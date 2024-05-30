Orası şov yeridir

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Neyse...

Demiş ki, “Bu kıyafet nedir? 10. Yıl Marşı bu kıyafetle mi söylenir? Vallahi üzüldüm yazık.”

Yahu sana ne...

Yetmedi mi artık parmak salladığın.

Ciddiye alınmıyorsun yahu!

Kaldı ki Hadise, aynı konserde sahnede ezan okunurken ara veriyor.

Yani saygısı var...

Diğer yorumları da atlamamak lazım.

Mesela Sinan Akçıl...

Hadise’nin eski erkek arkadaşı...

“Çıktık ‘açık’ alınla 10 yılda her savaştan.”

Açık’ı tırnak içine alarak yazmış.

O da yapmış göndermesini Hadise’ye...

Aslında bunun yanıtı basit.

Çünkü orası sahne, şov yeri yani.

Hangi şarkı, hangi marş isteniyorsa söylenir...

Sizler de karışmayın arkadaşlar, böyle şeylere yormayın kafanızı.

Bu arada isteyen de eleştirsin tabi.

Ama makul ölçüde.

“Burada tartışma var ben de nemalanayım” diye olmasın.

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Bıktık gereksizlerden

Bir başka gereksiz tiplerden biri de bence Jahrein denen sosyal medya ünlüsü...

Oynadığı oyunlarla falan ün yapmış sanırım kendisi...

Ara ara da siyasilerden ünlülere herkese sataşıyor.

Elçin Sangu “Bir süredir oyun oynuyorum o yüzden ortalıkta yokum” mesajı paylaşınca bu da hemen saçma sapan bir şeyler söylemiş kıza...

Aklınca dalga geçmiş.

Elçin Sangu da “tamam en iyisi sensin kral” falan demiş.

Sonra terbiyesizlik seviyesini artırmış bu Jahrein...

Yani Elçin’e önerim böyle tipleri önemsememesi.

Jahrein’e önerim ise kendini ünlü, meşhur, önemli bir şahsiyet sanmayı derhal ama derhal bırakması...

Kendini rezil etti

Zamanla çürüme başlar ya hani...

Bu sektörde de öyle oluyor... Herkesin bir dönem takip ettiği ‘Pucca’ isimli bir fenomen vardı.

Son olarak yaklaşık 2 yıldır kira ödemediğiyle gündeme gelmişti.

Bu hanımefendi nihayet işgal ettiği daireden çıkmış. Ama daireyi dağıtarak, tanınmaz halde bırakarak çıkmış. Çok ayıp değil mi mesela bu?

Sen hem kira ödeme hem de evden çıkarken evi yerle bir et...

Yani kimse kusura bakmasın ama bu kadının hesap vermesi gerekiyor.

Daha önce başka bir ev sahibine de aynı şeyi yaşatmış çünkü.

Bir dram

Bir dram yaşanıyor gözlerimizin önünde...

Deniz Akkaya ile kızının kavgasını izliyoruz.

Çok üzülüyorum.

Çünkü hiç iyi değil bu kadıncağızın durumu.

Akkaya kızı ile kavgasını gözler önünde yaşıyor çünkü.

Ben şimdi size zaman geçtikçe Deniz Akkaya’nın diyeceklerini sıralayayım... Keşke o videoları çekmeseydim...

Keşke kızımı kamuoyu önünde suçlamasaydım...

Keşke aile içinde yaşanan aile içinde kalsaydı...

Keşke evladımı kurtlar sofrasına bırakmasaydım...

Keşke, keşke, keşke....

Keşkelerle dolacak hayatı Akkaya’nın....

Ama maalesef şu anda farkında bile değil yaptıklarının...

Yazık etti hem kendine hem kızına hem de çekirdek ailesine...

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Bodrum’a damga vurmaya gidiyor

İstanbul’un kışa damga vuran canlı müzik mekanlarından biri Terzi...

‘Yargı’nın final gecesinin ‘After Partisi’de orada yapıldı.

Süzer Plaza’nın giriş katındaki mekân geçirdiği başarılı sezonun ardından rotayı Bodrum’a çevirdi.

Yazlık mekanı Terzi Bodrum, Türkbükü’ndeki Kuum Hotel’de 15 Haziran’da kapılarını açacak.

İlk haftanın programı şimdiden belli.

Ama sadece programa bağlı kalmayacaklar, sezon boyunca sürpriz sanatçılar da Terzi Bodrum sahnesinde olacak...

Olmadı!

Şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç yazılı bir forma giymiş Galatasaraylı Icardi...

Oysa onun muhatabı da, rakibi de Ali Koç değil.

Çirkindi, olmamıştı, gereksizdi.

Sen çık futbolunu oyna, kazandığın kupanı kaldır.

Sana ne rakip takımın başkanından!

Kimin aklına uyduysa yanlış yapmış.