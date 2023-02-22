Depremzedelere sigorta rehberi

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Konutların 1.1 milyonu DASK kapsamında, zorunlu deprem sigortalı. Bölgedeki iki konuttan birinin DASK’ı bulunuyor. Deprem bölgesinde toplam konutların yüzde 20’sinin yani, 430 bininin, konut paket poliçesi var. Toplam 3.1 milyon aracın da 536 bine yakını kaskolu ki bu da, deprem bölgesindeki araçların yüzde 17’sinin kaskosu olduğu anlamına geliyor. Hem DASK hem de sigorta şirketleri konut ve kasko hasarlarını ödemeye başladılar. Peki, depremde, konutu ve aracı zarar görenler sigortadan nasıl hasarlarını alacak? Hangi hasarlar ödenecek, hangileri ödenmeyecek? İşte, sigorta konusunda tüm merak edilenler.

- KONUT SİGORTASININ İÇİNDE DEPREM TEMİNATI VAR MI?

Konut paket sigortası hem deprem nedeniyle konuta gelecek zararı hem de konutun içindeki eşyaya gelecek zararı karşılar. Mal sahipleri başta deprem olmak üzere afetlerin neden olacağı zarara karşı sigorta yaptırırken, kiracılar afetlerin eşyalara verecekleri zarara karşı sigorta yaptırır. Banka kredisiyle konut alınmışsa, bankaların yaptığı konut paket poliçeleri içinde deprem teminatı da vardır.

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- SADECE DEPREM ZARARINA KARŞI KONUT SİGORTASI YAPILIYOR MU?

Yapılmıyor; yangın sigortalarına ek teminat olarak veriliyor. Ayrıca, zorunlu deprem sigortası olmadan konut paket poliçesi içine deprem teminatı da eklenemiyor. Yani, önce konuta DASK kapsamında zorunlu deprem sigortası yapılıyor, DASK’ın verdiği teminatın üstü için ayrıca sigorta yapılıyor. Örneğin, konutunuza zorunlu deprem sigortası yaptırdınız ve DASK size konutunuzun yeniden inşası için 350 bin lira teminat verdi. Siz ise konutunuzun inşası için 700 bin lira istiyorsunuz. Konut sigortası kapsamında DASK’ın üstüne 350 bin liralık deprem teminatı alabiliyorsunuz.

- SİGORTADAN HASARIMI NASIL ALACAĞIM?

Konutunuz yıkıldıysa, DASK poliçede yazan teminat tutarını size ödeyecek. DASK’ın üzeri için aldığınız deprem teminatınız ise konut paket poliçesinden ödenecek. Örneğin, DASK’ın üzeri için konut paket poliçenizde 350 bin lira deprem sigortası yaptırdıysanız, sigorta şirketi size 350 bin lira ödeyecek. Eşyanıza gelen zararı ise sigorta poliçenizde yazan teminat tutarı kadar sigorta şirketi ödeyecek. Örneğin, konut paket poliçesi yaptırdığınızda eşyalarınız için 100 bin lira teminat tutarı beyan ettiyseniz, sigorta şirketi 100 bin lira ödeyecek. Poliçenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken, sadece eşyaya yönelik sigorta yaptırdıysanız, sigortadan eşya hasarınızı alırsınız, depremin neden olduğu zararı alamazsınız.

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- DASK, EŞYAYI DA KAPSAMIYOR MU?

Hayır; DASK, sadece konutunuzun yeniden inşa bedelini poliçede yazan tutar kadar ödüyor.

- HASAR NASIL TESPİT EDİLECEK?

Hasarı sigorta eksperleri tespit ediyor. Eksperler deprem bölgesindeler. Hasarınızı; önce DASK’ı, ardından da konut paket poliçesi yaptırdığınız sigorta şirketine bildireceksiniz. Eksperler gelip hasar tespiti yapacak ve tespit edilen hasarı sigorta şirketi ve DASK’a bildirecek. Ardından hasarınız DASK’tan ve konut sigortası yaptırdığınız şirketten ödenecek. Deprem sonrası tüm sigorta şirketleri ‘deprem hasar ihbar hattı’ açtılar. Poliçenizi yaptırdığınız şirketlerin internet sitelerinden hasar ihbar hatlarının numaralarını bulabilirsiniz.

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- DEPREM BÖLGESİNDEYİM, KONUT SİGORTASI YAPTIRABİLİR MİYİM?

DASK poliçesini hemen yaptırabilirsiniz ancak bölgede depremler ve artçı sarsıntılar devam ettiği için konut paket poliçesini yaptıramazsınız.

- TRAFİK SİGORTASI DEPREMDE ZARAR GÖREN ARACIMIN HASARINI ÖDER Mİ?

Depremde aracınızın zararı sadece kasko sigortanız varsa ödenir. Trafik sigortası zararı karşılamaz.

- KASKO SİGORTASI, DEPREM HASARINI ÖDER Mİ?

Genelde sigorta şirketleri genişletilmiş kasko poliçesi yaptıklarından içine deprem teminatını da dahil ediyor. Ancak deprem ve benzeri afetler kasko sigortalarında ek teminat olarak verilir. Eğer sigorta yaptırırken doğal afetleri poliçenize dahil ettiyseniz ya da fiyatı ucuzlatmak için afetleri poliçenizden çıkarttırmadıysanız kasko deprem hasarınızı öder. Bu noktada poliçenizi kontrol etmenizde fayda var. Eğer sigortanız afetleri kapsamıyor, sadece kaskodaki ana teminatları içeriyorsa depremin neden olduğu zararı sigorta şirketi ödemez.

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- KASKODAN NE KADAR HASAR ALABİLİRİM?

Aracınızın piyasa rayiç bedeli neyse, sigorta şirketi o rakamı size öder.

- BUGÜN GİDİP KASKO YAPTIRABİLİR MİYİM?

Deprem bölgesindeyseniz, artçılar devam ettiği için kasko yaptıramazsınız. Ancak deprem bölgesi dışındaki tüm bölgelerde kasko sigortanızı yaptırabilirsiniz.

- DASK, KONUT VE KASKO POLİÇEM VAR DEVLET YARDIMLARINDAN YARARLANABİLİR MİYİM?

Devletin afet bölgesi ilan ettiği durumlarda sigortalı olanlar da devletin sunduğu tüm imkânlardan ve yardımlardan faydalanıyor.