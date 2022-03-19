Arkadaş seçimine destek olun

Çocukluk çağında arkadaş seçimi oyunla başlıyor... Ancak ergenlikte işler değişiyor! Özellikle bu dönemde çocuğun arkadaş seçimiyle ilgli anne-babaların dikkat etmesi gereken konuları uzmanlara danıştık: “İlgiyle sohbet ederek onu ve seçimlerini anlamaya çalışın.”
Çocukluklar nasıl arkadaş seçiyor? Arkadaş ilişkilerinde ne gibi sorunlar yaşıyorlar?
Prof. Dr. Nilgün Sarp (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü): Çocukluk çağında arkadaş
seçimi genellikle oyunla başlar ancak
2-4 yaş arasında çocuklar, aynı ortamda oynamalarına ve oyuncakları kullanmalarına rağmen birlikte oynamazlar. 3-4 yaştan sonra arkadaşlarla oyunları başlar. 4 yaşından 6-7 yaşına kadar hayali arkadaşları olabilir. Bu durum çocuğun ihtiyaçlarına göredir ve sosyal yeterliliğin gelişimini kolaylaştırabilir. Ancak çocuklar 6-7 yaşa kadar kendisini her şeyin merkezinde görür, paylaşımcı değillerdir. İnatçılıklar, oyuncak çekişmeleri onun gelişim özelliğinin parçalarıdır. Oyun kurallarına uymak, uymayanları uyarmak ve oyunlarda öne çıkmak gibi özellikleri oluşmaya başlar. Arkadaşlıklar genelde hemcinsleriyledir, rekabet ve kıskançlıklar olabilir.
Dr. Fırat Hamidi (Çocuk ve ergen psikiyatrı): Çocuğunuzun arkadaş ilişkilerinde sorun varsa ilk olarak çocuğunuzla kurduğunuz ilişki biçimine bakın. Oyunlarda uyumsuz, olumsuz tutumlar, agresif ve hırçın davranışlar sergiliyorsa çocuğunuzu suçlamayın, kızmayın, cezalandırmayın. Yaşanmış önemli olaylara ve ilişkide olduğu kişilerle olan iletişimine odaklanın. Nitekim, çocuklar için oyun; duygularını ifade ettiği, problemleriyle başetmeye çalıştığı, uzlaşma gibi süreçleri öğrendiği, ölüm, hastalık gibi zor konuları işlediği önemli bir platformdur.
Ergenlerle konuşurken kullanılan dil ve onları anlamaya çalışmak çok önemli.
* Ergenlikte yakın arkadaşlıklar bir anda şiddetli geçimsizliklere dönüşebiliyor...
Prof. Dr. Nilgün Sarp: Ergenlik döneminde arkadaşlığın ve karşı cinse ilginin önemi artar, gençler grup ortamında yer almak ister, güç ve aidiyet kazandığını hisseder. Bazı aileler bu konuda ergenin arkadaşlıklarına müdahale eder ancak bu tür çabalar çoğunlukla başarı değil, başarısızlıkla sonuçlanır. Aile içi ilişkileri ve iletişimleri olumlu olan ergenler sosyal ilişkilerinde yaşadığı kişisel problemlerini hem ailelerine hem de arkadaşlarına danışırlar. Ancak olumsuz olan ergenlerse ailesini değil, akranlarını tercih ederler.
Dr. Fırat Hamidi: 12-13 yaşlarından itibaren akranlarına yakınlaşırlar. Arkadaş seçimlerini en çok neye ihtiyaç duyduğunu gözleyerek ve ilgiyle sohbet ederek anlamaya çalışın. Arkadaşlarını eve davet edin, değer verin, saygı gösterin. Onların ebeveynleriyle tanışın, görüşün.
* Çocuklarının arkadaş seçimleriyle ilgili ailelere önerileriniz neler?
Prof. Dr. Nilgün Sarp: Aileler çocuklarıyla olumlu ilişkiler geliştirmeli ve demokratik aile tutumları oluşturmalıdır. Arkadaşlık ilişkilerinde yaşadıkları sorunlarını kendilerinin çözümlemesine fırsat vermek de yaşam mücadelelerine katkı sağlar.
Dr. Fırat Hamidi: Zarar verici bir durum yoksa ergenlerde arkadaşlık ilişkisine doğrudan müdahale etmeyin. Yargılamadan, suçlamadan, ‘ben dili’ni kullanarak çocuğunuzla açık konuşun. Anlamaya çalışın. “Arkadaşın sana göre değil, o çocuk seni kötü etkiliyor, bir daha onunla konuşma!” gibi söylemler sadece sizin öfkenizi yatıştırır, aynı zamanda çocuğunuzu duygusal olarak sizden uzaklaştırır. Bunun yerine; “Arkadaşının yanımızda küfretmesi beni rahatsız etti”, “Arkadaşınla bu saate kadar dışarıda kalman beni endişelendirdi” gibi ‘ben dili’ ifadeleri kullanmaya özen gösterin.
HADİ GİDELİM
Şirinler sahnede
7’den 77’ye herkesin çok sevdiği ‘Şirinler’ teması iyilik olan danslı, müzikli, eğlenceli bir oyunla sahnede.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu
Tarih: Yarın Saat: 11.00 Yaş: 3+
İletişim: (0232) 464 80 14 Fiyatı: 34 lira
HAFTANIN KİTABI
‘Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi’,
Cemal Süreya’nın 1984-85 yılları arasında yazdığı 12 yazıdan ve bir söyleşiden oluşuyor.
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Yazan: Cemal Süreya
Çizen: Mustafa Delioğlu Tür: Öykü
Yaş: 9+ Sayfa: 64 Fiyatı: 28 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Esra ve Rıdvan Gök’ün çocukları Ayşe Mina ve Selimhan.
Arkadaş seçimine destek olun
Çocukluk çağında arkadaş seçimi oyunla başlıyor... Ancak ergenlikte işler değişiyor! Özellikle bu dönemde çocuğun arkadaş seçimiyle ilgli anne-babaların dikkat etmesi gereken konuları uzmanlara danıştık: “İlgiyle sohbet ederek onu ve seçimlerini anlamaya çalışın.”
Çocukluklar nasıl arkadaş seçiyor? Arkadaş ilişkilerinde ne gibi sorunlar yaşıyorlar?
Prof. Dr. Nilgün Sarp (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü): Çocukluk çağında arkadaş
seçimi genellikle oyunla başlar ancak
2-4 yaş arasında çocuklar, aynı ortamda oynamalarına ve oyuncakları kullanmalarına rağmen birlikte oynamazlar. 3-4 yaştan sonra arkadaşlarla oyunları başlar. 4 yaşından 6-7 yaşına kadar hayali arkadaşları olabilir. Bu durum çocuğun ihtiyaçlarına göredir ve sosyal yeterliliğin gelişimini kolaylaştırabilir. Ancak çocuklar 6-7 yaşa kadar kendisini her şeyin merkezinde görür, paylaşımcı değillerdir. İnatçılıklar, oyuncak çekişmeleri onun gelişim özelliğinin parçalarıdır. Oyun kurallarına uymak, uymayanları uyarmak ve oyunlarda öne çıkmak gibi özellikleri oluşmaya başlar. Arkadaşlıklar genelde hemcinsleriyledir, rekabet ve kıskançlıklar olabilir.
Dr. Fırat Hamidi (Çocuk ve ergen psikiyatrı): Çocuğunuzun arkadaş ilişkilerinde sorun varsa ilk olarak çocuğunuzla kurduğunuz ilişki biçimine bakın. Oyunlarda uyumsuz, olumsuz tutumlar, agresif ve hırçın davranışlar sergiliyorsa çocuğunuzu suçlamayın, kızmayın, cezalandırmayın. Yaşanmış önemli olaylara ve ilişkide olduğu kişilerle olan iletişimine odaklanın. Nitekim, çocuklar için oyun; duygularını ifade ettiği, problemleriyle başetmeye çalıştığı, uzlaşma gibi süreçleri öğrendiği, ölüm, hastalık gibi zor konuları işlediği önemli bir platformdur.
Ergenlerle konuşurken kullanılan dil ve onları anlamaya çalışmak çok önemli.
* Ergenlikte yakın arkadaşlıklar bir anda şiddetli geçimsizliklere dönüşebiliyor...
Prof. Dr. Nilgün Sarp: Ergenlik döneminde arkadaşlığın ve karşı cinse ilginin önemi artar, gençler grup ortamında yer almak ister, güç ve aidiyet kazandığını hisseder. Bazı aileler bu konuda ergenin arkadaşlıklarına müdahale eder ancak bu tür çabalar çoğunlukla başarı değil, başarısızlıkla sonuçlanır. Aile içi ilişkileri ve iletişimleri olumlu olan ergenler sosyal ilişkilerinde yaşadığı kişisel problemlerini hem ailelerine hem de arkadaşlarına danışırlar. Ancak olumsuz olan ergenlerse ailesini değil, akranlarını tercih ederler.
Dr. Fırat Hamidi: 12-13 yaşlarından itibaren akranlarına yakınlaşırlar. Arkadaş seçimlerini en çok neye ihtiyaç duyduğunu gözleyerek ve ilgiyle sohbet ederek anlamaya çalışın. Arkadaşlarını eve davet edin, değer verin, saygı gösterin. Onların ebeveynleriyle tanışın, görüşün.
* Çocuklarının arkadaş seçimleriyle ilgili ailelere önerileriniz neler?
Prof. Dr. Nilgün Sarp: Aileler çocuklarıyla olumlu ilişkiler geliştirmeli ve demokratik aile tutumları oluşturmalıdır. Arkadaşlık ilişkilerinde yaşadıkları sorunlarını kendilerinin çözümlemesine fırsat vermek de yaşam mücadelelerine katkı sağlar.
Dr. Fırat Hamidi: Zarar verici bir durum yoksa ergenlerde arkadaşlık ilişkisine doğrudan müdahale etmeyin. Yargılamadan, suçlamadan, ‘ben dili’ni kullanarak çocuğunuzla açık konuşun. Anlamaya çalışın. “Arkadaşın sana göre değil, o çocuk seni kötü etkiliyor, bir daha onunla konuşma!” gibi söylemler sadece sizin öfkenizi yatıştırır, aynı zamanda çocuğunuzu duygusal olarak sizden uzaklaştırır. Bunun yerine; “Arkadaşının yanımızda küfretmesi beni rahatsız etti”, “Arkadaşınla bu saate kadar dışarıda kalman beni endişelendirdi” gibi ‘ben dili’ ifadeleri kullanmaya özen gösterin.
HADİ GİDELİM
Şirinler sahnede
7’den 77’ye herkesin çok sevdiği ‘Şirinler’ teması iyilik olan danslı, müzikli, eğlenceli bir oyunla sahnede.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu
Tarih: Yarın Saat: 11.00 Yaş: 3+
İletişim: (0232) 464 80 14 Fiyatı: 34 lira
HAFTANIN KİTABI
‘Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi’,
Cemal Süreya’nın 1984-85 yılları arasında yazdığı 12 yazıdan ve bir söyleşiden oluşuyor.
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Yazan: Cemal Süreya
Çizen: Mustafa Delioğlu Tür: Öykü
Yaş: 9+ Sayfa: 64 Fiyatı: 28 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Esra ve Rıdvan Gök’ün çocukları Ayşe Mina ve Selimhan.