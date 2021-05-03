Bugün ne yapsak?

Benim Hande Erçel ile Kerem Bürsin ‘bilinmezinde’ tek eleştirdiğim nokta gündemi bu kadar meşgul etmeleri ve bu işten çok keyif alıyor gözükmeleriydi.

O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.

Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.

Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.

‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...

Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.

Neden mi?

