Kısa çalışmada kıdem tazminatı sorunu

Giresun’da yaşanan sel felaketinde 400’e yakın bina hasar gördü, bunların 100’e yakını oturulamayacak durumda. Birçok işyeri de sular altında kaldı. Sigortacılara göre depremden sonra en fazla can ve mal kaybına yol açan afet, sel felaketi. Her yıl 200 civarında sel baskını yaşanıyor, bunların yarattığı ekonomik kayıp ise yıllık 300 milyon liranın üzerinde. Buna karşın konutlarda ve işyerlerinde sigortalanma oranı çok düşük. Türkiye genelinde her dört konuttan biri, her dört araçtan biri sigortalı. Giresun’da da sigortalı konut sayısı sadece yüzde 15’lerde. Peki, sel felaketine karşı nasıl sigorta yaptırılır? İşte konut ve işyerleri için sel sigortasına yönelik tüm bilinmesi gerekenler.

1. Sadece sel baskınına karşı sigorta yaptırılabilir mi?

Sadece sel riskine karşı sigorta yapılmıyor. Sel teminatı yangın sigortalarına ek teminat olarak veriliyor. Önce konut paket poliçesi ya da işyeri paket poliçesi yaptıracaksınız, sel teminatını bu paketin içine dahil edeceksiniz.

2. Konut paket poliçelerin içine sel teminatı dahil midir?

Genelde sigorta şirketleri işyeri paket ya da konut paket poliçesinin içine sel ve su baskını teminatını ekliyorlar. Ancak sigorta yaptırırken yine de sel teminatı istendiği belirtilmeli ya da poliçenin içine sel teminatı dahil mi sorulmalı.

3. Konutlarda sigorta neyi kapsıyor?

Eğer mal sahibi iseniz ve konutta oturuyorsanız olası bir sel baskınında hem konuta gelecek zarara hem de eşyaya gelecek zarara karşı sigorta yaptırabilirsiniz. Yok, kiracıysanız, sadece eşyalara gelecek zarara karşı sigorta satın alabilirsiniz.

4. İşyerleri için sigorta neyi kapsıyor?

Olası bir sel baskınında hem işyeri hem de eşya ve mallar (emtia) için sigorta teminatı alabilirsiniz. Hepsi için sigorta yaptırabileceğiniz gibi sadece işyerinin binası için ya da sadece içindeki mallar için de sel teminatı alabilirsiniz.