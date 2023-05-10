Yapılandırma için son tarih 31 Mayıs

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- Yapılandırma SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı prim borcu olanların tamamını kapsıyor. Aralık 2022 öncesi döneme ait; sigorta primi, Bağ-Kur primi, işsizlik sigortası primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi borçları, yanlış ve yersiz ödenmiş gelir ve aylıklardan doğan borçlar yapılandırılıyor. Borç yapılandırması başladı ve son tarih 31 Mayıs. Yani, 31 Mayıs tarihine kadar sosyal güvenlik borçlarını yapılandıracak olanların başvurması gerekiyor.

- Borçlar peşin veya taksitle ödenebiliyor. Yapılandırma kapsamındaki alacaklara, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) uygulanıyor.

- Borç yapılandırması yapılıp da hesaplanan tutar 3 Temmuz’da peşin ödenirse hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı siliniyor.

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NE KADAR ÖDEYECEKSİNİZ?

- Borcunu taksitle ödemek isteyenler; 12, 18, 24, 26 ve 48 aylık vadelere bölebiliyor. Tercih edilen taksit sayısına göre de belirli katsayı uygulanıyor. Borcunu 12 taksitle ödeyenler için 1.09, 18 taksitle ödeyenler için 1.135, 24 taksitle ödeyecekler için 1.18, 36 ay taksitle ödeyecekler için 1.27, 48 ay taksitle ödeyecek için 1.36 katsayı uygulanıyor.

Bir örnekle anlatayım ki daha iyi anlaşılsın: Prim borcu için yapılandırmaya başvurdunuz, ana borcunuza Yİ-ÜFE üzerinden gecikme zammı ve cezası da uygulandı, toplam borcunuz 40 bin lira olarak belirlendi. Bunu da 24 taksitle ödemek istediniz. 24 taksite uygulanacak katsayı oranı 1.18. 40 bin lira olan borcunuzu 1.18 ile çarpacaksınız ve toplam borcunuz 47.200 lira olacak. Bunu da 24 aya böleceksiniz ve böylece aylık 1.966 lira ödeyeceksiniz.

PEŞİN Mİ, TAKSİTLE Mİ?

- Peki, yapılandırmada peşin ödemek mi daha avantajlı, taksitle ödemek mi? Peşin ödemede, Yİ-ÜFE üzerinden güncellenen prim alacağının 3 Temmuz tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı siliniyor. Bunu da bir örnekle anlatayım: Diyelim ki, 2021 yılından bu yana ödenmemiş borcunuz var. Toplam borcunuz da 40 bin lira. Çok kaba bir hesapla 2021 yılından bu yana hesaplanan Yİ-ÜFE oranı yüzde 20.5 diyelim. Buna göre Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan ceza ve zam oranı 8.250 lira. Böylece toplam borcunuz 48.250 lira olacak. İşte bu borcu peşin öderseniz, 8.250 liranın yüzde 90’ı olan 7.425 lirası silinecek, sadece 825 lirası ödenecek. Toplam ödeyeceğiniz borcunuz 40.825 lira olacak. Borcunu taksitlendirip de ilk taksit ödendikten sonraki ay borcun tamamını ödemek isteyenlere katsayı uygulanmayacak ancak Yİ-ÜFE’den de indirim yapılmayacak.

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- Taksitle ödeme tercih edilir ve ilk taksit süresinde ödenirse SGK’dan ‘borcu yoktur’ yazısı alınabiliyor. SGK tarafından uygulanan haciz işlemleri de kaldırılıyor.

NEREYE BAŞVURACAKSINIZ?

- 4/A kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklı sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezasından kaynaklanan prim borçları için e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilecek. Primini kendi ödeyen 4/A sigortalıları ise borç yapılandırması için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilecek. 4/C yani memur statüsünde çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan emeklilik keseneği, fiili hizmet süresi zammı borçları için e-Sigorta kanalıyla ya da Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne yapılandırma için başvurabilecek.

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- Ödemeler bankalar kanalıyla veya kredi kartıyla ya da banka kartıyla yapılabilecek.

- Daha önceki yıllarda borç yapılandırmasından yararlananlar isterlerse borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

- İsteğe bağlı sigortalılardan prim borcu olanlar bu ay başvuru yapmaları halinde Haziran 2022’den sonraki aylara ait prim borçlarını yapılandırabilecekler.

YARIN: SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK