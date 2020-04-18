Her ev bir anaokuluna dönüşebilir

Yasaklara sıkı sıkıya uyduğumuz bu dönemde ilköğretim öğrencileri EBA sistemi üzerinden eğitim alabilirken, anaokulu öğrencilerinin böyle bir imkânı yok. Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı’ya evde bu yaş grubu için yapılabilecekleri sorduk.
Koronavirüs günlerinde okulöncesi eğitim alması gereken çocuklar anaokuluna gidemiyor. Evde nasıl bir sistem oturtulabilir?
İnternet üzerinden eğitim uygulamaları yaptırmaya çalışan okullar var ama bu imkân tüm okul öncesi dönem çocuklarına ulaşamıyor. Okulöncesi öğretmenleri günün belli bir saatinde sınıf ortamı oluşturup 2-4 saat aralığında eğitim vermeye çalışıyor ama bu da çok zor. Bir çocuğun dikkat süresi normal şartlarda sadece 20 dakika. Dolayısıyla 3-6 yaş arası bir çocuğu bilgisayar başında saatlerce tutmak mümkün değil.
Ne yapılmalı?
Görev anne-babalara düşüyor. Hakikaten zaman ayırıp, çocuğun eğitimine destek olmaları lazım. Ev koşulları dikkate alınarak etkinlikler hazırlanmalı. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini desteklemeye, olumlu alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olacak etkinlikler okulöncesi eğitim için olmazsa olmazdır. Çünkü ilkokula hazırlanmanın temelini sosyal-duygusal gelişim oluşturur, bu da okulöncesinde kazanılabilir.
Günlük rutinleri oyun olarak kullanabilirsiniz
Çocuklara evde nasıl okulöncesi eğitim verilebilir?
Evde çocukların desteklenmesi için yapılandırılmış etkinlik ve oyunlar dışında, ev ortamının ve günlük rutinlerin oyun olarak kullanılması önemli. Günlük rutinlerin çoğu, çocukların gelişimlerini destekleyebilecek ve öğrenmeye karşı merak uyandırabilecek özelliktedir. Bunları yaparken nesnenin özelliklerini söyleme, karşılaştırma yapma, isimleri söyleme, nesnelerin işlevlerini anlatma, duyguları paylaşma, eşyaları taşıma, resim yapma gibi oyunlar çocukların gelişimlerine farklı açılardan destek olacak ve okul öncesi eğitimi karşılayacak özelliktedir.
Birlikte eğlenin ve öğrenin
1-Olumlu iletişim kurun: Ona rehberlik edin ama emir cümleleri kurmayın.
2-Duyguları paylaşın: Çocukla yemeğin lezzetinin veya çamaşırların kokusunun hissettirdiklerine dair yapılacak konuşmalar, duygusal gelişimine katkı sağlar.
3-Evin bütün imkânlarını kullanın: Unutmayın her oda eğlenceli bir faaliyet alanına dönüştürülebilir.
4-İlgi ve gereksinimlerini belirleyin: Yapılacakları ilgi alanlarına göre belirleyin.
5-Görüşünü alın, dinleyin: O gün kitap okumak istemiyorsa zorlamayın.
6-Rutinler belirleyin, sorumluluk verin: Ona kendi yapabileceği çerçevede (yatağını toplama, kahvaltı sofrasına tabakları yerleştirme gibi) sorumluluklar verin.
7-Deneyimlemesine fırsat tanıyın: Bir faaliyet için “Yapamazsın!” demeyin.
8-Oyun oynayın: Onunla gerçekten oyun oynadığınızda eğlenerek öğrenecektir. Oyun hamuru, minderler üzerinde atlama zıplama gibi oyunlar üretin.
9-Sohbet edin: Günlük hayata dair sohbetler aile içi yakınlaşmayı, çocukların kendini ifade etme becerisini, analiz etme ve planlama becerilerini destekler.
10-Günlükler oluşturun: Bu yaş çocukları için günlükler resimler yoluyla olabilir. Hem hatıra hem de yakın gelecekte okumaya merak duyması için yararlı olacaktır.
#EvdeKal ve aktif ol
Bale atölyesi
Sanatçı Gözde Duygu Kırbıyık, @balerinanne Instagram hesabında ücretsiz bale dersleri vermeye başladı.
3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik dersler her pazar günü saat 17.00’de başlıyor.
HAFTANIN KİTABI
Ebru Meltem Tokgöz’ün yazdığı ‘Hasta mı Oldum?’ adlı kitap www.cip.org.tr adresinde ücretsiz erişime sunuldu. Hastalıklardan korunmanın yollarını anlatan kitap, okulöncesi dönem çocukları için.
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Mehmet Erbil’in yeğeni Ecem...
Her ev bir anaokuluna dönüşebilir
Yasaklara sıkı sıkıya uyduğumuz bu dönemde ilköğretim öğrencileri EBA sistemi üzerinden eğitim alabilirken, anaokulu öğrencilerinin böyle bir imkânı yok. Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı’ya evde bu yaş grubu için yapılabilecekleri sorduk.
Koronavirüs günlerinde okulöncesi eğitim alması gereken çocuklar anaokuluna gidemiyor. Evde nasıl bir sistem oturtulabilir?
İnternet üzerinden eğitim uygulamaları yaptırmaya çalışan okullar var ama bu imkân tüm okul öncesi dönem çocuklarına ulaşamıyor. Okulöncesi öğretmenleri günün belli bir saatinde sınıf ortamı oluşturup 2-4 saat aralığında eğitim vermeye çalışıyor ama bu da çok zor. Bir çocuğun dikkat süresi normal şartlarda sadece 20 dakika. Dolayısıyla 3-6 yaş arası bir çocuğu bilgisayar başında saatlerce tutmak mümkün değil.
Ne yapılmalı?
Görev anne-babalara düşüyor. Hakikaten zaman ayırıp, çocuğun eğitimine destek olmaları lazım. Ev koşulları dikkate alınarak etkinlikler hazırlanmalı. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini desteklemeye, olumlu alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olacak etkinlikler okulöncesi eğitim için olmazsa olmazdır. Çünkü ilkokula hazırlanmanın temelini sosyal-duygusal gelişim oluşturur, bu da okulöncesinde kazanılabilir.
Günlük rutinleri oyun olarak kullanabilirsiniz
Çocuklara evde nasıl okulöncesi eğitim verilebilir?
Evde çocukların desteklenmesi için yapılandırılmış etkinlik ve oyunlar dışında, ev ortamının ve günlük rutinlerin oyun olarak kullanılması önemli. Günlük rutinlerin çoğu, çocukların gelişimlerini destekleyebilecek ve öğrenmeye karşı merak uyandırabilecek özelliktedir. Bunları yaparken nesnenin özelliklerini söyleme, karşılaştırma yapma, isimleri söyleme, nesnelerin işlevlerini anlatma, duyguları paylaşma, eşyaları taşıma, resim yapma gibi oyunlar çocukların gelişimlerine farklı açılardan destek olacak ve okul öncesi eğitimi karşılayacak özelliktedir.
Birlikte eğlenin ve öğrenin
1-Olumlu iletişim kurun: Ona rehberlik edin ama emir cümleleri kurmayın.
2-Duyguları paylaşın: Çocukla yemeğin lezzetinin veya çamaşırların kokusunun hissettirdiklerine dair yapılacak konuşmalar, duygusal gelişimine katkı sağlar.
3-Evin bütün imkânlarını kullanın: Unutmayın her oda eğlenceli bir faaliyet alanına dönüştürülebilir.
4-İlgi ve gereksinimlerini belirleyin: Yapılacakları ilgi alanlarına göre belirleyin.
5-Görüşünü alın, dinleyin: O gün kitap okumak istemiyorsa zorlamayın.
6-Rutinler belirleyin, sorumluluk verin: Ona kendi yapabileceği çerçevede (yatağını toplama, kahvaltı sofrasına tabakları yerleştirme gibi) sorumluluklar verin.
7-Deneyimlemesine fırsat tanıyın: Bir faaliyet için “Yapamazsın!” demeyin.
8-Oyun oynayın: Onunla gerçekten oyun oynadığınızda eğlenerek öğrenecektir. Oyun hamuru, minderler üzerinde atlama zıplama gibi oyunlar üretin.
9-Sohbet edin: Günlük hayata dair sohbetler aile içi yakınlaşmayı, çocukların kendini ifade etme becerisini, analiz etme ve planlama becerilerini destekler.
10-Günlükler oluşturun: Bu yaş çocukları için günlükler resimler yoluyla olabilir. Hem hatıra hem de yakın gelecekte okumaya merak duyması için yararlı olacaktır.
#EvdeKal ve aktif ol
Bale atölyesi
Sanatçı Gözde Duygu Kırbıyık, @balerinanne Instagram hesabında ücretsiz bale dersleri vermeye başladı.
3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik dersler her pazar günü saat 17.00’de başlıyor.
HAFTANIN KİTABI
Ebru Meltem Tokgöz’ün yazdığı ‘Hasta mı Oldum?’ adlı kitap www.cip.org.tr adresinde ücretsiz erişime sunuldu. Hastalıklardan korunmanın yollarını anlatan kitap, okulöncesi dönem çocukları için.
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Mehmet Erbil’in yeğeni Ecem...