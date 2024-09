Çocukluk hayali gerçek oluyor… Dünyanın en prestijli 8 tıp fakültesinden kabul aldı

Haberin Devamı

ECE Zehra Ekincikli, daha küçücük yaşından itibaren doktor olmayı hayal etti. O kadar ki tüm eğitim hayatı boyunca yaptığı her çalışmayla tıp dünyasına doğru giden yolun taşlarını döşemeye başladı. SEV Amerikan Koleji’nden (SAC) bu yıl IB programını da bitirerek mezun olan 19 yaşındaki Ece, şimdi çocukluğundan bu yana hayallerini süsleyen “beyaz önlüğüne” kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Babası Esat Ekincikli dahiliye doktoru, annesi Derya kimya öğretmeni, ağabeyi Tunahan ise plastik cerrahi uzmanı. “Tıp okumak istememde ailemin etkisi büyük” diyen Ece, anne ve babasının yoğun çalışma saatleri nedeniyle çocukluğunun hastanede ve laboratuvarlarda geçtiğini belirterek şunları anlatıyor: “Annemin yanında olduğum zamanlarda kullandığı her kimyasalı, yaptığı her deneyi ve öğrencilerine anlattığı her konuyu merak eder, yüzlerce soru sorardım. Annem ders anlatırken sınıfında bir kenarda durur dinlerdim; hatta çok soru sorup dersi böldüğüm için birkaç kez sınıftan bile çıkarılmıştım.

Haberin Devamı

BEYAZ PELERİNLİ SÜPER KAHRAMAN

Babamın çalıştığı hastanede de tedavide kullanılan tüm aletleri öğrenmeye küçük yaşlarda başladım. Babam, benim ısrarlarıma dayanamayıp daha 5 yaşındayken bana stetoskop kullanmayı öğretti ve o günden sonra gördüğüm herkesin sırtını dinlemeye çalıştım. Aynı şey tansiyon aleti için de geçerliydi. Ama sanırım en sevdiğim şey, bana büyük gelen beyaz önlüğümün eteklerini yerlerde sürüye sürüye hastanede dolaşmaktı. O beyaz önlüğü giydiğimde kendimi pelerinini giymiş bir süper kahraman gibi hissederdim. Laboratuvarda araştırma yaparken de piyanonun tuşlarına dokunurken de basketbol oynarken de hayalimde hep doktor olmak vardı. Bu hedefime ulaşmak için tüm lise hayatım boyunca çalıştım. Okulda 9 ve 10’uncu sınıflarda başarı bursuyla okumaya hak kazandım. 11 ve 12’nci sınıflarda, tıp eğitimi için İngiltere ve İrlanda’ya başvurmayı hedeflediğimden, IB (Uluslararası Bakalorya) programını tercih ettim ve özellikle ileri biyoloji ve kimya dersleri aldım.

Haberin Devamı

MAKALEM TIP KONGRESİNDE

Burs ve kabul sürecinde etkili olan en önemli faktörlerden biri tıp alanında dışarıdan yaptığım araştırma projeleri oldu. Sebzeler ve böbrek taşları, bitki çayları ve antibiyotik, meyve kabukları ve bağışıklık üzerine araştırmalar, gönüllü stajlar yaptım. IB sürecinde birçok üniversite, laboratuvar ve profesörle iletişime geçtim. Bunların arasında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Örmeci ile karaciğer kanseri üzerine yaptığımız araştırma, adımın bizzat yazarlar arasında geçtiği ilk tıp makalesi oldu. Makale, bu yıl mart ayında Japonya’da gerçekleştirilen, dünyanın önde gelen tıp organizasyonlarından biri olan APASL Kongresi’nde paylaşıldı.”

Haberin Devamı

HEDEFİ CERRAH OLMAK

- İrlanda’daki tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ABD’de özellikle Johns Hopkins, Mayo Clinic veya Ivy League hastanelerinde uzmanlık yapmayı hedefleyen Ece Zehra Ekincikli, “Cerrahi alanlara odaklanmayı ve akademik çalışmalara imza atmayı planlıyorum” diyor.

34 SAATLİK SINAV SÜRECİ

- Küçük yaşlardan itibaren adım adım doktor olmak için çalışan ve nihayet emeklerinin meyvesini toplayan Ece Zehra Ekincikli, başarının nasıl geldiğini şöyle özetliyor: “Tam 8 tıp fakültesinden kabul aldım. Ama bu başarı, son derece çetin bir mücadelenin, toplamda 34 saat süren yazılı ve sözlü sınavların sonucunda geldi. Birleşik Krallık’ta UCLan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, İrlanda’da ise ülkedeki tüm önde gelen tıp fakültelerinden kabul aldım. Bu fakülteler arasında University College Dublin (UCD), University College Cork (UCC), National University of Ireland Galway (NUIG) ve Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) bulunuyor. Ek olarak İtalya’dan San Raffaele ve Catholica üniversiteleri ile Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi de beni kabul ettiğini bildirdi. Kabul aldığım üniversiteler arasından İrlanda’daki University College Dublin (UCD) Tıp Fakültesi’ni tercih ettim. 230 kişilik programda 28 kişilik uluslararası kontenjanına kabul edildim. UCD normalde 6 yıllık bir tıp program sunmasına rağmen, IB puanı yüksek olan öğrencilere tıp bölümüne ikinci sınıftan başlama hakkı tanıyor. Bu yıl, IB sınavında yüksek puan alan 40 öğrenciden biri olarak ben de bu hakkı kazandım. Böylece bir yıl daha az okuyarak ikinci sınıftan başlayacağım.”