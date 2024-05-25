Haberin Devamı

Yüzyüzeyken grubunun gitaristi Can Tunaboylu kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.Yüzyüzeyken grubunun gitaristi Can Tunaboylu kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.Hakim karşısına çıkmış beyefendi... Ve bilin bakalım ne demiş... “Mağdurum.”E tabii en kolay savunma yöntemi budur.Sonra bilin bakalım başka ne demiş: “Kız arkadaşım bana saldırdı, kafamı korurken ellerimi yeter diyerek yana açtım ve elim suratına çarptı.”E bir başka kolay savunma yöntemi de hep karşıdakini suçlamaktır. Bu beyefendi de öyle yapmış. ‘Elim çarptı’ diyerek kapatmaya çalışmış mevzuyu.Darp edildiğini söyleyen kız arkadaşı sinir krizi geçirmiş olabilir, kıskançlık çığlıkları atmış da olabilir. Ama kızın suratındaki o morluk elin çarpmasıyla olmaz, olamaz...Ama ben zaten hatasını kabul eden çok az insan tanıdım bu hayatta. Hele ki olay şiddetse hep suçlanan başkası oluyor.Ne olur, nasıl sonuçlanır bu iş bilmiyorum ama Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunu dinlemek artık içimden gelmiyor.

Haberin Devamı

Önlem alınmazsa sonu kötü

Çıldırdık topluca...

Birinin babası ölüyor, TikTok’ta canlı yayın açıp gösteriyor.

Diğeri çıplak pozlar veriyor.

Bir başkası eşiyle saçma sapan konuşmalarını yayınlıyor.

Yolda yürüyorsun 2 genç önünde kendini yere atıyor bir bakıyorsun ellerinde telefon TikTok çekiyor.

Pes artık!

Bizler bu platformu amacının dışında kullanıyoruz bu net.

Tabii ki platformda buna fırsat veriyor bu da çok net.

Yasaklamaya, kısıtlamaya karşıyız ama ne yapabiliriz bu konuda hiç bilmiyorum.

Çünkü utanması olmayan insanlara bazen yasak şart oluyor.

Kendimize gelip, silkelenmezsek TikTok’a karşı seviyenin dozu artacak...

Modaya bak modaya

Damatlık ceket modelini inceledim.

Koleksiyon tanıtımının açıklamasında, “Erkeklerin düğün kıyafetlerini yeniden tanımlanıyoruz ve dikkatleri arka detaylara çekiyoruz” yazıyor.

Hay Allahım...

Nakışlı ve sırtı yarı açık bir ceket tasarlamışlar.





Valla bizden ilk kim giyer bilemem ama biri mutlaka giyecektir bu yaz.

O giyen kişiyi de ilk ben alkışlayacağım cesaretinden ötürü.

Bana sormayın bile ben giymem.

Tartışmaya kapalıdır bu görüşüm.

Haberin Devamı

İstiyorum, istemiyorum

∆ Kuyruğuna basılmış kedi gibi “Ateşe Düştüm” şarkısını söyleyen Yılmaz Morgül’ü bir süre görmek istemiyorum.

Siz ‘alaturka’dan devam Yılmaz Bey...

∆ Kedi, köpek, uyutma, bayıltma... Tartışmalarının derhal kapanmasını istiyorum.

∆ Yine büyük büyük konuşturduk bazı isimleri. Ve nihayet Cannes macerası bitti.

Bir süre Cannes lafı duymak istemiyorum.

∆ Kim şampiyon olacak tartışmaları bitecek.

Artık milletçe tek takımı desteklemek için Avrupa Futbol Şampiyonası’nın bir an önce başlamasını istiyorum.

Ne yaptın Wanda

+18 içerikler üreten bir siteyle anlaşma yapmış Wanda Nara...

Kapak fotoğrafı fazlasıyla müstehcen.

Akıl alır gibi değil.

Paraya ihtiyacı da yoktur Wanda’nın...

Hep söylüyoruz futbol sadece futbol değil diye...

Bu pozlar, bu site üyeliği, bu anlaşma Icardi’nin başını ağrıtır ...