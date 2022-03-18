Taş yakından gelir

Bir sosyal medya kullanıcısı, Demet Akalın’ın eski bir videosuna “Kendisi de zamanında Gülşen gibi giyiniyormuş” yorumunu yaptı.
Demet Akalın bu...
Asla susmadı.
Yorumu gördü ve cevabını verdi.
“Kucağa oturmuyorduk” dedi.
Bu, Demet Akalın’ın küs olmadığı birine yapacağı yorum değil.
Belli ki eski bir mesele var iki arasında...
İşte benim canımı en çok kadınların birbirine olan bu ‘acımasızlığı’ yakıyor.
Demet zaten her yorumuyla gündeme gelen, koyduğu emoji’lerle bile kendinden bahsettiren bir kadın.
Var o yetenek yani.
Ama bir meslektaşına, hele ki hemcinsi olan bir meslektaşına bu sözleri söylemesinin hafife alınır bir tarafı yok.
Mesela İzzet Yıldızhan’a kızamaz artık Demet Akalın.
İnandırıcı olmaz.
Çünkü ‘Yıldızhanvari’ bir yorum yaptı Gülşen’e.
Yıldızhanvari derken kastım şudur...
◊ Cinsiyetçi...
◊ Ahlak bekçiliği barındıran...
◊ Az biraz da ‘popülarite kıskançlığı’ içeren...
Sıkma canını Gülşen...
Ve unutma...
Taş hep yakından gelir.
Seda Sayan’ın bir sözüyle geçmişini sildi!
Daha önce bir açıklaması olmuştu Seda Sayan’ın...
“Tanıştığım erkeklerden ilk kimlik numaralarını isterim ve geçmişlerine bakarım” demişti.
Yani ‘GBT’ (genel bilgi toplama) yapıyormuş.
Şimdilerde Çağlar Ökten’le 7’nci evliliğini yapmaya hazırlanıyor Seda Sayan.
Aralarındaki 25 yaşlık fark falan hiç mühim değil.
30’lu yaşları ortalayan erkeklerin çoğu, hayatlarındaki kadın kendilerinden büyükse daha çok kıymet biliyor.
O yüzden o yaş muhabbetini açmayalım.
Benim takıldığım, Çağlar Ökten’in yakın geçmişi oldu.
“O kadar temiz biri ki onu araştırmaya gerek duymadım” demiş Seda Sayan.
Fakat nikâh masasına oturacağı kişi, kısa süre öncesine kadar genç bir modelle birlikteydi.
Üstelik ilişkileri yıllardır devam ediyordu.
Seda Sayan’ın “İlişkini bitirirsen sana albüm yaparım” teklifiyle Çağlar Bey’in hemen sevgilisini bıraktığı iddia ediliyor.
Yani şimdi kimseye güvenmeyen Seda Sayan, yıllarını tek kalemde silen birine mi güvendi?
Ben Seda Hanım’ın yerinde olsam eski düzenime aynen devam derim.
◊ GBT mi yapıyorsun?
Yap.
◊ “Benim bir sözümle geldi, peki ya başkasının bir sözüyle giderse” diye mi düşünüyorsun?
Gitmeyeceğine emin ol!
◊ “Evlilik sözleşmesi şart” mı diyordun?
Mutlaka yap!
Çünkü bu film, daha başından hayal kırıklığıyla bitecekmiş havası veriyor.
DNA’mızda var
Hasan Can Kaya taşlaması
◊ Başarılı bir işin altında madde madde ‘hile’ aramak...
◊ Yaratıcılığıyla gündeme gelen birini ‘ahlaksızlık’ suçlamasıyla vurmak...
◊ Tamamen özgün bir hikayeye “E bu alıntı yaaa!” yaftası yapıştırmak...
Maalesef bazılarının DNA’sında var.
Son günlerde Hasan Can Kaya için yapıyorlar bunu.
“Konuşanlar” programına gidenlere ‘cast’ diyorlar. Yani program ekibi parayla seyirci tutuyor, bu da yetmiyor ne konuşacaklarına kadar söylüyorMUŞ.
Boş bir vaktinizde Hasan Can’ı seyredin.
Eğer önyargılardan arınarak izlerseniz...
◊ Bu seyirciler biziz ya...
◊ E bu benim kapı komşum...
◊ Yahu adamı gördün mü, tıpkı bizim amca...
◊ Nasıl da bizim bakkala benziyor diyeceksiniz...
O yüzden, başıma bir şey gelmeyecekse Hasan Can’ın programına giden seyircilerin ‘cast’ olduğuna, konuşulacak konuların seyircilere önceden fısıldandığına falan inanmıyorum.
Taş yakından gelir
Bir sosyal medya kullanıcısı, Demet Akalın’ın eski bir videosuna “Kendisi de zamanında Gülşen gibi giyiniyormuş” yorumunu yaptı.
Demet Akalın bu...
Asla susmadı.
Yorumu gördü ve cevabını verdi.
“Kucağa oturmuyorduk” dedi.
Bu, Demet Akalın’ın küs olmadığı birine yapacağı yorum değil.
Belli ki eski bir mesele var iki arasında...
İşte benim canımı en çok kadınların birbirine olan bu ‘acımasızlığı’ yakıyor.
Demet zaten her yorumuyla gündeme gelen, koyduğu emoji’lerle bile kendinden bahsettiren bir kadın.
Var o yetenek yani.
Ama bir meslektaşına, hele ki hemcinsi olan bir meslektaşına bu sözleri söylemesinin hafife alınır bir tarafı yok.
Mesela İzzet Yıldızhan’a kızamaz artık Demet Akalın.
İnandırıcı olmaz.
Çünkü ‘Yıldızhanvari’ bir yorum yaptı Gülşen’e.
Yıldızhanvari derken kastım şudur...
◊ Cinsiyetçi...
◊ Ahlak bekçiliği barındıran...
◊ Az biraz da ‘popülarite kıskançlığı’ içeren...
Sıkma canını Gülşen...
Ve unutma...
Taş hep yakından gelir.
Seda Sayan’ın bir sözüyle geçmişini sildi!
Daha önce bir açıklaması olmuştu Seda Sayan’ın...
“Tanıştığım erkeklerden ilk kimlik numaralarını isterim ve geçmişlerine bakarım” demişti.
Yani ‘GBT’ (genel bilgi toplama) yapıyormuş.
Şimdilerde Çağlar Ökten’le 7’nci evliliğini yapmaya hazırlanıyor Seda Sayan.
Aralarındaki 25 yaşlık fark falan hiç mühim değil.
30’lu yaşları ortalayan erkeklerin çoğu, hayatlarındaki kadın kendilerinden büyükse daha çok kıymet biliyor.
O yüzden o yaş muhabbetini açmayalım.
Benim takıldığım, Çağlar Ökten’in yakın geçmişi oldu.
“O kadar temiz biri ki onu araştırmaya gerek duymadım” demiş Seda Sayan.
Fakat nikâh masasına oturacağı kişi, kısa süre öncesine kadar genç bir modelle birlikteydi.
Üstelik ilişkileri yıllardır devam ediyordu.
Seda Sayan’ın “İlişkini bitirirsen sana albüm yaparım” teklifiyle Çağlar Bey’in hemen sevgilisini bıraktığı iddia ediliyor.
Yani şimdi kimseye güvenmeyen Seda Sayan, yıllarını tek kalemde silen birine mi güvendi?
Ben Seda Hanım’ın yerinde olsam eski düzenime aynen devam derim.
◊ GBT mi yapıyorsun?
Yap.
◊ “Benim bir sözümle geldi, peki ya başkasının bir sözüyle giderse” diye mi düşünüyorsun?
Gitmeyeceğine emin ol!
◊ “Evlilik sözleşmesi şart” mı diyordun?
Mutlaka yap!
Çünkü bu film, daha başından hayal kırıklığıyla bitecekmiş havası veriyor.
DNA’mızda var
Hasan Can Kaya taşlaması
◊ Başarılı bir işin altında madde madde ‘hile’ aramak...
◊ Yaratıcılığıyla gündeme gelen birini ‘ahlaksızlık’ suçlamasıyla vurmak...
◊ Tamamen özgün bir hikayeye “E bu alıntı yaaa!” yaftası yapıştırmak...
Maalesef bazılarının DNA’sında var.
Son günlerde Hasan Can Kaya için yapıyorlar bunu.
“Konuşanlar” programına gidenlere ‘cast’ diyorlar. Yani program ekibi parayla seyirci tutuyor, bu da yetmiyor ne konuşacaklarına kadar söylüyorMUŞ.
Boş bir vaktinizde Hasan Can’ı seyredin.
Eğer önyargılardan arınarak izlerseniz...
◊ Bu seyirciler biziz ya...
◊ E bu benim kapı komşum...
◊ Yahu adamı gördün mü, tıpkı bizim amca...
◊ Nasıl da bizim bakkala benziyor diyeceksiniz...
O yüzden, başıma bir şey gelmeyecekse Hasan Can’ın programına giden seyircilerin ‘cast’ olduğuna, konuşulacak konuların seyircilere önceden fısıldandığına falan inanmıyorum.