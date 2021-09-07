Lady Diana ayakta alkışlandı

Sanki bir dönem elimizin altından kayıp gitti.
Öksüz kaldık.
Daha Rasim Öztekin’in gidişinin şoku ve üzüntüsünü yaşarken şimdi de Ferhan Şensoy...
Şunu düşündüm; bu büyük ustalar gerek pandemi gerekse de kendi rahatsızlıkları nedeniyle sahnelerden uzak kaldıkları bu dönemde neler yaşadılar acaba?
Tiyatroyu, sahneyi, seyircileri özlediler mutlaka.
Kavuşacakları zamanı dört gözle beklediler.
Wallace sadece maske değil, koronayla ilgili tüm önlemlerin, kapanmaların, medyanın aşı yayınlarının da karşısındaydı.
Tüm bunlara karşı çıkmak için The San Angelo Freedom Defenders adlı grubu ve The Freedom rallisini organize etmişti.
1 ay önce koronaya yakalandı.
Bu süre boyunca yoğun bakımda tedavi gördü, ancak hastalığı yenemedi.
Caleb Wallace sadece 30 yaşındaydı.
Üç çocuğu vardı ve eşi dördüncü çocuklarına hamileydi.
Ne denebilir ki...
Sonu çok acı.
Haberi alınca ilk aklıma gelen bu soru oldu.
Ve hemen “evet” dedim içimden.
Çıkar, hem de nasıl çıkar...
Bir kere filmin yapımcı koltuğunda çıktığı yıl Oscar aday adayımız olan “Ayla”, gişe rekortmeni “Müslüm”, “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” gibi filmlere imza atan Mustafa Uslu oturuyor.
Ve tabii yönetmen koltuğunda usta sinemacı Ömer Faruk Sorak var.
UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Neşet Ertaş’ı Abdal geleneğini sürdüren Bektaş Dolu ve Ramazan Bağgül canlandıracak.
Ama bu apartman, kesinlikle Özay Kaya’nın yaşadığı apartman olmayacaktır.
Çünkü o apartmanda oturan, karda kışta konforlu evlerinde rahatça yaşayan o insanlar, sokaklarını bir köpeğe çok görmüşlerdir.
O köpeğe gösterilen sevgiye, şefkate katlanamamışlardır.
Bir insan evinde hayvan istemeyebilir, dört duvarıdır.
Ama sokaktaki hayvanı niye istemez, neden “alın bunu barınağa atın” der?
Gece olunca nasıl rahat uyur?
Dünyanın her yanı sinyal veriyor.
Buzulların erimesi sonucu İsveç’teki Kebnekaise Dağı, bu yıl 2 metre daha küçülerek 1990’dan bu yana yüksekliğinden 20 metre kaybetti.
Haiti’deki depremin ardından vuran tropikal fırtına Grace, depremzedelere bir felaket daha getirdi. İngiltere’nin kuzeyinde bulunan, her yıl 16 milyon ziyaretçi alan muhteşem dağ ve göl manzaralı milli park Lake District’te yaşanan toprak kayması sonucu hem yürüyüş yolları hem de bölgedeki vahşi yaşam tehlike altında.
Ne yazık ki devamı gelecek...
Adını Bozkurt koyduk
HAÇİKO Derneği ekipleri yorgun.
Bir yanımızı sıcaklar kavururken, bir yanımızı sel alabiliyor işte...
Ve ne yazık ki gelecek yıllar da farklı olmayacak. Hatta belki daha da kötüsü olacak.
Sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli bu yazdıklarım.
Doğal afetler yolda.
Su kenarlarına kurulmuş şehirlerin alması gereken önlemler arasında su yolunun doğal yollarla düzeltilmesi ve tehdit olmaktan çıkması başta geliyor.
2009 yılında Singapur’da bir kanalın beton görüntüsünden çıkarılıp doğal nehir haline getirilmesi buna güzel bir örnek.
Bu yeni su yolu, biyoçeşitliliği artırdı, şehrin yeşiline katkı sağladı ve su baskınlarının önüne geçilmiş oldu.
Betonun güneşin ışınlarını çekerek sıcaklığı artırdığını ve küresel ısınmaya neden olduğunu da hepimiz biliyoruz.
Ben de kendi kafamdan değil, uzmanlara danışarak aldığım cevabı size iletiyorum.
Aşı olmayanlar hastalandıklarında vücutlarında daha fazla virüs yükü taşıyorlar, daha çok ve daha uzun süre bulaştırıcı oluyorlar.
İşte tam da bu nedenle aşılı kişilerin aşısızlarla aynı ortamlarda bulunmak istememesi çok normal.
Eski normalimize ve maskesiz hayatımıza dönmek istiyorsak herkesin aşılanması gerekiyor.
Aşısız kişiler nedeniyle virüs zayıflamıyor, aksine mutasyona uğrayarak salgının devam etmesine yol açan varyantlar ortaya çıkıyor.
In & Out
Daha güzel bir dünya için olması gereken yeni düzeni yazıyorum.
Tatilciler tatillerini bırakıp döndüler, gideceklerin bir kısmı iptal etti.
Bir kısmımız bırakın tatili, işi gücü bırakıp kendimizi yangın bölgelerine yardım götürmeye adadık.
Yangınlar sona erdi belki ama saracak çok yaramız oldu.
Acıları uzun yıllar sürecek, kolay kapanmayacak yaralar bunlar.
Ama diğer yanda da hayat devam ediyor.
Özellikle turizm bölgelerinde yetkililer ve esnaf halka tatillerinden vazgeçmemeleri için çağrıda bulunuyor.
Geçen yaz pandemi, bu yıl yangınlar derken zaten kısa olan yaz sezonundan bir darbe daha yemek istemiyorlar haliyle.
Herkesin ruh hali kendine tabii ama benimkinin eskisi gibi olma ihtimalı pek yok gibi.
İbrahim ormanı, vahşi doğayı, ağacı, hayvanları hepinizden çok daha iyi bilir.
HAÇİKO’nun en değerli destekçilerindendir, sporcudur ve yaşamının büyük bir kısmını zaten hayvanlarla birlikte doğada geçirmektedir.
Ve eminim yangına müdahalesiyle fark yaratmış, ağaç ve hayvanların kurtulmasını sağlamıştır.
Yangında en önde korkusuzca mücadele eden herkesle birlikte kendisine de teşekkür ediyorum.
Helal olsun İbrahim!
Konsere aşı zorunluluğu
İlgi odağımızın, konsantrasyonumuzun koronadan ülkemizi yakan yangınlara kaydığını yazmıştım.
Kendimden vazgeçtiğimin resmidir bu.
Eminim hepiniz benim gibi hissettiniz, aynı duygu halini yaşadınız.
Ormanlarımız, yeşilimiz, ağacımız, hayvanlarımız, insanlarımız, köylerimiz, evlerimiz yanarken başka ne olabilirdi ki?
Parmağımızın ucu yandığında çektiğiniz acıyı düşünün.
Canlılar yandı, yanarak öldü, kül oldu.
Bize düşen görev ise sahaya inip kurtarabildiklerimizi hayatta tutmaktı.
HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlikten Koruma Derneği) olarak sahadaydık.
Antalya, Manavgat, Bodrum, Muğla ve Silifke’deki temsilcilerimiz gece gündüz demeden, canları pahasına yangından hayvan kurtarmaya çalıştılar.
“Sol şeritte 120 ile gidiyorken arkadan tampona yapışana yol vermek zorunda mıyım?” diye sordum Twitter hesabımdan.
Son baktığımda 808 RT ve 1335
yanıt vardı.
Alıntı yapanlarla birlikte binlerce
“evet” cevabı yani.
Trafik dersi verenlere teşekkür ediyor, anladıklarımı yazıyorum.
Görüşmeler sürüyordu.
Ama Beşiktaşlı taraftarlar onlardan önce imzayı attı.
Alex’in eşi Thais Christina’nın Instagram’da paylaştığı son fotoğrafa, sıkı durun, ben baktığımda “Come to Beşiktaş yenge” (Beşiktaş’a gel yenge) diyen 105 bin yorum vardı.
Sonradan kim bilir kaç tane daha eklenmiştir...
Başka hiçbir takımda bu birlik, beraberlik, bu azim, bu tutkuyu bulamazsınız.
Ben şimdi bu taraftara âşık olmayayım da kime olayım?
Aşı karşıtlarına karşıyım
Aşılananlar, aşılanmayanlar, aşıyı savunanlar, aşı karşıtları...
Uzun bayram tatilinde barınaklarında ve rehabilitasyon merkezlerinde yeterli personel bulunduran, bu bilgiyi bizimle paylaşan ve paylaşmayan belediyelerle ilgili yazımın ilk bölümünü salı günü burada yayınlamıştım.
Çağrımıza cevap veren ve vermeyen belediyelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyorum.
Bu arada herkesten ricam, bağlı oldukları belediyelerin barınaklarını arayarak ya da ziyaret ederek kafeslerdeki canların bakımlarının yapıldığına, mama ve su ihtiyaçlarının giderildiğine emin olmaları.
İşte HAÇİKO belediye listesinin devamı...
Antalya Büyükşehir Belediyesi:
Bu uzun tatil onlar için bayram değil açlık, susuzluk, bakımsızlık oluyor.
Biz de HAÇİKO Derneği olarak bayramlarda ve uzun tatillerde belediyelerden barınak personelleri, veteriner hekimler ve teknisyenlerden kaçının nöbetçi kalacağını, veterinerlik, besleme ve bakım hizmetlerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor, kamu baskısı oluşturmaya çalışıyoruz.
İl temsilcilerimiz bulundukları yerdeki barınakları, biz ise İstanbul’daki belediyeleri arıyor, mail atıyoruz, sosyal medyadan yazıyoruz.
Ben bugünkü yazımda cevap aldığımız belediyeler ve aldıkları, alamadıkları önlemleri sıralayacağım.
Bugünkü listede olmayıp, tatildeki önlemlerini, nöbetçi personel sayılarını söylemek isteyen belediyeler omurgedik@gmail.com adresine yazabilir.
Perşembe günü de onları yazmış olurum.
Çok uzağa gitmeyelim, geçen yıl toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana geldi. Bunların 150 bin 275’i maalesef ölümlü, yaralanmalı kazalar.
Büyük şehirlerden tatil beldelerine ya da memleketlerine doğru yola çıkacakların akıllarında tutması gereken bir gerçek var:
Yol hipnozu.
Yol hipnozu, çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı bir fiziksel durum.
Kontağı çevirip gaza bastıktan 2.5 saat sonra yol hipnozu başlıyor.
Gözlerinizin açık olması bir şey fark ettirmiyor o andan itibaren.
Gözün gördüğünü beyin kaydetmiyor, analiz de edemiyor. Yol hipnozunun neden olduğu kazaların başında yol kenarında duran araca veya önde giden TIR’a arkadan çarpma geliyor.
12 yıllık yolculuğumuzda evlat oldu, arkadaş oldu, dost oldu, sırdaş oldu.
Bu dünyada melek kimdi derseniz oydu işte.
1 yıl önce yakalandığı kanserle, ameliyatlarla, kemoterapi ile mücadele ederken hep güçlü durdu.
Veteriner hekimleri Murat Özhavala ve Ateş Barut abilerine, bizlere ameliyatlarında ve sonrasında hiç zorluk çıkarmadı.
Çok agresif bir kanser türü olan hemanjiosarkomla sağlam bir mücadele verdi.
Hemanjiosarkom kan damarı kaynaklı tümörlerin kötü olanlarına verilen isim.
Önce dalağı kanadı Oğlum’un.
20 Şubat 2011’de, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yine hayvan hakları için buluşmamızın üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçmiş.
10 yıl içinde Hayvan Hakları Yasası’nın değiştirilmesi gerektiği hep konuşuldu. Ankara’yı kapı komşusu yaptık.
Ve artık sona doğru iyice yaklaştık.
Ama çekincelerimiz var!
Kırmızı çizgilerimiz var!
Kendi çıkarımız için değil, dünyayı paylaştığımız, hatta paylaşırken haklarından bolca çaldığımız canlılar adına bu ‘ama’lar. Ben bu yazıyı yazarken görüşmeler henüz bitmemişti.
Yasa tartışmalarla, çekişmelerle birlikte son haline doğru ilerlemeye devam ediyordu.
Meclise oylamaya gidecek yasa tasarısını şekillendirip, altına imza atacak ve oylamaya katılacak milletvekillerimizden tek ricam, her şeyi bir kenara bırakıp, bu tarihe not düşecek yasada insanlığa,
Geçen yaz Bodrum, Çeşme konserlerime hep arabayla gittim.
Abarttım, Gaziantep’e de arabayla gittim bu kış.
Geçen hafta Bodrum’a yine arabayla gitmeyi tercih ettim.
Ama bir yere kadar, ben de pes ettim sonunda ve cumartesi günü İstanbul Havalimanı’nın yolunu tuttum.
Neredeyse 1.5 yıl sonra ilk kez uçağa bindim.
Özlemiş miyim?
Bu haberi görünce de gözlerim ışıldadı, dudağımda bir gülümseme beliriverdi.
Kanada’dan sonra Amerikan hükümeti de yüzlerce maske üreticisi arasından en güvenilir maskenin bir Türk markasına ait olduğuna karar verdi.
TT, bildiğimiz bir marka. GS Mağazacılık Yönetim Kurulu’nda da bulunan Tarhan Telli’nin TT Motors ile başlayan serüveni, TT Medikal markasıyla devam etti.
Ve en güvenilir maske ile dünya çapında tanınır oldu.
Amerika siparişi verdi bile. Artık hastanelerde ve askeri tesislerde yüzde 99 filtrasyona sahip TT Medikal maskeleri kullanılacak.
Aşıyı bir Türk bulmuştu, en güvenilir maske markası olarak da yine Türkiye’den bir firma seçildi.
İstersek yapıyoruz gerçekten de...
Delta var Delta!
Lady Diana ayakta alkışlandı
Kristen Stewart’ın Lady Diana’yı canlandırdığı “Spencer” filminin galası bu yıl 78’ncisi gerçekleşen Venedik Film Festivali’nde yapıldı.
Film bittiğinde Stewart’ın 3 dakika boyunca ayakta alkışlandığı görüntüleri izleyince beklentim de arttı tabii.
Bu yıl tam bir Diana yılı oldu aslında.
“The Crown” dizisinde Emma Corrin’in Diana’sını izledikten sonra Elizabeth Debicki ve şimdi de Kristan Stewart Diana rolüne büründü.
Mutsuz, depresif, ağlamaklı bakışlarıyla ünlü Kristan Stewart bu anlamda bu üçlü içinde role ve karaktere en yakışanı diyebilirim.
Fragmandan gördüğüm, gayet başarılı olduğu.
Yine aynı fragmandaki “Perfect Day” şarksının yorumuna da bayıldığımı söylemeden geçmeyeyim.
Spencer, Amerika’da 5 Kasım’da gösterime girecek.
Bizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil.
Umarım o zaman kadar ya bir dijital platformda gösterime girer.
Ya da benim gibi pek çok kişinin kalabalık kapalı alan fobisi son bulur ve sinema salonunda film izleme keyfimiz geri gelir.
Galaya pijama
Kristen Stewart, Lady Diana’yı canlandırdığı “Spencer” filminin İtalya’daki galasında Chanel imzalı pijamamsı, yeşil bir kıyafet giydi.
Kızmayın bana ama üzerine para verseler giymem diyeceğiniz bir kıyafetle yürüdü kırmızı halıda.
Özgüven tavan olunca böyle oluyor demek ki!
Stewart’ın son 8 yıldır Chanel’in marka elçisi olduğunu ve Karl Lagerfeld tarafından bizzat seçildiğini biliyoruz.
Ama yine de insan Chanel de olsa gala kıyafetini giyip bir ayna karşısına geçmez mi?
Bilmiyorum, ben mi yanılıyorum acaba?
Siz ne diyorsunuz?
Kırmızı halıda giyilen bu yeşil pijamayı beğendiniz mi?
Bir bavul iki köpek
Bir insan bavulun içine iki yavru köpek koyup yol kenarına neden bırakır?
Kızım Tayga’nın arkadaşı Ecem Kırtaş, havaalanından evine dönmek üzere yola çıktığında otoyol kenarında bir valizin içinde kapalı halde bulmuş iki yavru köpeği.
“Ne kadar süredir bu haldeydiler bilmiyorum” diyor.
Hemen veterinere götürmüş, ilk kontrollerinden sonra da geçici olarak evine almış.
Ecem’in dört kedisi var ve şimdi bu yavrulara yuva arıyor.
İkisini ayırmadan aynı yere sahiplendirmek istemesini anlıyorum.
Bir köpek tamam da iki tane alamayız demeyin.
Birbirlerine arkadaş olurlar ve siz çok daha büyük bir iyilik yapmış olursunuz.
Köpekleri tabii ki kısırlaştırdıktan sonra, sözleşme ile sahiplendireceğiz.
İlgilenenler 0535 252 88 15’ten bizimle irtibata geçebilirler.
Hayvanlar dünyasından
Denizatları miniciktir ama aşkları çok büyüktür, yaşamları boyunca tek eşli olur ve öyle kalırlar.
Sevgilisine “denizatı gibi ol” diyesi gelir insanın.
Denizatları, ölen eşlerinin ardından yeni bir ilişki yaşamaz ve ömür boyu yas tutarlar.
Denizatı kolyesi ilişkide sadakatin simgesi olmuştur.
Onların sadakatini bilen Portekizliler 29 Ocak Günü’nü denizatlarına ithafen kutlarlar.
Erkek denizatları sadık olmakla kalmaz, aynı zamanda eşlerine doğumda da yardımcı olurlar.
Erkekler dişilerin yumurtalarını alır, kendi vücudunda döller ve yumurtaları kendi taşır. Yani bir anlamda hamileliği yaşayan da erkektir.