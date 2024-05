İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne liderlik ‘Oscar’ı

Haberin Devamı

LONDRA merkezli uluslararası yükseköğretim kurumlarını derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Awards Asia ödülleri on farklı kategoride veriliyor. Ülkemize bu ödül ilk kez 2022’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) kazandığı “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Ödülü” ile geldi. 2023’te ise “Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Ödülü” kategorisinde yine İYTE’nin aldığı mansiyon ile devam etti.

ÖDÜLÜ KRALİÇEDEN ALDI

Bu ödüllerin en büyüğü ve en prestijlisi olan “Liderlik ve Yılın Yönetim Ekibi Ödülü” ise 29 Nisan’da Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen törenle yine aynı üniversitenin; İYTE’nin oldu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, ödülü Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofhia’nın elinden aldı.

Haberin Devamı

8 FİNALİSTİ ELEDİ

Her kategoride 8 finalistin yer aldığı ve Singapur, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Tayland gibi ülkelerin prestijli üniversitelerinin finalist olduğu THE Ödülleri’nde en büyük ödül böylece ülkemize ilk kez verilmiş oldu. THE Ödülleri, üniversiteleri performanslarını ve topluma sağladığı katkıları takdir ederek, motive etmek ve yüksek öğrenimdeki kaliteyi artırmak amacıyla veriliyor.

REKTÖR PROF. DR. YUSUF BARAN: AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ SAYESİNDE ALDIK

BİZLER üniversite olarak multidisiplinler yaklaşımla ülkemizin her anlamda kalkınmasına ve gelişmesine, ulusal ve küresel olası problemlerinin öngörülerek engellenmesi ve çözülmesi yolunda çalışmalar yapıyoruz. İleri düzeydeki bu bilimsel çalışmalarla insanlığa anlamlı katkılar sunuyoruz. Bizim en büyük servetimiz olan öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi eğitim ve araştırma süreçlerinde her yönü ile destekliyoruz. Ödülü kazanma nedenlerimizin en başında, enstitümüzün ülkemizin ve bölgemizin bir inovasyon merkezine dönüşmesindeki vizyon netliğimiz olarak görüldü. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, enstitümüze bu prestijli küresel ödülü getiren unsur şu şekilde ifade edildi: Strateji sadece kurumun değil, aynı zamanda bulunduğu bölgenin potansiyelinin anlaşılmasına dayanır. İYTE’nin çeşitli kaynakları ve ortakları harekete geçirme konusunda gösterdiği azim ve liderlik bu anlamda son derece etkileyici bulundu. Ödül almamızın bir başka nedeni olarak da şu unsura yer verildi: Liderlik ve yöneticiliğin İYTE’de mükemmel bir şekilde yürütülmesi, belirlenen stratejinin etkin bir şekilde uygulanıp, sonuçların kurum ve bölge için getiri sağlaması.

THE NEDİR?

Haberin Devamı

- Uluslararası derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen “THE Ödülleri”nin Birleşik Krallık’ta yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi var. 2019 yılında ise bu ödüller dışarıya açılarak, Asya kıtasının en yenilikçi ve etkileyici yükseköğretim başarılarını ödüllendirmek amacıyla “THE Awards Asia” adıyla verilmeye başlandı. Bu ödüller ‘Yükseköğretimin Oscar’ları’ olarak biliniyor.

Ödüller şu 10 kategoride veriliyor:

Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Çevresel Liderliğe Olağanüstü Katkı Bölgesel Kalkınmaya Olağanüstü Katkı Öğrenciler için Üstün Destek Yılın Araştırma Projesi: Sanat, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Yılın Araştırma Projesi: STEM Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Yılın Eğitim ve Öğretim Stratejisi Yılın Teknolojik ya da Dijital İnovasyonu ödülü

Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü bu ödüllerin en değerlisi olarak kabul ediliyor.