Milli Eğitim Bakanı Özer’den sınav mesajları: LGS’de çocukları zorlamayacağız

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Özer geçtiğimiz günlerde de İstanbul’da bulunan depremzede öğretmenlerle iftarda bir araya geldi. Basın mensuplarıyla da sohbet eden Özer LGS ve okulların güçlendirilmesi konusunda açıklamalar yaptı.

- “HER ŞARTTA EĞİTİME DEVAM: Her yerde ve her şartta eğitime devam anlayışıyla deprem bölgesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan12’nci sınıflar için özel çalışmalarımız devam ediyor. 3 bin 205 Destekleme ve Yetiştirme Kursu’nda (DYK) 129 bini aşkın öğrenciye eğitim veriyoruz.

- 2. DÖNEMDEN SORU YOK: 4 Haziran’daki LGS’de bu yıl ikinci dönem konuları yer almayacak. Özellikle bölgedeki çocuklar zor bir dönem geçiriyor. LGS’de onları çok zorlamayacağız. İskenderun’a gelen 2 bin kişi kapasiteli ‘Karadeniz Lifeship Rauf Bey’ gemisi, LGS sınavı ve YKS’ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edildi.

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- BÖLGEYE DÖNÜŞLER ARTIYOR: Şartlar normalleştikçe deprem bölgesine dönüşler de artıyor ve artmaya devam edecek. 25 bin 883 öğrencimiz bölgeye geri döndü. Geri dönüş sayısı Kahramanmaraş’ta 5 bin 313, Hatay’da 4 binden fazla. Deprem bölgesine geri dönüşlerin, hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte sembolik bir anlamı var. Şimdi Malatya’da tüm ilçelerde eğitim öğretime başladık. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bayramdan önce tüm ilçelerde eğitim öğretimi açacağız.

- MEHMETÇİK OKULLARI: Afet bölgesinde çadır kent ve konteyner kent alanlarında MEB ile MSB işbirliğinde açılan ‘Mehmetçik Okulları’ sayısı 240’a ulaştı. NATO çadırları İskenderun’a bin 600, Kırıkhan’a 2 bin 400 adet geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sağlam raporu verdiği tüm okullarda eğitim başlıyor ama çevredeki her noktadan da ücretsiz taşımalı eğitim hizmeti sunuyoruz.

- NAKİL KOLAYLIĞI: Öğretmenlerin nakilleriyleilgili, iki tane şart koyduk, öncelikle eşi veya çocuğunu kaybeden öğretmenlere nakil konusunda kolaylık sağladık. Bir de bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık sorunu olanlar varsa onların da hepsini nakil yaptık. Dört ilden ilçe nakillerine başladık. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ilçe atamalarını başlatıyoruz. Atamalarda ilçedeki öğretmenler dezavantajlı olmasın istiyoruz.

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- 500 ÇELİK PREFABRİK OKUL: Şu anda müfredata dayalı eğitimden ziyade bölgede çocukların okula gelmesini önemsiyoruz. Ama bu arada deprem bölgesinde 500 tane yeni ve sabit çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul yapılıyor. 3 ayda bitecek, 5 milyar TL’lik yeni bütçe ayırdık. Bir sonraki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Bu okullar sayesinde eğitim taşımalı değil sabit olacak. Şu anda deprem bölgesindeki okullarda 65 bin kişi kalıyor. Tüm ihtiyaçları da sağlıyoruz.”

İSTANBUL’DAKİ OKULLARIN ALTINA SIĞINAK YAPILACAK

- “Göreve geldiğim zaman, yıkılması gereken tüm binaları boşalttırdım. Okulların güçlendirilmesiyle ilgili meblağ konusunda bir limitimiz yok. Hepsi bitirilsin istedik. Bu işlerin bir gün bile beklemeden başlatılması gerekiyordu. Depremden önce çalışmalarımızı hızlandırmasaydık birçok okulumuz yıkılabilirdi. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul’daki okullarla ilgili önlemleri gözden geçirdik. İstanbul’a son 2 yılda bu anlamda 27 milyar TL ödedik. Bakanlığın ödenekle ilgili hiçbir problemi yok.

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ÖZEL OKULLARA 3 AY SÜRE

Türkiye genelinde özel okullar için 3 ay süre verdik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sağlam raporu almazlarsa kabul etmiyoruz, almayanı kapatacağız. Çünkü en güvenli yerlerin okullar olması lazım. Riskli olmayan binalar için dahi sağlam raporlarını tazelettiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporu olan okul sağlamdır. Bu uygulamayı İstanbul ve diğer illerde depremden önce başlattık.

ÇADIR,İLAÇ VE BATTANİYE DEPOSU

Devlet okulları gibi özel okullarımızın binalarının da sağlamlığı bizim için önemli. Bazı üniversitelerden rapor bekliyorlardı, ancak hem maliyeti fazla hem de uzun zaman alıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız kendilerine raporlar konusunda destek verecek. Ocak ayı başından itibaren hazirana kadar bu raporları tamamlamalarını istedik. Bugüne kadar 6 özel okulun binası riskli bulunduğu için kapandı. Açık olanların binalarında risk yok. Ancak herhangi bir ihtimale karşı yine de bu raporları yenilemelerini ve gerekirse binalarını güçlendirmelerini istedik. İstanbul’da tüm okulların altına güçlendirilmiş sığınak ve depo alanları yapacağız. Çadırlar, battaniyeler, uyku tulumları, aydınlatma cihazları ile ihtiyaç ve ilk yardım malzemelerini oralarda depolayacağız. Bu çalışmamız başladı.”

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ÖĞRETMENLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

“Deprem bölgesinde şu ana kadar 40 binin üzerinde gönüllü öğretmen sahada oldu. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz inanılmaz işler çıkardılar. Hem COVID dönemi hem de depremde öğretmenlerimiz çok büyük fedakârlıklar yaptı.”