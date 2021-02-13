Üniversiteler baharda açılır mı?

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, yıllarca gençlerle ve ailelerle yakın çalışan ve ülkemizi çok iyi tanıyan bir uzman. “Pandemi gençler için hem tehdit hem de fırsat” diyen Prof. Dr. Baltaş, teknolojinin sunacağı imkanlarla yıldız hocaların vereceği derslere ulaşmanın fırsat olabileceğinin altını çiziyor. Baltaş’a göre pandemi dönemi başarısızlığın geçerli mazereti olabileceği gibi bir başarı hikayesi yazmanın da doğru zamanı. Bilgisayar oyunlarında ya da anlamsız sohbetlerle geçirilen zamanın kayıp olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Acar Baltaş’ın eğitimle ilgili kaygıların arttığı bu dönemde önerileri şöyle:
FANTEZİ VE ÜTOPYALAR BİR BİR GERÇEK OLUYOR
“Kriz, Çin alfabesinde iki sembolle ifade edilir. Biri tehlike, diğeri fırsattır. Belki de bunu bilen Winston Churchill, ‘İyi bir krizi asla ziyan etmeyin’ demiştir. Biz gündelik hayatımızda en küçük bir sapmayı kriz olarak görürüz ancak gerçek anlamda kriz, var olan çözümlerin yaşanan sorunu çözmeye imkan vermediği durumlardır. Krizler var olan eğilimleri güçlendirir, gerçekleşmesi uzun yıllar sürecek gelişmelerin hızla hayata geçmesine imkan verirler. Bizim de şu sırada yaşadığımız tam anlamıyla bu. Evden veya uzaktan çalışma, bunu aklından dahi geçirmeyecek kurumlar için martın üçüncü haftasında bir tercih olmaktan çıktı. Daha önemlisi pek çokları için bir fantezi olan uzaktan eğitim tüm Türkiye’de zorunlu oldu. Sanıldığı gibi ‘genç ve dinamik nüfusumuz’ kalkınmanın değil, yakın gelecekte yaşayacağımız sorunların nedeni olma potansiyeline sahip. Teknolojinin sunacağı imkanlarla yıldız hocaların vereceği derslere ulaşmanın mümkün olması bu fırsat adaletsizliğini azaltarak, halk çocuklarına yüksek eğitime dahil olma fırsatı verecektir. Bugün ütopya gibi görülen bu durum üç yıl içinde gerçekleşebilir. Bunun gerçekleşmesi için fiber optik altyapı sorununun çözülmesi ve ihtiyaç duyanlara tabletlerin verilmesi gerekir. Türkiye’nin 600 bin kilometre olan fiber optik altyapısını 20 milyon kilometreye çıkarması gerekir. Stokholm kentinin fiber optik ağının 2 milyon kilometre olduğu düşünülürse, bu konunun taşıdığı öncelik kendiliğinden ortaya çıkar.
HAKKÂRİ’DE OTURUP HARVARD’DA OKUMAK
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez bunun mümkün olduğunu söylüyor. Konuya “Eğilmek mi yoksa uzanmak mı daha kolay” sorusuyla giren Sökmez sözlerini şöyle sürdürüyor: “Küçük bir çocuk ebeveyninin kucağına çıkmak istediğinde, boy farkı nedeniyle kollarını açarak kucağa alınmayı talep eder. Anne-baba da eğer çocuğun talebini fark ederse, ona doğru eğilerek çocuğu kucağına alır. Tıpkı bunun gibi, çocuğunuzun psiko-sosyal ihtiyaçlarını size dile getirmesi ve size duygusal olarak yakınlaşması için de size doğru onun uzanmasını beklemeyin, siz ona doğru eğilin. Zorunlu olarak evde geçirdiğiniz bu kış tatilini çocuğunuzun psiko-sosyal ihtiyaçlarına eğilmek, ihtimam etmek ve gidermek için iyi bir fırsat olarak değerlendirin.”
İşte Doç. Dr. Sökmez’den 10 adımda pandemi gölgesinde iyi tatil tüyoları:
1. Evde sömestr havası yaratın: Geç kahvaltı etmek, biraz geç uyumak gibi küçük kaçamaklar ve gülümseyerek “Bugün de tatil” demeniz bile bu atmosferin oluşmasına bir adım olur.
2. Hiçbir şey yapmayın:
Uzaktan eğitim ya da evden eğitim sona erdi. Zor, yorucu ve özlemle dolu yılın ilk döneminin son ders zili dün çaldı. Öğrenciler; sınıflara girmeden, bahçede oynamadan, koridorlarda koşturmadan evden, masanın başından eğitime devam etti. Öğretmenler; evlerini okullaştırdı, eğitim tarihinde ilkleri yazdı. Öğrencilerine dokunmadan, onların gözünün içine bakmadan, kucaklaşmadan, kimi zaman masayı kimi zaman buzdolabı kapısını tahta yaptı. Evlerini, odalarını, mutfaklarını sınıfa çevirdi. Zoru kolaylaştırıp, öğrencilere ulaşmanın her yolunu denedi. Aileler; sabahları işine koşarken, çocuklarının derse katılımı için çaba harcadı. Kimi zaman çocukları ile çatıştı, yasaklar koydu, zorlandı. İşleri pek de kolay olmadı. Dün başlayan 3 haftalık tatilde öğrencinin, öğretmenin ve ailenin de biraz olsun nefes alma zamanı.
‘YÜZ YÜZE’NİN İLK ADIMI
Kuşkusuz geçtiğimiz mart ayından itibaren en çok zorlananlar sınavlara girecek olan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri. 6 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci ve öğretmenleri bu ara tatilde derse devam edecek. 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12’nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim ara tatille birlikte başlatılacak. Okullar, bakanlıktan son dakika gelen bu haber karşısında organize olmaya çalışıyor. Servis, yemekhane gibi hizmetleri açık tutup, yüz yüze eğitimin ilk misafirlerini iyi ağırlamaya kararlı.
YASAKTAN MUAF OLACAKLAR
Destekleme ve yetiştirme kursları yarıyıl tatilinde (25 Ocak-7 Şubat arasında) hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde planlanabilecek. Hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağı için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile kurslara katılan öğrencilere okul yönetimince bir belge düzenlenmesi halinde sorun çözülecek. Yani okulundan, kursa katıldığına yönelik belge alan öğrenciler sokağa çıkıp okuluna gidebilecek.
ÖĞRENME KAYIPLARI NE OLACAK?
- Bütün gözler okulların açılacağı 15 Şubat’a çevrildi. Eğitimciler pandemi nedeniyle oluşan öğrenme kayıpları için planlamalar yapıyor. Eğitim yılını sağlıklı ve az kayıpla kapatmak için farklı modeller üzerinde çalışılıyor. Uzmanlar, öncelikle öğrenme kayıplarını belirlemek için ölçme sistemi geliştirilip, yaz tatilinde bunun telafi edilmesi önerisinde bulunuyor. Umarım bakanlık bu konuda bir an önce adım atar, bu kayıpları en aza indirir. Salgının hafiflemesi ve okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat’tan itibaren başlaması artık herkesin ortak dileği. Sağlıkla iyi tatiller...
Uzaktan eğitim sürecinde yapılan sınavlarda sık sık gündeme gelen ‘kopya’nın ardından ödev, tez, proje ve makalelerini para karşılığı yazdıran ve yazanlara karşı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ticarete dönüşen bu sahteciliği yaptığı tespit edilen internet siteleriyle ilgili incelemeler sürüyor. Bu durumda tezini, ödevini, projesini başkasına yaptıran öğrencinin çalışması da iptal edilecek.
PARA VE HAPİS CEZASI
Bununla da yetinilmeyip Türk Ceza Kanunu uyarınca bu kapsamda dolandırıcılık suçu işleyenlere para ve hapis cezası da verilecek. Yapılan inceleme sonucunda bu sitelerden yararlanarak yüksek lisans ya da doktora yaptığı tespit edilen öğrencinin yüksek lisans ve doktorası iptal edilecek ve unvanları elinden alınacak.
Bu durum sadece öğrencileri değil, bu işi yapanları ve buna destek veren akademisyenleri de kapsıyor. Bu tezlerin hazırlanmasına destek veren akademisyenlerin hem unvanları hem de işleri elinden gidecek.
‘YENİ YÖK’ OLARAK...
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç konuyla ilgili sosyal medya hesabında “Türk yükseköğretiminde ‘kaliteyi ve liyakati’ önemseyen ‘Yeni YÖK’ olarak, bu ve benzeri akademiyi zehirleyen yasadışı durumlara karşı hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz” diyerek tepkisini göstermişti. Ben de bütün bunları konuşmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştüm. Başkan Saraç, özetle şunları söyledi: “Bu konuda dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken husus, sadece tez hazırlatan firmalar ve tezlerini bu şekilde hazırlayanlar değil, iddia edildiği gibi akademide bu gayri kanuni işlere karışanlar varsa bunların da bir an önce temizlenmesi. Bunlara katkı sağlayan akademisyenler varsa bunların akademi camiasında yer almamasını istiyoruz. ‘Haksız unvan’ kazanımının üzerinde ciddiyetle durulacak. Buna katkı sağlayanlar tespit edildiğinde akademiden uzaklaştırılacak.
Uzaya, uzaydaki yaşama, uzayda olabilecek yaşam alanlarına hep ilgili olan MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kürşad Özdemir, Türk Patent Enstitüsü’nden uçan otomobil için tasarım tescil belgesini aldı. Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora yapan Dr. Kürşad Özdemir’in yanı sıra ekipte İTÜ mezunu Elif Erdoğdu Özdemir, MEF Üniversitesi 2019 mezunu Sami Yücel ve İTÜ’den Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan yer alıyor. Dr. Özdemir, hayallerini ve Kumru ismini verdiği uçan otomobilin proje sürecini şöyle anlatıyor:
MAKİNE AŞKI 3 YAŞINDA BAŞLADI
“Makine sevdamın ilk kilometre taşı, 3 yaşındayken içini merak etiğim için kırdığım bir fotoğraf makinesidir. Yenemediğim merakımın kurbanı olan ve hâlâ sakladığım bu makine benim merakımın ve sevdamın yanı sıra ailemin toleransının ilk işareti. Çocukken babamın matbaasındaki baskı makinelerinin arasında koşup oynadım. Simsiyah ‘Heidelberg’ makineleri çok seyrettim, sesleri, kokusu aklımdan hiç çıkmaz. Celal dedem, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti inşa etmek için Avrupa’ya yolladığı bir avuç gençten biriydi. Kendisi, Darüşşafaka’dan çıkıp daha çocuk yaşta Almanya’da Konstanz Yüksek Mühendislik Okulu’na girmiş. Eğitimi bitince Türkiye’ye dönüp demiryolu fabrikalarını yönetmiş. İlk yerli lokomotifin motorunu yapmış. Sırasıyla Sivas, Eskişehir ve Adapazarı demiryolu fabrikalarının müdürlüğünü yapmış. Ben Celal dedem ile maalesef hiç tanışamadım ama annemden yaptıklarını, hikayelerini, tarzını dinledim, not defterlerini inceledim. Belki de hiç göremediğim için izini sürdüm. Ben de Almanca öğrendim, Konstanz’da değil ama Viyana’da okudum.
MARS GÖREVİ PROJESİ
2019’da okullar eve taşınacak, eğitim uzaktan sürecek, sınavlar online olacak diye biri açıklama yapsaydı, eminim benim gibi çoğumuz bunu çok tutarsız bulurduk.
İTÜ’den mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan, DPT ve Başbakanlık ile birçok şirkette yöneticilik yapan ve Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürlüğü’nün ardından eğitim teknolojisinin yayılması için kafa yoran yüksek mühendis Muvaffak Gözaydın, yıllardır bu konuda beni uyarır. Geçtiğimiz günlerde de “Benim 25 yılda yapamadığımı korona 1 haftada yaptı. Bütün dünyada online eğitime geçildi” diye yazdı. Gözaydın, öğretmenlerin kendilerini bu konuda daha fazla geliştireceklerini söylerken, özellikle üniversitelerin online kapasitelerini arttırmaları önerisinde bulunuyor.
Evet, Gözaydın’ın dediği gibi dünya özellikle eğitimde başka bir yöne evriliyor. Türkiye’de de bu konuda şu anda ilk ve ortaöğretimde olduğu kadar yükseköğretimde de uzaktan eğitim mart ayından bu yana devam ediyor. Öğretmenler, öğrenciler yeni bir eğitim modeline alıştılar artık. 2020 eğitim için zor bir yıl oldu. Eğitim eve taşındı, sınavlar online yapıldı.
MİLYONLARIN OKULU: EBA
Prof. Dr. Bülent Sankur, 1970 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra doktora derecesini 1976’da Rensselaer Polytechnic Institute’ten aldı. 1976’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde öğretim üyesi. Halen de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde emeritus öğretim üyesi olan Bilim Akademisi üyesi Prof.Dr. Bülent Sankur, öğrencilerin gelmediği, sınıfların boş olduğu pandemi koşullarına rağmen her gün üniversiteye gidiyor, boş sınıfta karatahta başında, öğrencilerine ders anlatıyor.
EKRANA BAKMAKTAN İYİ
Prof.Dr. Sankur, uzaktan ders verme deneyiminin zorluklarını şöyle özetliyor: “Pandemi yaşam koşullarını her birimiz için farklı ölçeklerde zorlaştırdı, öğretmenler ve öğrenciler de bu zorluklardan nasiplerini aldı. Biz öğretim üyeleri için en önemli zorluk, sınıfta öğrenciyle göz göze gelerek ders anlatamıyor olmak. Böyle olunca sınıftaki sinerjiden uzak kalıyoruz. Tahtada ders anlatırken doğal ses tonlaması ve beden hareketleri hakkında sınıftan olumlu olumsuz geribildirim alırsınız. Ve anlatım biçiminizi bu geri bildirimlere uyarlarsınız. Şimdi bunun gibi çok önemli etkileşimlerden yoksunuz. Bu eksiklikleri bir nebze gidermek için ben hâlâ sınıfta, ‘karatahta’ üzerinde ders anlatıyorum. Öğrenciler de evlerinde bilgisayarlarından kameranın yansıttığı sahneyi izliyorlar. Bu arada ben de arkadaki bir perdeye yansıtılan galeri görüntüsünden onların yüzlerini görebiliyorum. Bu, sınıfta ‘canlı ders’ kadar zengin bir ortam olmasa da salt ekrana konuşmaktan da daha iyi; yani bu koşullardaki en iyi ara çözüm.”
İLK GÜNKÜ HEVESİMLE...
- UZAKTAN EĞİTİM 22 OCAK’A KADAR: Milli Eğitim Bakanlığı, dün ilk dönem sınavlarının yapılmayacağını ve uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceği belirterek, şu açıklamaları yaptı:
- İLKOKULLARDA SINAV YOK: İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı ile uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.
- ORTAÖĞRETİMDE TEK SINAV: İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020–2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.
- İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT’TA: 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinde ikinci yılını dolduruyor. Kendisiyle bu iki yılda neler yaptığını ve geleceğe ilişkin projelerini konuştuk. Prof. Dr. Aygün’ün önümüzdeki dönem ilk hedeflerinden biri dört beceri (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ölçen ve dijital ortamda yapılan yabancı dil sınavını yerli yazılımla yapmak. Bu konuda çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Aygün, “Dört beceriyi ölçen yabancı dil sınav çalışmalarına başladık. Şu an için ülkemizde uygulanan dört beceride dil sınavlarının yazılımları ve uygulamaları yabancı menşeli. ÖSYM Başkanlığı olarak yerli yazılımla dört beceriyi ölçen dil sınavı yapmayı hedefledik. Bu kapsamda uzmanlarımız tarafından yerli yazılım çalışmaları başlatıldı” diyor.
5 DİL DAHA EKLENDİ
Daha önce İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanan elektronik sınavlara 2019 yılında Farsça, 2020 yılında Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca dilleri de eklenmiş. 2020’de 13 adet yapılan ve 33 bin 935 adayın katıldığı YDS’nin (Yabancı Dil Sınavı) yabancı kaynaklar kullanılarak oluşturulduğunun altını çizen Başkan Aygün hedeflerini, “Amacımız adayın dil konusunda diğer yeterliliklerinin de ölçülmesine fırsat veren bir sınav yapmak. Yerli yazılımla adayın konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini de ölçmüş olacağız” diye açıklıyor.
YILDA 50 SINAV YAPILIYOR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 bütçesi 643 milyon 549 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bu büyük bütçeyi de yönetecek olan ÖSYM Başkanı Aygün, sadece üniversite sınavlarını değil tüm merkezi sınavları yaptıklarını söylüyor: “ÖSYM’nin kurulduğu dönemdeki amacı üniversiteye giriş sınavlarını düzenlemekti. Şu an bulunduğumuz noktada ise devletimizin sınav merkezi konumundayız. Eğitim alanının dışında kamu kurumlarının çoğunun sınavlarını da biz gerçekleştiriyoruz. Yılda yaklaşık olarak 50 sınav uyguluyoruz.”
13 MİLYON MASKE DAĞITTIK
* Prof. Aygün, iki yıllık görev süresi boyunca ve pandemi döneminde yaptıklarını şöyle sıraladı:
* Pandemi döneminde bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere yaklaşık 13 milyon maske, 13 milyon dezenfektan mendil, 1 milyon 800 bin çift eldiven, 69 bin birer litrelik el dezenfektanı, 42 bin yüz koruyucu siperlik ve 34 bin adet koruyucu önlük verildi.
Koronavirüs salgını eğitim öğretimi her düzeyde çok etkiledi. İlk ve ortaöğretimde tümden uzaktan eğitime geçilirken, üniversitelerin çoğu da uzaktan devam etme kararı aldı. Hatta sınavlarını da aynı şekilde yapacağını açıkladı. Şu anda birçok üniversitede sınav dönemi. Bazı üniversiteler yüz yüze sınav kararı aldığı için son günlerde salgındaki artış nedeniyle ertelemeye gitti. Ancak, uzaktan sınav kararı alanlarda işleyiş devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz günlerde sınav güvenliği ile ilgili üniversiteleri uyardı. YÖK’ün Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu, daha önce bu konuda üniversitelere açıklayıcı bilgiyi göndermişti.
AÇIK KAMERA TARTIŞMASI
Online sınavlarda kameraların açık tutulmasının istenmesine bazı öğrenciler tepki gösterdi. Üniversiteler de tepki ve eleştirilere, bu yöntemin sınav güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu söyleyerek cevap verdi. YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ile ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme’ sürecinde sınav güvenliği ve pandeminin gölgesinde yükseköğretim konusunu konuştum:
SINAV GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ
Uzaktan eğitim yıl sonuna kadar uzadı. Eskiden çocuklara bilgisayarın önünden kalk derken şimdi zorla oturtmaya çalışıyoruz. Arkadaşları ile yan yana omuz omuza olduğu sınıf ortamını şimdi evinde oluşturmaya çabalıyor çocuklar. Bu da onları psikolojik olarak zorluyor. Evdeki çocukların bir kısmı kaygı bozukluğu yaşıyor, bir öğretmen arkadaşım öğrencisinin depresyondan saçlarını kestiğini anlattı. Yani çocuklarımızın işi pek kolay değil bugünlerde. Ama onlar kadar ailelerin de işi zor. Klinik psikolog ve Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucu Başkanı Emre Konuk, 10 adımda çocuklarda kaygıyı azaltmanın yollarını anlattı:
EĞLENCE İÇİN ZAMAN VERİN
1. Evdeki ‘ilişki’yi koruyun. İlişki kötüleşirse, çocuk inadına anne-babanın istediği ya da önem verdiği şeyi yapmamaya başlar. Yaşanan durumu çocuğa iyi açıklayın. Çocuk, bunun ‘evden eğitim’ olduğunu, virüs salgını nedeniyle eğitimin okuldan eve taşındığını iyice anlamalı. Nasıl okulda derse girmeyip bahçede oynama şansı yoksa, evden eğitimde de bir derse girip diğer derste video izleme şansı olmadığını bilmeli.
2. Çalışmamakta ısrar ederse bunun kabul edilemez olduğunu, normal şartlarda olduğu gibi her gün derslere katılmak zorunda olduğunu net ve kararlı şekilde izah edin. Anne-baba aynı dili kullanın. Takibi elden bırakmayın, derslere katılmadıklarında yaptırım uygulayın.
3. Ders ve ödevler bittikten sonra serbest zamanlarında eğlence için ve sevdikleri etkinlikler için zaman verin. Birçok anne ve baba olağanüstü koşullar nedeniyle çocuğuna baskı uygulamaktan çekindiğinden ısrar etmekte ve net tavır almakta tereddüt ediyor.
ÇOCUĞA SINIR KOYUN
4.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önceki gün “Sınavlar iptal olmadı, ertelendi” sözlerinin ardından bakanlığın, özellikle yazılı ve merkezi sınavlar ve eğitim dönemine başlangıçla ilgili senaryolarının neler olabileceğini araştırdım. Edindiğim bilgiler şöyle:
KONTROLLÜ YÜZ YÜZE SINAV
Okulların bir kısmı yüz yüze yazılı sınavlarını tamamladı, bir kısmı başladı devam edemedi, bir kısmı ise daha hiç başlamamıştı. Bakanlık, ‘mihver’ ders denilen Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, kimya, fizik, coğrafya, Türk dili edebiyatı, geometri gibi ana alanlarda öğrencileri yılbaşı sonrası okula davet ederek kontrollü bir şekilde yüz yüze yazılı sınava almayı planlıyor.
SEYRELTİLMİŞ TAKVİM VE SINIF
Geçtiğimiz hafta yaşanan İzmir depremi ile birlikte gözler yine yaşadığımız şehirlere ve bina güvenliğine çevrildi. 2020’nin ilk günlerinde Elazığ’da yaşanan depremle yıla başlamıştık. 24 Ocak akşamı Elazığ, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, 41 kişi yaşamını yitirmişti. Bu depremin ardından şehrin yeniden yapılanması ve örnek bir proje oluşturulması için Yeditepe Üniversitesi, Emre Arolat Mimarlık, Elazığ Belediyesi, Sivrice Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bir araya gelerek yaşanabilir, doğal yeni yaşam alanları projelendirmeye başladı.
600 BİN M2’LİK ALAN
‘Post–Elazığ’ projesi kapsamında; Elazığ merkezi için hem doğaya hem de çevreye duyarlı alternatif bir yaşam alanı tasarlanıyor. 600 bin metrekarelik alanın tasarımında öğrenciler ve yeni mezun mimarlar da yer alıyor. Konutlardan sağlık merkezlerine, eğitim/gelişim alanlarından kültür ve sanat merkezlerine ayrıca tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütülebileceği üretim alanlarına kadar halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak proje için, aynı zamanda şehrin kendi kendini kalkındırmasını sağlayacak alternatif mimari tasarımlar üretiliyor.
HER KESİME GÖRE...
Projede üç ana hedef gözetiliyor. Şehrin tüm katmanlarını kapsayacak projenin başta dar gelirliler olmak üzere halkın tamamının ihtiyaçlarına yanıt vermesine dikkat edilecek. Dünyanın içinde bulunduğu sorunları göz önünde bulunduracak ve baş edilebilir seviyede olanlarını çözecek. Yaygınlaştırılabilir örnek bir model olacak. Elazığ merkeze 14 kilometre uzaklıkta yeni yaşam alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri de görev yapacak. Yaklaşık 15’i lisans, 4’ü mezun olmak üzere 19 öğrenci her perşembe tam gün üniversitede mimar Emre Arolat ve Doç. Dr. Ece Ceylan Baba ile birlikte proje üzerine çalışıyor.
SON NOKTA JÜRİDEN
Öğrenciler tarafından tasarlanan projeleri değerlendirmek ve geliştirmek üzere mimarlık camiasının yakından tanıdığı mimarlardan oluşan bir jüri de belirlendi. Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Fatma Yasemin Aysan, Levent Çırpıcı, Prof. Dr. Süha Özkan ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli’den oluşan Jüri Üyeleri; projeleri inceleyerek çalışmalara katkı sağlayacak.
KAFA TUTAN BİR PROJE
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü gerekli yönetmeliği geçtiğimiz salı günü açıkladı. Okullarda yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı. Önceki hafta yazdığım sınavlarla ilgili ayrıntılar şöyle: Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirleniyor ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyuruluyor. Yani sınavın tarihine Bakanlık değil, okul zümre kurulu karar veriyor.
MESAFE, MASKE, HİJYEN
Sınavlar, ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanıyor ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanıyor. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.
TÜM SINIFLARA SINAV VAR
Henüz yüz yüze eğitime tam olarak başlayamayan sınıflar olan 6,7,10 ve 11’inci sınıflar da sınava giriyor. Tüm sınıflar, Bakanlıkça planlanan, hazırlanan konu ve kazanımları belirlenmiş eğitim bilişim ağı EBA üzerinden gerçekleştirilen, EBA TV üzerinden yürütülen eğitimden sorumlular. Bu doğrultuda farklı okullarda uygulanan canlı ders ve zoom, google meet gibi platformlardan aldıkları derslerden sınava girecekler.
DERSE KATILIMA GÖRE PUAN
Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.
SINAV SÜRESİ
Okulların 31 Ağustos’tan itibaren kademeli ve seyreltilmiş olarak açılmasının ardından öğrenciler ya okula gitti ya da velilerinin isteği doğrultusunda evlerinde kalıp uzaktan eğitimlerini sürdürdü. Okula gitmeyen devamsız sayılmadı, diğer bir deyişle devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma bu yıl rafa kaldırıldı. Yaklaşık iki aydır açık olan okullarda dersler devam ederken, gözler sınavlara çevrildi. Milyonlarca öğrenci bu yıl sınavların yapılıp yapılmayacağını ya da nasıl yapılacağını merak ediyor.
SINAVLAR YÜZ YÜZE
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula devamı zorunlu tutmazken, sınavların yönetmelik gereğince okulda mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını sık sık verdi. Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklandı, hatta bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim’den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir” dendi.
2 SENARYO GÜNDEMDE
Bu açıklamanın ardından bir araştırma yaptım. Pandemi nedeniyle yüz yüze olacak okul sınavlarına yönelik edindiğim bilgilerde farklı senaryolarla karşılaştım.
İlk senaryo şu: Uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitimi, resim gibi derslere not verilmesinde bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.
Bakanlık koridorlarında konuşulan senaryolardan biri de bu akademik derslerde iki sınavdan birinin yüz yüze okulda yapılması. İkinci sınavın ise performans veya proje olarak notlandırılması. Buradaki amaç da dezavantajlı gruplara kolaylık sağlamak.
Genç keman sanatçısı Naz İrem Türkmen, sanatçı bir ailenin beşinci kuşak temsilcisi. Kemanı eline aldığında henüz 2.5 yaşındaymış. 6 yaşında da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girmiş ve şimdi artık genç yaşında birçok uluslararası başarıya sahip kariyerli bir keman sanatçısı olmuş. Armut dibine düşermiş derler. Naz İrem de bebekliğinden itibaren ailesinden, büyüklerinden gördüğünü yapmış aslında. Allah vergisi yeteneğinin önemli kısmı da belli ki aileden gelmiş.
5 KUŞAK MÜZİSYEN
Naz İrem’in büyük dedesi Semih Argeşo, eskiden ismi İstanbul Şehir Orkestrası olan İstanbul Senfoni Orkestrası’nın baş kemancısıymış, hem de tam 45 sene. Büyükannesi Sabire Kakıcı da uzun yıllar yan flüt çalmış. Dedesi Cengiz Argeşo Ankara Operası’nın kadrosunda yan flüt sanatçısı olarak yer almış. Ve annesi Selda Argeşo Türkmen... Selda Hanım da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile eş zamanlı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuş bir klarnet sanatçısı. Naz’ın 11 yaşındaki kardeşi de onun gibi okulun yanı sıra konservatuvara devam ediyor. Babası Göksel Türkmen ise makine mühendisi.
BAŞARILARI BELGELİ
Naz İrem Türkmen, geçtiğimiz ay Cem Mansur yönetiminde Cemal Reşit Rey Salonu Orkestrası ile Harbiye Açıkhava’da verdiği konserin sonunda bitmek bilmeyen alkışlarla defalarca sahneye davet edildi. Virtüöz olma yolunda basamakları çifter çifter çıkıyor. Şimdiden birçok ödülü var. Ama müzikteki bu etkileyici başarısının yanı sıra matematik ve fizik alanında da müthiş bir noktada. Yani öğrencisi olduğu Üsküdar Amerikan Lisesi’nde sadece matematik ve fizik derslerinde çok başarılı demiyorum. Çok çok başarılı. Bu ödüllerle, ekstra eğitimlerle belgelenmiş bir başarı.
MIT’YE GİTMEK İSTİYOR
Naz, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde sanat bursuyla okuyor. Matematiğe özel bir ilgisi olan ve bu alandaki yarışmalarda derece alan Naz İrem, fiziğe de merak duyuyor. Ortaokulu bitirdiği yaz Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji Laboratuvarı’nda staj yapan en küçük öğrenci oldu. Şimdi de lisede TÜBİTAK Fizik Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor. Genlerinde taşıdığı yeteneği küçük yaşlardan itibaren akılcı ve disiplinli çalışmasıyla hak ettiği başarılarla taçlandıran Naz İrem, Amerika’da MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) fizik okumak, ama profesyonel olarak da keman çalmak istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerdeki ara sınıfların da okula gideceği yüz yüze eğitimin üçüncü aşaması için üç hafta beklemeyi düşünüyor. Ancak, her hafta toplanan Bilim Kurulu’na da bu sınıfların açılması için öğrendiğime göre düzenli olarak brifing veriliyor. Buna göre üç haftalık süre daha da kısalacak gibi. Yani salgınla ilgili durum iyiye giderse üçüncü aşama için beklenmesi düşünülen üç haftalık süre daha da kısalabilir. İyileşme olur, risk azalırsa tüm sınıflar düzeyinde yüz yüze eğitime üç haftadan kısa bir süre içinde geçilebilir. Ancak her durumda, tüm sınıf düzeylerinde haftada iki gün yüz yüze, kalan zamanlarda canlı sınıf uygulamasına devam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl sınava girecek ortaokul 8 ve lise 12’nci sınıf öğrencileri için de haftanın 5 günü yüz yüze eğitim planladı. Ancak, bu kararı Bilim Kurulu’na şimdilik onaylatamadı. Burada da sınava girecek adayların haftanın 5 gün yüz yüze eğitim görmesini salgının seyri belirleyecek.
30 DAKİKA DERS 10 DAKİKA DİNLENME
Haftada iki gün yüz yüze eğitim için okula gidecek öğrenciler 30 dakika ders, 10 dakika teneffüs yapacak. Gerekli görülmesi halinde iki günden birinin cumartesi de olabileceği daha önce açıklanmıştı. Cumartesi kararı şimdilik valiliklere bırakıldı. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde her dersin süresi 30 dakika olacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler, okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.
60 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTA ÖĞRETMENLER İZİNLİ
Salgın nedeniyle 60 yaş üstü ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenler idari izinli olmaya devam edecekler. Hatta bu öğretmenlerin yerine sözleşmeli öğretmen ataması bazı okullarda yapıldı. Ancak, öğretmenler isterlerse tüm risk ve sorumluluğu üzerlerine alarak dilekçe verip, görevlerine devam edebilecek.
EBA EKİ İLE EĞİTİME DESTEK
Büşra Yenidünya, Artvin Yusufeli’nde doğdu. Önce Yusufeli Anadolu Öğretmen Lisesi’ni sonra da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi. Üniversiteden mezun olur olmaz “Ülkemin neresi olursa olsun orada görev yapmak isterim” diyerek öğretmenlik yapmak için atanmayı bekledi. Pandemi döneminde Siirt Pervari’de bir dağ köyü olan Keskin’e tayini çıktı. 22 Ağustos’tan itibaren de ilk görev yeri olan bu köyde öğrencileriyle birlikte hayatı öğreniyor. “Köyde bir Çalıkuşu, diye adlandırdılar beni çok da memnun oldum. Evet, ben köyde yeni başlayan bir Çalıkuşuyum. Kimine göre ilk heveslerin içindeyim ama bence güzel bir başlangıç yaptım. Geleceğe dair şunu söyleyebilirim. Daha yeni başlıyoruz. Umudumuzu hep diri tutmalıyız yoksa başka türlü üzülmek için çok neden var” diyor.
OKULA ADIM ATAR ATMAZ İŞE KOYULDU
Bir ve ikinci sınıfların olduğu birleştirilmiş sınıfta öğretmenliğe başlayan Büşra öğretmen, okula adım atar atmaz işe sınıfını boyamakla başlamış. Hayatında ilk defa duvar boyamış. Ve yaptığı bu ilk boyada maviyi seçmiş. Örtüler dikmiş, sıraların, masaların ufak tefek tamiratını yapmış. Şimdi duvarları masmavi pırıl pırıl bir sınıfı var. Bu sınıfın adını da ‘Şirinler Sınıfı’ koymuş. Sınıfının mavi duvarlarında minik öğrencilerinin sesleri yankılansın istemiş hep. El emeği göz nuruyla yaşam verdiği sınıfını gördüklerinde öğrencilerinin de mutlu olacağını, buradan ayrılmak istemeyeceklerini düşünmüş.
BENİM DE ÖĞRETMENLİKTE İLK GÜNÜM
Ve sonunda Çalıkuşu Büşra öğretmen, geçen pazartesi başlayan “Uyum haftasında” birinci sınıftaki 9, ikinci sınıftaki beş öğrencisiyle buluştu. Çocukları, öğrencileri rengarenk çiçekler gibiydi. Şirinler Sınıfı’na çok da yakıştılar. Onlara ilk sözleri “Okulda sizin de ilk gününüz benim de öğretmen olarak ilk günümüz” oldu.
KÖY EVİNDE VELİ TOPLANTISI
Ancak ailelerine geldiğinde Büşra öğretmen pek umduğunu bulamadı. Veli toplantısı için önce onları tek tek aradı, her birinin bir mazereti vardı. Yine de toplantı saatini umutla bekledi fakat özenerek süslediği, onardığı sınıfına hiçbir veli adım atmadı. Toplantı 12.30’daydı, bekleyişi 14.00’e kadar sürdü. Ama Büşra öğretmenin kitabında yılmak yoktu. Okuldan çıktı, velilerinin tek tek evlerine gitti. İlk gittiği evde birkaç veliyi bir arada buldu, onlara okulu anlattı, çocuklarıyla nasıl ilgilenmeleri gerektiğini aktardı. Sonra diğer evleri gezdi. Öğretmenlerini evlerinde gören aileler şaşırdı. Kanepesi, minderi olmayan köy evlerinde Büşra öğretmen de yoklukla mücadele eden aileleri tanıdı. Çocuklara bütün bildiklerini aktarma sözü vererek çıktı. Köy evlerinde öğrencilerinin ailelerini ve koşulları tanıdığı için şimdi mesleğine daha farklı bakıyor. Omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığını hissediyor. Ama hem kendine hem çiçekler gibi rengarenk çocuklarına hem de onların artık daha iyi tanıdığı ailelerine, anne babalarına güveniyor. Bir de tabii pandemi bitip de Şirinler Sınıfı’nın mavi duvarları her gün çocuk sesleriyle yankılanmaya başladığında artık herkesin eğitimden keyif alır hale geleceğini düşünüyor ve geleceğe umutla bakıyor.
2 GÜN OKUL, 5 GÜN EV: Bakanlığın açıklamasına göre, ‘uyum haftası’ adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak.
YARIM GÜN KALACAKLAR: Çocuklar 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.
YEMEK YOK: Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarda yemek yemeyecek.
SINIFLAR İKİYE BÖLÜNECEK: Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek.
ZİYARETÇİ YASAK: Dışarıdan gelebilecek bir bulaş riskinin önüne geçebilmek için okullara kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyecek.
İSTEMEYEN ÇOCUĞUNU GÖNDERMEYECEK: Çocukların okula gönderilmesi konusu da velilerin inisiyatifinde. İsteyen veli çocuğunu dilekçe yazıp okula göndermeyebilecek.
OKUMA YAZMA İÇİN:
Üniversiteler baharda açılır mı?
YÖK 3 milyonu aşkın öğrenci ve 176 bin akademisyene online eğitimin verimliliğine yönelik bir anket gönderdi. Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitime pek sıcak bakmıyor ama son kararı vermeden önce bu anketin verileri de masada olacak. Bakalım bahar döneminde kampusların kapısı açılacak mı?
Üniversite öğrencileri, kazandıkları ya da okudukları okulun özlemi içinde. Her ne kadar uzaktan eğitim alsalar da amfilerini, bahçelerini, arkadaşlarını kısaca kampuslarını özlediler. YÖK bu hafta 3 milyonu aşkın öğrenci ve 176 bin akademisyene pandemi sürecinde online eğitimin verimliliğine yönelik bir anket gönderdi. 21 soruluk anketin şu üç sorusu çok önemli:
- Bu yıl (2020-2021 eğitim öğretim yılı) ikinci dönemdeki eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz?
- Pandemi sonrasında (uygulama dersleri hariç) eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz?
- Pandemi sürecinde yüz yüze öğretimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’ndan görüş almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Anket için öğrenci ve akademisyenlere perşembe akşamına kadar süre tanındı. YÖK bu anketi değerlendirerek bahar dönemi için alınacak kararda önemli bir sayısal veriyi elinde tutmuş olacak. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı’na da gönderilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamalarda vaka sayılarının gidişatından ve mutasyonlardan endişe duyduğunu belirtmiş, “Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim” demişti. Yani Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitime pek sıcak bakmıyor ama son kararı vermeden önce bu anketin verileri de masada olacak.
Bakalım önümüzdeki hafta öğrencilerin istediği gibi bahar döneminde kampusların kapısı açılacak mı? Yoksa üniversiteliler bu yıl da öğretim dönemini kampus yüzü görmeden mi bitirecek?
ÖĞRENCİLER YÖNETİMDE
Rektörden sonra dekan ve bölüm başkanlarının da mentoru öğrenciler oldu. İstanbul Ar-El Üniversitesi de bir yıldır devam eden “öğrenci rektör danışmanlığı” uygulamasında verimli sonuçlar alınca bu kez “tersine mentorluk” uygulaması başlattı. Artık tüm dekan ve müdürlerin, bölüm ve program başkanlarının öğrencilerin içinden seçtikleri bir mentorları bulunacak. Rektör Prof. Dr. Argun Karacabey, “Tersine mentorluk uygulamasının amacı bilgi paylaşımını ve farklı jenerasyonlar arasında daha kolay ilişki kurulmasını sağlamak. Öğrenciler de böylece tecrübe ve bilgilerden faydalanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayıp, liderlik ve yöneticilik becerisi elde edecek, içinde yaşadığı eko sistemin yönetim ilkelerini özümseyecek” diyor. Sistem şöyle işleyecek: Ön lisans ve lisans düzeyinde her akademik birim yöneticisi bir öğrenciyi seçecek. Her bölüm başkanı, müdür ya da dekan için bir mentor seçilmiş olacak. Mentor seçilen öğrenci en az bir akademik yıl olmak kaydıyla bir dahaki seçim sürecine kadar görevine devam edecek. Mentor olarak seçilen öğrenci sadece ilgili akademik birim yöneticisine sorumlu olacak. Mentor ve menti haftada en az 1 kez bir araya gelerek görüşme yapacak.
BU DERSİ ALMAYANA DİPLOMA YOK
Pandemi eğitim alanında yalnızca öğretim alışkanlıklarını değil, düşünce setlerini de değiştirdi. İşte bu süreçte İstanbul Kültür Üniversitesi, yeni bir yol hazırlığı içinde. Üniversitede öğretim gören hiçbir öğrenci “dijital vatandaşlık” dersini almadan mezun olamayacak. Bir yarıyıl için verilecek dijital vatandaşlık dersine katılım bu bahar yarıyılında isteğe bağlı, ancak 2021-2022 akademik yılından itibaren zorunlu olacak. Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel, amaçlarının öğrencilerin el yordamı ya da sezgilerle değil ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimle dijital dünyada varlık gösterebilmelerini sağlamak olduğunu söylüyor. Öğrencilerin bireysel ve mesleki ihtiyaçlarına özel butik içerikler hazırladıklarını belirten Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise şu bilgileri veriyor: “Yeni yol projesindeki eğitim programlarında biz de öğrencilerle öğreneceğiz, hatta onlardan öğreneceğiz. Zaman ve mekânın kısıtlamalarına takılmadan bunu yapabilecek dijital kaynaklara sahibiz. Pandemi yalnızca sağlık ve güvenlik krizi değil, dijital dünya reflekslerimizi sınayan müthiş bir sınav. Pandemi ile uzmanlıklarımızın temelini oluşturan bilgilerimizin yeterli olmadığı, olmayabileceği gerçeğiyle yüzleştik.”
İŞ YAŞAMINA HAZIRLAYAN SERTİFİKALAR
Farklı bir uygulama da MEF Üniversitesi’nden. Üniversite 2020-2021 bahar döneminden itibaren tüm öğrencilerine “Uluslararası Yetkinlik Geliştirme Programı” için iş dünyasının en büyük iş ağı Linkedln’in e-Learning platformu ‘Linkedln Learning’ ve Harvard ile MIT tarafından kurulan, şu anda 33 milyon kullanıcısı olan ‘edX’le kurumsal bir anlaşma imzaladı. Harvard, Oxford, Cambridge ve Toronto gibi dünyanın önemli üniversitelerinin HP, Lego, Allianz gibi büyük şirketlerle yaptığı anlaşmaların benzeri olarak imzalanan bu anlaşma kapsamında öğrenciler eğitimleri boyunca, Linkedln Learning’in 15 binin üzerinde sertifikalı eğitiminden sınırsız olarak faydalanabilecek ve aldıkları tüm sertifikalar Linkedln hesaplarına işlenecek. Öğrencilerin en az bir edX sertifikası ve en az 20 Linkedln sertifikasıyla mezun olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, şunları söylüyor: “Bu program dahilinde, yetkinliklerle donatılacak öğrencilerimiz mezun olduklarında uluslararası sertifikalarla dolu özgeçmişleriyle iş dünyasının aradığı niteliklere sahip olacak ve fark yaratacak. Öğrencilerimiz, profesyonel gelişim ve kişisel yetkinlikler anlamında 15 binin üzerinde eğitim materyali bulunan Linkedln Learning’e tam ve sınırsız erişim sağlayacak. Tüm sertifikaların ücretlerini üniversite ödeyecek.”
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