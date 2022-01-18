Yasaklı ırk çıkmazı

Galiba öyle, çünkü araştırmalar insanların sekse olan ilgisinin azaldığını söylüyor. Orta yaş grubunu zaten biliyoruz.
Şimdi gençlerin de sekse olan ilgisinin ciddi anlamda gerilediği ortaya çıktı.
Hatta daha da ileri gidelim; bırakın seksi, mastürbasyonla bile eksisi kadar ilgilenmiyorlar.
Nedenleri tahmin etmek güç değil aslında ama yine de araştırma sonuçlarıyla konuşalım.
Debby Herbenick ve Tsung-Chieh Fu’nun Scientific American için yürüttüğü araştırmada, gençler söz konusu olduğunda ana faktörün artan sosyal medya kullanımı ve video oyunu bağımlılığı olduğu ortaya çıktı.
Azalan alkol tüketiminin yanı sıra, gençler arasında kaba ve sert cinselliğin yaygınlaşması da seksten soğutan bir başka neden olarak gösteriliyor.
1 haftadır evde karantinadayım ve bugün itibarıyla hastalığı atlatmış bulunuyorum.
Hastanelik olmadım ama kolay geçirdim de diyemem.
İlk günlerdeki korkunç boğaz ağrısı, ateş ve eklem ağrıları, sonrasında yerini kuru öksürük ve tuhaf bir ruh haline bıraktı.
Başım dönüyordu, kafamda bir sis bulutu vardı sanki.
Rüya görmeyen ben her gün başka alemlerde uyandım. Değişik bir kafa yaptı bende bu korona yani. Yarın neyse ki aranıza dönüyorum.
Bu tuhaf, can sıkıcı tecrübenin ve yaşadıklarımın ardından kesin, net söyleyebileceğim tek şey bu virüsün kesinlikle laboratuvar ürünü olduğu.
Böyle bir model doğada yok, olamaz da.
Boğazımda günlerce gezen o mekanik böceği hiç unutmayacağım.
Reynmen ile başladı, Çakal, Mero derken sıra Hadise ve en son da Enes Batur dövmesine kadar uzandı.
Kimsenin tercihine, dövmesine karışacak halimiz yok ama şahsi fikrim şu; eğer olacaksa, boyunda Atatürk dövmesi gerçekten de çok yakışıyor
Tata bulundu ama
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan’ın köpekleri Tata’nın yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden korkarak demirlerin üzerinden atlayarak kaçtığını ve kayıp olduğunu yazmıştım. Hamdi bir ara bölgeyi drone ile taramayı bile düşünüyordu.
Ve nihayet Tata bulundu.
Ormanlık alanda kendine yeni arkadaşlar edinmiş, takılıyormuş.
Bu tatsız olay mutlu sonla bitti neyse ki.
Ama havai fişekler halen bütün kötülüğü ile gerçeğimiz olmaya devam ediyor.
Estetik değil, düşünce gücü.
Farklı ülkelerde, farklı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, gençlik iksirinin düşünce gücünde saklı olduğunu ortaya koydu.
Yaş almayı güçsüzlük, zayıflık ve elden ayaktan düşme ile özdeşleştirenlerin sonu yaşlılık oluyor.
Hâlâ genç hissedip öyle yaşayanlar ise yaşlanmayı hem mental hem de hücresel anlamda durduruyorlar.
Eklenen yılları hayatta yeni şeyler öğrenme ve tecrübeyi artırma fırsatı olarak görenler, geçen yıllara öfkeyle değil severek bakıyorlar.
Düşüncelerimiz, hayata bağlılığımız yaşlanma hızımızı yavaşlatıyor.
İşte buna kanıt teşkil eden deneylerden biri...
70-80 yaşlarındaki insanlardan oluşan iki deney grubuna mental ve fiziksel testler yapıldıktan sonra ilk grup 1 haftalığına gençlik yıllarının tarzında dekore edilmiş bir otele gönderiliyor.
Tarih kokan bu şahane sahil şeridinde adım atabilmek, şahane kafe ve restoranlarda muhteşem lezzetleri tatmak, alışveriş yapmak ve tabii aynı anda sanatla iç içe olabilmek bir ayrıcalık.
Galataport ile ilgili izlenimlerimi haftaya daha detaylı yazacağım.
Ama şimdi hem bir Türk vatandaşı hem de bir kadın olarak Galataport ziyaretimde gururlandığım bir haberi paylaşacağım.
Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, MedCruise Birliği’nin 59’uncu genel kurulunda MedCruise Başkanı oldu.
Figen Ayan, 2021-2024 yılları arasında Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birliğin başkanlığını yapacak ve MedCruise’un ilk Türk ve yine MedCruise tarihinin ikinci kadın başkanı olacak.
MedCruise nedir, ne kadar büyüktür diye merak ettim tabii ve Akdeniz çanağındaki 21 ülkede 74 üyeye sahip olduğunu öğrendim.
Tenerif limanından Kuzey Afrika’ya, Karadeniz bölgesine kadar geniş bir coğrafyada bulunan limanları kapsıyor.
Birliğin Akdeniz çanağındaki 21 ülkeden 74 üyesi bulunuyor ve 140 kruvaziyer limanını temsil ediyor.
Kalmaya da devam ediyor.
Çünkü onlar bizim dostumuz, çünkü onlar da bizim kadar bu dünyanın, doğanın, çimenin, gökyüzünün sahibi.
Kuyruklarını sallayarak yanımıza gelip bize güvenmişken zulmü, korkunç koşullardaki barınaklara hapsedilmeyi, yaşam haklarının ellerinden alınmasını hiç hak etmiyorlar. Sokak hayvanlarının toplanmasına, daha doğrusu göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayan herkese bu canlar adına binlerce teşekkür ediyorum.
Sorunun saldırgan yetiştirilen köpeklerin sahiplerinde olduğunu, asıl cezanın tedbir almadan bu hayvanları uluorta dolaştıran insanlara verilmesi gerektiğini biliyoruz.
Sokak köpeklerinin çoğunun insanlarla yaşamaya alışkın, iyi huylu hayvanlar olduğu da ortada. Bu hayvanların yeri yetersiz barınaklar değil.
Biz bu hayvanların sokaklarda da açlık, soğuk, tekme, tecavüz ve pek çok zorlukla yaşama savaşı verdiğini biliyoruz.
Keşke hayvanseverlerin ve hayvan hakları derneklerinin yalnız bırakmadığı, sürekli ellerinin üzerinde olduğu doğal yaşam alanı tarzında yerler kurulsa ve bizler bu hayvanlara hak ettikleri ortamlarda sevgimizi, ilgimizi daha çok verebilsek.
Biz de isteriz ama şu andaki mevcut barınaklar bu koşullardan çok çok uzak.
Yalnızlığın pek çok nedeni var. J. Newton, “İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar” diyor.
Bukowski “Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir” diyerek yalnızların gönlünü okşasa da bilim insanları bu konuda o kadar da iyimser değil.
Yeni bir araştırmanın sonuçlarına bakılırsa; yalnızlık tehlikeli. O kadar tehlikeli ki; insanı öldürüyor.
Bilim insanları yalnızlığın ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve ölüm riskini yüzde 45 oranında artırdığını söyledi.
Bu da yalnızlığın hava kirliliği, obezite ya da alkolün verdiği zarardan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.
En fazla yalnız hissettiğimiz yerler kuşkusuz şehirdeki kalabalıklar.
Hediye, çiçek, mesaj hiçbir şey istemiyorum.
Biraz beni, çokça da hayvanları seviyorsanız HAÇİKO Derneği için düzenli bağışçımız olun.
Derneğin Instagram ve Twitter sayfalarındaki linke tıklayıp ‘bağış desteği’ sekmesine gitmeniz yeterli.
Kişisel bağışlar 20 TL’den başlıyor.
Bizim için önemli olan ‘aylık düzenli bağışçı’ seçeneğini tıklamanız.
Bizimle mail adresinizi ve doğum gününüzü de paylaşırsanız hem aylık bültenlerimizi iletmemize imkan vermiş hem de doğum günlerinizde size teşekkür etmemize olanak sağlamış olursunuz.
Bir aile oluruz yani.
Böylelikle Türkiye’den özellikle sağlık alanında diploma sahibi gençler, mesleki kariyerlerini Almanya’da sürdürebiliyor.
Ben bunları Boğaziçi Üniversi-tesi’nden arkadaşım Volkan Gücer’den öğrendim.
Volkan uzun süredir Almanya’da yaşıyordu ve pandemi sürecinde buradan gidecek gençlerin Alman bürokrasisinin zorluklarına takılmadan iş sahibi olabilmelerini sağlayan GetACare adlı şirketi kurdu.
Şirket Almanya’da kariyer peşinde koşacaklara yardım ediyor.
Almanca dil eğitimi, diploma denkliği, eksik olan eğitim ve stajların tamamlanması, çalışma, oturma izni, iş sözleşmesinin incelenmesi ve konaklanacak yerin sağlanmasına kadar ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.
Uyanın çocuklar piyanist geldi
Kim Kardashian, aralık ayı boyunca her sabah çocuklarına canlı canlı Noel şarkıları çalması için Grammy ödüllü Philip Cornish ile anlaşmış.
Yeni yasa gereği köpeklerinizin sizinle yaşamaya devam edebilmesi için onları kısırlaştırıp çip taktırmanız ve Tarım Bakanlığı’nın belirlediği birimlere kayıt ettirmeniz gerekiyor.
Bu işlemler için son 1 ay kaldı, süre 14 Ocak 2022’de doluyor.
Yasaklı ırk kapsamına giren cinsler şöyle: Pittbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Bully ve American Staffordshire Terrier.
Bu cinslerin üretimi, tasma ve ağızlıksız gezdirilmesi ve ticareti yasak.
Ama üretmemek ve çip takarak kayıt yaptırmak koşuluyla onları ailenizin bir parçası olarak tutabiliyorsunuz.
Kısırlaştırma, çip taktırıp kayıt ettirme işlemlerini yapmayanları ise ağır para cezası bekliyor.
Daha da kötüsü köpekleri ellerinden alınıyor.
Ve tabii unutmadan;
Lazım da ne kadarını yapıyoruz, o da ayrı bir konu.
Bizde gün geçmeden karşımıza çıkan bu saldırı haberlerinin bir benzeri Avusturya’da gerçekleşti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir Türk vatandaşının akrabaları, ölüm haberini veren doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı.
Üstelik sağlık personelinden biri de ağır yaralandı.
İlk aşamada polis, Türk kimlikli kişilere ev hapsi cezası vermiş.
Yargıya intikal eden olayda bakalım nasıl bir ceza gelecek...
İtlaflardan bahsediliyor.
Tabii ki yaşanan münferit olaylar üzücü, hepimizi kahrediyor.
Ama toplu itlaf demek, ki zaten yasak, söz konusu bile olamaz.
Bu, tek bir bireyin suçunu topluma mâl etmek demek.
İnsan bazında düşünün, bir kişi suç işleyince herkese mi ceza veriyoruz?
Ve bir de şöyle düşünün lütfen, sokak hayvanı olmak kolay mı?
Bilmediği bir dünyada yaşamak zorunda.
Adam (Fehmi Bey!) karısını aldatıyor, Esra Erol söz hakkını kullanması için kendisini yayına bağlıyor.
Adamın ilk cümlesi “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” oluyor.
Pes yani!
Biz diyoruz “karını aldatmışsın”, o diyor “kestane balı”!
Bu nasıl bir pişkinlik!
Şimdiden geyikleri başladı bile.
Caps’lere konu oldu.
Kendisiyle evlenme nedeni erkeklere güvenmemesiydi.
Boşanma nedeni ise âşık olmasıymış.
Yani ben hayatımda gündem olmak, haber olmak için bu kadar insanları enayi yerine koyan birini daha görmedim.
Bu konuda iddialı olduğunu düşündüğüm yurdum ünlülerini de geçenler varmış demek ki.
Yazık olmuş
Amerika’da aşı karşıtı zirveye katılan 7 doktor korona olmuş.
Allah’ın sopası yok. Üstelik bunlara iki kat daha fazla bozuluyorum.
Zuhal Olcay, aynı kıyafeti giymekten yana görüş beyan etti.
Karşı atak Simge’den geldi, aynı kıyafeti üst üste giymenin profesyonellikten uzak olduğunu söyledi.
Bu konuyu düşünürken kafa açmak için şu soruları sormak istiyorum:
Her konserde aynı şarkılar ve benzer repertuvarla sahneye çıkılmıyor mu?
Her hafta farklı şarkılarla sahneye çıkan bir şarkıcı var mı?
Her sahneyi izlemeye aynı insanlar mı geliyor?
Üzerinde de #heforshe yazan tişört vardı.
Cinsiyet eşitliğini savunan erkeklerin desteklediği #heforshe kampanyasına dikkat çekti böylece.
Çok da iyi yaptı.
“Alt tarafı şaka” deyip geçmeyin lütfen.
O abuk sabuk şakaların, küfürlerin sonu kadına şiddete, tecavüze, cinayete kadar uzanıyor.
Kadın düşmanı olan, kadını aşağılayan dilin sonunda canı yanan kadınlar oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada ortalama her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor.
Ortalık karışık, durumlar fena.
Vaka sayılarında ciddi bir artış var.
Bu artışın nedeni başta aşısızlar ve de ilk aşıların üzerinden geçen zamanla birlikte antikorları azalan, hatta sıfırlanan ve aşısızlar kadar risk altında olan aşılılar.
Bu ikinci grup için aynı bizde olduğu gibi üçüncü aşılar yapılıyor.
Aşısızlar ise neredeyse kara listeye alındı, onlar için sert önlemler hafta başından itibaren uygulanmaya başladı.
Avusturya tamamen 2G dönemine geçti.
2G şu demek; ya aşılı ya da korona geçirmiş olacaksınız, aksi halde neredeyse evden dışarı çıkmanıza bile izin verilmiyor.
PCR testi de kurtarmıyor. Test yaptırıp negatif olduğunuzu ispatlasanız bile ne konsere, ne tiyatroya, ne de restorana gidebiliyorsunuz; hiçbir yere adım atamıyorsunuz.
Bir yakışıklı gelip kız arkadaşını bir anlığına da olsa senden alabiliyor.
Dünya şu sıralar Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez’in Leonardo DiCaprio’ya bakışını konuşuyor.
Hem de ne bakış, hayranlık, şehvet, cilve ne ararsanız var.
Sosyal medyada “Dünyanın en yakışıklısı mı, en zengini mi” anketleri başladı bile.
Cevap herkese göre değişiyor tabii ama Lauren Sanchez’in aklı zenginden yakışıklıya kaymış.
Başkası dese yerden yere vururuz, Uğur Yücel’i de görmezden gelmememiz lazım.
Kadınlarla ilgili son derece talihsiz açıklamalar yapmış kendisi. İnanamadım, tekrar tekrar okudum.
Ne yazık ki demiş bunların hepsini.
Hakan Gence’ye verdiği röportajda 35 yaş üstü kadınlarla ilgilenmediğini, 45 yaşındaki bir kadına burun kıvırdığını söylemiş! Seçiyormuş ve 35 yaş altını tercih ediyormuş.
Kadınları yaşlarıyla kategorize etmesini hiç yakıştıramadım kendisine.
Yazık gerçekten de!
Yasaklı ırk çıkmazı
Yasaklı ırklar için verilen süre doldu ve resmi verilere göre 14 Ocak’a kadar 20 bin 843 köpek kısırlaştırılarak kayıt altına alındı.
Devlet süreyi hâlâ uzatmadı.
Bir umuttur bekliyoruz hâlâ, belki bugün yarın “Süreyi uzattık, hadi kalanları da kısırlaştırın” derler diye. Para ödememek için sokaklara terk edilen ve edilecek olan yasaklı ırkların bir kısmı tehdit de oluşturuyor.
Hani diyorlar ya “köpek saldırıları” diye, bu süre uzamazsa bakın bu saldırılar nasıl artacak...
Çünkü bu hayvanların terk edildikleri yerler şehir içleri.
Belediyeler ücretsiz kısırlaştırsın, fonu belediyeler birlikleri versin diye yalvardık.
Çok daha fazla can kurtulabilirdi.
Ama başta veteriner hekim odaları itiraz etti.
Üç kuruş için yaptılar bunu, gerçekten de yazıklar olsun.
İşin vahim tarafı ise şu; halen internette yasaklı ırk satışı devam ediyor.
Yani bir yanda ticaret sürerken, diğer yanda toplatılıp hücre hapsine atılıyor bu çaresiz hayvanlar.
Yaşarken öldürülüyorlar.
Süre hâlâ uzayabilir, ek süre tanınabilir.
Sayın Mahir Ünal’dan bir kez daha rica ediyoruz.
Hem halk, hem hayvan sağlığı için biraz daha süre lütfen.
Süreyi uzatın, belediyelerin de zorunlu kısırlaştırma yapmasını sağlayın.
Sonrasında yasaklı ırkların barınaklara alınanları arasında saldırgan olmayanlara barınaktan çıkma ve sahiplendirilme yolu da açılmalı.
Kimse, hiçbir canlı suçsuz yere ömür boyu hapse atılmayı hak etmiyor.
Kürke veda
Rusya’nın en büyük kürk perakendecilerinden biri olan Kalyaev, fabrikasını kapatacağını duyurdu.
Rusya ve dünya genelinde gerçek kürke olan ilginin azalmasını neden gösteren Kalyaev’in Moskova ve Kazan’daki 20 dükkanını da kapatacağı konuşuluyor.
Kürke olan ilginin azalmasının asıl nedeni tabii ki hayvan hakları konusunda yükselen duyarlılık.
Bir başka neden de küresel ısınma.
Kışlar eskisi gibi mi?
Ayrıca ısınmak için kürke yüzlerce alternatif yok mu?
Tamamen bitecek bu kirli ve vahşi ticaret, az kaldı.
İnşallah ömrüm yeter, görürüm.
Maskeli erkekler daha çekici
Maske karşıtları bir toplanın bakalım buraya.
Belki fikriniz değişir.
İngiltere’de yapılan araştırma, kadınların maske takan erkekleri daha çekici bulduğunu ortaya koymuş.
Nedenini niçinini sormayın, keyfini çıkarın derim.
Maske takmanın başka güzel yanlarını da bir sayalım yeri gelmişken...
Gözleri güzel olanların
bu avantajı iyice ortaya çıkıyor.
Yolda yürüyüp müzik dinlerken istediğimiz şarkıya eşlik edebiliyoruz.
İstersek kendi kendimize konuşup, hatta gülebiliyoruz, deli demiyorlar.
Esnerken ağzımızı kapatmak zorunda kalmıyoruz.
Yolda görüp konuşmak istemediğimiz kişilere yakalanmıyoruz, yakalansak da “maske vardı tanıyamadım” bahanesi hazır.
Erkekler işe sakal tıraşı olmadan gidebiliyor.
Sadece korona değil grip mevsiminde türlü virüslerden de korunmuş oluyoruz.
Atkı gibi işe yarıyor, ağzı, boğazı ısıtıyor.
Maske karşıtı olmanın pek de bir alemi yok yani.
Unutulmayan replikler
“Hepimiz deli doğarız, bazılarımız öyle kalır.” (Godot’yu Beklerken)