Sigorta şirketi ile anlaşamayan Tahkim’e koştu

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Kaskolu aracı çalınan tüketici, sigorta şirketinden tazminatı ödemesini talep eder. Sigorta şirketi ise tazminatı reddeder. Konu mahkemeye yansır ama bu sırada tüketici ön bir tazminat ödenmesi için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurur. Sigorta şirketi, yaptığı araştırma sonrasında, aracın park halinde iken çalındığı, elektrikli olması nedeniyle anahtarı olmadan aracın çalınamayacağı ve çalınmadan önce aracın sigortalının kız kardeşine verildiği, anahtarın da kopyalanıp çalındığını tespit edip, hasarı reddeder. Reddetmesinin nedeni ise sigortalı kişinin yakınları ve sorumlu olduğu kişilerin kaskolu araca vereceği zararların sigortanın teminatı dışında olması. Tahkim Komisyonu’na bağlı sigorta hakemleri gerekli incelemeyi yapar ve başvuruyu reddeder. Yani, sigorta şirketini haklı bulur.

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Bir başka uyuşmazlık olayını daha paylaşayım. Sürücü, trafik kazası sonucunda bir köpeğe çarparak yaralar ve yaralı köpeği veterinere götürür, tedavisini yaptırır. Tedavi için ödediği 11 bin 421 lirayı da trafik sigortası kapsamında sigorta şirketinden ister. Sigorta şirketi ise köpeğin tedavi giderlerini ödemeyi reddeder. Vatandaş Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurur. Komisyon, gerekli incelemeleri yapar ve tüketiciyi haklı bulup, sigorta şirketinin 8 bin 215 lira tedavi gideri ödemesine hükmeder; şirket de öder.

HASAR ALAMAYAN NE YAPACAK?

Bu anlattıklarım Sigorta Tahkim Komisyonu’na gelen yüz binlerce başvurudan sadece ikisi. İlginç bulduğum için bunları seçtim. Peki, bunları niye anlattım? Okuyuculardan sürekli olarak ‘sigorta şirketi hasarımı ödemedi ne yapmalıyım’, ‘hasarımı eksik ödedi mahkemeye gitsem masraflar için ciddi paralar ödeyeceğim, nereye başvurmalıyım?’ gibi çokça soru alırım. İster tazminatın ödenmemesi olsun, ister eksik ödenmesi olsun; sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşerseniz, ilk başvuracağınız yer Sigorta Tahkim Komisyonu. Hem başvurmak kolay –aracıya gerek kalmadan tüketiciler kendileri rahatlıkla başvurabilir-, hem maliyeti ucuz –başvurmak için ödenecek tutar uyuşmazlık rakamına göre 350-500 lira arasında değişiyor-, hem de uyuşmazlıklar en fazla 4 ay içinde çözülüyor. Bilen de başvuruyor zaten. Öyle ki, artık avukatlar bile müvekkillerinin sigorta ile ilgili uyuşmazlığında önce Sigorta Tahkim Komisyonu’na müracaat ediyor.

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TRAFİK SİGORTASI UYUŞMAZLIKLARI

Araştırdım, son yıllarda, özellikle trafik sigortası konusunda, Komisyon’a başvurularda rekor artış yaşanıyor. Mesela 2021 yılında sigorta şirketi ile tazminat konusunda uyuşmazlığa düşen 295 bin tüketici Komisyon’a başvurmuş. Bunların da 280 bini trafik sigortası, 10 bine yakını da kasko sigortası ile ilgili uyuşmazlıklar. 2022’nin ilk yarısında ise Komisyon’a 242 bin kişi başvurmuş; başvuruların 220 bini trafik, kalanı da kasko sigortasından kaynaklanmış. Peki, sonuç ne olmuş? İnceledim; başvuruların neredeyse yüzde 85’inde Sigorta Tahkim Komisyonu, tüketicinin mağduriyetini kabul etmiş ve sigortalı lehine karar vermiş. Komisyon kendisine gelen şikâyetlerin sadece yüzde 15’ini reddetmiş.

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İşin hem ilginç hem de iyi tarafı, Komisyon’a gelen uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun 5-10 bin lira arasındaki değerde uyuşmazlıklardan oluşması.Bu da şu anlama geliyor, tüketici, trafik sigortası kapsamında sigorta şirketinin ödediği değer kaybı tazminatını ya da maddi hasarı az bulmuş veya da istediği tazminatı alamamış; hukuk yoluna başvursa avukat ücreti, mahkeme masrafı falan giderler 5 bin liraları bulacağı için dava açmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yolunu tutmuş. Komisyon da bir şekilde tüketiciyi haklı bulmuş.