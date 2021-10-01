İstanbul’da döner yemek

Bu modanın öncüleri, Gülşen, Hande Yener ve Hadise. Bu isimler artık sahneye iddialı kıyafetlerle çıkıyor.
Belki kendilerince ‘Bakın ben pandemi dönemini çok verimli geçirdim, herkes kendine gelsin’ tarzında bir meydan okuma.
Yaptıkları iş hem kulağa hem göze hitap etmesi gereken bir iş olduğu için, çok da güzel bir meydan okuma bu.
Modacı Raşit Bağzıbağlı bu isimlerle ilgili yorum yaptı:
“Hepsinin giydiği iç çamaşırına benziyor. Jennifer Lopez ve Rihanna’nın giydiklerinde kostüm havası var bizimkilerde yok. Kaliteyi aşağıya çekiyorlar. Belki de bütçeleri yetmediği için böyle giyiniyorlar” dedi.
Aralıksız dizi gösterimlerinden oluşan “Arkası Şimdi!” bugünden itibaren Pera Müzesi’nde ücretsiz izlenebilir. Gösterim programında bugün “Lütfen Anla Beni” adlı yapım var.
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Oktoberfest İstanbul başladı. Bomontiada The Populist’te DJ performansı, Bomontiada’nın avlusunda ise Emir Ersoy Project sahne alacak.
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Formula 1 İstanbul yarışları için geri sayım başladı. Bu sene seyircilerin de olacağı yarışları izlemek için son biletleri kapın.
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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Turkcell Vadi’de konserlere başladı. Üzerinde çok çalışılan bu konserin biletleri çabuk tükleniyor. Biletix’ten bakabilirsiniz.
İBB Kent Orkestrası, bu akşam saat 19.15’te Caddebostan Sahili’nde açık hava konseri verecek. Konser halka açık ve ücretsiz.
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Craft Tiyatro’nun yeni oyunu “Kalp”, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Kapı açılış saati 20.00.
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Fişekhane Deniz Konserleri dev bir ismi ağırlıyor. Erol Evgin, 1 Ekim günü İstanbullulara nostaljiyi yaşatacak. Biletleri şimdiden alın.
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İstanbul’da yeni bir İtalyan açıldı. Terrazza Italia, Zorlu Center Eataly içerisinde misafirlerini ağırlıyor. İtalyan mutfağı sevenler buraya bayılacak.
Diğeri Avrupa’nın en pahalı restoranları arasında hatırı sayılır bir noktada.
Nusret’in son açtığı Londra şubesi ilk günden yoğun bir taleple karşılaştı.
Hafta sonu Londra Nusret’e futbolcu menajeri diye bilinen Muzzi Özcan gitmiş.
Yemekler yendikten ve hesap ödendikten sonra da fiyatlara isyan etti ünlü menajer.
“Hayatımda ödediğim en gereksiz hesap. Milli gururumuz dedik 3 tane hamburgere 3.600 TL ödedik” paylaşımı yaptı.
◊ Yahu Londra’da yemek yiyorsun...
◊ Sterlin olarak hesap ödüyorsun...
Oktoberfest İstanbul bugün başlıyor. Bomontiada’da gerçekleşecek festivalin ev sahibi mekanı, The Populist. 1 hafta boyunca açık havada müzik keyfi için Bomonti’ye uğrayın.
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Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını konu alan “Âkif” filmi vizyona girdi. Sinemaseverler listelerine alabilir.
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Zeynep Bastık’ın Reynmen ile beraber söylediği “Yalan” adlı şarkı tüm dijital platformlarda. Dinleyip biraz keyiflenebilirsiniz.
Bugün itibarıyla, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesine girerek 40 kategoride oy kullanabilirsiniz.
Kategorilerde aday çokluğu dikkatinizi çekebilir, şaşırmayın.
Son 1-1,5 sene içinde eser üreten herkesi aday listesine koymaya çalıştık.
8 Ekim’e kadar sürecek ilk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10’a düşecek.
Heyecan ikinci turda daha da artacak.
Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden oluşan bir ‘Pantene Altın Kelebek jürisi’ olacak. İkinci tur oylamanın sonunda o isimler devreye girecek ve kategoriler için oy kullanacak.
İlk tur oylamada jürinin hiçbir dahli yok. İkinci turda ise halk oylamasının ağırlığı yüzde 70, jürinin yüzde 30 olacak.
3-3 berabere bitti maç.
E konser Adana’da olunca, Adana’da bulunan ‘Demirspor’ taraftarının da gazıyla, söylenmeyecek sözler söyledi Ortaç.
Beşiktaş hakkında konuşan, konuşurken ‘küfür’ eden ve o ettiği küfrü el hareketleriyle destekleyen bir Serdar Ortaç vardı sahnede.
Zaten dakikalar sonra kurtlar sofrasına yem oldu ünlü şarkıcı.
Yanlış yaptı Serdar Ortaç.
Kendisi de ‘terbiyesizlik yaptım, affedin’ tarzında açıklamalarına devam ediyor günlerdir.
Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklamayla “S.O. hakkında yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi. İsmini bile kullanmayarak mesaj vermek istedi ünlü isme siyah beyazlı kulüp.
Biz arada sıkışan ‘Y’ kuşağı sakinlerinin ‘ah fırsat olsaydı da İbrahim Tatlıses’i canlı dinleseydim’ dileği gerçekleşti.
Tatlıses, Kuruçeşme Arena’da 12 yılın ardından sahneye çıktı.
Oradaydım. Öncesini, sonrasını yaşadım.
Şunu fark ettim...
Tatlıses’in, ceketinin rüzgarı bile yetermiş binlerce insanı oraya toplamaya...
Konserin başlama saati 21.00’di.
Özetle şunu diyor: “Ben Adriana ile var olmadım, onunla ilgili haberlerimin silinmesini istiyorum.”
Metin Bey, Metin Bey...
◊ Türk erkekleri için örnektiniz siz...
◊ ‘Demek ki olabilirmiş be’ dedirtmiştiniz...
◊ Güven yüklemesi yapmıştınız hemcinslerinize...
Şimdi neden bu utanç?
@dokakultur Instagram hesabını takibe alın. Doka Kültür ve Yaşam Akademisi beklentileri göz önünde bulundurup eğitim programları oluşturuyor. Uzman eğitmenlerle sizleri buluşturuyor.
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Ayşe Çetinkaya Beauty kadınların takip ettiği güzellik uzmanlarının başında geliyor. Güzellik ve bakım işlerine meraklıysanız güzellik koçu Çetinkaya’yı sıkı takibe alın.
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Beyoğlu Asmalı Mescit’te ‘Kevok Ocakbaşı’ müdavim mekanıdır. İyi et ve kaliteli sohbet için ‘Kevok’u listenize ekleyin.
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Türk kahvesi, günümüzde büyük bir keyifle ve pratik bir şekilde yapılıyor. Bunda teknolojinin payı büyük. Kahve tutkunları ‘Arzum Okka Minio Pro’yu denemeliler.
Adı “Asla Binemedim.”
Alt başlığında ise şu yazıyor...
“Asla binemediğimiz taksiler...”
◊ El kaldırdığımız ama durmayan...
◊ Karşıya geçeceğim dediğimiz fakat almayan...
Yeni normale adapte olmaya çalışanlar için “Yeni Normalde Değer Yaratmak” konulu bir liderlik konferansı var. Online eğitim için biletler Biletix’te.
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Fonksiyonel tıbbın en önemli sözcülerinden olan Dr. Mark Hyman 30 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi “The Seed”de olacak. Biletix’ten biletinizi alabilirsiniz.
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Kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir kış geçireceğiz. Her ay için bir etkinlik planı yapın kendinize.
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Özlediğimiz tüm sanatçılar Jolly Joker sahnesine geliyor. Eylül ve ekim ayı programları çok dolu. Hemen bilet alabilirsiniz.
Ne ağır bir cümle dimi?
Haklısınız.
Ama tam olarak bunu konuşmamız, konuşurken de ‘hakkaniyetli’ olmamız gerekiyor.
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in televizyon programının ilk konuğu Yıldız Tilbe’ydi.
Bu üç isim bir araya geldiğinde, şarkıları, Yıldız Tilbe’nin ilginç dans figürlerini falan konuşmamız gerekirdi.
Ama ibre çok başka bir yere döndü. Bülent Ersoy’a... Programda zor konuştu Diva.
Dili dönmüyordu.
İki kelimeyi bir araya getiremedi.
◊ “Bu işin izahı mümkün değil” falan deyip şaşırıyoruz ya hani.
◊ İtalyan erkekleri nereye kayboldu, neden bizim erkeklerimize hayran bu İtalyanlar diyoruz ya hep...
Tüm bunların nedeni İtalya’da yayınlanan Türk dizileri ve bizim o dizileri yurtdışına pazarlama yeteneğimiz.
Her şey “Kiraz Mevsimi” ve “Dolunay” dizilerinin İtalya’da yayınlanmasıyla başlamış.
Diziler çok tutunca İtalyan kanalı olan ‘Kanal 5’ “Erkenci Kuş”u satın alıp Can Yaman hayranlığını körüklemiş.
Son olarak da “Sen Çal Kapımı” dizisini satın alan kanal, Kerem Bürsin’in de bir hayran kitlesi olmasını sağlamış.
Son olay Şafak Pekdemir isimli oyuncu ve yanındaki erkek arkadaşıyla alakalı. Ama ben mevzuyu isimlerden çıkarıp başka bir boyuta taşımak istiyorum.
Bakın bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Bir erkek yanındaki kadın ya da kadınlara hava atmak için külhanbeyi moduna geçiyor.
Esnafa sataşıyor, vatandaşa “ne bakıyorsun” diyor, gazetecilere “çekmesene kardeşim” diyerek efeleniyor.
Şafak Hanım ve yanındaki erkek arkadaşı da perşembe gecesi benzer bir terör estirme olayının baş kahramanları oldular.
İsmi bilinmeyen ‘sözde’ beyefendi, kendilerini görüntüleyen magazincilere, alkolün de verdiği ‘yetkiye’ dayanarak saldırdı.
Bu şahıs ve benzeri hareketi yapan arkadaşlar! Ezberlemeniz gereken, odanızın duvarına asmanız gereken manifesto çok net...
1- Mekan çıkışı “getir bakayım benim aracı delikanlı” demek size bir şey katmaz.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında Müzede Suare film etkinlikleri var. Bugün 2008 yapımı Reha Erdem filmi “Hayat Var” seyirciyle buluşacak.
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Yarın ‘Dünya Temizlik Günü’. Sabah yürüyüşünüzü dışarıda yapın ve etraftaki çöpleri temizleyin. İnanın huzur dolacak içiniz.
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İstanbul İllüzyon Müzesi giriş ücretlerinde kampanya var. Ayrıca içerisi çok heyecanlı ve ilginç. Keyifli vakit geçirmek için mutlaka uğrayın.
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Zorlu Center’ın açık havaya özel hazırladığı ‘Zorlu’da Bir Başka Gece’ konserleri başlıyor. Bu akşam 19.30’da Fatih Erkoç & Trio ve Tuluğ Tırpan Pow Trio konseri var.
- İtalya yapımı bir diziyle anlaştı.
- İtalya’daki televizyon programlarına katıldı ve Can Yaman ülkede hatırı sayılır bir bilinirliğe ulaştı.
Peki Kerem Bürsin ne yaptı?
Henüz hiçbir şey ama İtalya’ya giden Bürsin, tıpkı Can Yaman gibi büyük bir ilgiyle karşılandı.
Fotoğraf çektirmek için sıraya girenler mi dersiniz, otel önünde çığlık atarak bekleyenler mi dersiniz, arabasını takip edenler mi dersiniz...
Yani eğer bir kazanan arıyorsak, o isim Ebru Gündeş oldu.
Acun Ilıcalı, “Hadise yerine jüri koltuğunda Oğuzhan Koç yer alacak” dedi. Ama açıklamayı yaparken Hadise’yi asla incitmedi.
“Müzik bilgisi şahane. ‘O Ses Türkiye Rap’ jürisinde ona ihtiyacımız var, orada devam edecek” dedi.
Murat Boz, Ebru Gündeş ve büyük olasılıkla Beyazıt Öztürk diğer jüri üyeleri olacak.
Aslında Ebru Gündeş jürilik teklifini kabul ettiği andan itibaren belliydi Hadise’nin o koltukta olmayacağı...
Bu saatten sonra...
- Hadise ile Ebru Gündeş’in arası düzelmez...
Bahar Özmen ve Meral İnce, YouTube’da “MB21” adında bir kanal kurdu. İki başarılı ismin ilk program konuğu Arda Turan’dı. Takibe alırsanız eğlence garanti.
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Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul’un ilk “Matematik Evi”ni açtı. Öğrencilere matematiği sevdirmek ve öğretmek için tasarlanan evi ziyaret edin.
Daha kaliteli maç, daha net filmler izlemek istiyorsanız projeksiyonlara şans verin. Eğer kafanız karışıksa işi uzmanına bırakın ve Epson’un cihazlarına göz atın. Yeni modelleri fark yaratıyor.
İstanbul’da döner yemek
Çok kolay gibi gelse de zor olan bir iştir bu.Emek ister.
Bolca vakit ve kabarık bir cüzdan ister.
Diyelim İstanbul’un meşhur dönercilerinden birine gitmek istediniz. Bu durumda rotanız Beykoz, Etiler ya da Fatih civarındaki dönercilerden biri olur genelde.
Hafta içi bir arkadaşım Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’ya gitti.
Yemekler güzel, ortam temiz, garsonlar işini biliyor, müşteri kalitesi çok iyi.
Ama ben size işin ‘zor’ olan kısımlarını anlatayım.
Arabanızla Etiler’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama trafik felaket!
Dönercinin önüne gelip tam ‘ohh’ çekecekken kapınızı vale açıyor.
Zaten bıkmışsınız, düşünmeden veriyorsunuz anahtarı.Döner siparişi verirken fiyatları gördünüz.
“Pes” diyorsunuz ama açsınız “bir ya da bir buçuk porsiyon döner lütfen” diyorsunuz.
İçeceğiyle, salatasıyla kişi başı 80-90 TL’lik bir hesap geliyor.
Çıkışta en az 50 lira da vale istiyor sizden.
Oldu mu 140 lira.
Arabanın yakıtını falan hiç saymıyorum bile.
Günün sonunda aklınıza şu garip soru geliveriyor;
“Ben sadece döner yedim, üstelik çok kolay ara sokaklardan birine o aracımı park edebilirdim. Neden o valeye 50 TL ödedim.
Neden toplamda hesabım 140 lira oldu.
Alt tarafı döner yedim ben... Alt tarafı bir döner... Döner...”
O şüphe var ya...
İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile taksileri artık polislerin denetleyeceğini söyledi. Hatta o polislerin çoğu sivil olacak. Yani taksilere müşteri gibi binmeye çalışacaklar. Taksiciler müşteri almadıkları zaman “Ya o polisse... Ya ceza yersem... Ya aracım trafikten men edilirse...” diye düşünmeye başlayacak.
O şüphe var ya o şüphe...
· Adamı dünyanın en pozitif insanı yapar...
· Taksiciyi araçta müşterisi varsa bile “müşterim var yoksa sizi tabii ki alırdım” açıklamasını yapmaya zorlar...
· Sigara asla içmez, içirtmez...
· Dikiz aynasından dik dik bakışlara son verir...
· “Trafik var. Burada inseniz olur mu” cümlesini söyletmez
O şüphe var ya...
Taksicileri yakar ama biz müşterilere çok iyi gelir.
‘Doktor’ dans edemez
Seda Sayan’ın programında dans eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Banu Küçükpolat’ı, Mehmet Öz ile kıyaslamak ‘abesle iştigal etmektir’.
Mehmet Öz bir ‘show business’ adamıdır.
Bunu kendi de kabul eder.
Mesleğinin yanına çok uzun yıllar önce televizyon şovlarını eklemiş biridir.
Ama Banu Küçükpolat kimdir?
Daha yeni tanıdık kendisini?
Ne doktorluğunu biliriz ne başka bir şeyini.
Bu doktor hanımefendi sadece...
· Reklamım olsun...
· Mesleğimden çok dansım konuşulsun...
· Madem ekrana çıktık bir kere, amaaan ne olursa olsun...
Gözüyle bakıyor mevzuya.
O yüzden sakın...
· Dans iyi gelir...
· Dans huzur verir...
· Dans bu yahu nesi kötü olur falan demeyin...
Dans tabii ki iyidir! Ama yerinde ve zamanında.
“Ne güzel dans ediyor, böyle insanlara ihtiyacımız var” diyenlere soruyorum “Kalbinizi bu hanımefendiye emanet eder misiniz?”
Boşuna ‘Sultan’ dememişler
Uzun bir aradan sonra Türkan Şoray’ı görüntülemiş magazinci arkadaşlarımız. Şoray’ın kısa videosunu seyrettikten sonra şunları düşündüm...
· Halen nasıl kibar...
· Nasıl mütevazı...
· Boşuna ‘Sultan’ dememişler yani, Sultan gibi Sultan
· Keşke daha çok görsek...
· Keşke yeni nesil bazı sanatçılar onu örnek alsa....