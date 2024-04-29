Anne tarifi ‘pankek’le Yale’den tam burs

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İZMİR Amerikan Koleji öğrencisi Can Erol, Yale Üniversitesi’nden seneliği 100 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon 250 bin lira tutarında tam burslu erken kabul aldı. Erol, Yale Üniversitesi’nde fizik ve bilgisayar bilimi ya da uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimi üzerine çift ana dal yapmayı planlıyor. Can Erol’a Yale’den tam burslu erken kabul almasını sağlayan önemli etkenlerden biri de başvuru için yazmış olduğu ‘essay’ yani başvuru mektubu oldu. Erol, başvuru mektubunda bilime olan tutkusunu ve yaşam felsefesini annesi Sevcan Erol’un yaptığı pankeklerin formülünü yorumlayarak anlattı.

MAKALESİNDE ANLATTI

“Essay’imi pankekler hakkında yazdım. Pankekler yapımı kolay ve lezzetli atıştırmalıklar olmalarıyla en sevdiğim yiyeceklerden. Essay’imi yazarken pankekler üzerinden, aslında hayatta benim için önem taşıyan değerlerimi aktarmaya çalıştım. Küçüklüğüme ait bir anıdan yola çıkarak, pankek yaparken fark ettiklerimi, hayatta edindiğim dersleri ve benim için anlamlı bir hayatın tarifini vermeye çalıştığım bir yazı oldu.

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SENELİĞİ 100 BİN DOLAR

Bursum sene başı yaklaşık 100 bin dolar değerine denk geliyor. Aldığım burs, okul ücreti ve konaklama maliyetlerini karşılamanın yanı sıra ulaşım ve ek harcamalar gibi ihtiyacım olabilecek başka birçok şeyi de kapsıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra ne yapmak istediğime yönelik farklı planlarım var, ancak bunlar üzerinde fikir yürütmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Çevresinde bulunduğum insanlarla kurduğum arkadaşlıklarımdan, öğrenme sürecinin keyfinden ve bir şeyleri keşfedip düşünmekten beslenen yapıma uygun şekilde bir yol haritası çizmeye çalışacağım; ancak bu yol yüksek ihtimalle son seneme kadar tam olarak belli olmayacak.”

FİZİK MERAKI MIT İLE ARTTI

Can Erol, erken kabul almasını sağlayan etkenlerden birinin de fizik alanına gösterdiği ilgi olabileceğini belirtiyor: “Dokuzuncu sınıftan beri fizikle ayrı bir merak ve tutkuyla ilgileniyorum. Birçok araştırma projesinde yer alma, makale yayınlama ve alanında üst düzey biliminsanlarıyla çalışma fırsatım oldu. Son olarak geçen yaz MIT’de düzenlenen, tüm dünyadan sadece 100 öğrencinin tamamen ücretsiz olarak katıldığı bir programa kabul almamın akabinde fizik araştırma serüvenim farklı bir boyut kazandı.”

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Can Erol’un annesi Sevcan Erol coğrafya öğretmeni, babası Nusret Erol emekli subay. Erkek kardeşi Ege de İzmir Amerikan Koleji’nde hazırlık sınıfı öğrencisi.

20 BİN YILDIZLI KATALOG HAZIRLIYOR

İZMİR Amerikan Koleji’nde de burslu okuyan Erol, yaptığı astrofizik çalışmasını şöyle özetliyor: “Normalde evrendeki tüm yıldızların büyüme hızı belli bir üst limitle sabitlenmiş durumda. Ancak biz, mentorumla bu üst sınırın belli koşullarda kırılabildiğini gösterecek, hızla büyüyen belli bir grup yıldızın incelemesini yapıyoruz. Bu yıldızları içerecek şu ana kadarki en büyük kataloğu da oluşturmak için çalışıyoruz. 20 binin üzerinde yıldız analiz edeceğiz ve bir yıldır süren projenin bu yaz biteceğini öngörüyoruz.”