Yasaklı ırk çıkmazı

Evet arkadaşlar, kaçtım kaçtım, aşılarımı oldum, hep maske taktım, çok dikkat ettim ama sonunda ben de koronaya yakalandım.

1 haftadır evde karantinadayım ve bugün itibarıyla hastalığı atlatmış bulunuyorum.

Hastanelik olmadım ama kolay geçirdim de diyemem.

İlk günlerdeki korkunç boğaz ağrısı, ateş ve eklem ağrıları, sonrasında yerini kuru öksürük ve tuhaf bir ruh haline bıraktı.

Başım dönüyordu, kafamda bir sis bulutu vardı sanki.

Rüya görmeyen ben her gün başka alemlerde uyandım. Değişik bir kafa yaptı bende bu korona yani. Yarın neyse ki aranıza dönüyorum.

Bu tuhaf, can sıkıcı tecrübenin ve yaşadıklarımın ardından kesin, net söyleyebileceğim tek şey bu virüsün kesinlikle laboratuvar ürünü olduğu.

Böyle bir model doğada yok, olamaz da.

Boğazımda günlerce gezen o mekanik böceği hiç unutmayacağım.