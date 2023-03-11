TEV VE TED’den dev kampanya: Geleceğimiz yıkılmasın diye

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında bölgede yaşayan çocuklar ve gençler için birçok sivil toplum kuruluşu harekete geçti. Eğitim vakıf ve dernekleri de onların geleceğine yatırım yaparak, okullarından, üniversitelerinden kopmamaları yani eğitimi yarım bırakmamaları için önemli kampanyalar açtı. Çünkü, afetten etkilenen bölgede 350 bini aşkın üniversite öğrencisi var. 0-17 yaş arası nüfusun yüzde 21’i afet bölgesinde yaşıyor. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Eğitim Derneği (TED) Milli Eğitim Bakanlığı ile harekete geçerek ve bakanlığın koordinasyonunda “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” adıyla önemli bir proje başlatıyor. Bu iki kurum, sanatçılarla, iş dünyası ile birlikte toplanacak bağışlarla bakanlığın tespit ettiği çocuklara kucak açmaya hazırlanıyor.

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TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

5 ÖĞRENCİDEN BİRİ ETKİLENDİ

Depremden etkilenen bölgedeki 2 bin 573 bursiyerinin, eğitimlerini sürdürebilmeleri için harekete geçen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, temel eğitim seviyesinde her 5 öğrenciden 1’inin afetten etkilendiğini söylüyor. TEV, bir yandan ebeveynlerini kaybeden çocuklar için TED ile birlikte “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasını başlatırken, bir yandan da üniversitelilere destek olmaya devam ediyor. Taşkın, TEV’in depremzede çocuk ve gençlerin eğitimi için yaptığı çalışmaları şöyle anlatıyor: “Afetten birinci derecede etkilenmiş çok sayıda öğrencimizden gelen başvuru için aldığımız acil destek aksiyonu ile onlara nisan ayı itibarıyla 4 ay boyunca burs yardımında bulunacağız. Afet bölgesindeki bursiyerlere ve ailelerine ulaştık. Afetten etkilenen 2 bin 573 bursiyere aylık burslarına ek barınma yardımı olarak 3 milyon TL destek verildi. 1300 öğrenciye acil destek için yaklaşık 2 milyon TL ayrıldı. Depremden en çok etkilenen üniversite öğrencilerine yönelik olarak 4 aylık burs vermek amacıyla 28 Şubat-7 Mart arasında burs başvuruları alındı. TEV Afet Bursu’na 7 gün içinde 94 bin 243 kişi başvurdu. Bölgede depremde zarar gören çocuk ve gençlerin eğitimlerini sürdürmek amacıyla ‘Yarıda Kalmasın’ burs fonu oluşturuldu.”

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Yarıda Kalmasın 2023 Burs Fonu hesap numarası: Garanti BBVA Mecidiyeköy Ticari Şubesi

IBAN: TR55 0006 2000 1190 0006 2933 69 HESAP NO: 119-6293369

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED)

HERKESİ DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ





Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, depremin ardından ilk gün bir koordinasyon ekibi kurularak, nakdi ve ayni yardımlar için kampanya düzenlediklerini belirtiyor. Pehlivanoğlu, tüm TED kurumlarının yardım toplama merkezi olduğunu söyleyerek, depremzede çocuklar için yaptıklarını şöyle aktarıyor: “Hayırseverlerden gelen, kurum ve paydaşlarımız tarafından toplanan 43 TIR’dan oluşan yardımları çalışanlarımız, velilerimiz ve gönüllülerce TED koordinasyonunda bölgeye ulaştırdık. Bu yardımları AFAD’ın bilgisi ile gerçek ihtiyaç sahiplerine gönderdik. Bölgede işbirlikleri ile üç mutfak, bir fırın kurduk, bölge okullarımız binlerce kişiye barınma ve yemek hizmeti verdi. Depremzede çocuklarımız için oyuncak kampanyası yaptık. TED okullarına 1500’e yakın depremzede öğrenci eğitim ücreti alınmaksızın, kitap ve kıyafet ihtiyaçları karşılanarak misafir öğrenci statüsünde nakledildi. ‘Çocukların bir eli hep boştadır, öksüz çocuklarımızın ise iki eli, çocuklarımızın ellerinden biz tutalım’ diyerek ve ‘Deprem Geleceğimizi Yıkmasın’ kampanyasını düzenleyerek depremde ebeveyn kaybı yaşamış öğrencilere sahip çıkıp, eğitimlerini destekleyeceğiz. Bakanlık çocukları tespit ettikten sonra TEV ile yapacağımız protokolle Soma’daki gibi çocuklara destek vereceğiz. Buna göre bir öğrencinin yıllık burs bedeli 2023 yılı için 13 bin 250 TL öngörüldü. Bu süreçte binlerce öğrenci desteğimizi beklediği için ciddi bir kaynak ihtiyacımız var. Bu kaynağı yaratmak amacıyla markalar, firmalar ve sanatçılarla ortak çalışmalar yapıyoruz.

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Ortalama destek süresini 8 yıl olarak öngördüğümüz uzun bir yolumuz var, herkesi desteğe davet ediyoruz. Destek olmak ya da burs başvurusunda bulunmak isteyenler www.ted.org.tr adresini ziyaret edebilirler. İsteyen bir öğrencinin 13 bin 250 TL’lik öğrenim ücretini burs olarak verir, isteyen de 100 lira verir.

06 Şubat 2023 depremi yardım kampanyasına destek için hesap numarası: Finansbank-Posta Caddesi Şubesi

IBAN: TR13 0011 1000 0000 0120 8344 35 Denizbank Tunalıhilmi Şubesi IBAN: TR11 0013 4000 0020 0620 8001 05

DARÜŞŞAFAKA’DAN 100 EĞİTİM BURSU

Darüşşafaka Eğitim Kurumları da depremzede çocuklar için seferber oldu. Darüşşafaka Genel Müdürü Ebru Arpacı deprem sonrası çocuklar ve gençler için neler yaptıklarını şöyle anlatıyor: “Öncelikle deprem bölgesinde yaşayan öğrenci ve velilere ulaştık. Maddi desteğin yanı sıra psikolojik destek de vermeye başladık. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin kardeşlerini okula aldık. 5’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar ortaöğretimine devam eden kardeşlerine kapımızı açtık. Depremden etkilenen öğrencilerimizin 18 kardeşi, misafir öğrenci olarak tam burslu ve yatılı olarak eğitimlerine devam edecek. Okul psikiyatristimiz, psikoloğumuz ve rehber öğretmenlerimiz tarafından aramıza katılan depremden etkilenen çocuklara yaklaşım ile ilgili eğitimler yapıldı. Bu 18 çocuğumuzun tüm giderleri de Cemiyetimiz tarafında karşılanacak. Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda beşinci sınıftan başlayıp on ikinci sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim almaları için Türkiye İş Bankası’nın da verdiği destekle ve okulun fiziki imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdık. ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonumuzdan taviz vermeden, depremden etkilenmeyen 70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kontenjan oluşturduk. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayımız 220’ye yükseldi.”

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Deprem Destek Kampanyası’na destek için hesap numarası: Türkiye İş Bankası Kozyatağı Ticari Şube

HESAP NO: 1386 0001863 IBAN: TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63