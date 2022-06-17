YKS maratonu başlıyor... Barajsız maskesiz ilk sınav

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18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl rekor bir katılımla yapılacak. Yarın, yani 18 Haziran Cumartesi ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 234 bin 409 aday yarışacak. Saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. İşte bu zorlu maraton öncesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sorularımızı yanıtladı:

3 milyon 240 binden fazla aday başvurdu. Sınavda toplam görevli sayısı nedir?

2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS’ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla. YKS’nin birinci oturumu olan TYT’de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT’de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT’deki görevli sayımız ise 30 bin 418 kişi. Engelli adaylarımız için 2022 YKS’de, üç oturumda toplam 9 bin 476 Okuyucu/İşaretleyici görev yapacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak.

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İSTEYEN MASKE TAKACAK

Pandemiden çıkıldı, yeni önlemler var mı?

2022-YKS, pandemi döneminin ardından uygulayacağımız ilk sınav olacak. ÖSYM olarak pandemi dönemindeki bütün sınavlarımızı, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nca oluşturulan “COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda hazırladığımız “Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi”ne göre uyguladık. Bu rehbere göre salonlara seyrek aday ataması yapıldı. Adaylara bina girişlerinde maske, dezenfektan ve dezenfektanlı mendil dağıtıldı. Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sadece Sınav Binası girişlerinde adaylara dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecek.

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Sınav günü COVID-19 pozitif olanlar ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık. Sınav günü COVID-19 durumu olan adaylarımız olursa, Sağlık Bakanlığı e-nabız üzerinden edinecekleri COVID-19 pozitif durumunu bildirir ‘Laboratuvar Sonuç Raporu’nun bir dökümünü sınava girecekleri binanın girişindeki görevlilere teslim ettikleri taktirde bu binada sadece COVID-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklar.

BARAJIN KALKMASI NE SAĞLAYACAK?

200 puan son kez uygulanacak. Şimdiye kadar kaç kişi bu haktan yararlandı?

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TYT’den 200 puan ve üzeri alan ve bir sonraki sene TYT’ye girmeyip bu puanını kullanmak için başvuran aday sayısı 2019 yılında 13 bin 19, 2020 yılında 12 bin 239 ve 2021 yılında 15 bin 325 oldu. TYT’den 200 puan ve üzeri alan ve bir sonraki sene TYT’ye girerek iki puandan yüksek olanını kullanan aday sayısı 2019 yılında 380 bin 486, 2020 yılında 355 bin 44, 2021 yılında ise 376 bin 517’ydi. TYT’de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sonlanacak. 2021-YKS’de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olanlar 2022-YKS’de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

Barajın kalkmasının etkileri sizce neler olacak?

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkânı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk ve eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için de ilk 300 bin içerisine girmek gerekiyor.

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ADAYLARA: KİMLİKLERİ UNUTMAYIN



Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmeleri ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları olası mağduriyetlerin önüne geçecek. ÖSYM internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız ve yapacağımız duyuruları takip etmeleri adaylarımız için faydalı olur. Sınav günü adaylar Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı geçerli kimlik belgesini yanlarına almayı unutmasın.



Sınav sonucu ne olursa olsun gençlerimizin hepsi ülkemiz için çok değerli. Her birinin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Adaylarımıza emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle başarılar diliyorum.

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AİLELERE: EVLATLARINIZIN YANINDA OLUN

Adaylarımızın aileleri, bu süreçte çocuklarının kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını arttırmak için onlara destek olmalı, daima yanlarında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli. Aileler ayrıca her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu dikkate alarak kendi çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaktan kesinlikle kaçınmalı. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalı. Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inansınlar.