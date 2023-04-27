Kamu ve özel sektör bir ay içinde alımlar yapacak: 234 bin yeni eleman aranıyor

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Önümüzdeki bir ay içinde 234 binden fazla yeni istihdam yaratılacak. Bunun 106 bin 333’ü kamudan, 127 bin 878’i de özel sektörden kaynaklanıyor.

Son günlerde Sağlık Bakanlığı’ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na kadar birçok bakanlık yeni memur alımı için duyuruya çıktı. Bunlarına arasında en fazla eleman alacak kurum Sağlık Bakanlığı. Bakanlık, 31 bin 600’ü sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin 900’ü sürekli işçi olmak üzere 42 bin 500 yeni elaman alacağını açıkladı. Buna göre sağlık alanında görevlendirilmek üzere bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri alınacak. Ayrıca 10 bin 900 de sürekli işçi istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın personel alımında sona gelindi.

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ADALET BAKANLIĞI’NA 22 BİN 43 KİŞİ

Personel alımı yapacak bir başka kurum ise Milli Savunma Bakanlığı. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüren Kurum, toplamda 30 bin 62 personel alımı yapacak. Alıma ilişkin detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Adalet Bakanlığı ise 22 bin 43 personel alımı için harekete geçti. Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkif Evleri’nde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı’nın personel alımı için başvurular başladı ve 11 Mayıs tarihinde son bulacak.

2 BİN 700 GELİR UZMANI

Bu dönemde personel alımı yapacak kurumlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlık, 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alacak ve öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yaptığı duyuru ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na 50 devlet gelir uzmanı ve 2700 gelir uzmanı olmak üzere 2750 personel alımı yapacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise hizmet kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 431 meslek ve destek personel alımı yapacak. Alınacak personel ise; avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve güvenlik görevlisi gibi personelden oluşacak. TÜBİTAK, DSİ de bu dönemde yeni personel alacak kurumlar arasında.

İMALAT SANAYİSİ BAŞI ÇEKİYOR

Bu arada özel sektörden de personel alım talebi 127 bini geçti. İŞKUR, 2023’ün ilk çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk üç ayında 264 bin kişiye yeni istihdam yaratıldı. İŞKUR’a göre, kayıtlı işsiz sayısı 2022’nin Mart ayında 3.6 milyondan, bu yılın mart ayında 2.5 milyona geriledi. İŞKUR verilerine göre bu yılın ocak-mart döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, imalat alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla özel güvenlik görevlisi, konfeksiyon işçisi ve turizm ve otelcilik elemanı mesleklerinde gerçekleştirildi.

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İŞKUR, işverenlerden, gelen eleman talebi sayısını da açıkladı. Yani, Türkiye’nin tüm illerinden işverenler, ‘şu eğitimde, şu vasıfta, şu deneyimde eleman arıyorum’ diyerek, İŞKUR’a başvuruyor. İŞKUR da, kendi portföyündeki iş arayanlar ile işverenleri buluşturuyor. Bu yılın ilk üç ayında İŞKUR’a, işverenlerden, 644 binden fazla eleman başvurusu gelirken, bu süreçte işverenlerin aradığı 264 bin kişi de işe yerleştirildi. Bunun 47 bin 188’i İstanbul’da, 23 bin 204’ü Ankara’da, 15 bin 508’i İzmir’de, 14 bin 126’sı Bursa’da ve 13 bini Kocaeli’de istihdam edildi.

ARA ELEMAN SORUNU

İŞKUR, nisan ayında işverenlerden gelen yeni talebi de açıkladı. Buna göre işverenler 127 bin eleman arıyor. Kim, hangi elemanı arıyor diye de baktım. İşverenler, şu sıralar en çok işçi arıyor. İşverenlerden, İŞKUR’a gelen 127 bin eleman talebinin 26 bine yakını işçi arayanlardan kaynaklanıyor. Aranan meslekler arasında ikinci sırayı ise temizlik görevlisi alıyor. İşverenler, 4 bin 300’e yakın temizlik elemanı almak için İŞKUR’a başvuruda bulunmuş. Üçüncü sırada ise satış danışmanı geliyor. İŞKUR’a gelen taleplerden 3 bini, satış danışmanı arayanlardan oluşuyor. Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala işverenlerden bu alanda da eleman talebi yoğunlaşıyor. Şu sıralar aşçısından servis elemanına, resepsiyonistinden animatörüne kadar turizmde çalışacak 5 binin üzerinde eleman aranıyor ki, bunların bin 700’ü turizm ve otelcilik elemanı. İŞKUR’a, işverenlerden gelen eleman taleplerini incelediğimde de çoğunluğunun ara eleman diye adlandırılan meslekler olduğu görülüyor. Gazaltı kaynakçısı, torna tezgahı operatörü gibi imalat sanayinde en çok ihtiyaç duyulan, meslek liselerinde eğitimi verilen meslekler. Yıllardır süren ara eleman sorunu, halen devam ediyor.