YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye

Doğa Koleji’ni bünyesine katan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Sanver, “Bilgi’nin amiral gemisi olduğu, her kuşağa hitap eden ve dünyaya yayılmış bir eğitim ekosistemi planlıyoruz. Yeni eğitim yatırımlarına devam edeceğiz” dedi...

2002 yılında Fethi Şimşek tarafından Beykoz’da kurulan, 2011’de Turkven’in danışmanlığını yaptığı Dünya Bankası’nın yatırım kuruluşu olan IFC, Avrupa Yatırım Bankası fonu EIF, Almanya Kalkınma Bankası DEG ve Hollanda Kalkınma Bankası FMO gibi uluslararası yatırımcıların hissedar olduğu, 2016’da Metal Yapı, 2020’de İTÜ ETA Vakfı tarafından alınan Doğa Koleji bu hafta salı günü İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesine katıldı. 51 bini aşkın öğrencisi ve 8 bin öğretmeni olan okulun velilerinin ve öğretmenlerinin yeni döneminle ilgili kafalarında sorular oluşmaya başladı. İşte bu durumu Doğa Koleji’nin yeni sahibi İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi Sanver’e sordum:

EĞİTİM EKOSİSTEMİ

- Can Holding, 2019 yılında Bilgi Kültür ve Eğitim Vakfı’nın destekçileri arasına katıldı. Bilgi Üniversitesi’ni alma kararının ardından Doğa Koleji’ni de bünyesine kattı. Eğitim alanında bu yatırım kararı nasıl alındı?

Dün olduğu gibi bugün de Bilgi Üniversitesi’nin sahibi Bilgi Kültür ve Eğitim Vakfı. Can Holding, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni almaktan ziyade ifade ettiğiniz gibi vakfın destekçileri arasına katıldı. Bunu eğitim alanında yapmayı planladığı kapsamlı ve uzun soluklu yatırımların ilk ve temel adımı olarak gördü. Bundan böyle, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin amiral gemisi olduğu, her kuşağa hitap eden ve dünyaya yayılmış bir eğitim ekosistemi planlıyoruz. Doğa Kolejleri’nin Can Eğitim Grubu’na dahil edilmesi de bu yönde atılmış ikinci adım. Bunu başka adımlar da takip edecek, sadece Türkiye’de değil, başka ülkelerde de.

OKULUN ADI AYNI KALACAK

- Okulun adı aynı mı kalacak?

Evet. Şu anda değiştirmek için hiçbir sebep görmüyoruz.