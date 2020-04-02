Koronavirüs özel sağlık sigortasından karşılanacak

Hafta başına kadar koronavirüs ile ilgili teşhis ve tedavi giderleri özel sağlık sigortasından karşılanmazken, sigorta şirketlerinin büyük bir bölümü aldıkları bir kararla koronavirüsü kapsam içine aldılar ve tüm tedavi giderlerini jest ödemesi ile karşılayacaklarını duyurdular.
SİGORTA şirketlerinin büyük bir bölümü koronavirüs tedavisini bu hafta başından itibaren özel sağlık sigortası kapsamına aldı. Bundan böyle salgın ile ilgili tüm tedavi giderleri hem özel sağlık sigortasından hem de tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanabilecek. Peki, ne oldu da düne kadar Kovid-19 tedavisi sağlık sigortasından karşılanmazken birden bu şirketler kapsam içine dahil etti?
İşin aslı salgın hastalık, yani pandemi, özel sağlık sigortası kapsamı dışındadır ve tüm tedavi giderleri devlet tarafından karşılanır. Baştan beri sigortacılar da bunu söylüyor. Nitekim 20 Mart tarihine kadar koronavirüs ile ilgili teşhis ve tedavi, devlet hastaneleri tarafından yürütülüyordu. Ne zaman ki, bu tarihte, özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi; işte o zaman özel sağlık sigortası gündeme geldi. Bu aşamada da sigortacılar, “Kovid-19 testi yapılana kadar tüm giderleri karşılarız, sonrasını ödemeyiz, çünkü salgın hastalık devletin kontrolünde, hem test hem de tedavi giderlerini devlet karşılıyor” dediler. Aynı şekilde Sağlık Bakanı da koronavirüs testlerinin ücretsiz olduğunu, özel hastanelerin vatandaştan para alamayacağını açıkladı.
NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?
Birileri diyor ki, ‘hayır efendim özel sağlık sigortası şartları içinde salgın hastalık yazmıyor, dolayısıyla her aşamasını sigorta şirketleri karşılamak zorunda’. Oysa sağlık sigortası genel şartlarında, teminat dışında kalan hallere genel birkaç madde yazılır, sonrası ise sigorta şirketlerine bırakılır ve ‘poliçe özel şartlarında yazılanlar teminat dışıdır’ denir.
Bu nedenle de sigorta şirketlerinin neredeyse tamamına yakınının, sağlık poliçelerinin özel şartları içinde, salgın hastalığın kapsam dışı olduğu belirtilir. Ancak geçtiğimiz hafta, bir sigorta şirketinin, özel şartlar içine salgın hastalığı eklemediği ortaya çıktı. Atlanmış, unutulmuş. Bunu da şirketin bir müşterisi fark ediyor. Bunun üzerine sigorta şirketi müşterilerine, koronavirüs tedavisinin kapsam içinde olduğunu duyurdu. Hal böyle olunca diğer şirketler de peşi sıra Kovid-19 ile ilgili tüm test ve tedavi giderlerini karşılayacaklarını açıklamak durumunda kaldı. Bugün hemen hemen tüm sigorta şirketleri, özel şartlarında, ‘karşılanmaz’ diye yazmasına rağmen jest yaparak, sigortalıların koronavirüs ile ilgili giderlerinin tamamını ödüyor. Hatta açıklamalarına da bunun jest ödemesi olduğunu belirtiyor.
Tedavinin tamamı ödeniyor
SİGORTALILAR için bundan sonrasını da anlatayım. Rahatsızlanıp, özel hastaneye gittiğinizde, koronavirüs testi yapılana kadar tüm tetkik ve tedavi giderleriniz zaten sigortadan ödeniyordu. Test sonucunuz pozitif çıkar ve hastane sizi yatırırsa, tedavi giderinizin bir kısmını devlet Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden karşılayacak, kalan kısmını sigorta şirketi ödeyecek. Eğer durumunuz ağırlaşır, yoğun bakıma alınırsanız, burada da belirli bir kısmını yine devlet SUT üzerinden karşılayacak, üzerini özel sigorta ödeyecek.
Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Düne kadar koronavirüs özel sigorta kapsamında değilken, özel hastaneler, ‘zaten sigorta şirketleri de karşılamıyor, biz devletten üç kuruş alıyoruz’ diye şikayet ediyorlardı. Şimdi, özel sigorta karşılıyor. Özel hastanelerin de sigorta şirketlerinin yaptıkları bu jeste karşılık fahiş fiyatlar uygulamaması gerekiyor. Çünkü sigorta şirketleri aldıkları bu kararla hastaneleri de ciddi desteklemiş oldular.
Koronavirüs özel sağlık sigortasından karşılanacak
Hafta başına kadar koronavirüs ile ilgili teşhis ve tedavi giderleri özel sağlık sigortasından karşılanmazken, sigorta şirketlerinin büyük bir bölümü aldıkları bir kararla koronavirüsü kapsam içine aldılar ve tüm tedavi giderlerini jest ödemesi ile karşılayacaklarını duyurdular.
SİGORTA şirketlerinin büyük bir bölümü koronavirüs tedavisini bu hafta başından itibaren özel sağlık sigortası kapsamına aldı. Bundan böyle salgın ile ilgili tüm tedavi giderleri hem özel sağlık sigortasından hem de tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanabilecek. Peki, ne oldu da düne kadar Kovid-19 tedavisi sağlık sigortasından karşılanmazken birden bu şirketler kapsam içine dahil etti?
İşin aslı salgın hastalık, yani pandemi, özel sağlık sigortası kapsamı dışındadır ve tüm tedavi giderleri devlet tarafından karşılanır. Baştan beri sigortacılar da bunu söylüyor. Nitekim 20 Mart tarihine kadar koronavirüs ile ilgili teşhis ve tedavi, devlet hastaneleri tarafından yürütülüyordu. Ne zaman ki, bu tarihte, özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi; işte o zaman özel sağlık sigortası gündeme geldi. Bu aşamada da sigortacılar, “Kovid-19 testi yapılana kadar tüm giderleri karşılarız, sonrasını ödemeyiz, çünkü salgın hastalık devletin kontrolünde, hem test hem de tedavi giderlerini devlet karşılıyor” dediler. Aynı şekilde Sağlık Bakanı da koronavirüs testlerinin ücretsiz olduğunu, özel hastanelerin vatandaştan para alamayacağını açıkladı.
NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?
Birileri diyor ki, ‘hayır efendim özel sağlık sigortası şartları içinde salgın hastalık yazmıyor, dolayısıyla her aşamasını sigorta şirketleri karşılamak zorunda’. Oysa sağlık sigortası genel şartlarında, teminat dışında kalan hallere genel birkaç madde yazılır, sonrası ise sigorta şirketlerine bırakılır ve ‘poliçe özel şartlarında yazılanlar teminat dışıdır’ denir.
Bu nedenle de sigorta şirketlerinin neredeyse tamamına yakınının, sağlık poliçelerinin özel şartları içinde, salgın hastalığın kapsam dışı olduğu belirtilir. Ancak geçtiğimiz hafta, bir sigorta şirketinin, özel şartlar içine salgın hastalığı eklemediği ortaya çıktı. Atlanmış, unutulmuş. Bunu da şirketin bir müşterisi fark ediyor. Bunun üzerine sigorta şirketi müşterilerine, koronavirüs tedavisinin kapsam içinde olduğunu duyurdu. Hal böyle olunca diğer şirketler de peşi sıra Kovid-19 ile ilgili tüm test ve tedavi giderlerini karşılayacaklarını açıklamak durumunda kaldı. Bugün hemen hemen tüm sigorta şirketleri, özel şartlarında, ‘karşılanmaz’ diye yazmasına rağmen jest yaparak, sigortalıların koronavirüs ile ilgili giderlerinin tamamını ödüyor. Hatta açıklamalarına da bunun jest ödemesi olduğunu belirtiyor.
Tedavinin tamamı ödeniyor
SİGORTALILAR için bundan sonrasını da anlatayım. Rahatsızlanıp, özel hastaneye gittiğinizde, koronavirüs testi yapılana kadar tüm tetkik ve tedavi giderleriniz zaten sigortadan ödeniyordu. Test sonucunuz pozitif çıkar ve hastane sizi yatırırsa, tedavi giderinizin bir kısmını devlet Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden karşılayacak, kalan kısmını sigorta şirketi ödeyecek. Eğer durumunuz ağırlaşır, yoğun bakıma alınırsanız, burada da belirli bir kısmını yine devlet SUT üzerinden karşılayacak, üzerini özel sigorta ödeyecek.
Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Düne kadar koronavirüs özel sigorta kapsamında değilken, özel hastaneler, ‘zaten sigorta şirketleri de karşılamıyor, biz devletten üç kuruş alıyoruz’ diye şikayet ediyorlardı. Şimdi, özel sigorta karşılıyor. Özel hastanelerin de sigorta şirketlerinin yaptıkları bu jeste karşılık fahiş fiyatlar uygulamaması gerekiyor. Çünkü sigorta şirketleri aldıkları bu kararla hastaneleri de ciddi desteklemiş oldular.