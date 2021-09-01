Çalışırsanız 65 yaş aylığınız kesilir

Her yıl ortalama 200 civarında sel baskını yaşanıyor ve bunların 25’i, ciddi maddi kayıplara neden oluyor. Nitekim son yaşanan Bartın, Kastamonu ve Sinop’taki sel baskınının yarattığı kayıp çok ağır. Tahmini ekonomik kaybın 2.5 milyar lirayı bulması bekleniyor. Peki, bunun ne kadarı sigorta sistemi tarafından karşılanacak? Sigorta şirketlerinin ödeyeceği hasar, hepi topu 83 milyon lira. Bu hasarın büyük çoğunluğu da kasko ve işyeri sigortalarından kaynaklanıyor.
Neden bu kadar az? Çünkü sigortalanma oranı konutlarda, işyerlerinde, araçlarda çok düşük de ondan. Bu nedenle de selin yarattığı ekonomik kaybın tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Ve her sel baskını sonrası da bu tablo değişmiyor. Bu nedenle de ara ara bu köşede, ‘depremin yarattığı ve yaratacağı maddi kayba zorunlu deprem sigortası ile çözüm bulduk, benzer çözümü sel için de bulmalıyız’ diye yazıyorum.
DEPREM SİGORTASINA EKLENECEK
Nihayet bu konuda adım atıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamındaki zorunlu deprem sigortasının kapsamını genişletmek için çalışmalara başladı. İşin aslını isterseniz bu konu, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer alıyor. Programda, “Doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak” deniyor. Peki, bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı? Yok; çünkü çıkartılan Afet Sigortaları Kanunu ile DASK’a bu yetki verilmiş durumda. Kanunda açık açık, “Sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler ile diğer özellik arz eden riskler için kamu yararı açısından gerek görülmesi halinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek DASK tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebilir” diye yazıyor.
Peki, bundan sonra ne olacak? Zorunlu deprem sigortasını yürüten DASK’ın kapsamı genişleyecek ve başta sel olmak üzere tüm doğal afetler DASK’ın kapsamına dahil edilecek. Böylece, depremin dışında diğer doğal afetler de ek teminat olarak zorunlu deprem sigortasına entegre edilerek, kapsamlı bir doğal afet sigortası uygulamasına geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer aldığı için de yeni düzenleme muhtemelen sene sonuna kadar uygulamaya geçer.
YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR
Gelelim, kritik soruya; zorunlu deprem sigortası zorunlu, diğer afetler için de zorunlu sigorta mı yaptırılacak? DASK’ın kapsamının tüm afet türlerini kapsayacak şekilde nasıl genişletileceği konusu henüz netlik kazanmadı. Şu bir gerçek, deprem riski tüm bölgeler için geçerli olmasına karşın sel, su baskını gibi afetler, başta Karadeniz olmak üzere belirli bölgeleri daha çok etkiliyor. Ayrıca her konut için deprem riski var ama her konut için sel riski yok. Düzenleme yapılırken bu hususlar dikkate alınacaktır.
Şimdi birileri, ‘bu zorunlu sigorta modelleri de çok olmuyor mu?’ diyecektir. Kim ne derse desin, ister zorunlu ister isteğe bağlı; bugün DASK sayesinde her iki konuttan biri depreme karşı sigortalı.
Ayrıca, 2022 ve 2023’te, 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyona göre enflasyon farkı oluşursa bu fark da zamlara eklenecek. Toplu sözleşmede enflasyon farklarının nasıl belirleneceği de yer aldı. Böylece görevdeki memurlar da emekliler gibi 2022 yılında toplam yüzde 12, 2023 yılında da toplam yüzde 14 zam alacaklar. Oluşacak enflasyon farkı da bu zamların üzerine eklenecek.
EN DÜŞÜK MAAŞ 5.460 LİRA
Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak. Bu kapsamda; en düşük memur maaşı 2022’nin ocak ayında aile yardım ödeneği hariç ve enflasyon farkı hesaba katılmadan 5.460 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16.985 lira olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.916 lira olacak. Yeni zamla 2022’nin ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline enflasyon farkı hariç 8.358 lira geçecek. BİTTİ..
TABLOYU NASIL OKUYACAKSINIZ?
Tablolardaki zamlı maaşlar, enflasyon farkı hesaba katılmadan, sadece toplu sözleşmeye göre belirlenerek hesaplanmıştır. Tablodaki ‘mevcut maaşınız’ 2021 yılı temmuz ayındaki maaşınızdır. 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2022-2023 zamları yer alıyor. Zamlı maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir.
Memur ve emeklilerinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Buna göre, 3.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 zamlı alacaklar. Toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklilerine 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında da yüzde 6 zam öngörüldü. Böylece görevdeki memurlar ile emeklileri 2022 yılında toplam yüzde 12, 2023 yılında da toplam yüzde 14 zam alacaklar. Her toplu sözleşmede olduğu gibi bu zamlara hem 2022 hem de 2023 yılında, 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyona göre enflasyon farkı oluşursa bu fark da zamlara eklenecek.
ENFLASYON FARKI EKLENECEK
Bugün ve yarın memur ve emeklilerinin önümüzdeki 2 yılda alacakları zamları kuruşu kuruşuna açıklayacağız. İlk olarak da memur emeklilerinden başlıyoruz. Tablolardaki zamlı maaşlar, enflasyon farkı hesaba katılmadan, sadece toplu sözleşmeye göre belirlenerek hesaplanmıştır. Aynı şekilde ek ödeme tutarı da yine toplu sözleşmeye göre zamlı maaşlar üzerinden hesaplanmıştır. Bunların üzerine 6 aylık dönemler halinde oluşacak enflasyon farkları da eklenecektir.
TABLOYU NASIL OKUYACAKSINIZ?
Tablodaki ‘mevcut maaşınız’ 2021 yılı temmuz ayındaki ek ödemesiz maaşınızdır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır. Tabloda; 2022 ve 2023 yıllarında ocak ve temmuz dönemlerindeki ek ödeme ile birlikte elinize geçecek toplam maaşınızı bulacaksınız. Tabloda; 4 kademinin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre zamlı maaşları yer almaktadır. Ayrıca 40-50 hizmet yılına göre 1/4 bazı memur emeklileri ile 25 ve 30 hizmet yılına göre; derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendislerin zamlı maaşları da yer almaktadır.
MEMUR ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor. Konuyu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sırasında gündeme getirdi ve 3600 meselesinin toplu sözleşme döneminde çözüleceğini söyledi. Vedat Bilgin’in bu açıklaması, 1.8 milyon memur ve emeklisi için de umut oldu.
Ek gösterge konusu ilk kez de gündeme gelmiyor. 2018 ve 2019 yıllarında da 3600 ek gösterge sorununun çözümü için adımlar atıldı, görüşmeler başladı ancak sonuçsuz kaldı. Edinilen bilgiye göre yıllardır sürekli gündemde olan ve bir türlü de çözülemeyen 3600 ek gösterge sorunu yeni dönemde Meclis’in açılması ile çözüme kavuşacak.
3600 EK GÖSTERGE ZAMMI
Peki, nedir 3600 ek gösterge ve kimleri ilgilendiriyor, sorun çözüldüğünde bu imkândan kimler yararlanacak? Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Maalesef yıllardır, aynı statü ile çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum vardı. Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.
KİMLER YARARLANACAK?
Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
Yargıtay’ın kararına ve bu kararın çalışma hayatında neleri değiştireceğini anlatayım ama önce çalışanların yıllık izin hakları nelerdir kısaca değineyim. Çalışanın, işyerinde, işe başladığı günden itibaren –ki, buna deneme süresi de dahildir- bir yıl çalışmış olması halinde ücretli izin hakkı doğar. Çalışanlar yıllık izin kullanmayıp, karşılığında işverenden para talep edemez, yıllık izin paraya çevrilemez. Yıllık izinlerin, bir bölümü 10 günden az olmamak koşulu ile bölümler halinde kullanılabilir ve yıllık izin sürelerinin 10 günü aşan kısmı çalışan tarafından istenildiği kadar bölünebilir. İş kanununa göre de bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatiller izin süresinden sayılamaz, eğer izin süresi tatil günlerine denk gelirse, izin süresi sonuna eklenir. Buna göre yıllık izin günlerine denk gelen cumartesi de dahil hafta tatilleri yıllık izin süresinden sayılmıyor.
NASIL DAVA KONUSU OLDU?
Gelelim, Yargıtay’ın kararına. İşin aslı cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı tartışması yeni değil. Yargıtay’ın bu konuda verdiği karar da yeni değil.
Bu konuda değişik yargı kararları bulunuyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konuda yeni bir karar verdi ve cumartesi gününün yıllık izinden sayılacağına hükmetti. İşin hukuki boyutuna fazla girmeden durumu özetleyeyim. Fabrikada çalışan işçi, toplu iş sözleşmesi kapsamında, cumartesi günlerinin de dinlendirme günü olarak (akdi tatil) hafta tatili olduğu, yıllık izin süresinden düşülemeyeceği gerekçesiyle İş Mahkemesi’ne müracaat etti. İşveren ise toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün hafta tatili olduğuna dair düzenleme olmadığını savundu. İş Mahkemesi davacı işçiyi haklı buldu, ancak karar temyize gitti ve konu Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi.
YARGITAY NE KARAR VERDİ?
Yargıtay ise farklı bir karar verdi. Buna göre; ‘bireysel ve toplu iş sözleşmesinde cumartesi ve pazar günleri hafta tatili olarak belirlenmişse, yıllık izin sürelerinden sayılmaz, ancak sözleşmelerde cumartesi günü yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde kural mevcutsa sadece yıllık izne rastlayan pazar günleri yıllık izin süresinden düşülür’ kararını verdi. Ayrıca Yargıtay kararında, “Toplu iş sözleşmesi düzenlemesinde tarafların hafta tatili olarak kabul ettiği pazar günü haricinde cumartesi günü de dinlendirilme günü olarak belirlenmiş ve burada cumartesi günü hafta tatili olarak adlandırılmadığı gibi yıllık ücretli izin hesabında da izin süresine ekleneceğine ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir” diyor. Bu gerekçeyle de Yargıtay, işçinin başvurusunu haksız buluyor. İşin hukuki boyutu özetle böyle.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Peki, Yargıtay’ın bu kararı özel sektör çalışanlarını nasıl etkileyecek? Burada; çalışanın hem işveren ile yaptığı bireysel iş sözleşmesinde hem de çalışanlarla toplu olarak yapılan toplu iş sözleşmesinde hafta tatili konusunda ne yazdığı önemli.
Görünen o ki, afetler devam edecek. Daha da kötüsü yaşanan her afet bir öncekinden daha fazla can ve mal kaybına neden oluyor. Açıkça söyleyeyim hem can hem de ekonomik anlamda, Kastamonu’daki sel felaketinin yarattığı kayıp çok ağır. Son belirlemelere göre, afet bölgesinde 450’nin üzerinde bina ağır hasarlı. Kastamonu’daki felaketin, Rize ve Artvin’de yaşanan sel baskınından farkı, bölgede ticari işletmelerin yoğun olması ve nispeten sigortalılık oranının da yüksek olması.
100 ARAÇTAN 15’İ SİGORTALI
Biraz araştırdım, uzmanlarla konuştum; Kastamonu ve Sinop’ta selin yarattığı ekonomik kayıp 2.5 milyar lirayı geçecek. Bunun içine selden zarar gören altyapı, temizlik ve enkaz kaldırma maliyetleri dahil değil. Bunlar da eklendiğinden ekonomik kayıp 10 milyar liranın da üzerine çıkacaktır. Bunun ne kadarını sigortacılar karşılayacak diye sorarsanız; konut, işyeri, araç hasarlarını hesaba kattığımızda en fazla 200 milyon lirası sigortalı hasardır. Bunun da ağırlığını işyeri ve araç hasarları oluşturuyor. Belirttiğim gibi bölgede sigortalılık oranı nispeten yüksek. Mesela kasko sigortalarında Kastamonu’da her 100 araçtan 15, Sinop’ta her 100 araçtan 19’u sigortalı. Konutlarda sigortalılık oranı çok daha düşük, ancak işyerlerinde sigortalılık oranı yüzde 20’lere yakın. Kabaca son sel baskınında toplam hasarın yüzde 15-20’sini sigortacılar karşılayacak diyebiliriz.
2021’İN BİLANÇOSU AĞIR
Merak ettim, sadece 2021 yılında meydana gelen sellerde bilanço neydi diye. Senenin ilk yarısında sellerin yarattığı sigortalı kayıp 400 milyon lirayı geçti. Rize ve Artvin’de ise sigortalılık oranı düşük olduğu için sigorta şirketleri 30 milyon liraya yakın hasar ödeyecek. Sigortacılar bu yıl için selin sigortaya maliyetini 1.5 milyar lira olarak hesaplıyor. Buradan yola çıkarsak sel felaketinin altyapı zararları hariç toplam ekonomik maliyetinin 10 milyar liranın üzerinde olacağını tahmin edebiliriz. Sigortalılık oranı yüksek olsaydı, zararın tamamını sigortacılar karşılayabilir miydi? Rahatlıkla karşılardı. Mesela, temmuz ayında Almanya’da yaşanan sel afetinin ekonomiye maliyeti 15 milyar doları buldu, bunun 8 milyar dolarını sigortacılar karşıladı. Çünkü Almanya’da sadece konutların yüzde 55’inin sigortası bulunuyor da ondan.
Şimdi diyeceksiniz ki, yine işi sigortasızlığa bağladın. Ama öyle. Sık sık sel baskının yaşandığı Karadeniz’de sigortalılık oranları ortada; konutlarda taş çatlasın yüzde 15’lerde, araçlarda taş çatlasın yüzde 20’lerde, küçük ve orta boy işletmelerde de yüzde 15-20’lerde. Sigortacılarla konuşuyorum, ‘sel sonrası kıpırdanma oluyor mu?’ diye; o da taş çatlasın yüzde 1’lerde, ertesi sene o da olmuyor. Neden; devlet yardımına güveniliyor da ondan. Nitekim, Kastamonu’da evinde hasar olanlara 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapılacak.
Dikkat ediyorum da uzmanlar çıkıp, ‘dere yatağına ev, işyeri yapılırsa sonuç bu olur’ diyor. Tamam da yapılmış bir kere; topluca yıkamayacağımıza göre, sel için de kentsel dönüşüm başlatamayacağımıza göre geriye tek alternatif kalıyor, korumak. Korumanın da yolu sigortadan geçiyor. Evet, her felaket sonrası aynı şeyleri yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim.
Prim gün sayısı eksik olanlar hatta sosyal güvencesi olmayıp da çalışmadan emekli olmak isteyenler için bir formül var. Anlatacağım, ama önce salgında kısa çalışma ödeneği alanlar ve işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteğinden yararlananların durumuna kısaca değineyim. Hem kısa çalışma ödeneğinde hem de nakdi ücret desteğinde primler yatmadığından, bu durum emekliliğin de ertelenmesine neden oluyor. Çalışanın prim gün sayısı eksiği yoksa ve emeklilik için yaşı bekliyorsa sorun yok; ama prim gün sayısı eksikse, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği süresi emeklilik süresini uzatıyor. İş kanunu da kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.
ÇALIŞMAYAN YARARLANABİLİR
Gelelim, prim gün sayısı eksik olanların ve sosyal güvencesi olmayanların nasıl emekli olacağına. Bu işin formülü, isteğe bağlı sigortalılık. Peki, nedir isteğe bağlık sigortalılık ve kimler bu imkandan yararlanabilir? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Sosyal güvenlik kurumuna bağlıymış ve zorunlu sigortalıymış gibi her ay düzenli primlerin ödenmesi halinde yaş ve prim gibi şartları yerine getirenler emekli olabilir ve emekli aylığı almaya hak kazanır. Çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp, emekli olabilir, emekli maaşı alabilir hatta sağlık hizmetinden de yararlanabilirler. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, Bağ-Kur kapsamında sayılıyor ve Bağ-Kurluların sahip olduğu şartlara tabi oluyorlar.
EN DÜŞÜK PRİM 1.144 LİRA
Peki, sigortalı olunması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Sigorta yaptıracak olanlar, belirli limitler dahilinde aylık ödeyecekleri prim tutarını kendileri belirleyebiliyor. En az ödenecek prim ise brüt asgari ücretin yüzde 32’si. Bu yıl için asgari ücretin brüt tutarı 3 bin 577 lira. Bunun yüzde 32’si, 1.144 lira ediyor. İsteğe bağlı sigorta yaptıracaksanız aylık en düşük 1.144 lira prim ödemeniz gerekiyor. Ödediğiniz primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si de genel sağlık sigortası primi olarak ödeniyor. Emeklilikte maaşım yüksek olsun diyorsanız, daha yüksek prim ödeyebiliyorsunuz. Bunun da üst limiti, 8.584 lira. Daha açık bir anlatımla, isteğe bağlı sigorta yaptıracak olanlar aylık 1.144 lira ile 8.584 lira arasında tutarı prim olarak SGK’ya ödeyebilirler.
NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUR?
Konu isteğe bağlı sigortalılık olunca en çok da ne zaman emekli olunacağı merak ediliyor. Bağ-Kurlu ne zaman emekli olabiliyorsa, isteğe bağlı sigorta yaptıranlar da aynı sürede emekli olabiliyor. 1 Mayıs 2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olan erkeklerin 9000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. 60 yaşı, 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Bu tarihten sonra emeklilik yaşı kademeli artıyor. Kadınlar ise 1 Mayıs 2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanıyor, 58 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Bu tarihten sonra emeklilik yaşı kademeli artıyor.
Cevap: Mevzuat gereği sigortalılık, dolayısıyla da emeklilik için ilk sigortalı olduğunuz tarih önemli. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 1995 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak.
EMEKLİKTE ÇALIŞABİLİRSİNİZ MAAŞ KESİLMEZ
Soru: Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenken malulen emekli oldum. Matematik öğretmeniydim. Aynı zamanda ikinci üniversite okudum, inşaat mühendisliği. Emekliyken inşaat diplomamla iş yapabilir miyim? Önder E.
Cevap: Malulen emekliler yeniden çalışmaya başlayabilir. Memur emeklisi özel sektörde çalışırsa da emekli maaşından kesinti yapılmaz. Kadrolu çalışacaksınız maaşınızdan sosyal destek primi kesilir. Eğer kendi adınıza bir iş yeri açarsanız da emekli maaşınızdan kesinti yapılmaz. İnşaat diploması ile iş yapabilirsiniz.
SAĞLIK RAPORU İLE İŞTEN AYRILABİLİRSİNİZ
İşin ekonomik boyutuna baktığımızda, kayıp büyük. Bu süreçte yanan, yıkılan binaların yerine yenilerinin nasıl yapılacağını, esnafın zararının nasıl karşılanacağını, afetlerden mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin nasıl giderileceğini konuştuk ki, zaten sel ve yangından zarar gören bölgeler afet bölgesi ilan edildi. Bir şeyi konuşmadık; o da tarım ve tarım sigortası.
Önce, halen bilmeyenler varsa diye çok kısa tarım sigortasından bahsedeyim. 15 yıldır bu ülkede, devlet destekli tarım sigortası uygulanıyor. Amaç, kuraklık da dahil olmak üzere afetlerden etkilenen çiftçinin, üreticinin zararının karşılanması. Çok düşük primlerle -ki, kimi üründe yüzde 50’sini, kimi üründe yüzde 70’ini devlet ödüyor- çiftçi sigorta yaptırıyor, afetten ürünü ya da hayvanı zarar görürse TARSİM, zararı karşılıyor. Bir bilgi daha vereyim. TARSİM, bir yetiştiricinin, bir küçükbaş hayvanını her türlü kaza, doğal afet ve yangına karşı yıllık 4 TL’ye; bir çiftçinin ise 500 kiloluk buğdayını dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve yangına karşı yıllık sadece 12 TL’ye sigortalatabildiği bir sistem. Sistem bu kadar basit.
EKİLİ ALANLAR YANDI
Nitekim, sadece 2020 yılında tarım sigortası yaptıran çiftçi toplam 1.1 milyar lira prim ödedi, devlet 1.6 milyar lira destek verdi ve TARSİM, afetlerden dolayı zarar gören çiftçilerin toplam 1.3 milyar liralık zararını karşıladı. Bunu şöyle de anlatabilirim; sadece geçen yıl çiftçi 1.1 milyar lira prim ödedi, karşılığında da 1.6 milyar hasar aldı.
Gelelim, son afetlerdeki duruma. Gerek Rize, Artvin ve Van’daki sel felaketinde gerekse de orman yangınlarında tarımsal hasar çok büyük. Ekili alanlar, seralar sular altında kaldı ve yandı; onlarca hayvan da sellerde ve yangınlarda hayatını kaybetti. Kimse pek konuşmuyor ama Marmaris’teki yangında neredeyse arı kovanlarının tamamı yandı ve bal üreticisi zor durumda ki, dünya çam balı üretiminin yüzde 95’i Türkiye’de, bunun da çoğunluğu Marmaris’te gerçekleşiyor. Durum bu kadar vahim, yani. Doğru, bu bölgeler afet bölgesi ilan edildi; çiftçinin, üreticinin borçları ertelenecek, bazı destekler verilecek de çiftçinin, üreticinin, arıcının zararı ne olacak? Aslında cevap basit; tarım sigortası yaptırmışsa TARSİM zararı karşılayacak, sigorta yaptırmamışsa yapacak bir şey yok.
TARSİM’E İHBAR YAĞIYOR
TARSİM, yetkililerini aradım, ‘durum nedir, hasar ne kadar?’ diye. Yangınların ilk başladığı günden beri TARSİM bölgede hasar tespit çalışmaları yapıyor; halen de çalışmalar devam ediyor ama aldığım son bilgileri paylaşayım. Yangın bölgesinden TARSİM’e, 556 adet hasar ihbarı gelmiş. İhbarların büyük kısmı hayvan hayat sigortaları, geri kalanı da sera ve bitkisel ürün sigortaları. Toplam 8 ilden gelen yangın ihbarlarının sigortalı bedeli ise 108 milyon lira. Yangın bölgesinde 600 bine yakın tarım sigortası poliçesi bulunuyor.
Rize ve Artvin’deki sel felaketindeki durumu da öğrendim. Selden etkilenen bölgede bitkisel ürün sigortalarından 18 adet ihbar gelmiş. Bu ihbarların toplam sigorta bedeli 641 bin liraya yakın ve TARSİM, selden zarar gören bu üreticilere 78 bin lira ödeme yapacak. Yine selden etkilenen bölgede hayvan sigortası olarak da 7 ihbar gelmiş ve TARSİM, 185 bin lira ödeme yapmış. Demek ki, neymiş? Sigorta yaptıran ve afetten zarar gören üretici hasarını tıkır tıkır alıyormuş. Zaten devlet destekli tarım sigortası uygulamasına geçilmesinin nedeni de bu.
Yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi ve işverenlere, çalışanlara bazı istisnalar tanında. Sadece yangından etkilenen bölgeler değil, temmuz ayının son haftası Rize ve Artvin’de sel afetinin etkilendiği bölgeler de afet bölgesi kapsamı içine alındı. Peki, nereleri afet bölgesi ilan edildi, afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama geliyor ve bu bölgelerdeki işverenlere, çalışanlara sosyal güvenlik kapsamında ne gibi ayrıcalıklar tanınacak?
1. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek?
Bölgede; deprem, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olacak şekilde afetin meydana gelmesi durumunda o bölge Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ediliyor.
2. Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor?
Afet bölgesi ilan edilmesi ile bölgede yaşayanlara, işverenlere, çalışanlara özel imkanlar tanınıyor ve tüm kayıplar devlet tarafından karşılanıyor.
3. Afet bölgesi ilan edilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
Hane sayısı 100’den az olan yerlerde konutların 10’a birinin, nüfusu 50 binden az olan il ve ilçelerde en az 20 binanın, nüfusu 15 binden az olan yerlerde en az 10 binanın oturulamayacak hale gelmesi, tarım ürünlerinin en az 3’te biri kadarının zarar görmesi, çok sayıda ölü ve yaralı olması gerekiyor.
4. Nereleri afet bölgesi
Cevap: Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler. 1999’dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor.
KOD-50 GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILMIŞSINIZ
Soru: Çalıştığım şirketten kaza yaptığım için işten çıkardılar, tazminat vermediler. 1997 girişliyim, maddi hasar verdiğim için Kod-50’den attılar. Trafik raporunda iki tarafa da suç vermişler. Tazminat almak için ne yapmalıyım? Harun Y.
Cevap: Kod-50, işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması anlamına geliyor. Şirket malına zarar verdiğiniz için işten çıkarılmışsınız. Kazayı bilerek yapmadıysanız ve bu durum da kaza raporu ile tescilliyse, tazminat için hukuk yoluna başvurabilirsiniz.
DOĞUM YARDIMI ALABİLİRSİNİZ
Soru: Sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar için çocuk parası geriye dönük ne zaman çıkacak? Şermin T.
Cevap: Doğum yardımından 5 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğum yapanlar yararlanıyor. Çalışsın, çalışmasın her anne bu yardımı alabiliyor. Birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira ödeme yapılıyor. Yardımdan yararlanmak için doğan çocuğunuzun geçici kimlik belgesini almanız gerekir. Geriye dönük doğum yardımı için de başvurabiliyorsunuz.
BEKLEMEDEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Son 5 yılda toplam 13 bin 592 adet orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda toplam 50 bin 322 hektar alan yandı. Yangınların yüzde 38’i ihmalden, yüzde 5’i kasten, yüzde 14’ü doğal nedenlerden çıktı. Yangınların yüzde 50’sinin ise çıkış nedeni bilinmiyor. Yani, ortalama her yıl 3 bine yakına orman yangını meydana geliyor. Ve son yıllardaki yangınlar şunu da gösterdi ki, orman yangınları artık yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Nitekim geçen hafta 21 ilde çıkan 71 yangında 2 bin 300 yapı etkilendi, 126 konut oturulamaz hale geldi, çiftlikler hasar gördü, bazı çiftlikler neredeyse tamamen yandı, hakeza araçlar da kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor.
TRAFİK SİGORTASI ÖDEMEZ
Gelelim, sigortanın orman yangınlarını kapsayıp kapsamadığına. Madde madde anlatayım.
Evinizin konut paket poliçesi varsa ve konutunuz da orman yangınından zarar görürse sigorta zararınızı karşılar. İlla konutunuzun kullanılamaz hale gelmesine de gerek yok. Yangın nedeniyle külün, isin vereceği zararlar da sigorta kapsamında. Öyle ki, sigorta şirketleri konut paket poliçesi ile birlikte asistans hizmeti de veriyorlar. Yangın sonrası oluşan hasarı ister kendiniz giderir, sigortadan parasını alırsınız; isterseniz de sigorta şirketinin asistans hizmetinden yararlanırsınız.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kapsamında yapılan zorunlu deprem sigortası orman yangının verdiği zararı karşılamaz.
Aracınızın kasko sigortası varsa, orman yangınında aracınız tamamen yansa da, yangın zarar da verse her türlü zararı kasko karşılar. Kaskonuz yok, sadece trafik sigortanız varsa; orman yangının aracınıza vereceği zararı trafik sigortasından alamazsınız.
TUĞBA ÖZAY’IN ÇİFTLİĞİ
2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak 8 bin 284 lira oldu. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre 2021’nin temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi.
Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebilecek, tazminat bunun üzerinde de çıksa, 8 bin 284 liradan fazla ödeme yapmayacak. Daha açık şöyle anlatayım. Çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 10 bin lira ise ve işyerinde 5 yıl çalışmışsa; tazminat toplamı 50 bin lira olsa da tavan 8 bin 284 lira olduğundan, en fazla 41 bin 420 lira alabiliyor.
Bu yılın başında ise kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olarak belirlenmişti. Buna göre de 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı emekli maaşları ve görevdeki memurların zam oranı kadar, yüzde 8.45 oranında artırılmış oldu.
NASIL HESAPLANIYOR?
Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesiliyor.
KİMLER ALABİLİR?
Çalışanlar hangi şartlarda kıdem tazminatı alabiliyor? Madde madde anlatayım.
Cevap: Tüm emekliler ek ödeme alıyor. Emekliler genellikle maaş üzerinden değil bankaya yatan tutar üzerinden ek ödemesini hesaplıyor. Oysa bankaya yatan maaşınızın içinde ek ödeme de var. Yani, elinize geçen tutar ek ödemeli maaşınız.
EMEKLİLİK İÇİN 18 YIL ÇALIŞMALISINIZ
Soru: Yüzde 73 engelli raporum var. İlk işe giriş tarihim 14.11.2007. Emekli olabilmem için sigortalılık süresini doldurana kadar çalışmaya devam etmeli miyim? Şimdi işten çıkarsam sigortalılık süresi dolduğunda emekli maaşım daha mı düşük olur? Sercan Ş.
Cevap: Sigortalılık başlangıcı 2003 sonrası olup da yüzde 73 engeli olanlar 18 yıl çalışıp, 4 bin prim gün sayısı ile emekliliğe hak kazanıyor. Emekli maaşı alabilmeniz için prim gün sayısını doldursanız bile 18 çalışma yılını da doldurmanız
gerekiyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİRSİNİZ
Soru:
Açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
EK ÖDEME DAHİL 5 BİN 641 LİRA
Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 8.45 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek. Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 491 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 liraya çıkacak.
KİMLER ALABİLİYOR?
Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
YÜZDE 25 ORANINDA AYLIK BAĞLANIYOR
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. BİTTİ
Görevdeki memurlar da emekliler gibi senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.
Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar 2021 Temmuz-Aralık döneminde alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi. 2021’in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 3 geçmesi halinde de aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI 6 BİN 587 LİRA
Alınacak zamla birlikte görevdeki memurların net maaşları belli oldu ancak aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16.177 lira olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.587 lira olacak. Yeni zamla bu yılın ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline 7.960 lira geçecek.
YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI
NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Temmuz zamları yer alıyor. Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir. Tablo, görevdeki tüm memurların ve tüm kademe ve derece maaşları kapsamamaktadır.
Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. Toplu sözleşmeye göre de emeklilerin 2021 Temmuz-Aralık döneminde alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi.
YÜZDE 8.45 ZAM
2021’in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 3 geçmesi halinde de aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu.
Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak. En düşük memur emekli maaşı yeni zamla birlikte 3.200 liraya yükselecek. Memur emeklileri bu yılın başında toplu sözleşmedeki yüzde 3’lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte 2021’in Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 7,36 zamlı almışlardı. Memur emeklilerinin 2021 yılı maaş zamları toplamda yüzde 15.81 oldu.
Yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla birlikte memur emeklileri maaş tutarlarına göre temmuz ayında itibaren en düşük 124 lira ile en yüksek 800 lira arasında ek ödeme alacaklar.
YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
NOT:
13 milyona yakın emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Temmuz ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak.
Emekliler ile görevdeki memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021 ocak-haziran enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri bu yılın temmuz-ağustos döneminde maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak. Görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin de temmuz-ağustos zam oranı yüzde 8.45 olacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 1987 LİRA
Yeni zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.750 liraya, düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.466 liraya, en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.987 liraya yükselecek.
Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme tutarı da yükselmiş olacak. Temmuz ayından itibaren en düşük ek ödeme tutarı 77 liraya, en yüksek ek ödeme tutarı da 414 liraya çıkacak.
Bu yılın başında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.36 zamlı almıştı. Böylece işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2021 yılı zam oranı yüzde 16.8 oldu.
Bugünden itibaren de tüm emekliler ile görevdeki memurların zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve temmuz ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız.
Önce, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinden başlıyoruz.
Yeni düzenleme ile emeklilik yatırım fonları merkezi bir platform olan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden alınıp satılabilecek. Böylece BES katılımcıları, birikimin bir kısmını veya tamamını BEFAS’ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirilebilecek. Bu sayede de BES katılımcıları, tüm BES şirketlerinin fonlarını alıp satabilecek, kendi portföylerine ekleyebilecek. 1 Temmuz itibarıyla de emeklilik fonlarının, BES katılımcıları tarafından alım satımı başladı. Peki, katılımcılar, emeklilik fonlarını nasıl alıp satacak, yeni sistem nasıl işleyecek?
1. Emeklilik fonlarının ortak platformda satılması ne demek?
Bugüne kadar bireysel emeklilik sistemindeki kişiler, hangi şirketten BES sözleşmesi yaptırmışsa o şirketin sunduğu emeklilik planlarının içindeki, o şirketin emeklilik fonlarında, birikimlerini değerlendirebiliyordu. Yeni değişiklikle; katılımcılar, birikimlerini, sisteme girdiği şirketin dışında diğer emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarında değerlendirebilecek. Başka emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını alıp satabilecekler. Şöyle ki; yatırımcılar nasıl ki, herhangi bir bankanın mobil sistemi üzerinden başka şirketlerin fonlarını alıp satabiliyorlarsa, aynı uygulama BES için de başladı.
2. Başka şirketin emeklilik fonunun alınıp satılmasının faydası ne olacak?
Sistemdeki katılımcılar, emeklilik şirketinden memnun değilse emeklilik şirketini değiştirebiliyor. Katılımcı kendi emeklilik şirketinden ve şirketin verdiği hizmetlerden memnun olabilir, ancak bir başka emeklilik şirketinin de getirisi yüksek bir fonu olabilir. İşte katılımcı, o şirketin, o fonuna yatırım yapabilecek. Böylece, hizmet aldığı şirketinden ayrılmasına gerek kalmayacak. Yeni uygulama aynı zamanda emeklilik şirketleri ve fonları yöneten portföy yönetimi şirketleri arasında, katılımcılara yüksek getiri sağlama rekabetini de getirecek.
3. Fonların alınıp satılması ne demek?
BES katılımcısı, emeklilik şirketini değiştirmeden, BES’e ödeyeceği katkı paylarını kendi emeklilik şirketine talimat vererek, başka emeklilik şirketinin fonuna yönlendirmesi demek. Normal şartlarda, katılımcılar her ay BES için katkı payı ödüyor ve emeklilik şirketi bu katkı paylarını katılımcının seçtiği ve emeklilik şirketine ait fonlara yönlendiriyor. Yeni uygulama katılımcı katkı payı ödemesini kendi emeklilik şirketinin fonuna değil de başka şirketin fonuna yatırabilecek.
4. Fonlar nasıl alınıp satılacak?
Çalışırsanız 65 yaş aylığınız kesilir
Soru: Yeşil kartlıyım, hiçbir gelirim yok ve 65 yaş aylığı alıyorum. İş buldum eğer çalışırsam 65 yaş aylığım kesilir mi. Kesilmemesi için ne yapmalıyım? İşveren sigortaya prim öder mi? Mustafa G.
Cevap: 65 yaş aylığından yararlananların aylık maaş almıyor olması ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmaması gerekiyor. Bu durumda bir işe girerseniz, hem aylık maaş alıp, geliriniz olacağından, işverenin de sizi sigortalı göstereceğinden 65 yaş aylığınız kesilir, artık devletten aylık alamazsanız.
GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDEMESİ YAPILMAZ
Soru: Eşim 1972 doğumlu. SSK kaydı 7.8.1998. Şu an sigortalı çalışıyor, fakat ilk SSK başlangıcında 1 ay gösterilmiş sonra işten ayrılmış sadece 7 aylık sigorta var. Pirim gün sayısını geriye dönük ödeyebilir miyiz ve emeklilik şartları neler? Ali P.
Cevap: Eşinizin emekli olabilmesi için 20 yıl çalışıp, 5975 prim gün yatırıp, 55 yaşını doldurması gerekiyor. Geriye dönük toplu prim ödeme diye bir uygulama bulunmuyor. Eğer, çocuğunuz varsa doğum borçlanması yapabilir, prim gün sayısını artırabilirsiniz. Ayrıca yaştan dolayı da emeklilik hakkı bulunuyor. Bunun için de 15 yıl, 50 yaş ve 3600 prim gün sayısını doldurması gerekiyor.
ENGELLİ EMEKLİLİĞİ İÇİN BAŞVURABİLİRSİNİZ
Soru: Yüzde 43 engelliyim. 1973 doğumluyum ve sigorta tarihim 1995. 28.12.2020 tarihinde işten çıkartıldım ve şu an itibari ile de işsizim. Engelli emeklilikten emekli olmam mümkün müdür ne yapmam gerekiyor? İsmail P.
Cevap: Engelli durumunuza ve ilk sigortalı olduğunuz tarihe göre 17 yıl çalışıp, 3920 prim günü doldurduğunuzda emekli olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız emeklilik için yeterli. Dolayısıyla emeklilik için SGK’ya başvurup, emekli olabilirsiniz.
BORÇLANARAK ERKEN EMEKLİ OLURSUNUZ
Soru: İse giriş tarihim 2004, prim gün sayım 6144, 60 yaşındayım. 7000 gün ile emeklilik hakkı kazanıyorum. Askerliğimi 6 ay olarak yapmıştım. Erken emeklilik için borçlandırma yapmam mantıklı olur mu? Nazif E.
Cevap: Emeklilik için yaşınız tutuyor ancak prim gün sayınız 856 gün eksik. Askerlik borçlanması yaparak emeklilik için prim gün sayınızı artırabilirsiniz. 6 ay için 180 gün üzerinden askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Geri 676 gün prim gün eksiğiniz kalıyor. Borçlanarak, 6 ay daha erken emekli olabilirsiniz.
7000 GÜNÜ DOLDURAN TAZMİNATINI ALIR
Soru: İşe giriş tarihim 21.1.2000. Toplam uzun vade gün sayısı, 6436 gün. Son iş yerime, 24. 1.2008 tarihinde başladım ve devam ediyorum. Toplam, 7.000 iş gününü tamamladığımda kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir miyim? Yunus E.
Cevap: Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler. 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar ise 4 bin 500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresini doldurmaları ya da sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü doldurmaları halinde kıdem tazminatını alabiliyorlar.
ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİNİ BORÇLANAMAZSINIZ
Soru: Pandemi döneminde 4 ay ücretsiz izine çıkarıldım. Kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izin desteğinden yararlanamadım, sağlıktan faydalandım. Halen çalışmaktayım, ücretsiz izin süresini 4A’lı olarak borçlanabilir miyim? Gökhan Y.
Cevap: Salgın nedeniyle hem kısa çalışma ödeneği alanlar, hem ücretsiz izin desteğinden yararlananlar hem de ücretsiz izne çıkartılanların bu sürede sigorta primleri yatırılmadı. İş kanunu da bu sürelerin sonradan borçlanarak ödenmesine imkan tanımıyor.