TURKOVAC meselesi

Türkiye'nin karayollarına ilişkin bir “ölüm yolu” listesi vardır. En çok kaza yaşanan yollar sık sık medyanın da gündemine gelir. Bunlardan biri siyasetin konusu oldu. Yolun yapımını yatırım programına sokmaya çalışan siyasiler ve bölge halkı ilginç bir mücadele başlattı.

Eskişehir’in güney illerine ulaşımı, ‘Eskişehir-Seyitgazi-Afyonkarahisar’ karayolu üzerinden yapılıyor. Tek şeritli ve virajlı bu yol 92 kilometre. Son 10 yılda 815 kazada 1362 yaralanma, 32 ölüm yaşanmış. Sadece son bir haftada meydana gelen kaza sayısı 20’den fazla.

İşte bu bölgenin muhtarları, STK’ları ve Eskişehir’in muhalefet milletvekilleri el ele verip, bir imza kampanyası başlattı. Bir an önce yatırım programına alınması için başlatılan kampanyadaki imza sayısı 10 bini aştı. Hatta en çok etkilenen Seyitgazi ilçesi halkı karayolunu kapatıp eylem yaptı.

Amaç, karar vericilere sorunun büyüklüğünü göstermek. Üstelik Eskişehirliler, Afyon’a ayrıcalık yapıldığı ve illerin cezalandırıldığı duygusuna da sahip. Bölünmüş yolun tam Afyon il sınırında bitmesi buna gerekçe olarak gösteriliyor.

Bu durum, Eskişehir’in İktidar Partili milletvekillerinin üzerinde büyük baskı yarattı. Yatırım programına alınması için gösterdikleri çabalar maalesef sonuç vermedi. Yol, açıklanan projeler arasına giremedi. Şimdi iktidar milletvekillerini zor bir dönem bekliyor.

ÇARESİZLİK 200 MİLYONA DAYANDI

Birleşmiş Milletler’in verileri, küresel ölçekte insani yardıma muhtaç kişi sayısının son 15 yılda 5 kat arttığını gösterdi. Savaşlar, kuraklık, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi nedenlerle gıdaya erişim sorunu yaşayan insanların sayısı 32 milyondan 200 milyona dayandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun tutanaklarında gezinirken gördük ki; sorunun büyüklüğünü hemen yanımızdaki Suriye gerçeği nedeniyle gayet iyi biliyoruz. BM’nin İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) bu nedenle son yıllarda, daha fazla konuşulmaya başladı. Yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama bu ofis sadece Suriye’de ayda 2.5 milyon kişiye yardım ulaştırıyor. BM’nin Suriye’ye yönelik yardımlarının tamamı, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yürütülüyor. Sınırdan her ay geçiş yapan BM yardım TIR’ının sayısı bine yaklaşmış durumda.