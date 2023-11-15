×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarNoyan Doğan
Noyan Doğan
Noyan Doğan
Noyan DoğanYazarın Tüm Yazıları

Memurların emeklilik hesabında önemli değişiklik

#SGK#Yargıtay#Emeklilik

SGK, Yargıtay’ın kararı üzerine memurlara yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. Böylece memurlara daha erken emekli olma imkânı doğacak.

Haberin Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur statüsünde çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme yaparak, hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesine imkân tanıdı. Değişiklik SGK genelgesi olarak yayımlandı. Konunun detayına girmeden önce durum neydi, kısaca özetleyeyim ki, SGK’nın yaptığı değişiklik daha net anlaşılsın.

FARKLI DÜZENLEMELER MEVCUT

Ekim 2008’den itibaren memur statüsünde (4/C) ilk defa sigortalı olanların askerlik, yurtdışı, öğrencilik gibi sürelerini borçlanmaları halinde borçlandıkları süreler, sigortalılığın başlangıç tarihini öne çekmiyordu. Aynı şekilde Ekim 2008’den itibaren memur statüsünde sigortalı olan ancak bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandıklar kapsamında sigortalılığı olanların da o tarihlere yönelik yaptıkları hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyor ve bu süreleri emekliliğe saydıramıyorlardı. Bilmeyenler için şunu da belirtmekte fayda var; memurların hizmet borçlanması konusunda farklı tarihlerde, farklı düzenlemeler bulunuyor.

Haberin Devamı

YARGITAY NE KARAR VERDİ?

SGK, Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunan, bu tarihten sonra memur statüsünde çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmalarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyi de genelge olarak yayımladı. SGK’nın değişiklik yapmasının iki nedeni var. Birincisi SGK genelgesinde özetle, “Kanunun bir maddesi ile verilen bir hakkın yine Kanunun başka bir maddesi ile yok sayılması ve borçlanma yapan sigortalılar aleyhine bir uygulamanın oluşması sonucunu doğuracaktır” diyor.

İkinci neden ise bu konuda Yargıtay’ın vermiş olduğu karar.

Memurların emeklilik hesabında önemli değişiklik

Kararın gerekçesini de şöyle özetleyeyim: Memur statüsünde çalışan, ancak 2010 yılında başka sigorta statüsünde olan bir sigortalı; borçlanma sürelerinin emeklilikte sayılmaması konusunda İzmir Hukuk Dairesi’nde dava açıyor. Hukuk süreci ile kafanızı fazla meşgul etmeyeyim. Mahkeme, borçlanılan sürelerin ilgili dönemlere mal edilemeyeceğine hükmedip, SGK lehine karar veriyor. Konu Yargıtay’a gidiyor ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozuyor, sigortalı lehine karar veriyor.

Haberin Devamı

SİGORTA TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK

İşte bu gerekçelerle SGK, memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek.

TÜM MEMURLARI KAPSAMIYOR

SGK, genelgesinde bu konuda bir hususa da açıklık getirdi. Evet, Ekim 2008’den sonra memur statüsünde çalışan, öncesinde ise sigortalılığı olanlara bu hak tanındı ancak uygulama, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak.

Haberin Devamı

Bu çalışanların, sigortalılık tarihinden önceki borçlanma süreleri başlangıç tarihini öne çekmeyecek. Yani, ilk sigortalı oldukları tarih 2008’in ekim ayından sonra olan SSK, Bağ-Kur, özel sandık statüsünde çalışıp da memur olanlar, hizmet borçlanması yaptıklarında borçlandıkları süreler sigorta başlangıç tarihini öne çekmeyecek, emeklilikte dikkate alınmayacak.

#SGK#Yargıtay#Emeklilik
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i içeriden kuşatıyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Bizde yerel seçim genel seçim havasında olur

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Tarih çarptırılmamalı

 FUAT BOL
FUAT BOL

Yüz yıl önce verilen mesaj

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Artık maçların kontrolü hakemlerde değil ‘VAR’da

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ