Emzik ve bezle vedalaşmak için doğru zaman

Karantina süreci özellikle bebeği ya da küçük çocuğu olan aileler için her anlamda bir fırsat. Gelişimi için yaklaşımınızı ve günlük yaşamınızı gözden geçirebilirsiniz. Emzik ve tuvalet eğitimine odaklanmak da bu dönemde daha kolay. Ömür Kurt - omur@hurriyet.com.tr
İlk altı ay kesintisiz anne sütü verilmeli
Dr. Ali Fuat Serpen: Karantina sürecinde annelerin bebeklerini rahatlıkla emzirmeleri için bol bol zamanları var. Bebeğin temel besini anne sütü. İlk altı ay kesintisiz anne sütü alması, bilişsel ve sosyal gelişimi için çok önemli. Anne sütü yokluğunda veya yetersizliğinde devam sütü kullanılmalı. Altıncı aydan itibaren ek gıdaya başlanabilir. Anne sütü, bebeğe iki yaşın sonuna kadar verilmeli.
Baba da evde; çocukla daha çok ilgilenebilir
Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk: Sadece anne değil, baba da iyi bir bakıcıdır. Hiçbir anne bebek bakımında babayı safdışı bırakmamalı.
İki önemli şeyi aynı anda yapmayın, sıraya koyun
Dr. Şirin Seçkin: Çocuklar iki-üç yaşlarındayken tuvalet eğitimi, uyku eğitimi, emzik bıraktırma, meme bıraktırma gibi konular devreye girmeye başlıyor. Bunların hepsi çocuğun hayatını etkileyecek önemli konular. Üstelik bu dönem, bebeğin kişiliğinin de gelişmeye başladığı dönem, dolayısıyla her şeye itiraz etmeye başlıyor. Bu nedenle bebeğin hayatını etkileyecek konularda aynı anda hareket etmemek lazım. Sıraya koymak önemli. Örneğin önce emzik alışkanlığını bıraktırın, sonra bez bırakmaya geçin. Sıraya koymak hayatınızı kolaylaştırır ve böylece çocuğun da dengesi bozulmamış olur.
Tuvalet alışkanlığı kazandırırken dikkat!
Prof. Dr. Özgür Öner: Bütün çocuklar tuvalet eğitimine aynı yaşta hazır olmazlar ama bu eğitim genellikle iki yaş civarında başlar. Eğer çocuk tuvalete gitme ihtiyacını ifade edebiliyorsa, altı iki saatten fazla kuru kalıyorsa, bezini çıkarıyor veya bezi kirlendiğinde şikâyet ediyorsa, pantolonunu kendisi indirip kaldırabiliyorsa hazır demektir.
Aşılarını ihmal etmeyin
Dr. Şirin Seçkin: Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı takvimine uyulmalı ve aşılar bu dönemde de kontrollü bir şekilde yaptırılmalı.
Çocuğun gelişiminde oyunun önemi büyük
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan: Bir bebeğin gelişiminde oyunun çok önemli bir yeri var. Bu dönemi kolaylaştımak için oyuna bolca zaman ayrılmalı.
Sorumluluk vermek için fırsatları değerlendirin
Psikolog Serap Duygulu: Bu dönem, çocuklara sorumluluk kazandırmak için de oldukça ideal. Evdeki kolay işleri yapmalarını isteyin. Örneğin, dağıttığı oyuncaklarını toplamak onun görevi olsun. Görevini düzgün bir şekilde yaptığında onu tebrik edin. Bu onun için hem eğlenceli hem de öğretici olacaktır.
ETKİNLİKLER
Şubadap Çocuk internet konserleri:
Çocukların neşeli şarkılarla eğlenmeleri ve dans etmeleri için çok sayıda internet konseri düzenleniyor. Şubadap Çocuk ekibi de pandemi günlerini müzikle renklendirenlerden biri. Konserlere müzik aletlerini çocuklara tanıtarak başlıyorlar. Etkinlik programına subadapcocuk.org ve YouTube/ŞubadapÇocuk hesaplarından erişebilirsiniz.
Yaratıcılığı besleyen atölyeler:
Akbank Sanat birbirinden farklı ve yaratıcı çocuk atölyelerini evinize taşıyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan’ın yürütücülüğünde, çocukların ve ebeveynlerin evde eğlenceli ve eğitici aktiviteler yapabilmesini kolaylaştıran çocuk sanat atölyeleri; heykel, resim, dokuma, mimari gibi disiplinlerden esinlenerek çocukların sınırsız hayal gücü ve kolay bulunabilir malzemelerle birleştirebildikleri bir ortam yaratmayı hedefliyor. Etkinliklerin tamamı Akbank Sanat’ın YouTube hesabından takip edilebilir.
Dijital oyunlarla tanışsınlar:
Lulutata Çocuklu Gezi Rehberi, çocuklar için her gün ayrı ayrı planlanmış dijital oyun etkinlikleri düzenliyor. Çocuklara özel hazırlanmış dijital oyunlar yaşa uygun olarak seçilebilir. Oyunlara erişmek için lululata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
HAFTANIN KİTABI
‘Tornet, File Çorap ve Başka Şeyler’ sevdiklerimizin değerini anlatan eğlenceli ve öğretici bir kitap.
Yayınevi: Dinozor Çocuk Yazar: Nihal Ünver Resimleyen: Gül Sarı
Tür: Hikâye Sayfa: 61 Fiyatı: 15 lira.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Ümit ve Özlem Yener’in kızı Asya.
Emzik ve bezle vedalaşmak için doğru zaman
Karantina süreci özellikle bebeği ya da küçük çocuğu olan aileler için her anlamda bir fırsat. Gelişimi için yaklaşımınızı ve günlük yaşamınızı gözden geçirebilirsiniz. Emzik ve tuvalet eğitimine odaklanmak da bu dönemde daha kolay. Ömür Kurt - omur@hurriyet.com.tr
İlk altı ay kesintisiz anne sütü verilmeli
Dr. Ali Fuat Serpen: Karantina sürecinde annelerin bebeklerini rahatlıkla emzirmeleri için bol bol zamanları var. Bebeğin temel besini anne sütü. İlk altı ay kesintisiz anne sütü alması, bilişsel ve sosyal gelişimi için çok önemli. Anne sütü yokluğunda veya yetersizliğinde devam sütü kullanılmalı. Altıncı aydan itibaren ek gıdaya başlanabilir. Anne sütü, bebeğe iki yaşın sonuna kadar verilmeli.
Baba da evde; çocukla daha çok ilgilenebilir
Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk: Sadece anne değil, baba da iyi bir bakıcıdır. Hiçbir anne bebek bakımında babayı safdışı bırakmamalı.
İki önemli şeyi aynı anda yapmayın, sıraya koyun
Dr. Şirin Seçkin: Çocuklar iki-üç yaşlarındayken tuvalet eğitimi, uyku eğitimi, emzik bıraktırma, meme bıraktırma gibi konular devreye girmeye başlıyor. Bunların hepsi çocuğun hayatını etkileyecek önemli konular. Üstelik bu dönem, bebeğin kişiliğinin de gelişmeye başladığı dönem, dolayısıyla her şeye itiraz etmeye başlıyor. Bu nedenle bebeğin hayatını etkileyecek konularda aynı anda hareket etmemek lazım. Sıraya koymak önemli. Örneğin önce emzik alışkanlığını bıraktırın, sonra bez bırakmaya geçin. Sıraya koymak hayatınızı kolaylaştırır ve böylece çocuğun da dengesi bozulmamış olur.
Tuvalet alışkanlığı kazandırırken dikkat!
Prof. Dr. Özgür Öner: Bütün çocuklar tuvalet eğitimine aynı yaşta hazır olmazlar ama bu eğitim genellikle iki yaş civarında başlar. Eğer çocuk tuvalete gitme ihtiyacını ifade edebiliyorsa, altı iki saatten fazla kuru kalıyorsa, bezini çıkarıyor veya bezi kirlendiğinde şikâyet ediyorsa, pantolonunu kendisi indirip kaldırabiliyorsa hazır demektir.
Aşılarını ihmal etmeyin
Dr. Şirin Seçkin: Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı takvimine uyulmalı ve aşılar bu dönemde de kontrollü bir şekilde yaptırılmalı.
Çocuğun gelişiminde oyunun önemi büyük
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan: Bir bebeğin gelişiminde oyunun çok önemli bir yeri var. Bu dönemi kolaylaştımak için oyuna bolca zaman ayrılmalı.
Sorumluluk vermek için fırsatları değerlendirin
Psikolog Serap Duygulu: Bu dönem, çocuklara sorumluluk kazandırmak için de oldukça ideal. Evdeki kolay işleri yapmalarını isteyin. Örneğin, dağıttığı oyuncaklarını toplamak onun görevi olsun. Görevini düzgün bir şekilde yaptığında onu tebrik edin. Bu onun için hem eğlenceli hem de öğretici olacaktır.
ETKİNLİKLER
Şubadap Çocuk internet konserleri:
Çocukların neşeli şarkılarla eğlenmeleri ve dans etmeleri için çok sayıda internet konseri düzenleniyor. Şubadap Çocuk ekibi de pandemi günlerini müzikle renklendirenlerden biri. Konserlere müzik aletlerini çocuklara tanıtarak başlıyorlar. Etkinlik programına subadapcocuk.org ve YouTube/ŞubadapÇocuk hesaplarından erişebilirsiniz.
Yaratıcılığı besleyen atölyeler:
Akbank Sanat birbirinden farklı ve yaratıcı çocuk atölyelerini evinize taşıyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan’ın yürütücülüğünde, çocukların ve ebeveynlerin evde eğlenceli ve eğitici aktiviteler yapabilmesini kolaylaştıran çocuk sanat atölyeleri; heykel, resim, dokuma, mimari gibi disiplinlerden esinlenerek çocukların sınırsız hayal gücü ve kolay bulunabilir malzemelerle birleştirebildikleri bir ortam yaratmayı hedefliyor. Etkinliklerin tamamı Akbank Sanat’ın YouTube hesabından takip edilebilir.
Dijital oyunlarla tanışsınlar:
Lulutata Çocuklu Gezi Rehberi, çocuklar için her gün ayrı ayrı planlanmış dijital oyun etkinlikleri düzenliyor. Çocuklara özel hazırlanmış dijital oyunlar yaşa uygun olarak seçilebilir. Oyunlara erişmek için lululata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
HAFTANIN KİTABI
‘Tornet, File Çorap ve Başka Şeyler’ sevdiklerimizin değerini anlatan eğlenceli ve öğretici bir kitap.
Yayınevi: Dinozor Çocuk Yazar: Nihal Ünver Resimleyen: Gül Sarı
Tür: Hikâye Sayfa: 61 Fiyatı: 15 lira.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Ümit ve Özlem Yener’in kızı Asya.