Çayda eriyen bisküviler

Haberin Devamı

Bir terapist almış kendisine gelenleri, yatırmış yere ve şöyle diyor: “Sen bisküvisin. Seni çaya atmışlar ve eriyorsun.”

Bunları derken de sağa sola dönüyor, danışanlarının da dönmesini istiyor. Şahane!

İnsanlar verdikleri paranın etkisiyle olacak ki, sağa sola yamularak dönüp duruyorlar.

Bence bu gerçekten bir terapi. Ama katılanlar için değil, o görüntüleri seyredenler için.

Hem eğlendiriyor hem de izleyip şükretmek için birçok neden veriyor insana.

Diyorsun ki; “Allah’ım iyi ki aklımı korumuşsun bu zamana kadar. İyi ki böyle saçma sapan yollara başvuracak kadar acizleştirmemişsin beni, iyi ki bugüne kadar çayda eriyen bisküvi olmayı hiç düşünmemişim.”

Buna nasıl inandınız?

Kendine rektör diyen lise öğrencisi bir dolandırıcı, Sırbistan’daki Novi Pazar Üniversitesi’nin adını kullanıp sahte diploma dağıtmış. O tuzağa düşenler de diplomaların sahte olduğunu fark edince, sahte rektör hakkında şikâyetçi olmuşlar.

Haberin Devamı

Şimdi şöyle bakmak lazım bu duruma...

Ben o sahte rektörün videolarını seyrettim. Adam diyor ki; “Lise mezunu bile olsanız, avukat, mühendis, mimar, doktor olabilirsiniz. 4 bin Euro’ya diplomanızı veriyoruz.” E kusura bakmayın ama sizler buna inandıysanız dolandırılmayı da hak etmişsiniz demektir.

Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Bedava peynir, fare kapanında! Dünyanın neresinde görüp duydunuz para verip avukat, doktor olmayı?

Sanırım sıcaklardan bazılarımızın beyni yandı. Yoksa mümkün mü bu kadar saf olmak!

Her yerde olursan değersizleşirsin

Eskiden bir Bodrum, bir de Çeşme plajlarında sahneye çıkardı Kenan Doğulu.

O günler iple çekilirdi, izleyiciler akın ederdi Kenan’ı dinlemeye.

Yine aynı konserler devam ediyor. “Ken on the Beach” konseptiyle yine çıkıyor sahneye Kenan Doğulu.

Ama bana göre bir anlamı kalmadı o konseptin. Çünkü Kenan Doğulu artık her yerde.

Bir mekân açılış yapıyor Kenan Doğulu, biri bilmem kaçıncı senesini kutluyor Kenan Doğulu... Otelde etkinlik mi var, bakıyorsunuz sahnede Kenan. “Sen Kenan’sın yahu her yerde olmamalısın” diyesim var ama susuyorum. Böyle devam ederse önümüzdeki sene plaj konseptinin hiç ama hiçbir önemi kalmayacak.

Haberin Devamı

Ne olacak böyle hiç bilmiyorum

Can sıkıcı mevzu hiç gündemden düşmüyor. Sokak hayvanlarını uyutma ile ilgili yasa tasarısı birkaç gün sonra hayatımıza giriyor. ‘Yasayı geri çek’ adında bir kampanya başlatıldı. Gelin şöyle yapalım...

Nefis yaşam alanları kuralım sokak hayvanları için.

Belediyeler bunu başarabilir. Sokaktaki dostlarımızı o alanlara yerleştirelim.

Ama konforlarını sağlamak koşuluyla. Onları seven, onlarla iyi anlaşan çalışanlarla dolduralım o yerleri.

Uyutmak çözüm değil.

Bakmayın siz sosyal medyada “Uyutun, canımız tehlikede” gibi sesler çıkaranlara. Onların vicdanlarında en ufak bir merhamet kırıntısı yok bana göre.

Tekrar söylüyorum, sokaklardan alalım! Korkanlar var, haklılar. Onları rahat ettirelim.

Ama uyutmayalım.

Onlar uyursa hepimizin vicdanı da derin bir uykuya dalar.

Alınıp uyutulmaya götürülen köpekleri görmek istemiyorum, dayanamam buna.

Haberin Devamı

Sen kimsin!

Bir video seyrettim. Ayvalık’ta bir esnaf Midilli’ye gitmek için kuyruk bekleyenleri kaydedip “Biz Cunda esnafı olarak sinek avlayalım, millet milli sermayeyi Yunanlıların cebine doldursun” diyor.

Aymazlık bunun adı...

Sana ne kardeşim!

İnsanlar tatilini nerede yapacağını da mı size soracak?

Sen bir suya 100 lira yazarsan, mekânında bir balık 4 bin lira olursa, ufak bir alkollü içecek bile 2 bin liradan başlarsa neden sana gelsinler?

Parası olan bile sana gelmez.

Herkes her şeyin farkında artık. Dışarıya çıkarken şunları düşünmeye başladık:

“Ne kadar hesap öderim? Ne kadar bahşiş vereceğim? Servis ücreti yazar mı, yazsa bile yine de bahşiş versem mi? Valeye ne kadar alacaklar acaba?”

Haberin Devamı

İnsanlar haklı olarak bu stresi yaşamayacakları, keyif alacakları yerlere gitmek istiyor.