bakın bize neler öneriyor...
Araştırmaya göre, en tükenen ülke Belçika olmuş. Belçika’yı ABD (Amerika) izlemiş. Bize gelince... Biz en son sıradayız. Prof. Dr. Nuran Yıldız’dan, daha doğrusu Nuran Hoca’nın Instagram sayfasından aldığım bir bilgi bu. Önemli bulduğum için sizinle de paylaşmak istedim. Aslında sonuç bana göre hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü biz Mahsun Kırmızıgül’ün “Yıkılmadım” şarkısında da ifade ettiği gibi “Yıkılmadım, ayaktayım” diye özetlenebilecek derin bir kültüre sahibiz. Bu kültürün orta direğini ise en değerlimiz “AİLE”miz oluşturuyor. Benim “ÇIPA”ya benzettiğim bu muazzam değer için Nuran Hoca bakın neler yazmış...
İYİ BİLGİ
AİLE BİZİM ‘HAVA YASTIĞI’MIZDIR
Çünkü şu “hüküm” çok açık ve net verildi: Pandemi sonrasında pek çok şey değişecek, değişimden payını alanların başında da YENİ SAĞLIK ANLAYIŞI gelecek. Nedeni de çok basit: Salgın bize sağlığımızın ne kadar önemli bir hazine olduğunu bir kez daha hatırlattı.
BANA GÖRE
NEDİR O DEĞİŞİMLER
Kapanalım çünkü rakamlar bizi buna zorluyor. Hafta sonları yeniden kapanalım çünkü bunu eğer şimdi yapmazsak sonrasında daha kötü, ağır, bunaltıcı, can yakıcı kısıtlamalarla karşılaşmamız vazgeçilmez olabilir. Olabilir çünkü...
NEDEN ENDİŞELİYİM?
Çok değil, bundan 3 hafta önce “yerinde karar dönemi” diye tanımlanan son uygulamaya geçildiğinde bu köşede “DOĞRU MU YAPTIK?” başlığı altında, “40 yıllık bir hekimlik tecrübesiyle baktığımda bu yeni uygulamaya katıldığımı, ‘Evet, doğru yapıldı’ diyebileceğimi söylemem güç. Günlük vaka sayılarındaki artış, pandemi matematiğine aşina herkes için korkutucu. Üstelik, benim gibi düşünen uzmanların sayısı da oldukça fazla. Kısacası bu yeni uygulama güven vermiyor” şeklinde özetlenebilecek bir yazım yayımlandı. İtiraf edeyim ki o yazıda kimsenin hevesini kırmak, keyfini kaçırmak, moralini bozmak gibi bir niyetim falan da yoktu ama durum ortadaydı. Geldiğimiz noktada ise vaka sayıları yeniden 30 binleri zorluyor. Anlayan anlamayan herkes için “pandemide gidiş” hiç de iyi görünmüyor. İşte bu nedenle “hafta sonu kapanma seçeneğini” yeniden düşünmemiz gerekiyor.
NE YAPMALI?BİZE ŞİMDİ DAHA SERT ÖNLEMLER LAZIM
“Ben dememiş miydim?” diyenlerden hiç hazzetmem. Döner değirmene su taşıyanları, ocaktaki aleve odun atanları da hiç sevmem. Bu nedenle salgının başından bu yana hep rahmetli Süleyman Demirel’in bana öğrettiği bir yaklaşımı benimsedim: “Sıkıntılı dönemlerde eleştiride kıskanç, övgüde cömert olacaksın. Bir önerin varsa eğer onu da zamanında ve nezaketle yapacaksın.” Bu nedenle girişteki yazımın bir eleştiri değil, bir tespit olarak kabul edilmesini beklerim. TAVSİYEME GELİNCE...
Güneşin de aşının da patenti olmaz
Geleceğimizi tehdit eden muazzam bir salgınla karşı karşıyayız.
Ve bu salgını sonlandırmanın tek çaresi var: Zengin, yoksul ayırt etmeden yeryüzündeki her ülkeye, her insana elimizdeki mevcut aşıları ulaştırabilmek! Kısacası pandemiyi sonlandıracak tek çarenin aşılar olduğu kesin. Unutmayalım ki pandemi “küresel bir sorun”dur. Böyle bir sorun ile “ülkesel çözümler”le mücadele etmek mümkün değildir. Ve bilelim ki hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz asla güvende olmayacağız. Peki, aşıyı herkese ulaştırma imkânımız var mı? İşte tam da bu noktada, sürece “ekonomik nedenler” ve ardından da “patent hikâyesi” kendiliğinden dahil oluyor. Ekonomik imkânı olan ülkeler parayı bastırıp halkını aşılarken bu olanağı bulamayan ülkelerde halk sokaklarda can veriyor. Hindistan’da olup bitenleri hatırlarsak ifade etmek istediğim şey daha kolay anlaşılacaktır. Özetle “patent meselesi” önemli bir meseledir. Bu meseleyi tarihin en etkileyici cevaplarından birini, çocuk felci aşısını bulan Dr. J. E. Salk vermiştir: “AŞI DA TIPKI GÜNEŞ GİBİ İNSANLIĞA AİT ORTAK BİR DEĞERDİR. GÜNEŞİ PATENTLEYEBİLİR MİSİNİZ?” Ayrıntılar için buyurun...
1- KİMDİR DR. J. E. SALK
SALK bir viroloji uzmanıdır, 1914 New York doğumludur. Tıp eğitimini 1939’da New York Üniversitesi’nde tamamlamış, “viroloji” alanına yani “virüsler”e ilgi duymuştur. Grip virüsleri üzerinde yaptığı araştırmalar nedeniyle 1947’de Pittsburgh Üniversitesi’ne davet edilmiştir. Dr. Salk, Pittsburgh’da çocuk felci hastalığına karşı bağışıklık sağlayabilecek ilk ölü virüs çalışmalarını yapmış, neticede de ilk polio aşısını üretme onuruna erişmiştir. Dr. Salk hayvan deneylerinde yani ilk aşamalarda başarılı sonuçlar aldığını görünce de 1952’de aşıyı insanlara da uygulamaya karar vermiş ve çalışmalarını büyütüp genişletmiştir. Sonraki gelişmelere gelince...
2- AŞI BULUNUYOR SALGIN DURUYOR
SALK’ın polio aşısı üzerinde çalıştığı günlerde eşzamanlı olarak (1952) ABD’de müthiş bir çocuk felci salgını vardır ve sadece 1952 yılında 57 bin 628 çocuk felci vakası kayda geçmiştir. Bu ürkütücü manzara Amerikalı yöneticileri Dr. Salk’ın geliştirdiği bu yeni aşıyı inceleme ve uygulama kararına yöneltir. Neticede 1954’te Dr. Salk’ın geliştirdiği bu ölü virüs aşısı muazzam ve mükemmel bir organizasyonla uygulamaya geçirilir: O yıl 20 bin doktor ve halk sağlığı görevlisi, 64 bin okul personeli, 220 bin de gönüllünün katılmasıyla tam 1.8 milyondan fazla okul çocuğu aşılanır. Aşılama süreci takip eden yıllarda da sürdürülür. Netice mi? 1962 yılına gelindiğinde Amerika’daki yıllık çocuk felci vaka sayısı 910’a düşmüştür.
3- EŞİ VE ÇOCUKLARI ÜZERİNDE DENEDİ
DR. SALK bir anda Amerika’nın mucize doktorlarından biri haline gelmiştir. Bulduğu aşı sayesinde de tıp tarihinin en saygın bilim adamlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Akıl hocası Michigan Üniversitesi’nde birlikte çalışmaya başladığı Dr. Thomas Francis’tir. Dr. Francis ondan “ölü bir virüsün, o virüs ile oluşabilecek hastalığa karşı bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı konusunu araştırmasını” istemiştir. Zira Dr. Francis, “Hastalık yapma özelliği olmayan, ‘ölü/inaktive edilmiş’ virüsleri kullanarak o virüslerin oluşturabileceği hastalıklara karşı bağışıklık kazanabilmenin mümkün olabileceği” düşüncesindedir. Dr. Salk hocasını dinler ve “çocuk felci aşısı”nı geliştirirken yapacağı araştırmaların temelini bu cümle üzerine oturtur, yaşamını da adeta bu araştırmaya adar. Pittsburg’daki laboratuvarında “Formaldehit” kullanarak virüsü etkisiz hale getirmiş ve bu haliyle kas içine enjekte edilen virüse karşı insanların antikor üretilebileceklerini yani bağışıklık kazanabileceklerini, kısacası “POLİODAN KORUNABİLECEKLERİNİ” kanıtlamıştır. Dr. Salk bir şey daha yapar: Ürettiği aşıyı ilk kez kendi eşi ve çocukları üzerinde uygulayarak da “aşının güvenliği” konusunda yol gösterici olur.
4- DR. SALK: AŞININ PATENTİ Mİ OLUR
DR. SALK ürettiği polio aşısıyla milyonlarca insanın hayatına dokunma şansı yakalar. Kısa sürede de sadece ABD’de değil dünyanın her yerinde olağanüstü ilgi ve saygı gören popüler bir biliminsanı haline gelir. Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen “Bu aşının patent sahibi kim?” sorusuna verdiği yanıt ise onu daha da yüceltir, efsane bir kişiliğe dönüştürür. Dr. Salk’ın yanıtı şudur: “NE PATENTİ! O İNSANLIĞA AİTTİR. PATENT FALAN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. GÜNEŞİ PATENTLEYEBİLİR MİSİNİZ?”
5- VAZGEÇİLEN TUTAR 7 MİLYAR DOLAR
POLİO aşısının hikâyesini inceleyen uzmanlar, keşfettiği aşı için patent müracaatı yapmış ve o patenti sahiplenmiş olsaydı Dr. Salk’ın elde edeceği gelirin “minimum 7 milyar dolar civarı”nda olacağını hesaplamışlar. Dr. Salk’ın bir biofilozof tavrıyla ve elinin tersiyle yok saydığı ekonomik değer muazzamdır. Dr. Salk işin parasal boyutu bir yana kendisine verilen sayısız paye ve onurlu ödüle rağmen mütevazı kişiliği ve biofilozofik davranışlarından da asla taviz vermemiştir. Devletin çalışmalarını sürdürmesi için ona vakfettiği “Salk Biyolojik Çalışmalar Enstitüsü”nde çalışmalarını sürdürmüş, mütevazı bir ömür sürmüştür. Kayıtlara göre o enstitü şu anda, 61 fakülte ve 850 çalışanıyla pek çok kronik hastalığa (kanser, Alzheimer, parkinson, diyabet) çözüm olabilecek araştırmanın merkezi halindedir.
6- BİR BİOFİLOZOF: DR. J. E. SALK
DR. J. E. SALK’ın hikâyesi bugün de her tıp talebesinin, her doktorun göğsüne takılmış bir madalya gibidir. Akıllardan çıkmayan bir işaret feneridir. New York Times gazetesinin “BİOFİLOZOFİNİN BABASI” ilan ettiği Dr. J. E. Salk 23 Haziran 1995’te vefat etti. Adına kurulan enstitüdeki anıta ise şu cümleler yazıldı: “UMUT, RÜYALARDA, HAYAL GÜCÜNDE VE HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK KADAR CESUR OLANLARDADIR.”
7- BU DA DR. SABIN’İN HİKAYESİ
DR. SALK’ın bulduğu aşı bir “ölü virüs” aşısı idi, kas içine enjekte edilerek uygulanabiliyordu. Onunla aynı yıllarda başka bir çocuk felci aşısı bulmak için gayret sarf eden bir bilim insanı daha vardı: Dr. Albert Sabin. Dr. Sabin ağız yoluyla kullanılabilecek, canlı ama etkinliği azaltılmış bir virüsün kullanıldığı; daha etkili, daha ucuz ve uygulaması çok daha kolay bir aşıyı üretmek peşindeydi. Ne var ki Dr. Sabin’in, yeterli maddi ve lojistik desteği yoktu. Ama bu güzel kalpli ve çalışkan insanı farklı hatta inanılmaz bir sürpriz bekliyordu. Çözüm önerisi şaşırtıcı bir ülkeden gelmişti: “SOVYETLER BİRLİĞİ” yani “RUSYA”.
8- SOĞUK SAVAŞ’I AŞISI MI ISITTI
1950’li yıllarda sadece ABD’de değil Sovyetler Birliği’nde de ciddi bir çocuk felci salgını ortalığı yakıp kavuruyordu. 1953’te Stalin’in ölümünden sonra Rusya yönetimi çözüm üretmek üzere iki önemli viroloji uzmanı görevlendirdi: Dr. Anatoli Smorodintsev ve Dr. Mikhail Chumakov. Bu iki araştırmacı gerekli izinleri alarak ABD’ye gitti, Dr. Salk ve Dr. Sabin ile görüştü. Polio aşısını Rusya’da üretebilmek için Dr. Salk ve Dr. Sabin’i resmi olarak Rusya’ya davet etti. Dr. Salk bu daveti komünist olarak damgalanabileceği endişesiyle kabul etmedi zira ailesi 1950‘li yılların başında Rusya’dan ABD’ye göç etmişti. Dr. Sabin’e gelince...
9- SAHNEYE DR. SABIN ÇIKIYOR
DR. SABİN Rusya’da yakaladığı bu bulunmaz fırsatı iyi değerlendirdi. Amerika’da ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle uygulamaya sokamadığı “ağız yoluyla kullanılan canlı çocuk felci aşısı”nı Rusya’da ilk aşamada 10 milyon çocuğa uygulama fırsatı buldu. Bu ucuz ve uygulaması kolay “şekere damlatılarak” çocuklara yedirilen “tatlı aşının” etkinliği mükemmeldi. Kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü, Rusya’daki aşılama sürecinin başarılı olduğunu onayladı ve tüm dünyaya duyurdu.
10- DR SABIN DÜNYAYA BAĞIŞLADI
DR. SABİN’in Dr. Salk’tan sonra geliştirdiği bu ikinci aşının etkinliği daha yüksek, maliyeti daha düşük, uygulaması daha kolaydı. 1962’de ABD hükümeti de Dr. Sabin’in aşısını onayladı. Bir süre sonra Dr. Sabin’in aşısı tüm dünyada uygulanmaya geçildi, hem de ücretsiz olarak. Zira Dr. Sabin de Dr. Salk’ın izinden gitmiş ve geliştirdiği aşının patentinden vazgeçmiş, aşı üretiminde kullandığı “virüs suşları”nı “DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE BAĞIŞLAMIŞTI”. Günümüzde de bu aşı dünyanın her ülkesinde ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
BİR ÇAĞRI
11- COVID-19 AŞILARINDA DA PATENT KALDIRILMALI
İNSANLIK tarihinin karşılaştığı en büyük tehditlerden biri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu tehditten insanlığı kurtarabilmemizin tek ve kalıcı yolu kullanıma sunulan ve sunulacak aşıların tümünün ücretsiz olarak herkese ulaştırılmasıdır. Bu hedefi yakalamanın yolu ise “patentsiz aşı” yaklaşımından geçiyor. Bu aşıyı bularak muazzam bir başarıya imza atan ve insanlığa hediye eden biliminsanlarının tümünün ve aşının üretimine katkıda bulunan ilaç firmalarının insanlığın bu ortak çağrısına kulak vermesi şarttır. Dr. Salk ve Dr. Sabin’in 50-60 yıl önce yaptıkları fedakârlığı bugün onlar da yapabilirler.